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 В Украине с июля начнется подготовительный этап программы "Безоплатная диагностика", - Минздрав

Подготовительный этап программы "Безоплатная диагностика", предусматривающей реформирование вторичной медицинской помощи, начнется с 1 июля 2019 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, первый этап проекта "Безоплатная диагностика" будет предполагать подготовительную работу на уровне медучреждений. Впоследствии будет утвержден перечень бесплатных диагностических услуг, утвержденный Кабмином, который будет доступен пациентам по всей стране, передает Цензор.НЕТ.

Подготовительный этап этой программы будет включать в себя подготовку консультативно-диагностических центров и поликлиник к переходу на новый принцип финансирования и оплаты за оказанные медуслуги, когда "деньги следуют за пациентом".

"Администрирование такой программы по всей стране предполагает большой объем предварительной подготовки как со стороны самих медучреждений, так и со стороны Минздрава и Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Речь идет об обеспечении автономизации, компьютеризации, наличии надлежащего оборудования, согласно сформированным требованиям, равный доступ к услугам по всей Украине и прочее", - уточняет пресс-служба Минздрава.

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В ведомстве отмечают, что Минздрав и НСЗУ продолжают работу над всеми аспектами программы "Безоплатная диагностика" – проводят консультации с врачами-специалистами, работают над новым дополнительным функционалом системы eHealth, позволяющим обеспечивать анализ больших объемов данных, собираемых из регионов.

"Программа "Безоплатная диагностика" это один из подготовительных этапов разработки первой программы медицинских гарантий, с которой в 2020 году начнутся изменения в оплате медицинских услуг на всех уровнях медицинской помощи – первичной, специализированной амбулаторной, стационарной, а также экстренной, паллиативной и реабилитационной помощи", - подчеркивают в Минздраве.

В Минздраве уточняют, что программа медицинских гарантий будет принята Верховной Радой вместе с государственным бюджетом.

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Как сообщалось, согласно плану реформирования финансирования системы здравоохранения, с 1 июля 2019 года должна заработать программа "Безоплатная диагностика" в рамках реформы вторичной медицинской помощи, которая будет включать в себя наиболее необходимые безоплатные обследования, анализы и консультации узкопрофильных специалистов – всего 54 медицинских манипуляции, обследования и анализа. На реализацию программы госбюджетом на 2019 год предусмотрено 2 млрд грн.

Отметим, что о запуске программы "Безоплатная диагностика" во втром полугодии 2019 года в Минздраве заявили еще в октябре 2018 года. В декабре и.о. министра Супрун подтвердила, что полноценный старт программы с 1 июля 2019 года - это приоритет Минздрава.

Источник: https://censor.net.ua/n3127006
 
   
 Топ комментарии
 
тупой юмор, ты даже не читал, статья не о лечении
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Супрун уже возок собрала и сидит на шухере.... ее Зеленский точно не оставит ни при каких вариантах.. точно... они с 1 июля закрыли введение уже для второй очереди БЕСПЛАТНОГО ПАКЕТА 2 УРОВНЯ МЕДПОМОЩИ а теперь что товарнякаю о подготовительном этапе.. ну ну...говорит о многом... а как можно при 6 млрд при Порошенко когда все года +- было 10-12 млрд гривен на МЕДИЦИНУ... что то реально сделать.... нефигаче...
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ааа, а який же дурень за це заплатить? А де можно взяти безкоштовний УЗД апарат? А лікаря кий безкоштовно на ньому буде працювати?
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тупой юмор, ты даже не читал, статья не о лечении
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Супрун уже возок собрала и сидит на шухере.... ее Зеленский точно не оставит ни при каких вариантах.. точно... они с 1 июля закрыли введение уже для второй очереди БЕСПЛАТНОГО ПАКЕТА 2 УРОВНЯ МЕДПОМОЩИ а теперь что товарнякаю о подготовительном этапе.. ну ну...говорит о многом... а как можно при 6 млрд при Порошенко когда все года +- было 10-12 млрд гривен на МЕДИЦИНУ... что то реально сделать.... нефигаче...
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Супрун занимается самопиаром, а не медициной. Таблетки ей не нравятся. Сотни тысяч пенсионеров должны срочно отравиться на финальный покой. Деньги для бюджета сэкономим. Какой Пенсионный Фонд если мочканем всех пенсионеров?
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бажаючих піти до проктолога не так і багато, а терапевт в такі сфінктери не заглядає ))
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диагностика: УЗИ, Rё-графия, лаб. исследования и.д, будут бесплатно
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ааа, а який же дурень за це заплатить? А де можно взяти безкоштовний УЗД апарат? А лікаря кий безкоштовно на ньому буде працювати?
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Безплатное жилье до сих пор раздают. Янукович, например, стал Премьер-Министром, получил неплохую квартиру, тут же приватизировал, продал, купил государственное Межигорье. Вот и вся история.
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А хто безкоштовно побудував те житло? безкоштовно виробив будівельні матеріали?
Ви не плутайте отримане за чужий рахунок із безкоштовним.
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Это был пример "бесплатного" в Украине. Что-то бесплатное всегда идет кому-то в карман прямо из госбюджета. И не тебе.
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Безоплатна... як задовбали цією брехнею. Попередня оплата у вигляді податків, це аж ніяк не безоплатно. Якщо я на ринку сьогодні залишу гроші, а завтра заберу товар, то чи є це безоплатним???
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Уже деньги ходят за пациентом. Наверно я от них очень быстро хожу и они меня догнать не могут. Я могу понять отсутствие дорогих лекарств. Но когда мне в хирургическом отделении одной из киевских больниц сказали, что у них нечем закрепить иголку капельницы, я ох уел.
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеВ Украине с июля начнется подготовительный этап программы "Безоплатная диагностика", - Минздрав
 
 
 
 
 
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