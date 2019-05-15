 Кабмин уволил двух и.о. замглавы ГФС Бамбизова и Кривицкого

"Уволили Кривицкого и Бамбизова", - сказал в комментарии "Интерфакс-Украина" министр Кабинета министров Александр Саенко, передает Цензор.НЕТ.

В.Кривицкий отвечал в ГФС за таможенное направление, Е.Бамбизов – за налоговое. Кабмин назначил их в июле 2018 года.

До назначения Е.Бамбизов возглавлял Офис крупных налогоплательщиков, В.Кривицкий – Волынскую таможню ГФС. В.Кривицкий также был среди претендентов в конкурсе на замещение должности главы Государственной таможенной службы, однако был отсеян на одном из его этапов.

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