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Все про:компенсации (260) нефть (1453) Россия (72803) Укртранснафта (75)

 Россия заплатит Украине компенсацию за загрязненную нефть

На то, чтобы полностью убрать загрязненную нефть из украинской части нефтепровода "Дружба", уйдет от 4 до 6 месяцев. Россия компенсирует затраты на очистку трубопровода.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укртранснафты".

На переговорах между украинскими, российскими, венгерскими и словацкими нефтяными компаниями удалось договориться, что Россия компенсирует затраты на очистку нефтепровода "Дружба" и возобновление транзита нефти. Для этого заключат дополнительное соглашение, в котором определят порядок и сроки возмещения расходов.

Очистка нефтепровода будет происходить путем прокачки испорченной нефти из Украины в Словакию и Венгрию, где в дальнейшем ее будут выводить из нефтепровода. Этот процесс, по расчетам "Укртранснафты" может занять 4–6 месяцев.

Читайте на Цензор.НЕТ: Россия предложила переместить некачественную нефть на наши склады для скорейшего возобновления транзита, - "Укртранснафта"

Напомним, 19 апреля 2019 года концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти.

22 апреля Мозырский нефтеперерабатывающий завод был выведен из строя из-за некачественной российской нефти, о чем сообщили в пресс-службе предприятия. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов из РФ в Украину, Польшу и страны Балтии.

В ночь на 24 апреля Польша на неопределенный срок остановила транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", 25 апреля к такому же шагу прибегла Украина.

26 апреля в России заявили, что нефть в нефтепроводе была загрязнена умышленно. Источник загрязнения выявили в Самаре, на узле местной частной структуры "Самаратранснефть-Терминал".

Также на Цензор.НЕТ: "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в Европу

По предварительной оценке, объем некачественной нефти в трубопроводах системы "Дружба" на участках в России, Беларуси, Украине и Польше составляет около 5 млн тонн.

30 апреля Беларусь полностью прекратила прием нефти из РФ до полного вытеснения из трубопровода "Дружба" загрязненного сырья.

2 мая агентство БЕЛТА сообщило, что по нефтепроводу "Дружба" на границу Беларуси поступила чистая нефть.

7 мая в Российской Федерации четырех человек арестовали по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

11 мая "Укртранснафта" возобновила транзит российской нефти в Европу.

Источник: https://censor.net.ua/n3126985
 
   
 Топ комментарии
 
Любой договор с парашкой не стоит и подписаной ими бумажки!.
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так прямо и заплатит...)))
уже атипично!
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Любой договор с парашкой не стоит и подписаной ими бумажки!.
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заплатит. Нефть качать в Европу как-то надо, у них выбора нет.
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с Дружбой весело все, Бацька заявил. что 2-3 мм. в сутки ( скорость разъедания Дружбы) Россия заплатит Украине компенсацию за загрязненную нефть - Цензор.НЕТ 6159
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Угу. Уже много ********* коменсировала и выплатила судебных решений?
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Це не судове рішення, це сама Московія запропонувала.
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Сразу после репараций за обстрелы наших солдиков со своей территории?
Сразу после репараций за оккупацию совка(Рашка - правонаследница совка)

Ну тогда я спокоен. Скоро зачислят 150тыс. евро на спец.счет и можно будет просто наблюдать за хрущами в садочку.
А пироги будут сами в мед мочаться и прямо в рожу будут идти.... Не говоря уже о варениках Россия заплатит Украине компенсацию за загрязненную нефть - Цензор.НЕТ 9099
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а причем тут пенсы? Нужно ремонтировать нефтепровод, менять насосы которые поразъедало хлором, платить зарплату ремонтникам.
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"насосы поразъедало хлором"
багата уява
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Томе, ти типовий зє-єлєкторат. хєр його знає до чого тут пенси.. ти коли наймаєш працівників тобі вдома шпалєри поклеїти - пєнси ці гроші, що ти платиш будівельникам, побачать??
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ой, та облиш, ти не зрозумів основного посилу, який полягає в тому, що ти типовий довбойоб, який у всьому бачить зраду. шпалєри тут взагалі ні до чого
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Мене більше цікавить, куди запхають 5 млн т неякісної нафти?
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Венгры берут с хорошей скидкой, у себя смешивают с чистой нефтью чтобы снизить % хлора, и гонят на переработку.
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в твою машину, можешь не сомневаться, дизелистов ждет золотая эпоха
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Вапщет грязная нефт уйдёт в Венгрию бесплатно, там её сделают приемлемой для потребления. И ни кто платить ни кому не будет в то время как Венгрия поднимет не хило бабла
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Точно - это Ярош сделал, и кажись там его визитка была.
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Можно уже смело выписывать очередную премию и отправлять маме в Штаты
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И вся компенсация уйдет на премии...
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