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 Политика Украины
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 Кабмин разрешил набирать для обучения в военных лицеях девочек

Кабинет министров Украины разрешил набор девочек в военные лицеи.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Министром обороны внесено сегодня с голоса изменение в положение о военных лицеях, которое теперь будет предусматривать набор девочек для обучения в военных лицеях", - сказала в комментарии министр по делам ветеранов Ирина Фриз после заседания правительства.

По ее словам, на данный момент несколько лицеев, в том числе лицей Ивана Богуна, уже в 2019 году готовы начать набор девочек. Эти учреждения уже оборудованы для пребывания девочек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126974
 
   
 Топ комментарии
 
"Наша задача - сделать из вас, молодых девушек-курсанток, опытных и знающих своё дело женщин! Этим займусь лично я и все офицеры нашего училища!"
(с) зі скарбниці військових афоризмів
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***
- вот так сразу и представляю... как она делает макияж... пока горит спичка..
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А цікаво, у кого з снайперів більший рахунок, у Сімо Хайха, чи у Людмили Павліченко ?
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Про Армію Оборони Ізраїлю чув?
Там дівчата взагалі служать по призову.
І всякі тамтешні мєстниє «вєлікіє раші» сцють ізраїльску армію.

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И шо, ви хотите нам сказать, шо там сплошные поцы? Ц-ц-ц.


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не, только девочек (непорочных), свою честь (девственность) они должны отдать "родине" (то есть кадетам или того круче офицерам-преподавателям)! Кабмин разрешил набирать для обучения в военных лицеях девочек - Цензор.НЕТ 3198
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Дебил!Смотри трамп за мексиканскую стену переселит,кацарылый амерекос.
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"Наша задача - сделать из вас, молодых девушек-курсанток, опытных и знающих своё дело женщин! Этим займусь лично я и все офицеры нашего училища!"
(с) зі скарбниці військових афоризмів
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***
- вот так сразу и представляю... как она делает макияж... пока горит спичка..
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А цікаво, у кого з снайперів більший рахунок, у Сімо Хайха, чи у Людмили Павліченко ?
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Але ж завважте, Хахйа мав справу з колхозніками, а Павлюченко з фахівцями....
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а если просто сухая статистика, по количеству попаданий, без классификации и уровню сложности
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642 (или 842?) - у фина
и 309 (+36 снайперов) - у Людмилы (по уничтоженным снайперам - лучшая в мире)
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Вы представляете какой потенциал для девок очень быстро и верно выскочить замуж (и родить еще до выпускного)! Кабмин разрешил набирать для обучения в военных лицеях девочек - Цензор.НЕТ 101
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"Каждый судит в меру своей испорченности...".
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Це класно! І правильно! Але головне, щоб не було так: поступила гарна дівчина, а випустилась чергова Гадя.
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Ну не всем же депутатками стать. Кому-то придётся и под пулями в грязи...
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Юноши и девушки, настойчиво овладевайте друг-другом! (Первомайский спич в СССР)
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Лучше бы девочек учили медицине в наших вузах. К тому же неплохо было бы дать этим девочкам уроки вязания, вышивания, шитья, борщеварения и т.д. Женских профессий хватает.
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Афигеть! С какого перепугу то? То есть вязать или лечить человека не женское дело, а обучаться стратегии и тактике, убивать человека - именно то, что девочкам и нужно? Ну... если уже так пойдет и дальше, то желание сварить борща или вареников налепить будет только у роботов, но их мы в ближайшее время создать не сумеем. Действительно... чего это я тут... Вместо того, чтобы свою вакцину от кори, например, изготовить - так нам не к спеху, а девчат в военную форму облачить - то раз плюнуть). Нежрамши...больными, то зато все поголовно в военной форме -отЭто даааа.
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уметь вязать, а не вязать человека, если че))
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Какой неоднозначный русский язык. Можно вязать такелаж (морск.), вязать свитер (женск), вязать суку с кобелём (кенолог.), вязать преступников (ментовск.),.. Слово одно, а смысл разный.
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