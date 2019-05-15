 Турчинов проверил выполнение основных ракетных программ Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время вручения государственных наград и отличий СНБО Украины представителям оборонных предприятий, обеспечивших выполнение ракетной программы, в частности - КБ "Луч", "Артем", "Визар", "Мотор-Сич", "Оризон-Навигация", "УкрИннМаш","Радионикс","Машгидропривод", и других.
Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО, на встрече с разработчиками ракетного оружия Турчинов напомнил, что после отказа страны от стратегического ядерного оружия в обмен "на ничего не стоящие бумажки Будапештского меморандума Украину лишили не только ядерного потенциала, но и его носителей, которые могли быть эффективно использованы для защиты нашей страны, и мощно поражать врага без использования ядерных боеприпасов".
"Так была уничтожена стратегическая авиация, ракетные комплексы, в частности, оперативно-тактического уровня. На вооружении ВСУ не осталось ни одной крылатой ракеты", - сказал секретарь СНБО Украины, подчеркнув, что к этому надо добавить системное многолетнее уничтожение нашего оборонного потенциала, в частности, предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Секретарь СНБО Украины вспомнил, как он в начале марта 2014 года в условиях российской агрессии, будучи исполняющим обязанности Президента Украины, собрал ведущих руководителей оборонных предприятий для обсуждения, "как в кратчайшие сроки восстановить оборонный потенциал нашей страны, обеспечив армию современным оружием и техникой".
"Одна из первых задач, которую необходимо было решить, - создать аналог мощного РСЗО"Смерч", ракет к которому оставалось на несколько недель активных боевых действий", - сказал Турчинов, добавив, что тогда мало кто верил, что это можно сделать в кратчайшие сроки.
Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что благодаря ученым, инженерам КБ "Луч" и партнерам-смежникам удалось сделать и принять на вооружение ракетный комплекс "Вильха", "способный точно уничтожать цели управляемыми ракетами, и являющийся по всем показателям лучшим, чем российский аналог".
"Важно, что наши специалисты не остановились на этом и продолжают работу над улучшением боевых характеристик комплекса", - сказал он, добавив, что уже начались и на следующей неделе продолжатся испытания ракет "Вильха-М" и "Вильха-Р".
По словам Турчинова, в условиях агрессии РФ в Черном и Азовском морях, для нашей страны одним из приоритетов является надежная защита морских рубежей, и "эту задачу должен выполнить разработанный отечественными специалистами мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", ракеты которого способны уничтожать любые морские цели не только на территории Черного и Азовского морей, но и в портах их базирования ".
"Мне как человеку, непосредственно занимавшемуся ракетной программой, как никому известно, в каких сложных условиях приходилось восстанавливать ракетный щит нашей страны, но совместными усилиями за невероятно короткий срок эти стратегические задачи удалось выполнить", - сказал секретарь СНБО Украины, поблагодарив работников оборонпрома, сделавших это возможным.
Секретарь СНБО Украины выразил надежду, что после завершения государственных испытаний новые ракетные комплексы будут взяты на вооружение еще до окончания текущего года.
Але треба віддати пошану керівничці - не пресингувала, і потім, у процесі навчання, ніяких прерогатив не робила.
«Халва, халва....»
А нічого, що рашка інтенсивно намагається переманювати до себе українських фахівців?
В сети показали фото и рассказали про уникальную разработку, которая предназначена для подсвечивания в вечернее и ночное время суток шкал прицелов в минометах, буссолях и АГС. Об этом сообщает волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.
По его словам, такую разработку ВСУ заказывают у производителя и она поступает в войска через 1,5-2,5 месяца. Но, отметил Мысягин, уникальность этого прибора заставляет набираться терпения и ждать, когда будет готово. Волонтер также рассказал о ее преимуществах.Установлена встроенная батарея с ресурсом работы 12-15 лет.Подзаряжать не надо. Все подзарядки остались в прошлом.Четыре уровня мощности подсвечивание. На любое зрение и на любое темное и ночное время суток.Прекрасный уровень крепежа. Во время боя или передвижения не слетит.Отключать после боя не надо. Бой или дежурство закончилось, через некоторое время она отключится сама.Сам эффект подсвечивание виден только тому, кто с ней работает. Все фонарики и мобильные телефоны остались в прошлом. Это говорит о том, что она сохраняет жизни наших военных. Момент подсвечивание шкал не виден снайперам врага.К минометам, буссолям, АГС и СПГ, теперь добавились и гаубицы Д-30."Вот поэтому несмотря на то, что долго ждать, мы потихоньку идем вперед и закрываем бригаду за бригадой, батальон за батальоном", - подчеркнул волонтер.
Как сообщалось, в ближайшее время украинские военные получат в свое распоряжение новейшие дальнобойные снаряды для "Града" и "Смерча".
https://oleg-leusenko.livejournal.com/11645747.html
ну и пачем светодиод китайский стоит прикрутить до минамета??
диод стоит сам 10 коп.
почем корбан крутит его в армию??
по 10 000 грн??
А использовать будет негде, даже если Россия начнет полномаштабное вторжение.
Любопытно будет посмотреть если Украина будет махать ядерной дубинкой перед носом России и EC.
И еще, Иван Петрович Сидоров, большего союзника Путина, чем такие как ты, нет и не будет.
ЯО, сейчас, это когда после тяжелых боев, огромных потерь ты уничтожаешь и себя и противника.
Я всегда поражался таким как ты, чего такие как ты против Путина, он не самый плохой царь, а без царя, тебе никуда...
"Нужно понимать, что в Азовском море мы сегодня.......
Турчинов мешает?
А пока-можно и нужно что-то закупать,ремонтировать и модернизировать. Чудес не бывает. Всё будет нормально. Небыли бы украинцы-украинцами!
хоть в один данейцкий окоп попал турчинав своей ольхой??
да хр там,
а вот его подальник гладковский точно попал в 4 танковых завода.
ну и на ольхах наварил -енто точно.
навар 500%.
Источник: https://censor.net.ua/n3126988
конструктора крилатої ракети чи дійсно ми зробили цю ракету,чи це комп'ютерна
графіка.
Ніхто не вірить,що весь комплекс був зроблений в
терміни, які не просто є фантастичними,-є неймовірними!Дякую всім причетним!"
Куча підірваних складів з бп, риболовна шхуна замість розвідувального корабля - свиня біля корита...