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 Суд по делу об убийстве Гандзюк начнется в Херсоне 27 мая

Херсонский городской суд начнет рассмотрение дела об убийстве общественной активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк 27 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт суда.

Заседание суда начнется в 11:00, дело будет вести судья Юлия Бочко.

Обвиняемыми в умышленном тяжком нанесении телесных повреждений Гандзюк выступают Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Сергей Торбин и Виктор Горбунов.

Суд по делу об убийстве Гандзюк начнется в Херсоне 27 мая 01

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

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15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Источник: https://censor.net.ua/n3126991
 
 
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суд первой инстанции? Значит, надолго история затянется
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кучма это Гонгадзе .порошенко это Гандзюк
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взагалі то підозру змінили, а відтак назва статті - некоректна.
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Підозру змінили, але без ліквідації слова "вбивство" в ній. Спочатку в підозрі було щось на кшалт "замовлення та здійснення вбивства"; в остаточному варіанті - "дії, що призвели до вбивства" (десь так). Різниця - десь на рік тюрми.
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призвели до смерті. Якщо там залишилось до вбивства, то слід гнати того хто подібний обвинувальний акт підписали з прокуратури та слідства і забирати в них дипломи про юридичну освіту.
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та може бути. Я ж не юрист, та інфу не гуглив, щоб точно було, а написав по-памяті.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд по делу об убийстве Гандзюк начнется в Херсоне 27 мая
 
 
 
 
 
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