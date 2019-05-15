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 Политика Украины, Экономика
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Все про:налоговая (787) Верланов Сергей (5)

 Новый глава налоговой службы Верланов планирует привлекать выпускников вузов к работе в службе

Новоназначенный глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов заявил, что планирует привлекать на работу выпускников высших учебных заведений и вводить новые электронные сервисы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время презентации своего плана действий как главы ГНС на заседании правительства 15 мая.

Как отмечается в презентации Верланова, размещенной на сайте Министерства финансов Украины, в частности, среди его приоритетов - повышение эффективности работы сотрудников ГНС, повышение их квалификации и обновление кадров путем привлечения выпускников вузов.

Также ГНС планирует увеличить количество электронных сервисов для налогоплательщиков и провести "демилитаризацию" - лишение налоговой силовых функций (сейчас их выполняет налоговая милиция).

"Государственная налоговая служба выступает лицом государства для предпринимателей, поэтому равенство участников общественного диалога о взаимных правах и обязанностях будет краеугольным камнем построения диалога между Государственной налоговой службой и обществом. Налоговая должна поощрять к ведению бизнеса, а не отпугивать активную часть населения от того, чтобы создавать национальный продукт", - заявил Верланов во время презентации своего плана действий.

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Напомним, 8 мая Кабмин назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы (ГНС).

Источник: https://censor.net.ua/n3127015
 
   
 Топ комментарии
 
а во все суды нужно набрать выпускников юрфака.
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Сейчас работают вымогатели и коррупционеры Новый глава налоговой службы Верланов планирует привлекать выпускников вузов к работе в службе - Цензор.НЕТ 1423
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Маленьке уточнення- з тих, хто вчився не за гроші й не має високопоставленних родичів.
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а во все суды нужно набрать выпускников юрфака.
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я в 1992 году проходил практику в налоговой,

а в 1993-м по распределению пошел работать в налоговую.

С нуля начинал, можно сказать.

А в 1996 году дедушка Азироф, став Главой налоговой, сказал, что для того, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, её надо меньше кормить и больше доить.
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А зараз в податковій службі працюють гопніки?
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Сейчас работают вымогатели и коррупционеры Новый глава налоговой службы Верланов планирует привлекать выпускников вузов к работе в службе - Цензор.НЕТ 1423
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Зато работать он никого не собирается привлечь...
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Маленьке уточнення- з тих, хто вчився не за гроші й не має високопоставленних родичів.
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і нахіра їм зарплата в 5 тисяч, якщо вони вивчились не за гроші і шось в голові у них є ?
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Леонид Ильич лично тебе прислал ?

Когда ?
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а коли Зе встиг призначити цього херовника ДФС?
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если з.п будет минимум 30-40 тыс то умные люди пойдут, на меньше вряд ли
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давай с 3-х раз угадаем, какой срач поднимется, если налоговики будут получать 40 штук
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а кто будет гудеть? только быдло с тремя классами образования)))) в налоговой можно сократить служащих в 3 раза ( от этого никто не пострадает) а их з.п отдать нормальным работникам. написать налоговый кодекс на 1 листе А4 максимум, а не такой как есть сейчас, им убить человека можно
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Ну, насчет одного листа - это перебор.
Но раздел НДС можно сократить раз в пять - если отказаться от принципа первой даты - перейти на учет по отгрузке, отказаться от налоговых накладных - указывать ИПН в расходной накладной.
Если Вы начинали работать в 1992 году, то помните те благословенные времена, когда не было налоговых наладных, а про НДС руководство фирмы вспоминало два раза в месяц - когда считало и когда платило. А сейчас полстраны занято учетом НДС. И главное, почти не осталось тех, кто помнит, что можно по другому. Сила инерции..
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я вообще сторонник оплаты налогов с оборота. в 92м налогооблажение было просто смешное, налогв практический не платили. ндс в электронном виде сейчас намного лучше чем в бумажном, и по учету и по возврату. у меня в основном экспорт и возврат ндс просто сказка, практический никогда не требуют документы, проводят камеральную проверку и все
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Я тоже считаю, что налог с оборота лучше НДС + прибыль

Кстати, знаете откуда кризис 93-го года взялся?

Депутаты задним числом в начале 93 года в 92-м году ввели налог на доход (оборот) вместо налога на прибыль. Планировали предприниматели одно, а их огорошили другим. Многие обанкротились и закрылись.
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я тогда только начинал , в 92м открыл ларек, у меня кассовый апарат был как мебель)))) это было в раше,
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А когда начнете бороться со взяточниками,крышевателями и выписывать штрафы только через суд,новые электронные сервисы - это отвлекающая болтовня для болванов.
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Випускників відразу в Службу ? Щоб "змалечку" вчити "доїти" для виконання плану по налу ? ******* службі !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый глава налоговой службы Верланов планирует привлекать выпускников вузов к работе в службе
 
 
 
 
 
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