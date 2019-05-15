 Украина начала готовиться к возможному прекращению Россией транзита газа в 2020 году

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в "Нафтогазе" провели совещание диспетчеров "Укртрансгаза", в ходе которого подготовились к работе газотранспортной системы в реверсном режиме (то есть, поставки газа не из России в сторону Европы, а наоборот).

"Сейчас осуществляем масштабный проект реконструкции компрессорной станции "Бар", работа которой крайне важна для стабильной работы системы при нулевом транзита", – сообщил Коболев.

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По его словам, Украина также планирует увеличить объемы закачки газа в свои подземные хранилища. Это позволит избежать рисков перебоев с поставками газа. Для закупки больших объемов газа Нафтогаз "рассматривает все возможные варианты финансирования".

"Полная готовность к прерыванию транзита – лучший стоп-фактор для Газпрома и предохранитель от газового шантажа", – подытожил Коболев.

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Напомним, ранее Коболев заявил, что Россия собирается с 1 января 2020 года устроить "газовую войну" – такую же, как в 2009 году.