 Воевавший на Донбассе гражданин РФ получил 10 лет тюрьмы

Константиновский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина РФ, воевавшего на стороне оккупантов в Донецкой области. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Российскому боевику выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины (создание террористической организации и незаконное обращение с оружием).

По данным следствия, в течение марта – октября 2014 он был членом незаконного вооруженного формирования "ДНР", противостоял сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим Вооруженных Сил Украины, а также незаконно использовал оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

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