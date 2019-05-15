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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Власенко (1315) КС (1281) Шевчук Станислав (26) Шаптала Наталия (1)

 Избрание главы Конституционного Суда делает невозможным сомнения в легитимности инаугурации Зеленского, - Власенко

Сергей Власенко ("Батькивщина") положительно оценил оперативное избрание председателя Конституционного Суда. В то же время он обратил внимание на то, что судья принимала участие в сомнительном и незаконном решении КСУ.

"Госпожа Шаптала, которую избрали председателем Конституционного суда, принимала участие в принятии решения 30 сентября 2010 о "Возвращении Конституции 1996 года". Для меня это стало символом "пятилетки Порошенко", - сказал заместитель председателя партии "Батькивщина" в кулуарах Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его мнению, оперативное избрания судьями председателя КСУ "позволило избежать дополнительных спекуляций и сомнения в легитимности инаугурации новоизбранного президента". Ведь, согласно части 2 статьи 104 Конституции, новоизбранного президента к присяге приводит председатель Конституционного Суда, а не и.о., не заместитель, не старейший судья.

Сергей Власенко считает, что не назначение нового председателя Конституционного Суда было бы последней точкой и большим раздражением для общества, ведь "Порошенко держится за власть руками, ногами, лапами, ушами, и Верховная Рада не очень спешит назначать инаугурацию президента".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Шевчук назвал свою отставку с поста главы Конституционного суда "переворотом Порошенко"

Народный депутат также выразил опасения, что желание экс-главы КСУ Станислава Шевчука отстоять свои права в суде будет иметь негативные политические последствия. Если будет поставлена ​​под сомнение легитимность нового главы КСУ, то это поставит под сомнение легитимность приведения к присяге нового президента.

"При всем уважении к Станиславу Шевчука я бы не советовал ему этого делать с политической точки зрения. Потому что если по результатам этого рассмотрения когда позже какой-то суд признает, что Шевчука сняли незаконно, а затем и Наталью Шапталу назначили незаконно. Выглядит очень странно, что председатель Конституционного Суда приводит к присяге президента, в это же время его полномочия оспариваются в суде", - пояснил Сергей Власенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3126994
 
 
 Топ комментарии
 
Легітимність дає Народ на виборах!
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По простому - кожного суддю КС можна садити без суду і слідства. В кожного рильце в пушку.
Інакше вони б не стали суддями найповажнішого суду України.
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Хряка в натуре от корыта неоттянешь а звания медали ордена и должности просто какой то бред свинячий !!!
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По простому - кожного суддю КС можна садити без суду і слідства. В кожного рильце в пушку.
Інакше вони б не стали суддями найповажнішого суду України.
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Легітимність дає Народ на виборах!
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погано лише, що забрати цю легітимність неможливо.
бо ж є непорядні кандидати, сумнівні своїми зв'язками та залежностями..
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Та їх, кандидатів, було аж під 40(!!!) штук
і в кожного шкілети в шафі...
😁
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Легитимность означает поддержку народом, т.е. она показывает то насколько действия избранного народом представителя власти отражают его (народа) волю. Только, что избранный представитель власти априори - легитимный (при условии честных выборов конечно), но в процессе его деятельности легитимность может как подняться, так и упасть до 0 - т.е. он будет законно избранный но не легитимный! Может быть и обратная ситуация когда происходит революция и к власти приходит новый лидер, при этом он незаконный, но легитимный. Однако народ являющийся источником власти проведя выборы, как бы все узаканивает.
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Красивое название, вот и лепят не понимая его сути
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Так вчора ж у вас була істерика що зняття Шевчука то "переворот Порошенко" щоб недати Буратіні ощасливити страну дураков.
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Все і владналось..
А вчора паніку підняли..
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Хряка в натуре от корыта неоттянешь а звания медали ордена и должности просто какой то бред свинячий !!!
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сколько людей, столько и мнений. у каждого своя собственная точка зрения на что-либо.
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Непонял как в одну голову помещается одновременно "Порошенко держится за власть руками, ногами, лапами, ушами" и "Верховная Рада не очень спешит назначать инаугурацию президента", причём ты сам чпсть этой самой рады?

