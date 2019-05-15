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 Политика Украины, Общество
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 Турчинов проверил выполнение основных ракетных программ Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские ученые, конструкторы и производственники доказали, что способны в сжатые сроки создавать современное эффективное вооружение.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время вручения государственных наград и отличий СНБО Украины представителям оборонных предприятий, обеспечивших выполнение ракетной программы, в частности - КБ "Луч", "Артем", "Визар", "Мотор-Сич", "Оризон-Навигация", "УкрИннМаш","Радионикс","Машгидропривод", и других.


 Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе СНБО, на встрече с разработчиками ракетного оружия Турчинов напомнил, что после отказа страны от стратегического ядерного оружия в обмен "на ничего не стоящие бумажки Будапештского меморандума Украину лишили не только ядерного потенциала, но и его носителей, которые могли быть эффективно использованы для защиты нашей страны, и мощно поражать врага без использования ядерных боеприпасов".

Турчинов проверил выполнение основных ракетных программ Украины 01
Турчинов проверил выполнение основных ракетных программ Украины 02
Турчинов проверил выполнение основных ракетных программ Украины 03

"Так была уничтожена стратегическая авиация, ракетные комплексы, в частности, оперативно-тактического уровня. На вооружении ВСУ не осталось ни одной крылатой ракеты", - сказал секретарь СНБО Украины, подчеркнув, что к этому надо добавить системное многолетнее уничтожение нашего оборонного потенциала, в частности, предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Турчинов проверил выполнение основных ракетных программ Украины 04
Турчинов проверил выполнение основных ракетных программ Украины 05
Турчинов проверил выполнение основных ракетных программ Украины 06
Турчинов проверил выполнение основных ракетных программ Украины 07
Турчинов проверил выполнение основных ракетных программ Украины 08

Секретарь СНБО Украины вспомнил, как он в начале марта 2014 года в условиях российской агрессии, будучи исполняющим обязанности Президента Украины, собрал ведущих руководителей оборонных предприятий для обсуждения, "как в кратчайшие сроки восстановить оборонный потенциал нашей страны, обеспечив армию современным оружием и техникой".

"Одна из первых задач, которую необходимо было решить, - создать аналог мощного РСЗО"Смерч", ракет к которому оставалось на несколько недель активных боевых действий", - сказал Турчинов, добавив, что тогда мало кто верил, что это можно сделать в кратчайшие сроки.Турчинов проверил выполнение основных ракетных программ Украины 09
Турчинов проверил выполнение основных ракетных программ Украины 10

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что благодаря ученым, инженерам КБ "Луч" и партнерам-смежникам удалось сделать и принять на вооружение ракетный комплекс "Вильха", "способный точно уничтожать цели управляемыми ракетами, и являющийся по всем показателям лучшим, чем российский аналог".
"Важно, что наши специалисты не остановились на этом и продолжают работу над улучшением боевых характеристик комплекса", - сказал он, добавив, что уже начались и на следующей неделе продолжатся испытания ракет "Вильха-М" и "Вильха-Р".


Турчинов проверил выполнение основных ракетных программ Украины 11

По словам Турчинова, в условиях агрессии РФ в Черном и Азовском морях, для нашей страны одним из приоритетов является надежная защита морских рубежей, и "эту задачу должен выполнить разработанный отечественными специалистами мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", ракеты которого способны уничтожать любые морские цели не только на территории Черного и Азовского морей, но и в портах их базирования ".

"Мне как человеку, непосредственно занимавшемуся ракетной программой, как никому известно, в каких сложных условиях приходилось восстанавливать ракетный щит нашей страны, но совместными усилиями за невероятно короткий срок эти стратегические задачи удалось выполнить", - сказал секретарь СНБО Украины, поблагодарив работников оборонпрома, сделавших это возможным.

Секретарь СНБО Украины выразил надежду, что после завершения государственных испытаний новые ракетные комплексы будут взяты на вооружение еще до окончания текущего года.


