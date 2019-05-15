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 Политика Украины
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Все про:Россия (72803) США (14965) политзаключенные (1181) Балух Владимир (256)

 Его поместили в штрафной изолятор и удерживают там лишь на воде и хлебе, - американские дипломаты призывают РФ срочно оказать медпомощь политзаключенному Балуху

Посольство США в Украине призывает Россию оказать крымскому активисту, политзаключенному Владимиру Балуху необходимую медицинскую помощь.

Об этом гооврится в заявлении дипломатов в аккаунте в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы призываем Россию срочно предоставить необходимую медицинскую помощь политзаключенному Владимиру Балуху, состояние здоровья которого стало тяжелым после того, как его поместили в штрафной изолятор и удерживают там лишь на воде и хлебе", - говорится в заявлении.

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Его поместили в штрафной изолятор и удерживают там лишь на воде и хлебе, - американские дипломаты призывают РФ срочно оказать медпомощь политзаключенному Балуху 01

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

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Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

Источник: https://censor.net.ua/n3127035
 
   
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Юридически невозможно. Это бельгийское акционерное частное предприятие. Там десятки тысяч акционеров, в том числе все российские банки.
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надьку тоже держали на воде и хлебе-вон какая кобыла выросла
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вот кремень мужик
дай Бог здоровья и скорейшего освобождения
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Гестаповцы рашисткие, придёт и ваш час.
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Половина украинцев сидят на воде и хлебе. Пусть американцы поставят в угол Гройсмана.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕго поместили в штрафной изолятор и удерживают там лишь на воде и хлебе, - американские дипломаты призывают РФ срочно оказать медпомощь политзаключенному Балуху
 
 
 
 
 
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