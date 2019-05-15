 В Украине испытали детали новой ракеты-носителя "Циклон-4"

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" в Facebook.
На вибрационно-функциональных испытаниях головного обтекателя ракеты-носителя "Циклон-4" присутствовали представители канадской компании "Maritime Launch Services Ltd", которая строит космодром для запуска этой ракеты-носителя.
На предприятии отметили, что испытания прошли успешно. В дальнейшем будет изготовлен образец головного обтекателя для проведения первых летных испытаний.
Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" входит в состав Государственного космического агентства Украины. За время существования предприятия было создано четыре поколения ракетных комплексов стратегического назначения, около 400 космических аппаратов 70 различных модификаций, космические ракеты-носители семейств "Циклон", "Космос", "Зенит".
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинско-американская ракета Alpha успешно прошла испытания в США. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Семейство ракет-носителей "Циклон" – это транспортная космическая система, предназначенная для высокоточного выведения на круговые, геостационарные, солнечно-синхронные орбиты одного или группы космических аппаратов. Для этого класса ракет-носителей разработана и использована оригинальная технология полной автоматизации предстартового цикла подготовки. Возможности ракеты-носителя "Циклон-4" позволяют выводить на орбиту высотой 500 км космические аппараты или группы космических аппаратов весом до 5500 кг.
Также на Цензор.НЕТ: Созданная при участии Украины ракета "Антарес" вывела на орбиту корабль Cygnus с грузом для МКС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
🤗
Пусть пипл выбирает - Технополия, иль Мощепархат
Кто не выберет, - Яхве того душу прогревал)
Ну да, посмеяляся. А дальше - 3.5-й мир. Оно туда и идет. Вот кредит, только не танцуйте вокруг АЭС)
ps потрусили)- це не патруси))), це вібрація), хто розуміє!
https://www.youtube.com/watch?v=DwMPU0ayCRA