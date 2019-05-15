 Песков не понимает, почему Украина не забирает свое вооружение из оккупированного РФ Крыма

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Взгляд".

"Я навскидку не вспомню, были ли какие-то временные рамки у этого предложения, но никакой реакции не последовало вообще, если вы помните", – сказал Песков.

Он добавил, что нужно задать вопрос украинской стороне, почему они до сих пор никак не отреагировали на предложение президента России Владимира Путина забрать военную технику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль еще не решил, выдавать ли паспорта РФ всем украинцам, - Песков

Ранее председатель комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов заявил, что Россия утилизирует украинскую военную технику, которая осталась в Крыму, если Киев не транспортирует ее до 2024 года.

Напомним, в 2014 году передача Украине военной техники из Крыма была приостановлена по инициативе Киева, который решил прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией.