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 Политика Украины
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 "Полное отсутствие прозрачности судебных слушаний их дела недопустимо", - США призывает РФ немедленно освободить крымских татар, арестованных в оккупированном Крыму

Посольство США в Украине призывает Россию немедленно освободить всех политических заключенных, в частности, фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир".

Об этом говорится в сообщении посольства в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы глубоко обеспокоены продолжением политического преследования Россией 25 крымских татар, безосновательно задержанных 27 марта. Полное отсутствие прозрачности судебных слушаний их дела недопустимо. Мы призываем Россию немедленно освободить всех политических заключенных", - заявили в посольстве.

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Полное отсутствие прозрачности судебных слушаний их дела недопустимо, - США призывает РФ немедленно освободить крымских татар, арестованных в оккупированном Крыму 01

Напомним, сотрудники ФСБ, МВД России и Росгвардии 27 марта провели в Крыму обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 23 человека.

27 и 28 марта Киевский райсуд Симферополя арестовал всех задержанных активистов.

29 марта российские силовики задержали 24-го крымскотатарского активиста ​Эдема Яячикова, который после обысков в Крыму находился в розыске.

Арестованным Ремзи Бекирову, Ризе Изетову, Руслану Сулейманову, Фариду Базарову и Шабану Умерову инкриминируют ч. 1 ст. 205.5 УК России (организация деятельности террористической группы). Остальным задержанных подозревают в участие в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК России).

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Источник: https://censor.net.ua/n3127028
 
 
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Та пошлють вас з вашими закликами.
До того ж путя ще і на зустріч з Трампом зупізниться.
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а прозрачность есть тока у пети в оффшоре, слепом
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так давно не чув--глубоку стурбованісь...
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Это кто, Маша призывает? Так она же уже не посол. Или еще посол?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Полное отсутствие прозрачности судебных слушаний их дела недопустимо", - США призывает РФ немедленно освободить крымских татар, арестованных в оккупированном Крыму
 
 
 
 
 
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