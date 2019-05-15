 Кремль может активно вмешаться в парламентские выборы в Украине, - помощник госсекретаря США Крамер

Об этом заявил в среду в Киеве руководитель рабочей группы по мониторингу внешнего вмешательства в украинские выборы, помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда (2008-2009 гг.) Дэвид Крамер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Когда мы говорим о российском вмешательстве, мы должны вспомнить тот факт, что российская оккупация части украинской территории сделала невозможным голосование для 14% избирателей. Это уже большое вмешательство", – сказал он.

Крамер указал на наличие большой дезинформационной кампании.

"Выборы также будут и в парламент, поэтому необходимо быть внимательными. Только потому, что вмешательство было не столь масштабным, как прогнозировали, не нужно думать, что этого не может произойти на парламентских. Считаем, что будет активная кампания особенно со стороны Кремля. Они будут пытаться вмешаться и влиять", – добавил Крамер.

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