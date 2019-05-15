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Все про:трудовая миграция (189) заробитчане (331)

 За границу заробитчане все больше выезжают семьями, объем переводов денег в Украину будет сокращаться, - Устенко

На фоне масштабной трудовой миграции, в которую вовлечены около четверти населения Украины, вызывает беспокойство тот факт, что ежегодно в общей структуре доходов украинских трудовых мигрантов удельный вес переводов в страну своим семьям сокращается.

Это свидетельствует о том, что все больше семей воссоединяются, забирают детей и остаются жить за границей. Такое мнение 112.ua озвучил исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко в статье "Будем платить за себя и за того дядю: Почему трудовая миграция ведет Украину в тупик".

"Все больше семей воссоединяются, забирают детей и остаются жить за границей. То есть, если раньше, например, у человека за границей работала жена и отправляла переводы в Украину, то после переезда у нее отпадает необходимость переводить в страну деньги", - сказал Устенко.

По данным Всемирного банка, общая сумма частных трансфертов в прошлом году составила 14 млрд долл., а НБУ дает несколько иные данные – 11 млрд долл. В то же время, из 11 млрд долл., которые поступают в Украину, до 3 млрд долл. приходятся на схемные транзакции, когда по фиктивным договорам выполнения услуг на те же ФОПы заводится валюта, которая затем используется в теневой экономике и в коррупционном обороте. Из оставшихся 8 млрд долл. часть идет как оплата работы украинских специалистов на аутсорсе (тот же ИТ) либо как оплата за продажу товаров "хендмейд" на международных торговых площадках. Что касается переводов от трудовых мигрантов, которые пребывают за рубежом более года, то их взнос крайне невелик – менее 1 млрд долл. Что касается маятниковой миграции, на нее приходится только несколько миллиардов поступлений.

По данным Министерства социальной политики, за рубежом постоянно работают 3,2 млн украинцев, а в принципе в процесс трудовой миграции вовлечены до 9 млн человек – четверть населения страны. И если в 2013 году количество трудовых приглашений для украинцев от Польши составляло 218 тыс., то уже в 2017 году возросло до 1,7 млн. Главным образом это происходит в связи с тем, что размер как минимальной, так и средней зарплаты в Украине значительно более низкий в сравнении со всеми странами ЕС, включая страны Восточной Европы. Компании на территории бывшей Восточной Германии платят сотрудникам в среднем 2700 евро, а в Западной Германии – 3300 евро. Размер минимальной зарплаты в Германии – 1600 евро. В Польше средняя зарплата составляет 1150 евро, а минимальная – около 550 евро. В Украине же с 1 января 2019 года минимальная зарплата составляет 4170 грн, или приблизительно 150 долл., а средняя зарплата колеблется в районе 9 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3127005
 
