 Депутату Киевского облсовета Карлюку объявили подозрение в деле о захвате агрокомплекса "Русава-К", принадлежавшего погибшему на Донбассе добровольцу Паславскому

Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"В резонансном деле о рейдерском завладении агрокомплексом "Русава-К", который принадлежал погибшему в АТО добровольцу Марку Паславскому объявлено подозрение депутату Киевского облсовета В.Карлюку", - написал он.

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Как сообщалось, в апреле 2016 года прокуратура Киевской области сообщила о подозрении в совершении преступления и объявила в международный розыск бывшего участника ООО "Русава-К", который подозревается в незаконном завладении имуществом предприятия, основателем которого был погибший в АТО доброволец, гражданин США украинского происхождения Маркиян-Григорий Паславский (позывной Франко).

По информации прокуратуры, после смерти Паславского появились новые владельцы агрокомпании, которые подделали протокол общего собрания участников ООО "Русава-К". Вследствие таких незаконных действий были выведены из состава учредителей общества владелец 3% акций и компания-основательница, представителем которой был Паславский.

Кроме того, по результатам проведения судебно-технической экспертизы установлено, что договор купли-продажи о продаже доли уставного капитала ООО "Русава-К" изготовлен и подписан уже после гибели Паславского.

Марк Паславский погиб 19 августа 2014 года в Иловайске. Будучи гражданином США украинского происхождения, он участвовал в Революции достоинства и антитеррористической операции в составе добровольческого батальона "Донбасс".

Марк Паславский