Источник: https://censor.net.ua/n3126988
 
   
 Топ комментарии
 
это у вас на цапии про нас такое говорят - не переживай так - усе в бюджет заложено - до зели - а если будет козлить - то не доживет на должности и до осени - у нас это просто - мы не вы рабы
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С марта 14го у меня к Турчинову ОЧЕНЬ уважительное отношение !!!!!!!Будучи И.о. президента он мгновенно принимал к сведению и тут же вносил в законодательные акт, необходимые правки для дееспособности армии и обороны !!!! Я ощутил это на себе ! за это ему ГЛУБОЧАЙШЕЕ уважение !!!!!!
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Це справді так. Послаблення пішло лише після "перебудови". Тоді вже до мене керівничка декілька разів підходила з пропозицією вступити в "комсомол" (у нас в класі залишалося лише два учня котрі відмовились приймати комсомольську присягу). За що отримувала вічливу відмову.
Але треба віддати пошану керівничці - не пресингувала, і потім, у процесі навчання, ніяких прерогатив не робила.
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особисто я ні комсомольцем, ні комуністом не був це, сімейне по материнській лінії. Коли мені пропонували казав що, не відчуваю себе відповідним "високого звання".
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«Халва, халва....»
А нічого, що рашка інтенсивно намагається переманювати до себе українських фахівців?

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Мова про те, що у рашки немає фахівців взагалі.
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СНАЙПЕРСКИЕ ВИНТОВКИ УЖЕ СДЕЛАЛИ !!! ОСТАЛОСЬ ИХ РЕАЛИЗОВАТЬ ПО ГЛАВНЫМ ЦЕЛЯМ !)
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так они работают с 2015 по сепарам претензий со стороны сепаров не поступало Турчинов: Україна здатна створювати ******* ефективне озброєння - Цензор.НЕТ 4890 Только вопли
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цели только сепары и кацапы внутри страны разбираемся сами и без оружия Турчинов: Україна здатна створювати ******* ефективне озброєння - Цензор.НЕТ 4004
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ого огого привет кацапская теория про мировую закулису
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Ага, "ворог не в кремлі, ворог - в Києві" - проходили, застаріла кацапська методичка.
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очень сомневаюсь что у нас могут произвести хорошую снайперскую винтовку (может если покупать за бугром стволы и прочие заготовки). Там тончайшее и сложнейшее производство, а у нас миномет не могут нормально сделать
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смерть врагам .слава украинскому оружию слава украине..да поскорее пусть сдохнут все москали..
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А сколько бы кб Луч и другие смогли бы сделать,если бы свинарчуки и прочие соевые дружки не крали из бюджета? К стати под руководством "глубок релегиозного"проповедующего пастэра !
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крали-крали, крали-розкрадали, а что-то создали, но уже ж сказано, защититься от рассеи не сможем, имущество , естественно, избьіточное.
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С возрастом Турчинов всё меньше становится похож на Турчинова.
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Уже пользуются в ВСУ:
В сети показали фото и рассказали про уникальную разработку, которая предназначена для подсвечивания в вечернее и ночное время суток шкал прицелов в минометах, буссолях и АГС. Об этом сообщает волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

Турчинов: Україна здатна створювати ******* ефективне озброєння - Цензор.НЕТ 5548

По его словам, такую разработку ВСУ заказывают у производителя и она поступает в войска через 1,5-2,5 месяца. Но, отметил Мысягин, уникальность этого прибора заставляет набираться терпения и ждать, когда будет готово. Волонтер также рассказал о ее преимуществах.Установлена встроенная батарея с ресурсом работы 12-15 лет.Подзаряжать не надо. Все подзарядки остались в прошлом.Четыре уровня мощности подсвечивание. На любое зрение и на любое темное и ночное время суток.Прекрасный уровень крепежа. Во время боя или передвижения не слетит.Отключать после боя не надо. Бой или дежурство закончилось, через некоторое время она отключится сама.Сам эффект подсвечивание виден только тому, кто с ней работает. Все фонарики и мобильные телефоны остались в прошлом. Это говорит о том, что она сохраняет жизни наших военных. Момент подсвечивание шкал не виден снайперам врага.К минометам, буссолям, АГС и СПГ, теперь добавились и гаубицы Д-30."Вот поэтому несмотря на то, что долго ждать, мы потихоньку идем вперед и закрываем бригаду за бригадой, батальон за батальоном", - подчеркнул волонтер.

