 Кремль может активно вмешаться в парламентские выборы в Украине, - помощник госсекретаря США Крамер

Об этом заявил в среду в Киеве руководитель рабочей группы по мониторингу внешнего вмешательства в украинские выборы, помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда (2008-2009 гг.) Дэвид Крамер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Когда мы говорим о российском вмешательстве, мы должны вспомнить тот факт, что российская оккупация части украинской территории сделала невозможным голосование для 14% избирателей. Это уже большое вмешательство", – сказал он.
Крамер указал на наличие большой дезинформационной кампании.
"Выборы также будут и в парламент, поэтому необходимо быть внимательными. Только потому, что вмешательство было не столь масштабным, как прогнозировали, не нужно думать, что этого не может произойти на парламентских. Считаем, что будет активная кампания особенно со стороны Кремля. Они будут пытаться вмешаться и влиять", – добавил Крамер.
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Тут цілі ручні партії є.
2. Путен - *****?
Путин - Президент Российской Федерации
Еще вопросы?)))
За сим заканчиваю свою пламенную речь, так как не вижу смысла разговаривать с ботом)
Мышкин не согласен?
Какой молодец
Война сразу окончилась и Крым вернули и ОРДЛО
Через сколько времени после вступления в должность Зе закончится война?
"Через сколько времени после вступления в должность Зе закончится война?"
https://censor.net.ua/video_news/3124245/boets_na_peredovoyi_cherez_5_let_budet_poluchat_ot_tysyachi_evro_i_bolshe_polkovnik_25_tysyachi_sovetnik
А вы пишете "не заинтересована..."
По вашей теории как раз собираются.
Версия для ясельной группы детского сада.
ООН тоже назвала россию оккупантом.
Генассамблея ООН назвала Крым и Севастополь оккупированными.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-38378053
Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»[1] (Закон про окуповані території України) - закон, який визначає статус території України, тимчасово окупованої внаслідок збройної агресії Російської Федерації (Автономна Республіка Крим та місто Севастополь), встановлює особливий правовий режим на цій території, визначає особливості діяльності в умовах цього режиму, додержання та захисту прав фізичних та юридичних осіб.
Прийнятий у другому читанні 15 квітня 2014 року.[2][3]
Набув чинності 27 квітня 2014 року.
Удивительные люди вокруг...
Хотя на обещании прекратить войну строили свою предвыборную агитацию.
Не надо было?
Сдается мне, я такое уже где-то слышал)))
Посмотрим на действия нынешних. Уже анонсированная встреча Зе с Додоном, называющим Крым российским, уже плохой шаг и сигнал.
Но Штаты ж "выстояли"!
Или то не кремль пробовал?