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......просто эдок лизнул новому боссу.......на перспективу.....
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і не зрозумієш - в.зрада) - 226 і більше голосів, а не один власенко! Избрание главы Конституционного Суда делает невозможным сомнения в легитимности инаугурации Зеленского, - Власенко - Цензор.НЕТ 5623
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"Сергей Власенко считает, что не назначение нового председателя Конституционного Суда было бы последней точкой и большим раздражением для общества, ведь "Порошенко держится за власть руками, ногами, лапами, ушами, и Верховная Рада не очень спешит назначать инаугурацию президента".Источник:https://censor.net.ua/n3126994"

гарно сказано і досить лаконічно! Избрание главы Конституционного Суда делает невозможным сомнения в легитимности инаугурации Зеленского, - Власенко - Цензор.НЕТ 6373
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"Єдиним джерелом влади в Україні є народ"
Следовательно, нужно чтобы народ выбирал и судебную ветвь, а не судьи сами себе выбирают судьев
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добре би було би))),
але "джерело" - це не повітря, наприклад,
зробив ковток води - і годину!!! можеш)) не пити воду)))
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дчуй різницю в деградації Обрання голови Конституційного Суду унеможливлює сумніви в легітимності інавгурації Зеленського, - Власенко - Цензор.НЕТ 2213
Кравчук: "Коли переміг Кучма на виборах, ми за 7днів вирішили всі питання - не було жодних проблем. Я не ухвалив жодного указу, нікого не призначав, нікого не звільняв. Я передав усі ці повноваження Кучмі. Тому для мене дивна ця позиція Порошенка"
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Про цих двох комуністів краще не згадувати. Дякуючи їм тепер маємо отакий бардак...
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добре що Сірожу Підрахуя призначили)))а так тільки "пташенятко" його "гніздечка")))
а ПОП ж такий - мог и шакой рубануть)))
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А как же статья 9-я закона "О выборах Президента" ?
Он не знает державной мовы - это законно ?
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Ти навіть не громадянин Украііни, яке твоє собаче діло?
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с конституционным судом не прокатило, посмотрим, что порохосвиньи придумают в очередной раз
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Нормальна така чувіха приводитиме до Присяги - донецька сєпарша, подільниця шапкокрада у злочині про узурпацію влади (зміну конституційного ладу).
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Здається судді Конст .суду обираються на 9 років !?
Так чому ж *пецикі -свинарчуки * її не люстрували ? ..
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то просто ДНО .Они все не понимают , что кто затягивает избрание челла-75 процентов ,люди на парламентских им дадут 1-2 процента и проклинут всяки Ляшки и прочие умняки Березенко и Садовые будут в САДУ .. . За пять лет люди поумнели .Вспомните клоунМунистов , социалистов .

Ода предавшей власти .

Готов я Власть взять в жены и на поруки и на руки
И фэйс красивый и руку с сердцем предложить
Только боюсь , что после скуки и Фэйсбука
Рука сама красиво морду мне набьет.
Наша пешечная Власть нас защитила
И смысл жизни всем открыла
А то , что о себе ведь не забыла
Так кто о ней подумает сперва.
.
А Вы бухайте и Машенко и Найемы - Миша очень плох?
Как хочется , что бы он опять заглох
Устал и Киев и не впрок Гетьманов померить не смог
Он миллион собрать , вот это лоГ ,
А власть люблю ну я бы не смог
Так незаметно в самый лучший миг
Пустить нам пылью в первый снег -
Устал ведь Киев и не смог жлобству в угоду
Он миллион собрать , вот это честный лоГ ,
Как тяжко им там наверное переступить полезное
Ведь людских лишений ареол он не для орлов
А для геенны сОске леший гарпий соскУ облизать привел.
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Очікування інавгурації після останнього туру:
Кравчук - 4 дні.
Кучма - 9 днів.
Кучма (2-й термін) - 16 днів.
Янукович - 19 днів.
Порошенко - 13 днів.
Зеленський - йде 25-й день після 2 туру.
Чіпляються за владу як можуть, ось вам і народовладдя..
#новини #інавгурація #Зеленський Обрання голови Конституційного Суду унеможливлює сумніви в легітимності інавгурації Зеленського, - Власенко - Цензор.НЕТ 4175
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Легитимность ему дал народ, все остальное фикция.
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У Сталина было 100% поддержки. У Чаушеску 99%. Примерно столько же у Каддафи и проч.
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K тому что 73% избрали голограмму с погонялом "Голобородько".
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Эта судья ещё времён Януковича! Сейчас бы кипишь подняли, если бы она была справедливой и честной!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзбрание главы Конституционного Суда делает невозможным сомнения в легитимности инаугурации Зеленского, - Власенко
 
 
 
 
 
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