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 Сегодня исполняется пятая годовщина создания расформированного добровольческого батальона "Кривбасс"

15 мая исполняется 5 лет с дня формирования добровольческого 40-ого батальона территориальной обороны "Кривбасс".

Об этом информирует страница батальона в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Кривбасс это:

- 799 человек личного состава
- 59 погибших
- 16 бойцов, место нахождения которых не известно
- подразделение прошедшее "Иловайский" и "Дебальцевский" котлы
- 6 Народных Героев Украины
- около 100 государственных наград
- около 200 ведомственных наград
- 12 орденских знаков семьи Мазепы
- множество волонтерских наград
- 189 военнослужащих, получивших ранения, контузии, увечья
- постоянно действующий музей боевой славы батальона "Кривбасс"
- семья

Я благодарю судьбу за то, что имел честь проходить службу с настоящими Героями нашего времени! С Днем рождения тебя - Кривбасс!" - говорится в поздравительном сообщении.

Смотрите также: "Хлопці, разом ми - сила. Разом переможемо", - бойцы ВСУ с передовой поздравили побратимов-добровольцев. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3127008
 
   
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вот они настоящие герои УКРАИНЫ, а не свиньи просидевшие в тылу и получившие от дряхлого поросятника висюльки и хенеральские звання, всех под суд. парасяку на довичне. Кривбасс - я пышаюсь вами, с благодарностью червонна, район: стация переливания крови. мы обязательно переможемо! с 5 летием Вас дорогие!
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"поздравительное сообщение" от кого? от муженки с полтораком? от пети мальдивского? "цензору" не мешало бы напомнить обществу позорное участие этих господ в расформировании батальона и перекладывании СВОЕЙ ВИНЫ на плечи погибших и живых героев!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСегодня исполняется пятая годовщина создания расформированного добровольческого батальона "Кривбасс"
 
 
 
 
 
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