 За границу заробитчане все больше выезжают семьями, объем переводов денег в Украину будет сокращаться, - Устенко

Это свидетельствует о том, что все больше семей воссоединяются, забирают детей и остаются жить за границей. Такое мнение 112.ua озвучил исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко в статье "Будем платить за себя и за того дядю: Почему трудовая миграция ведет Украину в тупик".

"Все больше семей воссоединяются, забирают детей и остаются жить за границей. То есть, если раньше, например, у человека за границей работала жена и отправляла переводы в Украину, то после переезда у нее отпадает необходимость переводить в страну деньги", - сказал Устенко.

По данным Всемирного банка, общая сумма частных трансфертов в прошлом году составила 14 млрд долл., а НБУ дает несколько иные данные – 11 млрд долл. В то же время, из 11 млрд долл., которые поступают в Украину, до 3 млрд долл. приходятся на схемные транзакции, когда по фиктивным договорам выполнения услуг на те же ФОПы заводится валюта, которая затем используется в теневой экономике и в коррупционном обороте. Из оставшихся 8 млрд долл. часть идет как оплата работы украинских специалистов на аутсорсе (тот же ИТ) либо как оплата за продажу товаров "хендмейд" на международных торговых площадках. Что касается переводов от трудовых мигрантов, которые пребывают за рубежом более года, то их взнос крайне невелик – менее 1 млрд долл. Что касается маятниковой миграции, на нее приходится только несколько миллиардов поступлений.

По данным Министерства социальной политики, за рубежом постоянно работают 3,2 млн украинцев, а в принципе в процесс трудовой миграции вовлечены до 9 млн человек – четверть населения страны. И если в 2013 году количество трудовых приглашений для украинцев от Польши составляло 218 тыс., то уже в 2017 году возросло до 1,7 млн. Главным образом это происходит в связи с тем, что размер как минимальной, так и средней зарплаты в Украине значительно более низкий в сравнении со всеми странами ЕС, включая страны Восточной Европы. Компании на территории бывшей Восточной Германии платят сотрудникам в среднем 2700 евро, а в Западной Германии – 3300 евро. Размер минимальной зарплаты в Германии – 1600 евро. В Польше средняя зарплата составляет 1150 евро, а минимальная – около 550 евро. В Украине же с 1 января 2019 года минимальная зарплата составляет 4170 грн, или приблизительно 150 долл., а средняя зарплата колеблется в районе 9 тыс. грн.