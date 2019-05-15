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 Гройсман просит суд сделать открытым конкурс на должность главы таможни

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился в суд с просьбой принять решение, которое поможет провести конкурс на должность главы Государственной таможенной службы открытым и прозрачным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в ходе заседания правительства.

"Если мы провели конкурс по Государственной налоговой службе, то по таможенной сразу получили иск в суд: запретить проводить публичный конкурс, запретить проводить публичный отбор кандидатов, запретить назначать и так далее. Я хочу сказать сразу: это очередная атака тех, кто стоит за коррупционной схемой на таможне. Но я с этим мириться не собираюсь, потому что сегодня Украина нуждается в наполнении государственного бюджета", - сказал Гройсман.

Он отметил, что просит судебную систему сделать конкурс прозрачным.

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"В очередной раз обращаюсь к судебной системе с просьбой: пожалуйста, дайте возможность восстановить справедливость через принятие справедливых решений, чтобы конкурс был проведен, все имеют право участвовать в нем, он открытый, публичный, прозрачный, с участием СМИ, чтобы комиссия высшего корпуса отобрала приличного кандидата. Мы, как правительство, его назначим", - отметил премьер-министр.

Гройсман подчеркнул, что решение суда не остановит правительство и они найдут "правильное интеллектуальное решение, чтобы наводить порядок и в таможенной службе".

Напомним, 16 апреля проходило тестирование кандидатов на главу Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы на знание законодательства и умение решать ситуативные задачи, во время которого народый депутат Андрей Антонищак заявил о поданном иске. Конкурс не был остановлен и в финал вышли 6 кандидатов. На место главы налоговой - замминистра финансов Сергей Верланов, замминистра юстиции Сергей Петухов, исполнительный директор "Стандарт-Аудит" Дмитрий Алексеенко. И на должность главы таможни - первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, проректор по учебной работе Университета таможенного дела Евгений Гармаш и финансов и руководитель Центра развития цифровой экономики Андрей Саварец.

Источник: https://censor.net.ua/n3126980
 
 
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Чего спешите, как голый в баню? Что за зуд, за день до расстрела?
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от шо вміння торгувати - спочатку патрусами),
а тепер конкурсом на митницю! Гройсман просит суд сделать открытым конкурс на должность главы таможни - Цензор.НЕТ 6688
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Чего спешите, как голый в баню? Что за зуд, за день до расстрела?
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Наймите ирландца или канадца - бюджет сразу удвоится
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там вообщето люди под Кабмином фаеры жгут их нагло обдирают .а тетя Грося отморозилась
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от шо вміння торгувати - спочатку патрусами),
а тепер конкурсом на митницю! Гройсман просит суд сделать открытым конкурс на должность главы таможни - Цензор.НЕТ 6688
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Понятно, зеботам дана зедебільна команда мочити кабмін та Верховну Раду. Ну, таки від дострокових виборів вони не відмовились.

Щоправда, на цій гілці ще не всі зеботи висрались. Але: саме сенсорні зеботи саме тут засвітились. Бум зна...
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кого там мочить? Они уже давно по уши в дерьме, а сейчас начали ерзать и оно разляпывается по сторонам
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Надо границу продавать не оптом ,а в розницу метрами , рынок даст максимальный эффект Гройсман просить суд зробити відкритим конкурс на посаду глави митниці - Цензор.НЕТ 3505
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман просит суд сделать открытым конкурс на должность главы таможни
 
 
 
 
 
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