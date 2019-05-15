 За границу заробитчане все больше выезжают семьями, объем переводов денег в Украину будет сокращаться, - Устенко

Это свидетельствует о том, что все больше семей воссоединяются, забирают детей и остаются жить за границей. Такое мнение 112.ua озвучил исполнительный директор международного фонда Блейзера Олег Устенко в статье "Будем платить за себя и за того дядю: Почему трудовая миграция ведет Украину в тупик".
"Все больше семей воссоединяются, забирают детей и остаются жить за границей. То есть, если раньше, например, у человека за границей работала жена и отправляла переводы в Украину, то после переезда у нее отпадает необходимость переводить в страну деньги", - сказал Устенко.
По данным Всемирного банка, общая сумма частных трансфертов в прошлом году составила 14 млрд долл., а НБУ дает несколько иные данные – 11 млрд долл. В то же время, из 11 млрд долл., которые поступают в Украину, до 3 млрд долл. приходятся на схемные транзакции, когда по фиктивным договорам выполнения услуг на те же ФОПы заводится валюта, которая затем используется в теневой экономике и в коррупционном обороте. Из оставшихся 8 млрд долл. часть идет как оплата работы украинских специалистов на аутсорсе (тот же ИТ) либо как оплата за продажу товаров "хендмейд" на международных торговых площадках. Что касается переводов от трудовых мигрантов, которые пребывают за рубежом более года, то их взнос крайне невелик – менее 1 млрд долл. Что касается маятниковой миграции, на нее приходится только несколько миллиардов поступлений.
По данным Министерства социальной политики, за рубежом постоянно работают 3,2 млн украинцев, а в принципе в процесс трудовой миграции вовлечены до 9 млн человек – четверть населения страны. И если в 2013 году количество трудовых приглашений для украинцев от Польши составляло 218 тыс., то уже в 2017 году возросло до 1,7 млн. Главным образом это происходит в связи с тем, что размер как минимальной, так и средней зарплаты в Украине значительно более низкий в сравнении со всеми странами ЕС, включая страны Восточной Европы. Компании на территории бывшей Восточной Германии платят сотрудникам в среднем 2700 евро, а в Западной Германии – 3300 евро. Размер минимальной зарплаты в Германии – 1600 евро. В Польше средняя зарплата составляет 1150 евро, а минимальная – около 550 евро. В Украине же с 1 января 2019 года минимальная зарплата составляет 4170 грн, или приблизительно 150 долл., а средняя зарплата колеблется в районе 9 тыс. грн.
Тільки вилами ..!
К населению тот Роттердам+ никаким боком.
Структуру уплаченных налогов неожиданно приоткрыл в своем релизе крупнейший отраслевой холдинг Ахметова - его горно-металлургическая монополия "Метинвест". Учитывая, что в прошлом году на ее долю из "рекордных" 38 млрд гривен пришлось перечисление 14,1 миллиарда в бюджеты всех уровней (то есть больше 37% всех фискальных платежей бизнеса Ахметова), можно с определенными оговорками экстраполировать эту ситуацию на весь СКМ.
Как сообщается в релизе "Метинвеста", сумма налогов, уплаченных "Метинвестом" без учета НДС на импортные товары, увеличилась с 9,26 млрд гривен в 2015 году до 9,36 млрд гривен в 2016-м, несмотря на рост издержек, тарифов естественных госмонополий, инфраструктурные проблемы и продолжающиеся боевые действия на востоке Украины.
При этом отмечается, что наиболее увеличились выплаты земельного налога - на 89% (с 381 млн гривен до 721 млн гривен) и налога на прибыль - на 52% (с 1,522 млрд гривен до 2,323 млрд гривен).
В то же время на 22% уменьшился размер уплаченного единого социального взноса (с 2,731 млрд гривен до 2,222 млрд гривен) - это связано с уменьшением ставки ЕСВ, вступившей в силу в начале 2016 года.
Все это выглядит довольно впечатляюще, если забыть о той мелочи, что в прошлом году предприятия "Метинвеста", экспортировавшие свою продукцию за рубеж,получили из украинского бюджета более 12 млрд гривен возмещения НДС. Так, по данным Государственной фискальной службы, Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича и "Азовсталь" получили 3,77 млрд грн и 3,46 млрд грн соответственно, "Запорожсталь" - 2,31 млрд грн, Южный ГОК - 0,83 млрд грн, Ингулецкий ГОК и Центральный ГОК - 0,61 млрд грн и 0,5 млрд грн соответственно.
Выходит, что на самом деле крупнейший частный холдинг страны реально уплатил в бюджет жалкие 2,1 млрд гривен. Жалкие по той простой причине, что выручка "Метинвеста" в прошлом году превысила 6 млрд долларов. В результате налоговая нагрузка горно-металлургической монополии Рината Ахметова по итогам прошлого года составляет жалкие 1,3%. Для примера - аналогичный показатель по всеми поносимой за нежелание честно платить налоги "Укрнафте" превышает 40%. Если брать абсолютные показатели, то "Метинвест" уплатил в Украине 2,1 млрд гривен налогов и сборов, а "Укрнафта" - 8,6 миллиардов. При том что обе структуры, паразитируют на недрах, "принадлежащих народу Украины", - разница, как говорится, бросается в глаза.
Время бедности прошло!
Щас все ломануться домой успевай только принять!
А если серьёзно то кто работает за границей то не приедут назад пока разница в стоимости работ будет около 30%.Выходит очень долго или никогда.Государство если не создаст условий комфортных сдесь то и на пенсию доживать домой ехать не захотят.
Первое ето нормальная медицина,Супрун делает но ей мешают как могут.Второе дешёвые кредиты и надёжность банков,дороги и инфраструктура само собой...
Майже всі європейські країни через це пройшли.
Їдуть же не тільки по економічним причинам. Це і безкультур'я влади і населення, і загальна атмосфера в суспільстві, від якої ригати хочеться і відсутність перспектив та розвитку.
В итоги уехали в ненавистный ********* . Но может еще вернемся, когда новый президент лад наведет.
В кінці лишаться прокурори, судді та керівний склад поліції, ну ще чиновники різних рівнів, які душили Україну, що народ втікає.
Ну ще пенсіонери, які вижили незважаючи ні на що.
То нам всю дорогу кацапи жити заважили. А тепер що і хто?