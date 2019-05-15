 Депутат горсовета Чернигова и директор коммунального предприятия попались на взятке 50 тыс. долл., которую вымогали у застройщика, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По данным следствия, директор коммунального предприятия по предварительному сговору группой лиц с депутатом требовали 50 тыс. долларов от предпринимателя за подписание договора о выделении в субаренду земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома на территории Чернигова и дальнейшее согласование необходимых разрешительных документов. В случае непредоставления средств, предпринимателю угрожали неприятностями со Службой безопасности Украины.

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При получении первой части взятки в размере 25 тыс. долларов взяточников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Следователи ГБР готовят задержанным сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Также готовится ходатайство в суд об избраниимеры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении от занимаемых должности. Взяточникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.