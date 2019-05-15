 Школьник из Одессы получил ожоги 65% тела при разведении костра на пикнике: ребенок не выжил

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в ожоговом центре при городской клинической больнице №10.

Как рассказала руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров", оказывающего помощь в лечении детей, Екатерина Ножевникова, вчера умер 11-летний ученик школы им. Петра Столярского - Виктор Стоянов. Он получил 9 мая ожоги 65% поверхности тела во время разведения костра на пикнике.

По ее словам, ситуацию усугубило то, что на ребенке была синтетическая одежда, которая быстро воспламенилась. Отец ребенка, тушивший огонь, получил сильные ожоги обеих рук и также был доставлен в реанимацию. Для пострадавшего мальчика сдали кровь более 90 доноров, однако врачи не смогли спасти жизнь ребенка.

"Нельзя выезжать на природу, где планируются костры, без огнетушителей. Папа мальчика тушил его в прямом смысле голыми руками и сам сейчас находится в ожоговом отделении с тяжелыми ожогами… Синтетическая одежда для детей просто должна быть запрещена. Или хотя бы под синтетику должно быть надето хлопчатое белье. Это может спасти жизнь", - подчеркнула Ножевникова.

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Как сообщил УНИАН директор вышеназванной школы Евгений Лысюк, ЧП произошло, когда люди готовили шашлыки. Рядом находились еще дети, в частности, брат потерпевшего. По словам Лысюка, школа к пикнику никакого отношения не имеет. "Мы делали, что могли для спасения мальчика… К сожалению, случилась трагедия", - сказал директор учебного заведения.