Турчинов: Україна здатна створювати ******* ефективне озброєння - Цензор.НЕТ 2275

Турчинов: Україна здатна створювати ******* ефективне озброєння - Цензор.НЕТ 481

Турчинов: Україна здатна створювати ******* ефективне озброєння - Цензор.НЕТ 6822

Как сообщалось, в ближайшее время украинские военные получат в свое распоряжение новейшие дальнобойные снаряды для "Града" и "Смерча".

https://oleg-leusenko.livejournal.com/11645747.html
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Берется пустая зажигалка со светодиодом, приматывается изолентой к отверстию для штатной подсветки прицела или буссоли, батарейки на пару месяцев хватает. Подсмотрено у 128 бригады летом 14 года.
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давай давай тут про корбана заворачивай, давно не было слышно по него.

ну и пачем светодиод китайский стоит прикрутить до минамета??
диод стоит сам 10 коп.

почем корбан крутит его в армию??
по 10 000 грн??
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Нет еще. Осталось главнокомандующего толкового поставить, и вот тогда уже точно можно. Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України - Цензор.НЕТ 2552
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Да не. То предохранитель от двойного заряжания для миномёта до ума довели.
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Только содержать ядерный потенциал будет стоить Украине а районе $2 миллиардов.
А использовать будет негде, даже если Россия начнет полномаштабное вторжение.
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Только содержать ядерный потенциал будет стоить Украине а районе $2 миллиардов. /Не переживай так, флажок страны военной союзницы Путина./Экономические потери Украины от агрессии России составили 100 млрд долларов. -Потери Украины на Донбассе.24.03.2018/ Открытие в 30-х г. харьковскими физиками принципа атомной бомбы подкреплено патентами. В 1940 г. сотрудниками УФТИ была подана заявка на «Способ приготовления урановой смеси, обогащенной ураном с массовым числом 235. Многокамерная центрифуга», на которую выдано авторское свидетельство.
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Ну, так что задерживает в создании ЯO в Украине? Специалисты есть, технологии тоже.
Любопытно будет посмотреть если Украина будет махать ядерной дубинкой перед носом России и EC.
И еще, Иван Петрович Сидоров, большего союзника Путина, чем такие как ты, нет и не будет.
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ну от тільки не вам ..нас вчити !!! продавайте дальше озброєня москалям і сопіть у дві дирки !!! чи ти вважаєш що тільки гамнюкам із вибраних можна мати атомну зброю .. щоб безкарно бомбити ..мирні міста і вбивати беззахисне населення ... повір час розплати прийде ... на обітовану і прийде скоро
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А Израильский Форт-301, или Форт-221, или Форт-401, типа из них украинцы в тирах стреляют? ))
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То есть, Израиль должен разменят продажу Украине беспилотников на поставки Россией С400 Ирану. Можно спрошу, с такого какого хера? )))
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Так мы и не используем, даже когда враг стоят на границе Тель-Авива, даже когда многими считалось что война проиграна, ЯО не использовать ни разу.
ЯО, сейчас, это когда после тяжелых боев, огромных потерь ты уничтожаешь и себя и противника.
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Кто такие мы? Каким ты боком, кацапский тролль, к государству Израиль?
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Кацапский тролль, серьезно? )))
Я всегда поражался таким как ты, чего такие как ты против Путина, он не самый плохой царь, а без царя, тебе никуда...
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И еще, Иван Петрович Сидоров, большего союзника Путина, чем такие как ты, нет и не будет/см.выше: флажок страны военной союзницы Путина/ Какой вопрос такой ответ. Сам дурак//Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз.
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И ты, типа, в претензии? Ах, ну да, Израиль должен выслать послов России и разорвать все отношения, да, за захват Крыма, ведь Украина никак это сама не сделает, а вот Израиль, то да, обязан просто ))
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Не утримувати його, як виявилось, коштує значно дорожче. Та й , взагалі, йшов би ти у "свойо Ізраїльськоє дальоко" по холодку зі своїми недолугими зауваженнями а ля Яша Кедмі.
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Парашин сказал,что защититься от рассеи все равно не сможем,так что зря 5 летВПКвосстанавливали?Может Парашина на "Вильхе" в аэроразведку отправим,чтобы он лично убедился?
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Він або мудак , або падлюка....Якщо не чув нічого про берегову оборну, як таку?
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ЧИТАТИ вмієш? В Азовському морі. До чого тут берегова оборона? А знань у нього набагато більше, чим у тупих свиноботів.Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України - Цензор.НЕТ 3483
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Не знаю, може ти колись чув про так званну асиметричну відповідь. При розміщенні відповідної кількості батарей Нептунів на узбережжі Азовського моря питання може бути закрите.
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Мабуть ще раз для тебе треба підкреслити -