 
 Топ комментарии
 
По мнению порохоботов, в Украине президентом была какая то скотина, которая не давала Пидру Лихсеичу целых пять лет управлять страной))
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дурачок новасти не смотрит. У нас на смену плохому Порошенко пришел классный народный призидент и теперь в Украину наоборот немцы с французами будут переселятся)
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Почему подзабыты традиционные украинские ценности: не надо ныть, надо брать лопату и кормить свою семью?» Источник: https://censor.net.ua/n165014
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Зато кол-во упырей, которые сами при рошене жить здесь не хотят, а для нас за него голосуют теперь увеличится!
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Так ты ж за Зеленского голосовал! И твои 73% единомышленников. Какой рошен, какие упыри? Епоха Зубожиння скинчылась! Не, не чув?
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Ну миллионами с семьями не выезжали до петьки-мародера почему-то...
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А потому что не было безвиза. Или ты не знаешь как им пользуются?
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По мнению порохоботов, в Украине президентом была какая то скотина, которая не давала ***** Лихсеичу целых пять лет управлять страной))
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У меня сотрудник проголосовал сначала за Бойко, потом за Зеленского и уехал в Польшу.
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..Зроби йому *подлянку * ! За границу заробитчане все больше выезжают семьями, объем переводов денег в Украину будет сокращаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 1888 ..Відправ на мобілу *смску* .. що його жінка лахудра .та загуляла з *коміком *
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Він поїхав з дружиною і дитиною. Свою лахудру стережи сам.
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Логично. Власть довела людей, что они вынуждены были бежать из страны. А теперь представьте, что вместо Порошенко (Гройсмана и т.д.) приходит кто-то, благодаря кому коррупция пропадает, средняя зарплата увеличивается в разы - надо оно сбежавшим из страны? Их же жаба будет давить, что без них жизнь наладилась!
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"власть довела людей...! ахаха, зачьод! Это не те ли люди, которые думая тем местом, на котором сидят, 28 лет прожигали свои возможности, голосуя за гречку и ожидая манны небесной ? А коррупция начинается с тебя, когда несешь кому то "шоколадку" или сам берешь "отдельное спасибо" за то что выполнишь свои трудовые обязанности.
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дурачок новасти не смотрит. У нас на смену плохому Порошенко пришел классный народный призидент и теперь в Украину наоборот немцы с французами будут переселятся)
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Тобто Порошенко ще не все вкрав,доворує 3 червня?Так?
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Закон "вєліт" вішати Мародерів під час війни,ти згоден?
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Ну это разве что во влажных мечтах зебилов.... За границу заробитчане все больше выезжают семьями, объем переводов денег в Украину будет сокращаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 3718
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Тобто в Україні війни нема,а Свинарчуки поважні бізнесмени?Так?
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Война есть....а вот "мародеры" они только во бредовых фантазиях зебилов...не знающих даже значения этого слова....
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Кацап навіт в думках не допускає, що владу можна змінювати))
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так ти за мародера коломойського голосував шоб його повісити?
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Нагадай яка посада була у Бєні останні п"ять років?
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спочатку голова ОДА, потім Мородьор бєглий)
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И даже Израиль всей толпой в ОРДЛО уже собирается. За границу заробитчане все больше выезжают семьями, объем переводов денег в Украину будет сокращаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 1045
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на счёт немцев может не много преувеличено ... но азиатов хороший поток уже пошел ...
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Вся надія нп Зеленського,бо якби Порошенко лишився ще на один срок,то в Україні лишились би одні мусара та пенсіонери.
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Зебеня все исправит.... не нужно истерить... За границу заробитчане все больше выезжают семьями, объем переводов денег в Украину будет сокращаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 6021
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Скоро построят из Кончи велосипедную дорожку до АП. На этом реХформы завершаться
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Зачем ему эта велодорожка...если на велосипеде он ездить не собирается?? То было в кино...
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А как де реноме ПРЕЗИДЕНТ Велосипедист?
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то реноме которые зебилы сами себе представили. Зе им такого нигде и никогда не обещал.
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Объясняю специально для тупых щиколадных идиотов. Благодаря дурной политика вашего щикаладного кодла, в стране остались только самые тупые и безрукие или самые хитрые и изворотливые, потому любые ваши потуги состричь еще бабла провалятся. Ни налогов, ни каких дополнительных и прочих платежей никто не платит и платить по вашим грабительским ставкам не будет, не на тех напали, мы еще и не таких умников нахерувертен, причем наше умение изворачиваться и вставлять любым госучреждениям палки в колеса на ровном месте шлифуется и оттачивается уже 28 лет. Так что не выгорит бабла на этом поднять, поняли щиколадные полудурки? Разведем как крысят, еще и с вас же денег поимеем. Это как с Бенохесом судиться - в результате жидко обосрались и еще оплатили Бенохесу все судебные издержки. Но даже практика щиколадных полудурков - имбецилов ничему не учит.
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Написано что за границей работает 9 млн. Украинцев,четверть населения страны.То есть население Украины составляет 32 миллиона?
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ДУРАКИ ЗАДАЮТ ДЕБИЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ИМ НЕИЗВЕСТНО, ЧТО ЕСТЬ ПЕНСИОНЕРЫ И ДЕТИ
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До дупи ті петиції !..
Тільки вилами ..! За границу заробитчане все больше выезжают семьями, объем переводов денег в Украину будет сокращаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 6461
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Ты у нас Коломойский? он больше всех страдал переплачивая)
К населению тот Роттердам+ никаким боком.
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Людей можна зрозуміти - життя одне й воно йде. А чекати покращення, то справа така... З 1991 року чекають люди того покращення та кінця та краю не видно. Тому хто має сили та віру в себе - нехай валить звідси.
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Шо за зневіра? Обрали такого класного президента, тепер оберем таку саму раду... Зажівьом
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Думаєш Зеленський зможе переламати ситуацію на краще?
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Это ерунда. Главное, что Порохатый гетьман здобув томос.
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Так быстро? 21 апреля прошла эпоха бедности и уже народ устал..??
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Ахметов платит в общем 1,3% налога со всего оборота, в Австралии такие же монополии, которые продают уголь и руду Китаю платят 60% от прибыли.

