 Внутри Украины церковь должна быть патриархатом, а внешне - митрополией, - Филарет

Об этом Филарет заявил на встрече с журналистами 15 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.
"Я настаиваю на позиции, что церковь извне должна быть митрополией, а внутри — патриархатом", — сказал Филарет
"Если мы отменим Киевский патриархат, то в Украине останется лишь Московский", — добавил он.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
Головне зрозуміло:
- Філарет погодився об,єднати свій Київський Патріархат УПЦ в новостворену ПЦУ, якій Вселенський православний патраірхат надав Томос;
- це об,єднання передбачало ліквідацію КП УПЦ як самостійної церкви. І ця ліквідація КП на рівні юридичної особи вже на стадії завершення. І дійсно, ліквідація як юридичної особи приблизно такий час і займає, тобто півроку;
- було домовлено, що Філарет знімає свою кандидатуру на посаду голови ПЦУ з тим, щоб інші церкви змогли владнати протиріччя щодо його одіозної особистості і об,єднатися в єдину помісну ПЦУ;
- в результаті Філарета вдалося на це вмовити і він отримав втішний статус "почесного Патріарху ПЦУ". Ще як додаткову плюшку здається Порошенко нагородив його, чи навіть не Героєм України (?)...не пам,ятаю точно;
- тепер через півроку виявляється, що насправді Філарет і не думав припиняти діяльність КП УПЦ: регулярно з півроку проводяться ним служби в КП і взагалі за його словами, КП УПЦ не ліквідована і він буде продовжувати служби за будь-яких обставин, бо КП УПЦ - "правильна церква" (Патрархат), а новоутворена ПЦУ - "неправильна" (митрополія). Хоча сам, маразматик, ще півроку тому створював цю ПЦУ;
- і тепер він публічно висловлюється з питання про відібрання Томосу, що вже неприпустимо, якби його хоч трохи хвилювала доля церковної незалежності України, і каже нічого, "авось не позбавлять" Україну Томоса...
А кто плохой, то так и будет "гореть вечно"(пока не принесет бабла)
Понимайте как хотите, но рассудок берегите
Бывает.
Правда, он уже интересен только в Кремле.
Епифаний радует - держится спокойно и отстраненно. Даже уважительно к этой жертве Альцгеймера. Пока Филя истерит - Епифаний сделал ход конем и на передовую умотал. Красавчик.
***
если говорят «дед воевал» - ты представляешь его героем в форме...в орденах-медалях...
а если говорят «дед опять воюет» - это значит он в трусах.. разговаривает с телевизором и спать не хочет ложиться...
😇
Я не совсем верующий, но идея свежая как по мне...
Представляю лицо Константинопольского Патриарха, когда он прочтет это....
Хто головніший?, от питання, яке тривожить Філерата та Епіфанія.
Тим часом, Онуфрій та Кірілл, хитро та все розуміючи посміхаються.
ну, що ж - Слава Україні та її поводирям.
час вже вiдпочивати. все буде гаразд.
У нас повинен бути патріарх а не ставленик Константинополя!
Мародер і Святу людину кинув заради реклами до виборів!
Уже практически вспыхнувший big-скандал в ещё толком-то и не созданной ПЦУ - идеальное отражение гнилой сути всего того, что всегда делал на своём посту господин Порошенко. Сплошные интриги, обман, конфликты, непродуманность, опять обман. А также пафос, пафос и ещё раз пафос. И все только ради личной корысти…
Такие оценки озвучил сегодня политолог Михаил Подоляк.
Ну так давайте вот прямо сейчас, уже стоя одной ногой на будущих церковных руинах, все вместе покричим, какой «великий» у нас был президент и как он круто «розбудовував державу»). Удивление вызывает разве что скорость, с которой все его «глиняное и пиз…больное» начинает рушится.
Оказалось, что даже такое эпохальное событие, как попытку из церковных осколков слепить целое, он умудрился превратить в ещё более страшный узел противоречий и конфликтов…
Филарет, буквально, на следующий день после выборов заявляет, что Киевский патриархат никто не упразднял, единой церкви по/прежнему нет и он знать не знает никакого Епифания. Круто ведь…
- «Эпоха мальчиков в июле закончится». Филарет и группа обиженных затеяли раскол ПЦУ
Почему? Потому что все было изначально сшито белыми нитками. Без реального понимания сути проблем. Впопыхах. Лишь бы кое/кто успел ДО выборов посидеть на церковном троне и поездить с циничном промо/туром по городам и весям страны…
Потому что Порошенко никогда не считает риски. Ему глубоко плевать на государство как таковое. Его волнуют только личные профиты…
Потому что никто и ни с кем ничего не согласовывал по сути. Людей ломали…
Потому что расчёт был только на то, чтобы нагло и цинично обмануть тех, кто годами верил в возможность церковного единства и вообще в возможность существования только одной церкви в рамках единого государства. И им наивно сказали, что сделать это очень просто)…
Если кто/то ещё не понял происходящего, то поясню на пальцах. Слоновьи действия Порошенко не просто не способствовали созданию единой церкви, но только резко ухудшили наши позиции. Вот просто взяли и превратили нас в посмешище…
Что будет дальше? Все как всегда, когда дело касается наследия экс-президента Порошенко. Много скандалов и драк…
Обратное разрушение ПЦУ…
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Откровенное издевательство и саркастичный смех со стороны РПЦ…
Окончательный отказ мирового православия от процедур признания новой украинской церкви…
Филарет, который откровенно обозначил свои намерения расколоть повторно украинскую церковь и сделать вид что нет никакого ПЦУ…
Варфоломей, который растеряно молчит…
Разве что сам Епифаний пока большая умница с хорошей выдержкой. Правда, он только начинает свой бег по тринадцати кругам персонального ада. Как и многие прочие, поверившие было в искренность циничного гражданина Порошенко)…
Сам же славный Петр Алексеевич, несомненно, продолжит то, что у него получается лучше всего. Ломать, интриговать, врать и пафосно стонать. И обязательно попытается многократно пропеть заунывное: «вот видите, без меня ничего не работает»). Но это всего лишь чистая и незамутненная ложь большого прохиндея. У которого везде сплошные мутняки и «разводки». И ещё немножко дружеского… мародёрства)…
хоч,звичайно,яскраво висловитись вміє..(
Обратное разрушение ПЦУ…
Окончательный отказ мирового православия от процедур признания новой украинской церкви…
це побажанн,чи передбачення платного інтернет тролля Подоляка,котрий у своїй ненависті до Порошенка наблизився впритул до"червоної лінії",за якою вже ненависть до України?
…облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесёт вас в своё время.
Как насчет смириться, покаяться и завалить? Или вся эта туфта про смирение, нестяжание, кротость и прочие добродетели, только для прихожан?
Томос и громкие заявления Порошенко это чисто предвыборная компания, моча в глаза народа.
Всё таки народ на-е-бали?
Вселенский патриархат назвал неправдой последние громкие заявления патриарха Филарета и заявил, что патриархата в Украине не существует.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в материале BBC News Украина со ссылкой на собеседника во Вселенском патриархате.
«Вселенский патриарх Варфоломей, заявляет, что патриарха в Киеве нет, потому что патриархата никогда не было. Филарет - бывший митрополит Киевский», - так прокомментировал ситуацию источник.