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 Политика Украины
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Все про:Пашинский (635) Укроборонпром (696)

 Мы видим откровенный саботаж ликвидации коррупции "Укроборонпрома", - Пашинский

Верховная Рада должна принять законы, направленные на реформирование "Укроборонпрома", чтобы остановить все разговоры о коррупции на войне и в армии.

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский на заседании комитета, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Я шокирован прохождением закона о реформировании военно-промышленного комплекса и системы государственного оборонного заказа. Поражен тем, что мы даже не можем включить в повестку дня закон о реформировании "Укроборонпрома", - заявил Пашинский.

"Почему я говорю, что "Укроборонпром" это коррупционный орган? Поэтому единственный хозяйствующий субъект, который имеет над собой регулирующие функции - это просто нонсенс, в Советском Союзе такого не было. Это все равно что дать облэнерго устанавливать над собой тарифы", - пояснил нардеп.

"У нас абсолютно советская система обронного заказ. Мы в закон встроили полностью директивы от ЕС, полностью переписали блоками. У нас нет пока конкурентных процедур в закрытой части. Мы путем изменений и создания органа центральной исполнительной власти - о чем мы проголосовали в законе о национальной безопасности - полностью реорганизуем  "Укроборонпром". В законе учтены все замечания и политические заявления, сделанные в последние годы. И что мы видим? Люди, которые больше всего об этом говорили, - не голосуют. Что ж, избиратели скоро дадут оценку этим политикам", - резюмировал Сергей Пашинский.

Источник: https://censor.net.ua/n3127026
 
 
 Топ комментарии
 
Не тем сейчас занимаетси плешивый. Не тем. Сухари суши, ворошиловский стрелок....
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пашинский - готовся на выход з пэдро разом
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Ха ха...а Пашинський там не щурячить ?
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пашинский - готовся на выход з пэдро разом
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цікаво, а як поживає такий собі виборець Хімікус?!)))

напевно він теж дасть оцінку)))
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Ха ха...а Пашинський там не щурячить ?
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Скажи, милый Пашинский, а через сколько дней можно побороть коррупцию?
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Ты же наверно спросил, если такой непримиримый борец с коррупцией.
Так за сколько дней с начала прихода к власти Саакашвили победили всю коррупцию?
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А Пагубий в курсе?
Он ведь Глава ВР, и ему подчиняются все структуры.
Так в чем вопрос.
Может в том,что руководство ВР легло под АП?
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_ВР представляет интересы олигархов. Исходя и этого факта, что вас удивляет и вызывает детские вопросы?
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Не тем сейчас занимаетси плешивый. Не тем. Сухари суши, ворошиловский стрелок....
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тільки після 5 років, це дюпутат став ярим противником корупції і чого б це?
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Саботаж - наслідок безкарності і безвідповідальності.
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Во всем этом потоке сознания есть одно здравое утверждение - избиратели скоро дадут оценку этим политикам
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Зато мы Видим как Генпрокурор Луценко обливает Укриину грязью, что бы остаться у кормушки.
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Бу-бу-бу!
А=а=а=а!!!
Я закон ничитал, но имею мнение шо он ниправильный!
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Вже старе владне корито черпає бортами, вже з нього втікають навіть пашинські - а липко-коричневий все ще запевняє всіх, що це не корито, а побудований ним атомний авіаносець.
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Підійдіть до першого ліпшого чоловіка і попросіть навскидку назвати три призвіща,що асоціюються з корупцією на війні...Отримаєте - Свинарчук,Порошенко,Пашинський...Але першим двом хоч вистарчає клепок мовчати...
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Заявил главный военный коррупционер страны.
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Замечательно.Сам до себе в оппозиции Ми бачимо відвертий саботаж ліквідації корупції "Укроборонпрому", - Пашинський - Цензор.НЕТ 1312
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Это плешивое чмо что то вякает про борьбу с корупцией ? !!!! Гнида - та тебе уже пора сухари сушить, за то что в человека стрелял, за то что пацанам на фронт минометы бракованые отправлял, за то что Житомирскую кондитерскую фабрику для Пороха отжимал, а ты плешивый думаешь что люди все забыли ???? Думаю мы тебе еще вспомним дела твои паршинские !!!
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а также коррупция ликвидации саботажа.
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какие твари..перед выборами обещали что разгонят оборонпром...но когда сели на потоки быстро об этом забыли...укроборонпром как организация ноль...это созданная структура чтобы доить заводы которые и так на ладан дышут...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы видим откровенный саботаж ликвидации коррупции "Укроборонпрома", - Пашинский
 
 
 
 
 
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