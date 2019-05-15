 Его поместили в штрафной изолятор и удерживают там лишь на воде и хлебе, - американские дипломаты призывают РФ срочно оказать медпомощь политзаключенному Балуху

Об этом гооврится в заявлении дипломатов в аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы призываем Россию срочно предоставить необходимую медицинскую помощь политзаключенному Владимиру Балуху, состояние здоровья которого стало тяжелым после того, как его поместили в штрафной изолятор и удерживают там лишь на воде и хлебе", - говорится в заявлении.

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Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

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Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.