 Кабмин уволил двух и.о. замглавы ГФС Бамбизова и Кривицкого

"Уволили Кривицкого и Бамбизова", - сказал в комментарии "Интерфакс-Украина" министр Кабинета министров Александр Саенко, передает Цензор.НЕТ.
В.Кривицкий отвечал в ГФС за таможенное направление, Е.Бамбизов – за налоговое. Кабмин назначил их в июле 2018 года.
До назначения Е.Бамбизов возглавлял Офис крупных налогоплательщиков, В.Кривицкий – Волынскую таможню ГФС. В.Кривицкий также был среди претендентов в конкурсе на замещение должности главы Государственной таможенной службы, однако был отсеян на одном из его этапов.
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