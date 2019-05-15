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 Воевавший на Донбассе гражданин РФ получил 10 лет тюрьмы

Россиянин воевал на стороне террористической группировки "ДНР" с марта по октябрь 2014 года.

Константиновский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина РФ, воевавшего на стороне оккупантов в Донецкой области. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Российскому боевику выдвинули обвинение по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 УК Украины (создание террористической организации и незаконное обращение с оружием).

По данным следствия, в течение марта – октября 2014 он был членом незаконного вооруженного формирования "ДНР", противостоял сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим Вооруженных Сил Украины, а также незаконно использовал оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты в Луганске и Донецке учат детей воевать

Источник: https://censor.net.ua/n3126976
 
   
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а можно -ж было все 5 лет по 10ке сепарам давать,а не условные...
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чудо..донецкий суд сепара на 10 лет..
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.......смотря где отбывать будет.......если не на лугодомбасе, то будет ему "чудо".....
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И посадите его в тюрьму на западной Украине, с идейными бандеровцами,за 10 лет перевоспитают.
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В тюрьме идейные бандеровцы? "Торнадо" что ли?
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И это российское ховно будут содержать 10 лет на мои налоги?!
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Электриком его принять в Ивано-Франковскую зону и лампочку дать...
Гляди мордовские,Сенцову дали 20 за то,что он только хотел взорвать памятник Членину
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