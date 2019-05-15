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 Политика Украины
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Все про:Байден (412) Злочевский (101) Лещенко (554) Луценко (7480) скандал (4270) Хербст (64)

 Скандал, связанный с Байденом и Злочевским, не повлияет на будущее украинско-американских отношений, - Хербст

Украина оказалась внутри противоречий сторонников действующего президента США Дональда Трампа и демократов в связи с историей вокруг экс-вице-президента США Джозефа Байдена и экс-министра экологии Украины Николая Злочевского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил директор Евразийского центра при Атлантическом Совете США, экс-посол США в Украине Джон Хербст в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

"Я надеюсь, что этот скандал никак не повлияет (на будущее украинско-американских двусторонних отношений. - Ред.). Я не вижу никаких оснований для обвинения вице-президента Байдена, потому что мы знаем, что он много работал для того, чтобы снять мистера Шокина (бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин. - Ред.). А мистер Шокин был обвинен нашим посольством в том, что прилагал недостаточно усилий в преследовании Burisma. Здесь нет логики. Но сейчас это стало частью вопроса в США между сторонниками Трампа и демократами. И это нехорошо для Украины", - сказал он.

Хербст подчеркнул важность двухпартийной поддержки Украины в США.

"Некоторые вещи, которые происходили с начала работы с одной из американских сторон, не идут на пользу Украине, которая имеет двухпартийную поддержку в США и находится посреди этих противоречий", - добавил он.

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Как сообщалось, народный депутат Украины Сергей Лещенко утверждает, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выстроил конспирологическую историю вокруг экс-вице-президента США Байдена и экс-министра экологии Украины Злочевского для сохранения за собой должности генпрокурора при новоизбранном президенте Украины Владимире Зеленском. В эту схему, по словам Лещенко, был вовлечен личный адвокат президента США Трампа Рудольф Джулиани.

Лещенко также заявил, что Джулиани получил от Луценко докладную записку, в которой речь идет о злоупотреблениях Байдена во время его визитов в Украину.

Источник: https://censor.net.ua/n3126997
 
 
 Топ комментарии
 
"Я надеюсь, что этот скандал никак не повлияет (на будущее украино-американских двусторонних отношений. - Ред.). Источник: https://censor.net.ua/n3126997

Мастерство заголовка 😁
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в тексте - "Я надеюсь что скандал никак не повлияет". А заголовок уже стопроцентное утверждение - "Не повлияют" Скандал, связанный с Байденом и Злочевским, не повлияет на будущее украино-американских отношений, - Хербст - Цензор.НЕТ 5634
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А якщо і 🐷 в Гуантанамо, тада ВАЩЕ!
🤗
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Некоторые спрашивают станет ли Украина 51-м штатом.
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Тут ныне более актуально....не станет ли Украина 9-м федеральным округом паРаши.... при таком презЕденте....
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та це єрунда! у нас за Порошенка сталися незворотні реформи та просування.
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в тексте - "Я надеюсь что скандал никак не повлияет". А заголовок уже стопроцентное утверждение - "Не повлияют" Скандал, связанный с Байденом и Злочевским, не повлияет на будущее украино-американских отношений, - Хербст - Цензор.НЕТ 5634
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Хороший новостной интернет-портал . Инагурация должна пройти срочно , не доводите до греха людей . Среди простых людей зрееи БОМБА ..Сметут так , что не остановите волнения в стране ....И иногда у Вас прорывается информация Другого уровня .Вспомните не так давно события в Сирии , некоторые журналисты . на ток-шоу упомянули настоящую причину , но все проглотили от страха и замолчали ....Уровня подковерных , НЕТ ЭТО СЛИШКОМ НЕУВАЖИТЕЛЬНО к сильным мира сего .Тем нескольким мегасемействах которые никогда не фигурируют в Форбсах.Хотя только компании Cargill и Koch Industries имеют только доходов за последние десятилетия больше $110 млрд..А общая стоимость этих компаний , их не двое больше Триллионов долларов.Семейства Рокфеллеры и Ротшильды и несколько менее известных контролируют и имеют более 800 триллионов .А эти ,,лидеры,, Форбса это как эталон сказка - вот мол АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА И ВОЗМОЖНОСТИ ..Самое Страшное и ,,интересное,, что эти семейства наверное ВПЕРВЫЕ за сто лет по-настоящему и по-своему начали воевать между собой .А тут еще и Россия с превратившемся в монстра Китаем. А мы это просто ..Они не знают и ошибаются КАК нас -Украину использовать .
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Среди простых людей зрееи БОМБА ..


а им от дивана до туалета далеко идти ?
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##Инагурация должна пройти срочно , не доводите до греха людей##
Єтих людей?

"Мы надеемся, что инаугурация нового президента состоится - рано или поздно", - заявил пресс-секретарь Путина.
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"Я надеюсь, что этот скандал никак не повлияет (на будущее украино-американских двусторонних отношений. - Ред.). Источник: https://censor.net.ua/n3126997

Мастерство заголовка 😁
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А якщо і 🐷 в Гуантанамо, тада ВАЩЕ!
🤗
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А ведь можно узнать, зная привычку Лу пользоваться бюджетом в личных целях, цель поездки в США и сумму затраченную на поездку.
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Скандал в Украине раздувает петин дурак Югик, что бы остаться у корыта. Все было хорошо, пока он не понял, что Петя проиграл.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСкандал, связанный с Байденом и Злочевским, не повлияет на будущее украинско-американских отношений, - Хербст
 
 
 
 
 
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