 Предыдущие решения РФ о санкциях в отношении Украины были спровоцированы Киевом, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"В целом надо все-таки вспомнить, что предыдущие решения российской стороны (о санкциях против Украины. - Ред.) были спровоцированы украинскими властями", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на просьбу прокомментировать новые санкции Украины против России и на вопрос, будет ли Россия на них отвечать или дождется инаугурации избранного президента.
При этом Песков выразил надежду на вступление в должность избранного президента Украины Зеленского.
"Мы надеемся, что когда-то инаугурация нового президента (Украины. - Ред.) состоится - рано или поздно", - заявил пресс-секретарь главы государства.
Ранее в среду Кабинет министров Украины расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию страны товаров из России. В него вошли минеральные удобрения, сельхозпродукция, транспортные средства. Также речь идет о цементе и фанере.
Как указало Министерство экономического развития и торговли, импорт Украины цементной продукции из РФ по итогам 2018 года составил почти $17 млн, импорт фанеры из РФ оценивается в $19,7 млн.
Кроме того, правительство Украины сообщило, что с 1 августа 2019 года вводятся специальные пошлины на товары из РФ, которые будут взиматься независимо от других пошлин. Уплаченные суммы спецпошлины будут направляться в специальный фонд государственного бюджета, который впоследствии профинансирует меры по импортозамещению.
Не сметь суфлировать писькову!
От и куйло тоже ждет не дождьотся кенгурации.
и ещё:
Если Владимир Зеленский встретится с Игорем Додоном без отказа последнего от своих слов о «российском» Крыме, внешнюю политику Украины на крымском направлении, считаю, можно будет с полным основанием считать подорванной изнутри. Встреча с Додоном станет сигналом всем тем политикам, кто хотел бы признать российский статус полуострова, но опасался это сделать из-за возможных украинских протестов и реакции международного сообщества. Но если Додон говорит о российском Крыме - и разговаривает с украинским президентом - то значит и другим можно все....Тем не менее приходится признать, что мы вновь и вновь сталкиваемся с ситуацией, когда о контактах избранного президента Украины мы узнаем от его собеседников, а не от самого Зеленского или хотя бы от его окружения. Думаю, такой подход к информированию общественности о первых шагах нового президента страны на международном поприще может привести к необратимым последствиям для украинского государства и внешнеполитических возможностей страны.
А ***** даже свои портреты разрешил Пете использовать в предвыборной агитации
"Борды с изображением Путина являются официальным рекламным продуктом, оплаченным из избирательного фонда кандидата в президенты Украины Петра Порошенко. У Путина, разумеется, согласия не спрашивали." на фотобанке можно купить сотню его рож
сцарь осерчал...
На их город конкретно валились Грады. Пётр Алексеевич создал армию, которая позволила не состояться "Мариупольской народной республике". И поэтому горожане поддержали Зеленского.
наче в нього постійний закреп,нє?
🤣
Розраховують нагнути зебіла... Небезпідставно...
Неа, "иногда" он, пока только теоретически, может что-то нормальное выдавать.