"Нужно понимать, что в Азовском море мы сегодня.......
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Запрацювався.... Думки на льоту "мерзнуть". Іди відпочинь.
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Це ти про себе, бідолаха, пора вже зміну наступному бійцю здавати, а я тільки прокинувся, піду зараз снідати Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України - Цензор.НЕТ 1116
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Зрозуміло: Злився, кадровий, ти наш. Зараховано - іди підмийся.
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С марта 14го у меня к Турчинову ОЧЕНЬ уважительное отношение !!!!!!!Будучи И.о. президента он мгновенно принимал к сведению и тут же вносил в законодательные акт, необходимые правки для дееспособности армии и обороны !!!! Я ощутил это на себе ! за это ему ГЛУБОЧАЙШЕЕ уважение !!!!!!
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Да уж, миномёт МОЛОТ помним, помним. Такое ощущение что турчинов сам себя пытается убедить что может. Если это так, то не стоит о этом твердит, а надо просто делать оружие и все. А когда об этом так часто говорят, то это похоже просто на понты.
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Але понти мають конкретні назви і характеристики, типу , "Вільха", "Булат", "Гром", "Верба", "Нептун" і.т.д.. Вчи матчастину, фріц недобитий))))
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Сколько НЕПТУНОВ поставили в армию ??? Ах да ещё не выпускается серийно. Сколько БУЛАТОВ поставили в армию??? Ах да, опять же..... Не смеши.
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справжні злі кловани останні 5 років були у владі ...
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Казламордий, Нептуни проходять іспити - не швиди, скоро падпалять ваші скрєпні сраки. А з Вільх вже зформували перший бойовий підрозділ, якої чисельності не уточнюється, та воно вам падлюкам рашистським і не потрібно.
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Можемо гвинтокрили купляти у французів , автомати у австрійців а запчастини до техніки у кацапів. Ми все можемо.
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А що ти корисного зробив? Ну, податки ховав, та тут срав. Це зрозуміло, а для країни?
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А що ТИ корисного зробив? Ну, податки ховав, та тут срав. Це зрозуміло, а для країни?
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А ти у Google спитай. І податки я сплачую і більше за деяких, які ховаються за дурними ніками, бо соромно.
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Соєве гівно вирішило, що воно все про мене зна)) Иліта мля))
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Що ти дебіл я бачу неозброєним оком, ще і в лікбез треба записатися, бо помилок багато.
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Способна, но не способна побороть и посадить Свинарчуков - твоих непосредственно подчинённых! Турчинов: Україна здатна створювати ******* ефективне озброєння - Цензор.НЕТ 4095
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Ну, так сади, юрист хрінів. Он Зе прийде - порядок наведе))))
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Способна но не создает.
Турчинов мешает? Турчинов: Україна здатна створювати ******* ефективне озброєння - Цензор.НЕТ 2740
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Полностью согласен с А.Турчиновым. Украина однозначно способна и создаёт уже сегодня современное оружие. Да-пока немного. Да-хочется больше и лучше. Но,ребята,будем реалистами,а не пиз.....ми. На всё нужно время. Время,технологии и деньги. Причём-очень большие деньги! Технологии создаются десятилетиями,на это идут деньги и время. Заводы строятся годами и на это нужны время и деньги. По другому не бывает,хоть наложи в штаны от воплей про ,,зраду!''
А пока-можно и нужно что-то закупать,ремонтировать и модернизировать. Чудес не бывает. Всё будет нормально. Небыли бы украинцы-украинцами!
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Турчинов-реально крутой чел!!!готовый Президент..думаю-через полгодика так и будет))Зе!бил сдуется полностью
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Поки здулася Свиня разом з свинарчуком та його керівником -пастором.Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України - Цензор.НЕТ 3219
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Турчинов: Несмотря на наше умелое руководство Украина все еще способна создавать современное эффективное вооружение
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урчинов: Несмотря на наше умелое руководство / дезертиры вы....ся в украинском сайте. Украинцы делают оружие и воюют.
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....принять на вооружение ракетный комплекс "Вильха", "способный точно уничтожать цели управляемыми ракетами, и являющийся по всем показателям лучшим, чем российский аналог".....


