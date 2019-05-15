 Вице-президент США Майк Пенс возможно приедет на инаугурацию Зеленского, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью LB.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Обсуждается присутствие высокопоставленных гостей. Могу подтвердить, что вице-президент США - это одна из опций", - сказал Климкин.
При этом он добавил, что возможность присутствия Пенса также будет зависеть от его графика - "от присутствия в Европе".
"Как только будет определена точная дата инаугурации, то тогда и сможем говорить о присутствии тех или иных гостей", - сказал министр.
Все ж таки для України це добре.
и важные гости не могут сидеть на стулке и ждать...
Как вам такая идея?
Чую, що булаву вові передадуть через інстаграм, а інавгорувати його будуть по скайпу.