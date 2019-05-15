 Украина начала готовиться к возможному прекращению Россией транзита газа в 2020 году

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в "Нафтогазе" провели совещание диспетчеров "Укртрансгаза", в ходе которого подготовились к работе газотранспортной системы в реверсном режиме (то есть, поставки газа не из России в сторону Европы, а наоборот).
"Сейчас осуществляем масштабный проект реконструкции компрессорной станции "Бар", работа которой крайне важна для стабильной работы системы при нулевом транзита", – сообщил Коболев.
Читайте на Цензор.НЕТ: Россия не сможет блокировать реверс газа в Украину, - Коболев
По его словам, Украина также планирует увеличить объемы закачки газа в свои подземные хранилища. Это позволит избежать рисков перебоев с поставками газа. Для закупки больших объемов газа Нафтогаз "рассматривает все возможные варианты финансирования".
"Полная готовность к прерыванию транзита – лучший стоп-фактор для Газпрома и предохранитель от газового шантажа", – подытожил Коболев.
Также на Цензор.НЕТ: Заявление Путина о зависимости газоснабжения Украины от транзита - это артподготовка перед переговорами Киева, Брюсселя и Москвы, - Коболев
Напомним, ранее Коболев заявил, что Россия собирается с 1 января 2020 года устроить "газовую войну" – такую же, как в 2009 году.
Все равно это случится.
Только не будет на Расии способов давления.
Сельское хозяйство, программирование, биотехнологии.
Как в Королевстве Нидерланды.
Живут нормально.
Коболев, не смотря на не свирепый внешний вид, на предстоящих переговорах по транзиту газа через нашу страну "нагнёт" рф и путина в нужную позу и получит контракт по настоящей европейской цене за транзит.
а для всей остальной Европы СП2 ДОРОЖЕ чем Украина
в СССР тоже считать умели и все магистральные газопроводы в Зап Европу проложили через Украину не просто так
Через Украину кратчайший путь на крупнейший газовый хаб в Австрии в Баумгартене.
Откуда запитана вся центральная Европа
Чистая физика и география
Я прекрасно видел за этим тоном русский ум, колкий, саркастический, насмешливый" .
"...всякий русский простолюдин, от природы подозрительный,
ненавидит чужестранцев по невежеству своему,
вследствие национального предрассудка; что всякий русский из высшего сословия,
не менее подозрительный, боится их, потому что почитает за врагов; он заявляет: "Все эти французы и англичане уверены, будто превосходят остальные . народы",- русскому для ненависти к иностранцу достаточно одной этой причины."
Что делает грося с кобелем их улица с кресел посадила бы на нары а потом повесила по законам военного времени. Раз мы этого не умеем,тогда надо учиться как они это делают.
Спрашивать, интересоваться,потом попробывть самим, Не получилось. Дальше учиться
Девочка прожившая в будке с собаками,лакала воду из миски,бегала на четвереньках и тявкала.Когда нашли переучили и она стала как все.Чиновник который следит за законом
и нарушает его для улицы он вне закона.Люди могут поступить с ним как им заманеться.
Вот чему надо учиться только тогда мы станем как все. Никто нам в этом не поможет.
Проблемы индейцев шерифа не интерисуют. Когда ты пытаешься что то сделать это и есть учеба.
Экзистенциальный поток гавна, см. выше!
быть как все и не на эшефоте а в зале суда И обтянули кресло судейское.Посдили в него
его сына, чтоб судил и помнил.Эта история в натуре. Голандцы они самые изобретательные
И жестокие были в то время.
"...русские -- это переряженные китайцы; они не желают сознаваться, что питают отвращение к наблюдателям из дальних стран, но если бы, подобнонастоящим китайцам, осмелились пренебречь упреком в варварстве,
въезд в Петербург был бы нам заказан точно так же, как в Пекин:
русские принимали бы к себе только мастеровых людей, стараясь затем не отпустить работника обратно на родину.
Вы сами видите, отчего хваленое русское гостеприимство кажется мне не столько лестным или трогательным, сколько досадным;
под предлогом покровительства меня связывают по рукам и ногам..."
http://www.lib.ru/HISTORY/KUSTIN/rossia1839.txt