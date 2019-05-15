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Все про:Крым (21456) права человека (806) Россия (72803) Европейский суд по правам человека (610) Лищина Иван (22)

 ЕСПЧ начнет слушать дело "Украина против России (Крым)" 11 сентября

Европейский суд назначил дату слушаний по делу о правах человека в оккупированном Россией Крыму.

Слушания состоятся 11 сентября. Об этом заместитель министра юстиции – уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Секретариат уполномоченного по вопросам ЕСПЧ получил письмо, которого мы ждали с февраля этого года. Заседание суда о приемлемости 20958/14 (по Крыму) назначено на 11 сентября 2019 г. Держим кулаки и скрестим пальцы, чтобы на этот раз оно произошло", – написал Лищина.

ЕСПЧ начнет слушать дело Украина против России (Крым) 11 сентября 01

Напомним, слушания по этому делу должны были состояться в феврале. Но Европейский суд по правам человека перенес их на неопределенный срок.

Первые дела о нарушениях РФ прав человека на территории Крыма, Донецкой и Луганской областей были поданы в ЕСПЧ еще в 2014-2015 годах. В течение 2018 года были поданы два новых иска – о нарушении прав политических узников и о захваченных украинских моряках.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина полностью готова к проведению публичных слушаний по делу "Украина против России (Крым)", - Минюст

Таким образом, в настоящее время в производстве ЕСПЧ находятся 5 дел Украины против РФ: "Украина против России (относительно Крыма) "относительно нарушений прав человека на территории АР Крым в результате аннексии РФ, "Украина против России (относительно Донбасса) "относительно нарушений прав человека на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей".

Также речь идет об исках "Украина против России" относительно фактов похищения на территории Донецкой и Луганской областей детей-сирот и детей-инвалидов боевиками и их перемещения на территорию РФ, "Украина против России" относительно нарушения Россией прав украинских политических узников, "Украина против России" относительно захваченных украинских моряков.

Также на Цензор.НЕТ: Не следовало в 1996 году принимать Россию в Совет Европы, - экс-президент ЕСПЧ Вильдхабер

Источник: https://censor.net.ua/n3127000
 
   
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Нужно чтоб государство Украина поддерживало иск, четко и внятно отвечали представители на вопросьі судей, а тут такой коленкор, что , опасаюсь, росьянцам даже не придется переправлять через посольства диппочтой валюту на решение задач.
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И что, ну призовут сохранять права человека, а дальше что.
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.....ты про имидж страны слышал и на что это влияет?......
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ну припустим на всі 100% задоволять позов України...
ерефія "вкотре" відмовиться виконувати рішеннє...й ШО?!
а нік...я - її спокійно повернуть в ПАРЄ й зроблять вигляд що "так й було"....ну а не "виконання" знову отримає "рішучу відсіч" у вигляді "150 глибокого занепокоєння"...
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Простота хуже воровства. (ремарка)
Пока ЕСПЧ начнет слушать дело "Украина против России (Крым), а это 11 сентября страну может "подорвать" изнутри, и не кто нибудь, а Новоиспечённый Президент Зелепутин.

Если Владимир Зеленский встретится с Игорем Додоном без отказа последнего от своих слов о «российском» Крыме, внешнюю политику Украины на крымском направлении, считаю, можно будет с полным основанием считать подорванной изнутри. Встреча с Додоном станет сигналом всем тем политикам, кто хотел бы признать российский статус полуострова, но опасался это сделать из-за возможных украинских протестов и реакции международного сообщества. Но если Додон говорит о российском Крыме - и разговаривает с украинским президентом - то значит и другим можно все. Вполне очевидно, что первый шаг к легитимизации российского статуса Крыма самой Украиной - причем на высшем уровне - будет, таким образом, сделан.

Если Зеленский встретится с Додоном, уверен, Украине будет все труднее отстаивать собственную приверженность международному праву в отношении Крыма.
Виталий Портников, «Крым.Реалии»
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕСПЧ начнет слушать дело "Украина против России (Крым)" 11 сентября
 
 
 
 
 
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