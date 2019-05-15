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Все про:Киевская область (1660) Луценко (7480) облсовет (374) рейдерство (804)

 Депутату Киевского облсовета Карлюку объявили подозрение в деле о захвате агрокомплекса "Русава-К", принадлежавшего погибшему на Донбассе добровольцу Паславскому

Депутату Киевского областного совета от БПП Виталию Карлюку сообщили о подозрении в деле о рейдерском захвате агрокомплекса "Русава-К", который принадлежал погибшему на Донбассе добровольцу Марку Паславскому.

Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"В резонансном деле о рейдерском завладении агрокомплексом "Русава-К", который принадлежал погибшему в АТО добровольцу Марку Паславскому объявлено подозрение депутату Киевского облсовета В.Карлюку", - написал он.

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Как сообщалось, в апреле 2016 года прокуратура Киевской области сообщила о подозрении в совершении преступления и объявила в международный розыск бывшего участника ООО "Русава-К", который подозревается в незаконном завладении имуществом предприятия, основателем которого был погибший в АТО доброволец, гражданин США украинского происхождения Маркиян-Григорий Паславский (позывной Франко).

По информации прокуратуры, после смерти Паславского появились новые владельцы агрокомпании, которые подделали протокол общего собрания участников ООО "Русава-К". Вследствие таких незаконных действий были выведены из состава учредителей общества владелец 3% акций и компания-основательница, представителем которой был Паславский.

Кроме того, по результатам проведения судебно-технической экспертизы установлено, что договор купли-продажи о продаже доли уставного капитала ООО "Русава-К" изготовлен и подписан уже после гибели Паславского.

Марк Паславский погиб 19 августа 2014 года в Иловайске. Будучи гражданином США украинского происхождения, он участвовал в Революции достоинства и антитеррористической операции в составе добровольческого батальона "Донбасс".

Депутату Киевского облсовета Карлюку объявили подозрение в деле о захвате агрокомплекса Русава-К, принадлежавшего погибшему на Донбассе добровольцу Паславскому 01

Марк Паславский

Депутату Киевского облсовета Карлюку объявили подозрение в деле о захвате агрокомплекса Русава-К, принадлежавшего погибшему на Донбассе добровольцу Паславскому 02

Источник: https://censor.net.ua/n3127030
 
   
 Топ комментарии
 
Ні честі ні совісті, падлюка!
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Колишніх БППшників як і регіоналів не буває, якщо скурвилися, то це назавжди, в цих блоках партіях лише мотлох.
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Сцука,на передок,в качестве мишени.
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Ходят слухи, что Марк получил пулю в спину от гришина
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Крім Карлюка в операції по заволодінню майном Росави брали участь екс-донбасівці на чолі з Сємєном. Був створений фонд ім. Паславського ( це вже паплюження його памяті), якийц начеб-то і став власником підприємства. Крім екс-донбасівців в оборудці брали участь бютівці (Яворівський) та ін. Прикривали їх з МВС (Аваков)
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Ходят слухи по домам,
А беззубые старухи
Их разносят по умам.
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Ніякої різниці немає. Обидва українскі гниди
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И чего к челу пристали? Захватил... Он чего в депутаты пер? Вот именно, отрабатывать надо Депутату Киевского облсовета Карлюку объявили подозрение в деле о захвате агрокомплекса "Русава-К", принадлежавшего погибшему на Донбассе добровольцу Паславскому - Цензор.НЕТ 1798
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Так он там был уже - говорят, он Паславского и подстрелил. Но это только слухи.
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Колишніх БППшників як і регіоналів не буває, якщо скурвилися, то це назавжди, в цих блоках партіях лише мотлох.
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Карлюка посадить с конфискацией до 3 го колена -- тварь
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"Депутату Киевского облсовета Карлюку объявили подозрение в деле о захвате агрокомплекса "Русава-К", принадлежавшего погибшему на Донбассе добровольцу Паславскому" - 90% БПП = ПР одно и тоже, и вообще, почти вся креатура офшорного Пахана - это пятая колонна беса путлера, ворьё и шулера, как и их главарь, шоколадный Мародёр.
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Костя, Там не політика, там семенченко та яворівський керували.
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Відкрий ресєтр: власника фонду ім. Паславського. Це - ті хто захопив підприємство.
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Ни хера се Югик из штанов лезет, так и попу можно порвать !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДепутату Киевского облсовета Карлюку объявили подозрение в деле о захвате агрокомплекса "Русава-К", принадлежавшего погибшему на Донбассе добровольцу Паславскому
 
 
 
 
 
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