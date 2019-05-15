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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1240) инаугурация (314) США (14965) Климкин (2170) Пенс (65)

 Вице-президент США Майк Пенс возможно приедет на инаугурацию Зеленского, - Климкин

На инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского возможно приедет вице-президента США Майк Пенс.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Обсуждается присутствие высокопоставленных гостей. Могу подтвердить, что вице-президент США - это одна из опций", - сказал Климкин.

При этом он добавил, что возможность присутствия Пенса также будет зависеть от его графика - "от присутствия в Европе".

"Как только будет определена точная дата инаугурации, то тогда и сможем говорить о присутствии тех или иных гостей", - сказал министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127021
 
   
 Топ комментарии
 
Було би непогано.
Все ж таки для України це добре.
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нет точной даты
и важные гости не могут сидеть на стулке и ждать...
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чтобы такие мудаки как ты сидели на диване, а не прятались по подвалам от паРашинских "градов"
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чтобы такие мудаки как ты сидели на диване, а не прятались по подвалам от паРашинских "градов"
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Було би непогано.
Все ж таки для України це добре.
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ЗЕ должен пригласить из Словакии Чапутову и Киску на Инагурацию
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нет точной даты
и важные гости не могут сидеть на стулке и ждать...
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А ДОДОН. Главный вопрос приедет ли додон и его московский хозяин.
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Идея! Мародёры должны назначить инаугурацию нового президента утром, и на вечер того же дня! Чтобы никто не приехал! А потом по всем принадлежащих им СМИ полгода верещать, что "никто даже не приехал"!
Как вам такая идея?
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Сколько шума вокруг инаугурации.. Да отошлите клоуну булаву по почте и все дела.
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А в качестве репитиции мы отошлем Леопольда Пупкина. По почте. До востребования...)
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Последняя гастроль шапито "Рошен" приближается!
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А нащо приїздити, коли можна онлайн?!
Чую, що булаву вові передадуть через інстаграм, а інавгорувати його будуть по скайпу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВице-президент США Майк Пенс возможно приедет на инаугурацию Зеленского, - Климкин
 
 
 
 
 
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