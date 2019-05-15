 Избрание главы Конституционного Суда делает невозможным сомнения в легитимности инаугурации Зеленского, - Власенко

"Госпожа Шаптала, которую избрали председателем Конституционного суда, принимала участие в принятии решения 30 сентября 2010 о "Возвращении Конституции 1996 года". Для меня это стало символом "пятилетки Порошенко", - сказал заместитель председателя партии "Батькивщина" в кулуарах Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

По его мнению, оперативное избрания судьями председателя КСУ "позволило избежать дополнительных спекуляций и сомнения в легитимности инаугурации новоизбранного президента". Ведь, согласно части 2 статьи 104 Конституции, новоизбранного президента к присяге приводит председатель Конституционного Суда, а не и.о., не заместитель, не старейший судья.

Сергей Власенко считает, что не назначение нового председателя Конституционного Суда было бы последней точкой и большим раздражением для общества, ведь "Порошенко держится за власть руками, ногами, лапами, ушами, и Верховная Рада не очень спешит назначать инаугурацию президента".

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Народный депутат также выразил опасения, что желание экс-главы КСУ Станислава Шевчука отстоять свои права в суде будет иметь негативные политические последствия. Если будет поставлена ​​под сомнение легитимность нового главы КСУ, то это поставит под сомнение легитимность приведения к присяге нового президента.

"При всем уважении к Станиславу Шевчука я бы не советовал ему этого делать с политической точки зрения. Потому что если по результатам этого рассмотрения когда позже какой-то суд признает, что Шевчука сняли незаконно, а затем и Наталью Шапталу назначили незаконно. Выглядит очень странно, что председатель Конституционного Суда приводит к присяге президента, в это же время его полномочия оспариваются в суде", - пояснил Сергей Власенко.