хоть в один данейцкий окоп попал турчинав своей ольхой??
да хр там,
а вот его подальник гладковский точно попал в 4 танковых завода.

ну и на ольхах наварил -енто точно.

навар 500%.




Источник: https://censor.net.ua/n3126988
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Турчинов работает по тем же калькам, когда бы заведующим отделом агитации и пропаганды Днепропетровского обкома. От его деятельности просто несет совком. Показуха, имитация, речи прямо как будто из телевизора 70-х.
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Та то нічого, ГОЛОВНЕ, зараз у москальні від нього підгорає , майже ,як від Петра і Парубія. Того ти тут і всцика...єшся, неначе потерпілий. Працюй, працюй...
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Олександр Турчинов‏ @Turchynov "На зустрічі американські експерти запитували у
конструктора крилатої ракети чи дійсно ми зробили цю ракету,чи це комп'ютерна
графіка.

Ніхто не вірить,що весь комплекс був зроблений в
терміни, які не просто є фантастичними,-є неймовірними!Дякую всім причетним!"
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а ще є в Україні ракети Гром, оно кемльляді можемо спалити нахрін масковію!!!!
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Якщо так станеться що Західні партнери будуть мляво допомагати, то: Україні необхідно відродити ТЯО - Тактичне Ядерне Озброєння (найменшої потужності) не плутати з Стратегічним ЯО, досить нам шмарклі жувати (та постійно виставляти себе жертвою) коли стоїть доля України !
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Ага.....как миномет МОЛОТ))))Сколько солдат своих полягло....
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Добре,що вже недовго йому залишилося. За 5 років разом з своїм замом Свинарчуком накрали достатньо. Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України - Цензор.НЕТ 181
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"Про крали", ляльководе, то ваші зєльоно-каламойські байки, а от Вільхи і Нептуни - реальні і дуже корисні речі, в рзробку і виробництво яких Петро Олексійович вклався 1.5 мільярдами власних коштів.
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Вклалось - це що, і на цьому власні кошти поповнило? О це точно мудак та падлюка.. Турчинов перевірив виконання основних ракетних програм України - Цензор.НЕТ 1011
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Это единственный кто реально что то сделал ! Кто бы что не закидывал пастору - а он понемногу поднимает украинское ракетостроение ! Если Зеленский оставит его - может у нас и появится оружие которым можно будет кацапью по сусалам настучать так, что б больше к соседям не лазили, и рожу кацапскую не совали в чужие дела !!!
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Так, Україна здатна створювати ******* і ефективну зброю, але чомусь не створює, тільки екскізи і одиничні зразки!? Чому???
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Тому що п'ять років у нас був не президент а мародер-барига. Який тільки й думав як бабла урвати.
Куча підірваних складів з бп, риболовна шхуна замість розвідувального корабля - свиня біля корита...
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Ні, це не те, про що ти касабе постійно думаєш. Для розробки нових проектів в галузі, про яку ти, в очевидь , не маєш жодного уявлення, а саме ракетобудування, необхідно вкладати великі кошти, от Петро і ЖЕРТВУВАВ СВОЇ КОШТИ В ЦІ ПРОЕКТИ, так зрозуміло?, - СВОЇ КРЕВНІ в проекти ПВО, ПРО.
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Мені цікаво, а де тут "Південьмаш"? Це держпідприємство навмисно без роботи та фінансування залишили?
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Смешно даже коментировать! Пастор баптистской церкви, у которого с головой не все хорошо, главный боевик в Украине про ракеты рассказывает. Все не так. Неужели нет адекватных! За страну обидно, что такие неадекваты нами руководят, а мы воюем и все это проглатываем.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТурчинов проверил выполнение основных ракетных программ Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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