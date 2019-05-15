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Все про:испытания (210) космос (603) Южмаш (34)

 В Украине испытали детали новой ракеты-носителя "Циклон-4"

На "Южмаше" испытали головной обтекатель ракеты-носителя "Циклон-4". Все прошло успешно, теперь впереди – летные испытания.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" в Facebook.

На вибрационно-функциональных испытаниях головного обтекателя ракеты-носителя "Циклон-4" присутствовали представители канадской компании "Maritime Launch Services Ltd", которая строит космодром для запуска этой ракеты-носителя.

На предприятии отметили, что испытания прошли успешно. В дальнейшем будет изготовлен образец головного обтекателя для проведения первых летных испытаний.

Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" входит в состав Государственного космического агентства Украины. За время существования предприятия было создано четыре поколения ракетных комплексов стратегического назначения, около 400 космических аппаратов 70 различных модификаций, космические ракеты-носители семейств "Циклон", "Космос", "Зенит".

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинско-американская ракета Alpha успешно прошла испытания в США. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Семейство ракет-носителей "Циклон" – это транспортная космическая система, предназначенная для высокоточного выведения на круговые, геостационарные, солнечно-синхронные орбиты одного или группы космических аппаратов. Для этого класса ракет-носителей разработана и использована оригинальная технология полной автоматизации предстартового цикла подготовки. Возможности ракеты-носителя "Циклон-4" позволяют выводить на орбиту высотой 500 км космические аппараты или группы космических аппаратов весом до 5500 кг.

Также на Цензор.НЕТ: Созданная при участии Украины ракета "Антарес" вывела на орбиту корабль Cygnus с грузом для МКС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3126983
 
   
 Топ комментарии
 
Головне щоб в Хремль попала точняком!
🤗
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NIKITA wild. Та Рогозин вне конкуренции

В Украине испытали детали новой ракеты-носителя "Циклон-4" - Цензор.НЕТ 6002
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беня, поки шо не впливає на це - от "Государственное предприятие "Производственное объединение Южный машиностроительный завод им. А.Н. Макарова" входит в состав Государственного космического агентства Украины. Источник:https://censor.net.ua/n3126983"
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Бєня, пки-що, приймає "подношенія і чєлобітниє". Аєропорт ім. Бен Гуріона в напрягах. Не вистарчає ні ешалонів, ні коридорів. Чартери з України запрудили все небо над Тель-Авівом
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Если и туда Беня пролезет. То кирдык всем программам.
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Головне щоб в Хремль попала точняком!
🤗
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Ну и хорошо. Теперь все это показать по ТВ. С одной стороны попы ********, а с другой - инженеры что-то сделали.
Пусть пипл выбирает - Технополия, иль Мощепархат В Украине испытали детали новой ракеты-носителя "Циклон-4" - Цензор.НЕТ 7183
Кто не выберет, - Яхве того душу прогревал)
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Всё это покажут, если покажут, репортажем в несколько секунд один раз в промежутке между новостями об очередной политической сенсации и очередной ложью. Так же как это делалось все последние годы. СМИ работают под лозунгом - "Ничего, кроме чернухи."
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Лучше пусть "патрипархатые и иже с ними" друг дружку за всякие места дёргают, лишь бы не трогали наших существующих высокотехнологических производств - нашей надежды на хоть какое-то место в Будущем.
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лишь бы не трогали наших существующих высокотехнологических производств - нашей надежды на хоть какое-то место в Будущем.\\\\\\\\\\\

Ну да, посмеяляся. А дальше - 3.5-й мир. Оно туда и идет. Вот кредит, только не танцуйте вокруг АЭС)
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Свои гниды страшней чужих вшей - это ещё С. Петлюра отметил. Предположим, )(уйло предложит бене 'аломойскому достаточно реальную сумму за то, чтобы об украинских ракетно-космических технологиях говорилось только в прошедшем времени. Тогда беня снимет трубку к зеле и скажет: "зеля! Ракеты - это очень неактуально". И всё Ты, смит акакиевич, видно, большой радетель, раз мою фразу из контекста выдрал. Бессмысленно молить вшей с гнидами и тебя, мимикрирующего насекомца, как и других крвососов - никто вас, объектов изучения энтомологии, ничего просить не собирается. Лаятся в качестве эпилога не буду, но скажу, что на пузатых и обросших с моделями инструмента для пытки на шее очень хорошо живётся и вшам, и гнидам.
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потрусили) на вібростенді)), це гуд - головне шоби фарба не сипалась з емблеми!!! В Украине испытали детали новой ракеты-носителя "Циклон-4" - Цензор.НЕТ 8654
ps потрусили)- це не патруси))), це вібрація), хто розуміє!
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О. Турчинов: Україна здатна створювати ******* ефективне озброєння

https://www.youtube.com/watch?v=DwMPU0ayCRA
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Это хорошо. но лучше бы "Циклон Б" на сепарах
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Гарна новына,колы москаль повержен.,а так-чутки о намерениях.
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Цими "Циклонами" треба кацапськи військові супутники збивати які роблять перешкоди українському GPS обладнанню В Україні випробували деталі нової ракети-носія "Циклон-4" - Цензор.НЕТ 597
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине испытали детали новой ракеты-носителя "Циклон-4"
 
 
 
 
 
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