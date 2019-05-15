 Новый глава налоговой службы Верланов планирует привлекать выпускников вузов к работе в службе

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время презентации своего плана действий как главы ГНС на заседании правительства 15 мая.
Как отмечается в презентации Верланова, размещенной на сайте Министерства финансов Украины, в частности, среди его приоритетов - повышение эффективности работы сотрудников ГНС, повышение их квалификации и обновление кадров путем привлечения выпускников вузов.
Также ГНС планирует увеличить количество электронных сервисов для налогоплательщиков и провести "демилитаризацию" - лишение налоговой силовых функций (сейчас их выполняет налоговая милиция).
"Государственная налоговая служба выступает лицом государства для предпринимателей, поэтому равенство участников общественного диалога о взаимных правах и обязанностях будет краеугольным камнем построения диалога между Государственной налоговой службой и обществом. Налоговая должна поощрять к ведению бизнеса, а не отпугивать активную часть населения от того, чтобы создавать национальный продукт", - заявил Верланов во время презентации своего плана действий.
Напомним, 8 мая Кабмин назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы (ГНС).
а в 1993-м по распределению пошел работать в налоговую.
С нуля начинал, можно сказать.
А в 1996 году дедушка Азироф, став Главой налоговой, сказал, что для того, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, её надо меньше кормить и больше доить.
Когда ?
Но раздел НДС можно сократить раз в пять - если отказаться от принципа первой даты - перейти на учет по отгрузке, отказаться от налоговых накладных - указывать ИПН в расходной накладной.
Если Вы начинали работать в 1992 году, то помните те благословенные времена, когда не было налоговых наладных, а про НДС руководство фирмы вспоминало два раза в месяц - когда считало и когда платило. А сейчас полстраны занято учетом НДС. И главное, почти не осталось тех, кто помнит, что можно по другому. Сила инерции..
Кстати, знаете откуда кризис 93-го года взялся?
Депутаты задним числом в начале 93 года в 92-м году ввели налог на доход (оборот) вместо налога на прибыль. Планировали предприниматели одно, а их огорошили другим. Многие обанкротились и закрылись.