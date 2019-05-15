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 Политика Украины
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 Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с объявлением Украиной о новых санкциях против России выразил надежду, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского когда-то состоится, и напомнил, что санкции с российской стороны были спровоцированы украинскими властями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В целом надо все-таки вспомнить, что предыдущие решения российской стороны (о санкциях против Украины. - Ред.) были спровоцированы украинскими властями", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на просьбу прокомментировать новые санкции Украины против России и на вопрос, будет ли Россия на них отвечать или дождется инаугурации избранного президента.

При этом Песков выразил надежду на вступление в должность избранного президента Украины Зеленского.

"Мы надеемся, что когда-то инаугурация нового президента (Украины. - Ред.) состоится - рано или поздно", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин ввел спецпошлины на товары из РФ и эмбарго на российские цемент и фанеру

Ранее в среду Кабинет министров Украины расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию страны товаров из России. В него вошли минеральные удобрения, сельхозпродукция, транспортные средства. Также речь идет о цементе и фанере.

Как указало Министерство экономического развития и торговли, импорт Украины цементной продукции из РФ по итогам 2018 года составил почти $17 млн, импорт фанеры из РФ оценивается в $19,7 млн.

Кроме того, правительство Украины сообщило, что с 1 августа 2019 года вводятся специальные пошлины на товары из РФ, которые будут взиматься независимо от других пошлин. Уплаченные суммы спецпошлины будут направляться в специальный фонд государственного бюджета, который впоследствии профинансирует меры по импортозамещению.

Источник: https://censor.net.ua/n3126987
 
 
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Ну простите засрасцев. Глупые мы, взяли и напали на московию. Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков - Цензор.НЕТ 6196
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Все гавно мира ждет когда зебеню инаугурируют.... все лапки потирают в предвкушении...
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И эти люди там правят другими такими же людьми.
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Ага. Если бы не рф откусила Крым, то его откусила бы США.
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Nov - "...то его откусила бы США." Чево, серьезна ?
Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков - Цензор.НЕТ 9759
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аха она многа с 45 покусала - аж ниче )))
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он или шо то знает про зелю - зебилы, а шо - как думаете?
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"Мы надеемся, что когда-то инаугурация нового президента состоится - рано или поздно", - заявил пресс-секретарь главы государства. Источник: https://censor.net.ua/n312698

От и куйло тоже ждет не дождьотся кенгурации. Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков - Цензор.НЕТ 4915
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вся надежда у коцапов на зелю, прям с нескрываемой надеждой ждут...

и ещё:
Если Владимир Зеленский встретится с Игорем Додоном без отказа последнего от своих слов о «российском» Крыме, внешнюю политику Украины на крымском направлении, считаю, можно будет с полным основанием считать подорванной изнутри. Встреча с Додоном станет сигналом всем тем политикам, кто хотел бы признать российский статус полуострова, но опасался это сделать из-за возможных украинских протестов и реакции международного сообщества. Но если Додон говорит о российском Крыме - и разговаривает с украинским президентом - то значит и другим можно все....Тем не менее приходится признать, что мы вновь и вновь сталкиваемся с ситуацией, когда о контактах избранного президента Украины мы узнаем от его собеседников, а не от самого Зеленского или хотя бы от его окружения. Думаю, такой подход к информированию общественности о первых шагах нового президента страны на международном поприще может привести к необратимым последствиям для украинского государства и внешнеполитических возможностей страны.
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как раз про пороха они зубами скрежетали, а зеля - их надежда, на него у них большие планы. ждут не дождутся прям.
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Ага скрежетали с заявлениями что Порошенко лучшее для Украины
А ***** даже свои портреты разрешил Пете использовать в предвыборной агитации
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Казкові зараз як мухва восени- відчувають, що їм скоро капут, й злющі такі!)))
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правильно, порошенко лучшее для украины, а зеля - лучшее для коцапов

"Борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты Украины Петра Порошенко. У Путина, разумеется, согласия не спрашивали." на фотобанке можно купить сотню его рож
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Ну простите засрасцев. Глупые мы, взяли и напали на московию.
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конечно Киевом - не захотели Донбасс (плюс еще 4-5 области) слить как Крым
сцарь осерчал...
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Все гавно мира ждет когда зебеню инаугурируют.... все лапки потирают в предвкушении...
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В этом контексте удивляет голосование жителей славного Мариуполя.
На их город конкретно валились Грады. Пётр Алексеевич создал армию, которая позволила не состояться "Мариупольской народной республике". И поэтому горожане поддержали Зеленского.
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Что за рожи у всех парашников? Даже плюнуть жалко...Носит же земля всё это неподобство.
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В нього,піськова, завжди тааакі булькаті очі,
наче в нього постійний закреп,нє?
🤣
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Потерпи немного...сейчас зебени к власти придут...и все изменится.... Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков - Цензор.НЕТ 4326
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а мы терпели 5 лет порохня так грозило но пахать с рашкой не забывало Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков - Цензор.НЕТ 1804 Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков - Цензор.НЕТ 1804
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Да фигня осталась вам терпеть...через пару недель зебеня все прекратит.... Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков - Цензор.НЕТ 5966
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Мета московитів знищення українців. Мета українців знищити Московію і спалити Москву без цього ніколи не буде в нас миру.
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От-от, щоб не було сумнівів ні в кого - касапи хотіли зебіла. Принаймі, "аби не порох".
Розраховують нагнути зебіла... Небезпідставно...
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Установление причинно-следственных связей в его голове напрочь невозможно. Ты еще заяви долбозвон: "Какие ваши доказательства".
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"Иногда он таку чушь несёт"
Неа, "иногда" он, пока только теоретически, может что-то нормальное выдавать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков
 
 
 
 
 
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