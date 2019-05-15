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 Песков не понимает, почему Украина не забирает свое вооружение из оккупированного РФ Крыма

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложил спросить у украинских властей, почему они до сих пор не забрали военную технику Украины из Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Взгляд".

"Я навскидку не вспомню, были ли какие-то временные рамки у этого предложения, но никакой реакции не последовало вообще, если вы помните", – сказал Песков.

Он добавил, что нужно задать вопрос украинской стороне, почему они до сих пор никак не отреагировали на предложение президента России Владимира Путина забрать военную технику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль еще не решил, выдавать ли паспорта РФ всем украинцам, - Песков

Ранее председатель комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов заявил, что Россия утилизирует украинскую военную технику, которая осталась в Крыму, если Киев не транспортирует ее до 2024 года.

Напомним, в 2014 году передача Украине военной техники из Крыма была приостановлена по инициативе Киева, который решил прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией.

Источник: https://censor.net.ua/n3126993
 
 
 Топ комментарии
 
а там техніка лишилась ? чи самі іржаві каркаси ?
Лишіть собі..
А ми по Крим ще прийдемо.
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Украина заберет свой Крым вместе со своим оружием !!!
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Песков не понимает, почему Украина не забирает свое вооружение из оккупированного РФ Крыма... Да потому, что Крым, это - Украина
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а там техніка лишилась ? чи самі іржаві каркаси ?
Лишіть собі..
А ми по Крим ще прийдемо.
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Украина заберет свой Крым вместе со своим оружием !!!
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Про него ***** так и сказал, песков несут иногда такой бред что "не понятно" о чем он вообще говорит...
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А утилизируют не оружие, а ***** с Песковым заодно!
И это будет очень скоро.
Аннушка уже пролила масло... (М.Булгаков «Мастер и Маргарита»)

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Ага, вот только за Приват расплатится. Ну, и кто там еще на очереди? Ахметка? Пинчук?
А потом - конечно, Крым.
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Мусор в который хроняки превратили технику пусть себе оставят. А вот по репарациям вам насчитают как за утерю новой На которой даже муха *********.
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Это да. Мусор они себе, конечно, оставят... И если за Каломойцем и Пинчуком в очередь не встанут, то репараций нам отвалят больше, чем золота Полуботка в своё время. А если встанут, то как бы нам еще доплачивать не пришлось за содержаник Крыма, мост и патроны, что параша на убийство наших граждан потратила. Нет, не того тупорылого быдла, что клоуна себе в вожди захотело, а тех, других, что с касабами воюют.
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все ******* вже використане на дамбасі.
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Та вони там, що тільки можливо, познімали, позаміняли... Від тої ******** техніки одна видимість залишилась... А ще, до того-ж, і "пакость" якусь могли ввіткнуть - ми "техніку" вивеземо, вкладемо гроші і матеріальні засоби, в її ремонт, а вона, в критичний момент, відмовить на полі бою (а то ще й людей покалічить...). Нагадать про крейсер, що дістався СССР після репарацій, накладених на Італію, що потім "з невизначених причин" вибухнув на рейді, і погубив масу моряків? Знаючи падлючу кацапську натуру, я не сумніваюсь, що вони ВЖЕ таке зробили з захопленими в Керченській протоці, катерами...
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Крейсер підірвали через більш як десяток років...то були італійські шпійони.
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Имела место такая версия.... Тем более, что через некоторое время после катастрофы, бывший командир итальянских "боевых пловцов" был награждён высокой правительственной наградой... Но - "не пойман - не вор...".
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може років через сто. Сьогоднішня Україна обрала інший шлях...

