 Кабмин разрешил набирать для обучения в военных лицеях девочек

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Министром обороны внесено сегодня с голоса изменение в положение о военных лицеях, которое теперь будет предусматривать набор девочек для обучения в военных лицеях", - сказала в комментарии министр по делам ветеранов Ирина Фриз после заседания правительства.
По ее словам, на данный момент несколько лицеев, в том числе лицей Ивана Богуна, уже в 2019 году готовы начать набор девочек. Эти учреждения уже оборудованы для пребывания девочек.
Там дівчата взагалі служать по призову.
І всякі тамтешні мєстниє «вєлікіє раші» сцють ізраїльску армію.
(с) зі скарбниці військових афоризмів
- вот так сразу и представляю... как она делает макияж... пока горит спичка..
и 309 (+36 снайперов) - у Людмилы (по уничтоженным снайперам - лучшая в мире)