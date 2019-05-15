 Избрание главы Конституционного Суда делает невозможным сомнения в легитимности инаугурации Зеленского, - Власенко

"Госпожа Шаптала, которую избрали председателем Конституционного суда, принимала участие в принятии решения 30 сентября 2010 о "Возвращении Конституции 1996 года". Для меня это стало символом "пятилетки Порошенко", - сказал заместитель председателя партии "Батькивщина" в кулуарах Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
По его мнению, оперативное избрания судьями председателя КСУ "позволило избежать дополнительных спекуляций и сомнения в легитимности инаугурации новоизбранного президента". Ведь, согласно части 2 статьи 104 Конституции, новоизбранного президента к присяге приводит председатель Конституционного Суда, а не и.о., не заместитель, не старейший судья.
Сергей Власенко считает, что не назначение нового председателя Конституционного Суда было бы последней точкой и большим раздражением для общества, ведь "Порошенко держится за власть руками, ногами, лапами, ушами, и Верховная Рада не очень спешит назначать инаугурацию президента".
Народный депутат также выразил опасения, что желание экс-главы КСУ Станислава Шевчука отстоять свои права в суде будет иметь негативные политические последствия. Если будет поставлена под сомнение легитимность нового главы КСУ, то это поставит под сомнение легитимность приведения к присяге нового президента.
"При всем уважении к Станиславу Шевчука я бы не советовал ему этого делать с политической точки зрения. Потому что если по результатам этого рассмотрения когда позже какой-то суд признает, что Шевчука сняли незаконно, а затем и Наталью Шапталу назначили незаконно. Выглядит очень странно, что председатель Конституционного Суда приводит к присяге президента, в это же время его полномочия оспариваются в суде", - пояснил Сергей Власенко.
Інакше вони б не стали суддями найповажнішого суду України.
бо ж є непорядні кандидати, сумнівні своїми зв'язками та залежностями..
і в кожного шкілети в шафі...
😁
А вчора паніку підняли..
гарно сказано і досить лаконічно!
Следовательно, нужно чтобы народ выбирал и судебную ветвь, а не судьи сами себе выбирают судьев
але "джерело" - це не повітря, наприклад,
зробив ковток води - і годину!!! можеш)) не пити воду)))
Кравчук: "Коли переміг Кучма на виборах, ми за 7днів вирішили всі питання - не було жодних проблем. Я не ухвалив жодного указу, нікого не призначав, нікого не звільняв. Я передав усі ці повноваження Кучмі. Тому для мене дивна ця позиція Порошенка"
а ПОП ж такий - мог и шакой рубануть)))
Он не знает державной мовы - это законно ?
Так чому ж *пецикі -свинарчуки * її не люстрували ? ..
Ода предавшей власти .
Готов я Власть взять в жены и на поруки и на руки
И фэйс красивый и руку с сердцем предложить
Только боюсь , что после скуки и Фэйсбука
Рука сама красиво морду мне набьет.
Наша пешечная Власть нас защитила
И смысл жизни всем открыла
А то , что о себе ведь не забыла
Так кто о ней подумает сперва.
.
А Вы бухайте и Машенко и Найемы - Миша очень плох?
Как хочется , что бы он опять заглох
Устал и Киев и не впрок Гетьманов померить не смог
Он миллион собрать , вот это лоГ ,
А власть люблю ну я бы не смог
Так незаметно в самый лучший миг
Пустить нам пылью в первый снег -
Устал ведь Киев и не смог жлобству в угоду
Он миллион собрать , вот это честный лоГ ,
Как тяжко им там наверное переступить полезное
Ведь людских лишений ареол он не для орлов
А для геенны сОске леший гарпий соскУ облизать привел.
Кравчук - 4 дні.
Кучма - 9 днів.
Кучма (2-й термін) - 16 днів.
Янукович - 19 днів.
Порошенко - 13 днів.
Зеленський - йде 25-й день після 2 туру.
Чіпляються за владу як можуть, ось вам і народовладдя..
#новини #інавгурація #Зеленський