В лютому 1220 р. військо Чингісхана оточило Бухару. Міська верхівка на золотій таці винесла ключі від усіх 11 воріт міста, яке легко могло б витримати принаймні річну осаду. Монголи наказали місцевому населенню вийти за мури - нібито, щоб переписати його для потреби визначення податку. Тут, у полі, стало зрозумілим, що тільки чоловіків у Бухарі набагато більше, ніж монголів. Тоді від основної маси відділили вправних ремісників (їх, подібно до китайських спеціалістів, вивезли в орду) та вродливих жінок, а решту забили залізними палицями та *******, економлячи стріли. Місто підпалили, вогонь пожежі був таким сильним, що самим завойовникам довелося з нього втікати....
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Это только начало, потом будет: песков не понимает почему Украина не забирает свои вышки, потом почему Украина не забирает свой Крым, потом не понимает почему сидит за решеткой в Гааге...
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ХОРОШИЙ ВОПРОС ....а ПОЧЕМУ ПфУТИН НЕ ЗАБИРАЕТ ИЗ УКРАИНСКОГО КРЫМА СВОЮ ВОЕННУЮ ТЕХНИКУ...
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Так свинарчуки все-ж ценные запчасти вывезли уже?
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медведчук по кацаскому сжиженному газу и по нафте
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Песков не понимает, почему Украина не забирает свое вооружение из оккупированного РФ Крыма... Да потому, что Крым, это - Украина
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Другую технику по какой причине до этого забирала?
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Какую другую, позвольте поинтересоваться
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Че там, у ***** твоего рыло от ботокса ещё не треснуло?
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Много чего в 14 году Украина вывозила из Крыма. Потом РФ из за АТО на Донбасс запретила вывоз техники. Потом опять разрешила, но никто не стал забирать то что осталось.
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Я и сам не прочь треснуть ***** по рылу лопаткой Пєсков не розуміє, чому Україна не забирає своє озброєння з окупованого РФ Криму - Цензор.НЕТ 8805
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П.С. Если кацапы унитазы пистят то можно представить что там осталось от нашей военной техники
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Гугл поковыряй, или хотя бы цензор поковыряй про ракетно безракетный катер прилуки.
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Поковыряй у себя в голове. Написано же что это было ДО прекращения военно-технического сотрудничества.
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Сначала с бутылки слезь, а потом можешь и поковырять,у себя
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Корабли забрала Украина, не все но всё же. Пару самолётов и вертолётов забрала. Да много всего вывезли.
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Він ідіот чи прикидується? В 2014 ж наші забрали частину техніки, решту кацапи не дозволили забрати, мотивуючи це тим, що ця техніка буде вбивати мірних впополчєнцев на Донбасі...
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Посмотришь, кремлевский карлик собрал вокруг себя одних уродов. Подборка для мадам Тюссо.
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как может это понять его атрофированный мозг...единственная функция которая еще работает - это подсчет бабок и то со сбоями....
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Патамушта все шо там могло ездить,стрелять итд,вы кацапские уроды давно передали вашим ихта неам в донецк.
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Мокшанскіє стєбатєлі...
Бидло крємльовське....
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Этот дебил реально такой дебил или прикидывается??
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Зачем туда-сюда возить? Вместе с Крымом и заберем.
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Была утечка, что они не хотят уже даже платить за ее охрану. Кроме того, она все это время не обслуживалась и пришла в соответствующее состояние.
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Опубликовано видео украинских кораблей у причалов в Севастопольской бухты, которые президент России Владимир Путин предложил передать Украине. С 2014 года под охраной российского Черноморского флота находятся украинские морские тральщики «Чернигов» и «Черкассы», а также подводная лодка «Запорожье» и спасательное буксирное судно «Кременец».