Структуру уплаченных налогов неожиданно приоткрыл в своем релизе крупнейший отраслевой холдинг Ахметова - его горно-металлургическая монополия "Метинвест". Учитывая, что в прошлом году на ее долю из "рекордных" 38 млрд гривен пришлось перечисление 14,1 миллиарда в бюджеты всех уровней (то есть больше 37% всех фискальных платежей бизнеса Ахметова), можно с определенными оговорками экстраполировать эту ситуацию на весь СКМ.
Как сообщается в релизе "Метинвеста", сумма налогов, уплаченных "Метинвестом" без учета НДС на импортные товары, увеличилась с 9,26 млрд гривен в 2015 году до 9,36 млрд гривен в 2016-м, несмотря на рост издержек, тарифов естественных госмонополий, инфраструктурные проблемы и продолжающиеся боевые действия на востоке Украины.
При этом отмечается, что наиболее увеличились выплаты земельного налога - на 89% (с 381 млн гривен до 721 млн гривен) и налога на прибыль - на 52% (с 1,522 млрд гривен до 2,323 млрд гривен).
В то же время на 22% уменьшился размер уплаченного единого социального взноса (с 2,731 млрд гривен до 2,222 млрд гривен) - это связано с уменьшением ставки ЕСВ, вступившей в силу в начале 2016 года.
Все это выглядит довольно впечатляюще, если забыть о той мелочи, что в прошлом году предприятия "Метинвеста", экспортировавшие свою продукцию за рубеж,получили из украинского бюджета более 12 млрд гривен возмещения НДС. Так, по данным Государственной фискальной службы, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь" получили 3,77 млрд грн и 3,46 млрд грн соответственно, "Запорожсталь" - 2,31 млрд грн, Южный ГОК - 0,83 млрд грн, Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК - 0,61 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.
Выходит, что на самом деле крупнейший частный холдинг страны реально уплатил в бюджет жалкие 2,1 млрд гривен. Жалкие по той простой причине, что выручка "Метинвеста" в прошлом году превысила 6 млрд долларов. В результате налоговая нагрузка горно-металлургической монополии Рината Ахметова по итогам прошлого года составляет жалкие 1,3%. Для примера - аналогичный показатель по всеми поносимой за нежелание честно платить налоги "Укрнафте" превышает 40%. Если брать абсолютные показатели, то "Метинвест" уплатил в Украине 2,1 млрд гривен налогов и сборов, а "Укрнафта" - 8,6 миллиардов. При том что обе структуры, паразитируют на недрах, "принадлежащих народу Украины", - разница, как говорится, бросается в глаза.
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Теперь то наступает время изобилия при Зе!
Время бедности прошло!
Щас все ломануться домой успевай только принять!
А если серьёзно то кто работает за границей то не приедут назад пока разница в стоимости работ будет около 30%.Выходит очень долго или никогда.Государство если не создаст условий комфортных сдесь то и на пенсию доживать домой ехать не захотят.
Первое ето нормальная медицина,Супрун делает но ей мешают как могут.Второе дешёвые кредиты и надёжность банков,дороги и инфраструктура само собой...
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Єдине, що змусить людей лишитись в Україні, це перспектива, але не якась примарна, а реальна.
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Люди їдуть туди, де краще.
Майже всі європейські країни через це пройшли.
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Так, але в Польщі від початку 90-х через десять років стало краще, а у нас - тільки гірше.
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поляки вміють обирати владу, контролювати, а ми ні.
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І це також... І 300 років московського рабства даються взнаки. Все, одним словом, важливе.
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Коли стартували в 1991-му, то було краще., ніж зараз.
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в Україні початку ще не було. Початок - це відпустити ціни на все, газ в 2 раз и дорожче ніж зараз, електрика - все.
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але ж не в таких масштабах.
Їдуть же не тільки по економічним причинам. Це і безкультур'я влади і населення, і загальна атмосфера в суспільстві, від якої ригати хочеться і відсутність перспектив та розвитку.
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а это случайно не зексперт из узеленских?
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Женился на украинке в 2014, хотели в Украине дальнейшую жизнь строить, помыкались, либо с работой глухо, либо работа есть но зарплата не покроет расходы.
В итоги уехали в ненавистный ********* За границу заробитчане все больше выезжают семьями, объем переводов денег в Украину будет сокращаться, - эксперт - Цензор.НЕТ 9277. Но может еще вернемся, когда новый президент лад наведет.
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И порохолизы еще что-то говорят за безвиз, который Меркель дала Украине, чтобы не было социаоьного взрыва.
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роботящий народ виїжджає та вимирає.
В кінці лишаться прокурори, судді та керівний склад поліції, ну ще чиновники різних рівнів, які душили Україну, що народ втікає.
Ну ще пенсіонери, які вижили незважаючи ні на що.
То нам всю дорогу кацапи жити заважили. А тепер що і хто?
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То кацапи й привчили так жити, як вони. А взагалі, ніхто не винен в тому, що ми глибоко в дупі - тільки ми самі, та географічне розташування.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа границу заробитчане все больше выезжают семьями, объем переводов денег в Украину будет сокращаться, - Устенко
 
 
 
 
 
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