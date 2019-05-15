 Сегодня исполняется пятая годовщина создания расформированного добровольческого батальона "Кривбасс"

Об этом информирует страница батальона в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Кривбасс это:

- 799 человек личного состава

- 59 погибших

- 16 бойцов, место нахождения которых не известно

- подразделение прошедшее "Иловайский" и "Дебальцевский" котлы

- 6 Народных Героев Украины

- около 100 государственных наград

- около 200 ведомственных наград

- 12 орденских знаков семьи Мазепы

- множество волонтерских наград

- 189 военнослужащих, получивших ранения, контузии, увечья

- постоянно действующий музей боевой славы батальона "Кривбасс"

- семья

Я благодарю судьбу за то, что имел честь проходить службу с настоящими Героями нашего времени! С Днем рождения тебя - Кривбасс!" - говорится в поздравительном сообщении.

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