 Активисты в Харькове отказались перенести палатку "Все для победы" на другую площадь

Об это заявил лидер общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы отказываемся переносить палатку "Все для победы" с центральной площади Свободы на площадь Защитников Украины, расположенную в Слободском районе города. Палатка в 2014 году была установлена на ключевом месте. Тогда пророссийские силы отсюда дважды штурмовали здание Харьковской ОГА и дважды пытались превратить регион в "ХНР". Поэтому мы никуда не уйдем", – отметил Сосницкий.
По его словам, городские власти угрожают судом организаторам палатки как своеобразного постоянного пикета. "К суду готовы, не боимся", – заявил Сосницкий.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Палатка "Все для победы" стоит на площади Свободы в Харькове со времени Революции достоинства и начала боевых действий на востоке Украины. Возле палатки в разное время проводили патриотические акции, собирали помощь участникам боевых действий, переселенцам. Также она является местом напоминания о боевых действиях на Донбассе.
8 мая на сайте Харьковского горсовета была обнародована петиция о сносе палатки "Все для победы". Ее публично поддержал мэр города Геннадий Кернес.
11 мая на палатке появилось предписание о сносе.
12 мая состоялась акция против сноса палатки волонтеров "Все для победы". Около 1000 человек прошли шествием по центру Харькова, требуя от властей отменить предписание о сносе палатки.
Народный депутат Ирина Геращенко пообещала в ближайшее время провести в палатке депутатский прием.
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13 мая сотрудники коммунального предприятия прибыли для сноса палатки с грейдером и трактором, но активисты стали перед ними живой стеной, и коммунальщики ретировались.
Зараз Гепа підтримує Зелю
а что он тебе серанул ртом, про то мне неведомо.
это решай с ним сам
Геннадий Кернес поздравил с победой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
"Я Владимира Александровича хочу, во-первых, поздравить с такой убедительной победой. Хочу сказать, что я знаю его лично. И я верю в то, что всем будет легко работать с ним. Не только мне, всем людям. Я хочу в это верить. Потому что он человек из народа
А міську владу треба по тихому в каналізацію спустити, або як тут пропонують ялинку прикрасити.
Зачем России применять силу, если в нашем межвыборном периоде все для них складывается как нельзя лучше? Потому ставка, скорее всего, будет сделана на дестабилизацию ситуации в первую очередь регионах, где население наиболее дезориентировано российской пропагандой. На президентских выборах эта часть украинского населения была достаточно хорошо мобилизована именно на нарративах из российской концепции «мягкой силы» - референдум, федерализация, «адиннарод»…
Сейчас затравочка в виде паспортов РФ для граждан Украины не только из ОРДЛО или оккупированного Крыма уже вкинута. Лидер венгерского «*******» уже успел отработать свою ставку в Закарпатье. То есть такая себе «русская весна 2.0», плюс автономия украинских венгров. Это, естественно, идеальная ситуация для российских спецслужб, для реализации гибридных сценариев. От радикального, по созданию новых «народных республик», до достаточно мирного, по проведению в парламент пророссийского большинства с последующим урезанием президентских полномочий.
И здесь все можно будет получить на «блюдечке с голубой каемочкой»: автономия Донбасса, признание Крыма российским, отмена санкций для РФ.
Хуже не будет,@
Остогидли вже всі ці "ахтивісти".