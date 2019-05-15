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Все про:наука (552) стипендии (148) ученые (243) Гриневич (380)

 Правительство более чем в 2 раза повысило стипендии Президента и Кабмина для молодых ученых, - Гриневич

С 1 июля 2019 года размер стипендий Президента Украины и Кабинета Министров Украины для молодых ученых возрастет более чем вдвое.

Соответствующее постановление было принято сегодня, 15 мая 2019 года, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Правительство более чем в 2 раза повысило стипендии Президента и Кабмина для молодых ученых, - Гриневич 01

Так, размер стипендии Президента для молодых ученых увеличится с 2 305,2 гривен в месяц до 6 021 грн, а размер стипендии КМУ - с 1 921 грн в месяц до 4 014 гривен. Каждая из этих стипендий назначается на 2 года.

"Ежегодно Президент и Правительство назначают эти стипендии талантливым молодым ученым, чтобы поддержать их, мотивировать к дальнейшему развитию. Однако в последние годы сложилась ситуация, что размер именно этих стипендий был наименьшим среди всех премий и стипендий для молодых ученых в Украине. Конечно, нам надо было изменить эту ситуацию, и в этом году мы нашли в бюджете необходимые средства, чтобы более чем вдвое поднять эти выплаты. И очень важно, что это повышение будет не в конце года, а уже с 1 июля", - отметила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

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Она также напомнила, что в год в Украине назначают 300 стипендий Президента Украины и 320 стипендии КМУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3127020
 
   
 Топ комментарии
 
Оно и правильно - перед уходом порошенко начал повышать все что можно - все равно ж не ему платить теперь это .Как то это по благароднаму
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мізерні суми...але цілковито виправдані, бо навряд молоді вчені лишаться в Україні
навіщо годувати...
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соєві відчувають свій канец..

ці гроші вже давно були заплановані і зібрані,
але не потрапляли до призначення тому,
що пилялися "по дорозі"..
зараз соєві вже не можуть їх "пиляти" і новій команді
не хочуть залишати.

так само і з підвищенням на 5тис доплати військовим..

це скільки бабла петя і грося п$$ли у віськових
з початку року !!
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цікаво, коли цю гриневич звільнять з посади та знимуть наукові регалії за здерту на 80% дисертацію?
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Оно и правильно - перед уходом порошенко начал повышать все что можно - все равно ж не ему платить теперь это .Как то это по благароднаму
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Раньше вас зебилов бюджет не волновал!
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Никогда с Гриневич не синмут научніе регалии. Они же дети...
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Повысили хорошо ,но где все последние разбазаривание денег в бюджете ? Соя под видом правильных дел решила на 0 опустошить казну создавая на будущее проблемы Зе по выплатам которые начал Петрик ?
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Раньше все зебилы были уверены, что бюджета хватит на всё, если влада преретане красти! Так чем же вы недовольны?
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Наверное, стипендию президента противно получать. Но это пока...
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мізерні суми...але цілковито виправдані, бо навряд молоді вчені лишаться в Україні
навіщо годувати...
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соєві відчувають свій канец..

ці гроші вже давно були заплановані і зібрані,
але не потрапляли до призначення тому,
що пилялися "по дорозі"..
зараз соєві вже не можуть їх "пиляти" і новій команді
не хочуть залишати.

так само і з підвищенням на 5тис доплати військовим..

це скільки бабла петя і грося п$$ли у віськових
з початку року !!
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І нехай тільки команда КоЗе тільки простягне свої зелені ручонки або язик до цих стипендій. Україну дозволено тільки покращувати.
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Підвищив стипендії - то добре. А на "Укрпошті" в областях як були, так і залишаються самі жебрачі в Укрїні зарплати !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство более чем в 2 раза повысило стипендии Президента и Кабмина для молодых ученых, - Гриневич
 
 
 
 
 
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