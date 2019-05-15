 ЕСПЧ начнет слушать дело "Украина против России (Крым)" 11 сентября

Слушания состоятся 11 сентября. Об этом заместитель министра юстиции – уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, которого мы ждали с февраля этого года. Заседание суда о приемлемости 20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября 2019 г. Держим кулаки и скрестим пальцы, чтобы на этот раз оно произошло", – написал Лищина.
Напомним, слушания по этому делу должны были состояться в феврале. Но Европейский суд по правам человека перенес их на неопределенный срок.
Первые дела о нарушениях РФ прав человека на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей были поданы в ЕСПЧ еще в 2014-2015 годах. В течение 2018 года были поданы два новых иска – о нарушении прав политических узников и о захваченных украинских моряках.
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Таким образом, в настоящее время в производстве ЕСПЧ находятся 5 дел Украины против РФ: "Украина против России (относительно Крыма) "относительно нарушений прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ, "Украина против России (относительно Донбасса) "относительно нарушений прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей".
Также речь идет об исках "Украина против России" относительно фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов боевиками и их перемещения на территорию РФ, "Украина против России" относительно нарушения Россией прав украинских политических узников, "Украина против России" относительно захваченных украинских моряков.
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ерефія "вкотре" відмовиться виконувати рішеннє...й ШО?!
а нік...я - її спокійно повернуть в ПАРЄ й зроблять вигляд що "так й було"....ну а не "виконання" знову отримає "рішучу відсіч" у вигляді "150 глибокого занепокоєння"...
Пока ЕСПЧ начнет слушать дело "Украина против России (Крым), а это 11 сентября страну может "подорвать" изнутри, и не кто нибудь, а Новоиспечённый Президент Зелепутин.
Если Владимир Зеленский встретится с Игорем Додоном без отказа последнего от своих слов о «российском» Крыме, внешнюю политику Украины на крымском направлении, считаю, можно будет с полным основанием считать подорванной изнутри. Встреча с Додоном станет сигналом всем тем политикам, кто хотел бы признать российский статус полуострова, но опасался это сделать из-за возможных украинских протестов и реакции международного сообщества. Но если Додон говорит о российском Крыме - и разговаривает с украинским президентом - то значит и другим можно все. Вполне очевидно, что первый шаг к легитимизации российского статуса Крыма самой Украиной - причем на высшем уровне - будет, таким образом, сделан.
Если Зеленский встретится с Додоном, уверен, Украине будет все труднее отстаивать собственную приверженность международному праву в отношении Крыма.
Виталий Портников, «Крым.Реалии»