Также по состоянию на середину зимы 2018 года в Крыму остается около двух десятков единиц военной техники, принадлежащей ВСУ. В их числе - несколько БМП, бронетранспортеров, танков Т-64 и дивизион одной из старых версий зенитно-ракетного комплекса С-300. Кроме того, в ангарах крымских аэродромов находятся семь истребителей МиГ-29 и пять учебно-боевых самолетов. В крымских портах остаются 17 судов обеспечения и боевых кораблей, часть из которых уже покрыта ржавчиной.
14.01.2018, 11:22
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Та техніка не самоходна була- парашники роздерибанили все, що могли!
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Металобрухт дешевше кинути ніж транспортувати, різати, утилізувати.
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Польскому правительству они уже сделали ремонт самолета,заложив взрывчатку,и в этой технике куча таких сюрпризов,это визитная карточка Орды
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Вор интересуется почему у него не забирают то что ему не нужно....
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Песков думает, что обладает тонким юмором. Прибывание рядом с Вяликим Пу, излучение глупости, которого безгранична, ибо дана ему свыше, разрушает его итак слабый мозг.
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Ну тупой песков, только в комплекте с крымом Песков не понимает, почему Украина не забирает свое вооружение из оккупированного РФ Крыма - Цензор.НЕТ 594
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там было много чего .. но теперь всё то, что было работоспособно, чудесным образом оказалось у павстанцев данбаса ..
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Письков и прочие подху.ловники поди хотят передать технику Украине, как они передают газ, опять же по их словам Украине - на своей границе с ОРДИЛо. А что не так, передали Украине!
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оно и тогда уже было негодным хламом, а теперь-то уж...лучше газом пусть отдадут, чи нафтой... Песков не понимает, почему Украина не забирает свое вооружение из оккупированного РФ Крыма - Цензор.НЕТ 6500
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Да, ваще все совесткое было хламом, поэтому лучше продать или сжечь ))
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все советское как минимум было актуальным и вполне качественным. А как максимум - реально не имело аналогов в мире. И если вам в противники боженька подарил тупорылых арабов, то молись, чтобы это никогда не изменилось.
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та ми пам'ятаємо як шкварчав совок в афгані
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Такие как ты, "тупых арабов" учили, тренировали и даже воевали за них. И ничего, мы справились. Так что совковую сказку про "тупых арабов", брось, глупые отмазки это, и ничег более.
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Спионеренное у немцев, а потом у американцев «не имело аналогов в мире»...
Иди рассмеши Пєтросяна.
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Анало-говнет, ага! Пєсков не розуміє, чому Україна не забирає своє озброєння з окупованого РФ Криму - Цензор.НЕТ 9618
Спи##ено все было с западных аналогов, при этом удешевлено и ухудшено до предела Пєсков не розуміє, чому Україна не забирає своє озброєння з окупованого РФ Криму - Цензор.НЕТ 1386
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Наверное, потому что Украина богатая страна и может купить новое вооружение.
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Украина прекратила забирать вооружение из Крыма после приема первых партий по причине того, что все вооружение было сознательно оккупантами приведено в полную негодность перед передачей - все, что можно было сломать - было сломано, электроника выдрана, бойки сбиты, стекла разбиты, стволы повреждены - это не вооружение, это металлолом по сути.
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Что можно повредить в БМП или Т-64, чтобы нельзя было востановить и т.д?
Тоже самое корабли и прочее. Нет такого понятия как металалом, когда дело касается вооружения.
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Все БМП и Т-64, которые были на ходу, в Крыму уже давно переданы российским оккупационным контингентам на Донбасс.
То, что готовы передать оккупанты Украине - это ржавые остовы, не более того. Эти остовы - не танки, их стоимость - для того, чтобы их вернуть к жизни - в них нужно вложить чуть меньше, чем сделать танк с 0. У Украины подобного ржавого хлама хватает с головой в Харькове, Львове и тд.
Тоже самое - корабли - там только ржавые корпуса остались - двигатели безнадержно испорчены, восстановлению не подлежат, электроника и все приборы уничтожены. Восстанавливать их - значит вкладывать кучу средств в уже устаревающую технику. Уж лучше деньгами взять.
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Вложить чуть меньше, это сколько в деньгах и времени?
То что в Украине полно "ржавого хлама", так это его сделали ржавым и потом сказали что это хлам. У нас например очень бережно относятся к устаревшему вооружению, и на базе Т-54 и Т-55 сделали тот же Ахзарит для пехоты, а из Центурионов сделали Пума для саперов. И никому в голову не пришло что это уже мусор и надо его просто выбросить. При том что бронетанковые войска у нас, без "старого мусора" насчитывают в районе 1100 танков только Меркава разной модификации. И при том что есть более 5000 гусеничных M113, остались еще М2, МЗ времен ВОВ в рабочем состоянии ))
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- несе хуртовину
- несе завірюху
- несе заметіль

#підлога_країни
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- несе піскова...
- піскова пронесло...
- пронос піскова...
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Надіємося повернути техніку разом з територією.
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технику с Крыма мы уже частично расхерачили на Донбассе, оставшуюся часть заберём вместе с российской завезеной в лугандонию, а за металлолом в Крыму получим компенсацию с агрессора.
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Читай. Санкций пока-что маловато, просит добавить.
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он известный артист с погорелого театра. исполняет. и посредственно. там База ВМФ Украины, таракан ты безмозглый.
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То что вы с этим оружием сделали никому не надо,сами этот мотлох розбирайте
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А може, як Росія в Осетії, прийти, щоб захистити свою зброю.
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Зачем Украине забирать свою технику из Крыма? Правильно, незачем. Она находиться на СВОЕЙ территории. Зачем тягать тяжесть без толку туда, сюда. Нехай кацапы этим занимаются.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПесков не понимает, почему Украина не забирает свое вооружение из оккупированного РФ Крыма
 
 
 
 
 
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