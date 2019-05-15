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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10957) увольнение (1548) Кривицкий (10) Саенко Александр Сергеевич (47) Бамбизов (15)

 Кабмин уволил двух и.о. замглавы ГФС Бамбизова и Кривицкого

Кабинет министров уволил исполняющих обязанности заместителей главы Государственной фискальной службы (ГФС) Виктора Кривицкого и Евгения Бамбизова.

"Уволили Кривицкого и Бамбизова", - сказал в комментарии "Интерфакс-Украина" министр Кабинета министров Александр Саенко, передает Цензор.НЕТ.

В.Кривицкий отвечал в ГФС за таможенное направление, Е.Бамбизов – за налоговое. Кабмин назначил их в июле 2018 года.

До назначения Е.Бамбизов возглавлял Офис крупных налогоплательщиков, В.Кривицкий – Волынскую таможню ГФС. В.Кривицкий также был среди претендентов в конкурсе на замещение должности главы Государственной таможенной службы, однако был отсеян на одном из его этапов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3127018
 
 
 Топ комментарии
 
Рехформа, нє? Люстрація,нє?
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Эти два мавра тоже сделали свое дело и могут идти на покой. Кабмин уволил двух и.о. замглавы ГФС Бамбизова и Кривицкого - Цензор.НЕТ 6360
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Эти два мавра тоже сделали свое дело и могут идти на покой.
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кривицького панатно, а бамбізова за шо? Кабмин уволил двух и.о. замглавы ГФС Бамбизова и Кривицкого - Цензор.НЕТ 2414
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Бамбизов засиделся вообще-то. Кореш Насирова, он его протаскивал.
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Какие щирореформаторские ряхи Кабмин уволил двух и.о. замглавы ГФС Бамбизова и Кривицкого - Цензор.НЕТ 9174
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ага, уволили в связи с переводом на новую должность
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин уволил двух и.о. замглавы ГФС Бамбизова и Кривицкого
 
 
 
 
 
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