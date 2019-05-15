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Все про:Харьков (4262) волонтеры (1885) активист (522)

 Активисты в Харькове отказались перенести палатку "Все для победы" на другую площадь

Активисты отказались переносить волонтерскую палатку "Все для победы" с площади Свободы в центре города на расположенную в Слободском районе площадь Защитников Украины.

Об это заявил лидер общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы отказываемся переносить палатку "Все для победы" с центральной площади Свободы на площадь Защитников Украины, расположенную в Слободском районе города. Палатка в 2014 году была установлена на ключевом месте. Тогда пророссийские силы отсюда дважды штурмовали здание Харьковской ОГА и дважды пытались превратить регион в "ХНР". Поэтому мы никуда не уйдем", – отметил Сосницкий.

По его словам, городские власти угрожают судом организаторам палатки как своеобразного постоянного пикета. "К суду готовы, не боимся", – заявил Сосницкий.

Читайте на Цензор.НЕТ: Горсовет Харькова просит волонтеров добровольно убрать палатку "Все для победы"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.

8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.

11 мая на палатке появилось предписание о сносе.

12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.

Народный депутат Ирина Геращенко пообещала в ближайшее время провести в палатке депутатский прием.

ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Также на Цензор.НЕТ: "Мы с ними по закону, а они с нами по понятиям": сотни людей вышли на митинг в Харькове против сноса волонтерской палатки "Все для победы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.

Источник: https://censor.net.ua/n3127041
 
   
 Топ комментарии
 
Шо за проблема ? Привезите елку и повесьте туда мэра. И все заткнуться 😀😀😀
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То, шо Гепа підтримував Петю - це питання до Гепи, а не до Петі.

Зараз Гепа підтримує Зелю
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Шо за проблема ? Привезите елку и повесьте туда мэра. И все заткнуться 😀😀😀
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Це Гепа підтримував Пєтю на виборах, а чи підтримує Пєтя Гепу по питанні зносу палаток?
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То, шо Гепа підтримував Петю - це питання до Гепи, а не до Петі.

Зараз Гепа підтримує Зелю
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Соевый, гепа сказал тебе или ртом серанул?
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лично мне он ничего не говорил,

а что он тебе серанул ртом, про то мне неведомо.

это решай с ним сам
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Кого только гепа не поздравлял и петю тоже.
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но поздравление пети ты почему-то поместил в рамочку, а остальных поздравлений гепы почему-то не замечаешь
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ото теперь "заживём"...всё переносить придётся...палатки,проспекты,памятники,границы... Активісти в Харкові відмовилися перенести намет "Все для перемоги" на іншу площу - Цензор.НЕТ 4537
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Правільно, ібо нех. Активисты в Харькове отказались перенести палатку "Все для победы" на другую площадь - Цензор.НЕТ 5188
А міську владу треба по тихому в каналізацію спустити, або як тут пропонують ялинку прикрасити. Активисты в Харькове отказались перенести палатку "Все для победы" на другую площадь - Цензор.НЕТ 1430
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ватные избиратели Харькова считают иначе
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Не совсем, я из Харькова, никогда за кернеса не голосовала, а в палатку приносила помощь для армии
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Полиция насчитала 300 человек, сами активисты 500 у цензора уже около 1000. Вот такая математика
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Знакомый из Харькова попросил пронализировать сюжет 1+1 про палатку. К удивлению сюжет сдержанный, особенно для эмоциональных плюсов. Коломойский похоже дистанцировался от конфликта, сюжет нейтральный показали палатку и активистов, но попутно показали что реально прорвало трубу рядом, и ни разу не упомянули фамилию Кернеса. Все виноваты кроме Кернеса. Непотопляемый выродок.
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Є ще порох у порохівницях. Не ослабла ще козацька сила; ще не гнуться козаки! Активісти в Харкові відмовилися перенести намет "Все для перемоги" на іншу площу - Цензор.НЕТ 5862
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А тем временем.
Зачем России применять силу, если в нашем межвыборном периоде все для них складывается как нельзя лучше? Потому ставка, скорее всего, будет сделана на дестабилизацию ситуации в первую очередь регионах, где население наиболее дезориентировано российской пропагандой. На президентских выборах эта часть украинского населения была достаточно хорошо мобилизована именно на нарративах из российской концепции «мягкой силы» - референдум, федерализация, «адиннарод»…

Сейчас затравочка в виде паспортов РФ для граждан Украины не только из ОРДЛО или оккупированного Крыма уже вкинута. Лидер венгерского «*******» уже успел отработать свою ставку в Закарпатье. То есть такая себе «русская весна 2.0», плюс автономия украинских венгров. Это, естественно, идеальная ситуация для российских спецслужб, для реализации гибридных сценариев. От радикального, по созданию новых «народных республик», до достаточно мирного, по проведению в парламент пророссийского большинства с последующим урезанием президентских полномочий.

И здесь все можно будет получить на «блюдечке с голубой каемочкой»: автономия Донбасса, признание Крыма российским, отмена санкций для РФ.

Хуже не будет,@
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Гірше вже нікуди, "дякуючи" маріонеточним баризі та післямайданній "владі"............
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Знести її та й по тому...................
Остогидли вже всі ці "ахтивісти".
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кацапа, тебе забули спитати, паняй на масковію гризти ягель...
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поц-ты хоорошо подумал прежде чем "звиздеть"...? Активісти в Харкові відмовилися перенести намет "Все для перемоги" на іншу площу - Цензор.НЕТ 3073
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Молодці актівна громада!!! а те мурло гепа та ко. поїдуть мабуть скоро за поребрик, чи то на передову!! смерть ворогам України!!!!
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поддерживаю...надо военным этот вопрос поднять...1 БТР там запарковать-и хай "коммунальники" попробуют рыпнуться...
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Сколько мрази сейчас повылазило, шустер приехал, я услышала его интервью на 112, чуть не стошнило.
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Наступник крок ритгів, це надіти сорочки комунальників і з представниками виконавчої служби все прибрати, або другий варіант - наспасти вночі і спалити. Окуни рашистів не забувають, як досягти своєї мети!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоАктивисты в Харькове отказались перенести палатку "Все для победы" на другую площадь
 
 
 
 
 
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