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 Политика Украины
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 Порошенко подписал Закон об украинском языке. ВИДЕО

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О функционировании украинского языка как государственного".

Соответствующая трансляция подписания велась на странице президента в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В этот день я, президент Украины Петр Порошенко, имею высокую честь и уникальную возможность подписать закон об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного", - сказал Порошенко.

"Сегодня чрезвычайно ответственный, эпохальный даже день. День, которого украинцы ждали много-много лет…Сегодня – я подчеркиваю – во время подписания закона об обеспечении функционирования украинского языка, как государственного, делается акт, один из главнейших для формирования украинской государственности", - отметил он.

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Порошенко поблагодарил всех причастных к принятию этого закона и дал им слово перед тем, как перейти к подписанию документа. 

"Я скрепляю подписью тщательно сбалансированный языковой закон… Он выверен настолько, что ни одна политическая сила, которая стоит на государственных, патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр", - сказал Порошенко перед подписанием закона.

Глава государства отметил, что закон объединяет нацию, "и власть, и оппозицию".

"Я надеюсь, что и новая власть, также тщательно проанализировав закон, будет имплементировать его номы в жизнь, поддержит, поскольку это является ключевой позицией существования Украинского государства", - сказал Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3127013
 
   
 Топ комментарии
 
Велика подяка Петру Олексійовичу за зроблену роботу.
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Мокши пытались запретить через суд подписывать закон,
так чтобы он попал на подпись уже ВАЗелину...

Порошенко подписал Закон об украинском языке - Цензор.НЕТ 2452
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"Армія. Віра. Мова." - Виконано!
Україна іде своїм шляхом!
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Мовний дозволяє ігнорувати всі мови всупереч Конституції.
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Я вас зрозуміла - вам зручніше ігнорувати державу мову ніж поступитися російською.
Якщо ви такий затятий русофіл, то можете преспокійно зібрати валізи і їхати на простори необ'ятной
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Я народився и живу у м. Харків, а Харків розмовляє по російські, знаючи українську мову, то я буду розмовляти як всі по російські.
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в публічній сфері будуть розмовляти українською.
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Все петины действия - эпохальные и важнее некуда, а Украина в Европе на последнем месте, была бы еще ниже, да некуда.
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Зато фоток сколько в альбоме Порошенко- мировой лидер, в обнищавшей за пять лет, его каденции Украине.
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В Україні самій бідній у Європі самий був! багатий президент.
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Слава Богу! Нарешті це сталося! Все буде УкраЇна! Амінь.
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Петро как там ПЦУ ??? Переходы идут ? А вот Филарет говорит - что вы его кинули , как и всех остальных !!?? Ни одного коммента от до сих пор действующего президента Украины.
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пэдрэ, астанавись... никак у тебя, падлы, руки не отвалятся от подписаний и назначений... ничего тебя, козла оффшорного, уже не спасет...
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Где реакция Фарион на незнание новоизбранным державной мовы?
Молчит, как будто воды в рот набрала.
Где шествие с факелами по поводу того, что будущий главнокомандующий ВСУ изъясняется по-украински со словарем в руках?
А нету их.
Сучки продажные, ************ запоребриковские.
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Помогите новоизбранному, научите его украинскому языку, сил же нет смотреть, как человек мучается Порошенко підписав Закон про українську мову - Цензор.НЕТ 8696
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал Закон об украинском языке. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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