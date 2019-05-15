 Песков не понимает, почему Украина не забирает свое вооружение из оккупированного РФ Крыма

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Взгляд".
"Я навскидку не вспомню, были ли какие-то временные рамки у этого предложения, но никакой реакции не последовало вообще, если вы помните", – сказал Песков.
Он добавил, что нужно задать вопрос украинской стороне, почему они до сих пор никак не отреагировали на предложение президента России Владимира Путина забрать военную технику.
Ранее председатель комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов заявил, что Россия утилизирует украинскую военную технику, которая осталась в Крыму, если Киев не транспортирует ее до 2024 года.
Напомним, в 2014 году передача Украине военной техники из Крыма была приостановлена по инициативе Киева, который решил прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией.
Лишіть собі..
А ми по Крим ще прийдемо.
И это будет очень скоро.
Аннушка уже пролила масло... (М.Булгаков «Мастер и Маргарита»)
А потом - конечно, Крым.
В лютому 1220 р. військо Чингісхана оточило Бухару. Міська верхівка на золотій таці винесла ключі від усіх 11 воріт міста, яке легко могло б витримати принаймні річну осаду. Монголи наказали місцевому населенню вийти за мури - нібито, щоб переписати його для потреби визначення податку. Тут, у полі, стало зрозумілим, що тільки чоловіків у Бухарі набагато більше, ніж монголів. Тоді від основної маси відділили вправних ремісників (їх, подібно до китайських спеціалістів, вивезли в орду) та вродливих жінок, а решту забили залізними палицями та *******, економлячи стріли. Місто підпалили, вогонь пожежі був таким сильним, що самим завойовникам довелося з нього втікати....
Бидло крємльовське....
Также по состоянию на середину зимы 2018 года в Крыму остается около двух десятков единиц военной техники, принадлежащей ВСУ. В их числе - несколько БМП, бронетранспортеров, танков Т-64 и дивизион одной из старых версий зенитно-ракетного комплекса С-300. Кроме того, в ангарах крымских аэродромов находятся семь истребителей МиГ-29 и пять учебно-боевых самолетов. В крымских портах остаются 17 судов обеспечения и боевых кораблей, часть из которых уже покрыта ржавчиной.
14.01.2018, 11:22
Иди рассмеши Пєтросяна.
Спи##ено все было с западных аналогов, при этом удешевлено и ухудшено до предела
Тоже самое корабли и прочее. Нет такого понятия как металалом, когда дело касается вооружения.
То, что готовы передать оккупанты Украине - это ржавые остовы, не более того. Эти остовы - не танки, их стоимость - для того, чтобы их вернуть к жизни - в них нужно вложить чуть меньше, чем сделать танк с 0. У Украины подобного ржавого хлама хватает с головой в Харькове, Львове и тд.
Тоже самое - корабли - там только ржавые корпуса остались - двигатели безнадержно испорчены, восстановлению не подлежат, электроника и все приборы уничтожены. Восстанавливать их - значит вкладывать кучу средств в уже устаревающую технику. Уж лучше деньгами взять.
То что в Украине полно "ржавого хлама", так это его сделали ржавым и потом сказали что это хлам. У нас например очень бережно относятся к устаревшему вооружению, и на базе Т-54 и Т-55 сделали тот же Ахзарит для пехоты, а из Центурионов сделали Пума для саперов. И никому в голову не пришло что это уже мусор и надо его просто выбросить. При том что бронетанковые войска у нас, без "старого мусора" насчитывают в районе 1100 танков только Меркава разной модификации. И при том что есть более 5000 гусеничных M113, остались еще М2, МЗ времен ВОВ в рабочем состоянии ))
- несе завірюху
- несе заметіль
#підлога_країни
- піскова пронесло...
- пронос піскова...