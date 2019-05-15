 Мы видим откровенный саботаж ликвидации коррупции "Укроборонпрома", - Пашинский

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский на заседании комитета, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я шокирован прохождением закона о реформировании военно-промышленного комплекса и системы государственного оборонного заказа. Поражен тем, что мы даже не можем включить в повестку дня закон о реформировании "Укроборонпрома", - заявил Пашинский.



"Почему я говорю, что "Укроборонпром" это коррупционный орган? Поэтому единственный хозяйствующий субъект, который имеет над собой регулирующие функции - это просто нонсенс, в Советском Союзе такого не было. Это все равно что дать облэнерго устанавливать над собой тарифы", - пояснил нардеп.



"У нас абсолютно советская система обронного заказ. Мы в закон встроили полностью директивы от ЕС, полностью переписали блоками. У нас нет пока конкурентных процедур в закрытой части. Мы путем изменений и создания органа центральной исполнительной власти - о чем мы проголосовали в законе о национальной безопасности - полностью реорганизуем "Укроборонпром". В законе учтены все замечания и политические заявления, сделанные в последние годы. И что мы видим? Люди, которые больше всего об этом говорили, - не голосуют. Что ж, избиратели скоро дадут оценку этим политикам", - резюмировал Сергей Пашинский.