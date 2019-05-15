 Порошенко подписал Закон об украинском языке. ВИДЕО

Соответствующая трансляция подписания велась на странице президента в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В этот день я, президент Украины Петр Порошенко, имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного", - сказал Порошенко.

"Сегодня чрезвычайно ответственный, эпохальный даже день. День, которого украинцы ждали много-много лет…Сегодня – я подчеркиваю – во время подписания закона об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного, делается акт, один из главнейших для формирования украинской государственности", - отметил он.

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Порошенко поблагодарил всех причастных к принятию этого закона и дал им слово перед тем, как перейти к подписанию документа.

"Я скрепляю подписью тщательно сбалансированный языковой закон… Он выверен настолько, что ни одна политическая сила, которая стоит на государственных, патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр", - сказал Порошенко перед подписанием закона.

Глава государства отметил, что закон объединяет нацию, "и власть, и оппозицию".

"Я надеюсь, что и новая власть, также тщательно проанализировав закон, будет имплементировать его номы в жизнь, поддержит, поскольку это является ключевой позицией существования Украинского государства", - сказал Порошенко.