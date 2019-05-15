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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Коломойский (1032) Приватбанк (468) Страхова (1)

 $2 млрд, которые Коломойский требует за "ПриватБанк", можно погасить за счет долга его компаний, - советник Зеленского Страхова

Експерт по банковской деятельности в команде избранного президента Украины Владимира Зеленского Виктория Страхова сообщила, что допускает выплату Игорю Коломойскому 2 миллиардов долларов компенсации в форме "взаимозачета долгов" по кредитам, которые компании Коломойского не выплачивают "ПриватБанку".

Об этом Страхова сообщила в интервью журналистам Bihus.info и "24 канала", передает Цензор.НЕТ.

"По моему мнению, это капитал банка, который там был, это 21 млрд гривен. По текущему курсу - это немножко меньше одного миллиарда долларов. И второй вопрос - это тот bail-in (операция по использованию средств кредиторов банка при его национализации. - Ред.), который случился, средства вкладчиков, которые были списаны. 29 млрд фактически были списаны. Это определенная часть еще с того может быть", - пояснила Страхова.

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По расчетам Страховой, задолженность компаний Коломойского перед "ПриватБанком", которую олигарх признал, составляет 60 млрд гривен. Експерт команды Зеленского предлагает уменьшить сумму этой задолженности на 2 миллиарда долларов, которые требует Коломойский. Как следствие, по итогам "взаимозачета" Коломойский останется должным "ПриватБанку" около 10 млрд гривен.

"Мы только говорим: Он просит 2 миллиарда, но мы почему-то забываем, что все же кредиты определенным компаниям своим он давал, и они не все погашаются. Что-то обслуживается, но по большей части не обслуживается. Почему бы не сделать взаимозачет? Если ему должны - засчитайте. И, возможно, немножко еще Игорь Валерьевич будет должен "ПриватБанка"", - сообщила Страхова.

Источник: https://censor.net.ua/n3126973
 
   
 Топ комментарии
 
$2 млрд, которые Коломойский требует за "ПриватБанк", можно погасить за счет долга его компаний, - советник Зеленского Страхова - Цензор.НЕТ 4458 То бишь списать долг Бени Государственному банку.....?? По сути простить долг Бени народу Украины..? Лихо закручено....а главное зебилы то схавают...
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Ось і вилізло шило з мішка. $2 млрд, которые Коломойский требует за "ПриватБанк", можно списать за счет долга его компаний, - советник Зеленского Страхова - Цензор.НЕТ 5202
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опа на 5 лярдов кинул и ещё 2 лярад ему списать нуну $2 млрд, которые Коломойский требует за "ПриватБанк", можно погасить за счет долга его компаний, - советник Зеленского Страхова - Цензор.НЕТ 4283 зе бизнес он такой $2 млрд, которые Коломойский требует за "ПриватБанк", можно погасить за счет долга его компаний, - советник Зеленского Страхова - Цензор.НЕТ 3639
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Шановні виборці пана Зеленського, підтримайте Боса президента. Йому зараз ой як важко на чужині в Ізраїлі без зайвих 55 ярдів! Не чекайте рішення суду, починайте збирати кошти (хто скільки може) пану Коломойському.

Не скигліть та не скупіться, завжди є на чому зекономити - діти, здоров'я, їда. Зрештою у багатьох з вас є ще по зайвій нирці!

Не підведіть!
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Игорь Валериевич нас продаст, потом купит обратно (за даром), а потом еще раз продаст. Вот такой он Игорь Валериевич !
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А можно открыть счёт, куда каждый до_____об, голосовавший за Термоса, добровольно скинет бене денюшку... Правда, зебилоиды, не откажитесь для благого дела?
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20.07.2017 Из ПриватБанка со скандалом увольняется корпоративный секретарь учреждения Виктория Страхова. Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке. Из длинного поста Виктории следует, что основной причиной ее увольнения стали огромная нагрузка, с которой ей физически тяжело было справляться.

Беня своих шавок из нафталина достал.
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Вот так из секретаря в эксперта по банковской деятельности. Учитесь.
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(((шо за беспредел - я то же денег хочу - возьму у государства Украины пару миллиардов и мне еще должны будут - так записывайте и мне государство должно один или два миллиарда - один я точно потрачу на армию и знаю куда - ну а другой использую для финансирования всех своих индейцев и наших друзей - по большому счету лично мне не чего не надо - но хочу принципиально - а чем я хуже Бени:?)))))
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идеально! армия Чингаботов за счёт зелебобов. $2 млрд, які Коломойський вимагає за "ПриватБанк", можна погасити за рахунок боргу його компаній, - радник Зеленського Страхова - Цензор.НЕТ 9022
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Виктория Страхова - специалист по банковской деятельности в команде кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, которая со скандалом ранее уволилась из ПриватБанка.

Об этом она рассказывала на своей странице в соцсети, сообщает UAportal.
Отмечается, что женщина стала работать корпоративным секретарем в банке после его национализации, в начале 2017 года, и продержалась на должности около полугода.
Она рассказывала, что получала чистым оклад в размере около 80 тысяч гривен, но при этом у нее не было нормированного списка обязанностей, а также компенсации служебных расходов на командировки и связь.
Страхова выполняла обязанности не только секретаря, но и юриста, переводчика, менеджера по пиару, личного ассистента, и еще ряд других при необходимости.
Сильная рабочая нагрузка и стресс повлияли на состояние ее здоровья, в частности, репродуктивной системы, в связи с чем каждая менструация сопровождалась "адской" болью, от которой не спасали обезболивающие.
Так, однажды из-за этого она лежала в ванной вся в крови и рвоте, "чувствовала, как уходит жизнь из тела".
В результате все эти проблемы со здоровьем серьезно сократили ее детородные возможности.
Это все, а также данные, указывающие на незаконность национализации ПриватБанка, она в деталях расписала после увольнения, из-за чего оно создало ощутимый общественный резонанс.
Заметим, что Виктория Страхова родилась в 1982 году, сейчас ей 36 лет. Она получила образование в Лондоне и до работы в ПриватБанке была сотрудницей Национального совета реформ.Некоторое время назад стала активно поддерживать политику Владимира Зеленского и была официально представлена как член его команды.$2 млрд, которые Коломойский требует за "ПриватБанк", можно погасить за счет долга его компаний, - советник Зеленского Страхова - Цензор.НЕТ 822$2 млрд, которые Коломойский требует за "ПриватБанк", можно погасить за счет долга его компаний, - советник Зеленского Страхова - Цензор.НЕТ 822
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пока отдают люди, я например. зека ***** сделала всё, спасибо, последний потушит свет, не переживайте.
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І за це ви голосували? Виборці Зе поясніть.
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Все будут в доле, зато Порошенко и Гонтарева не будут должны никому, как будто они ничего не крали и национализацию не проводили.
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Якщо хочете зарплати по 4000$, спершу треба віддати Босу президента 2 000 000 000$ $2 млрд, які Коломойський вимагає за "ПриватБанк", можна погасити за рахунок боргу його компаній, - радник Зеленського Страхова - Цензор.НЕТ 9822
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Поздравляем!!! Вы выиграли ПРИЗ - 4000$!!! Для того, чтобы забрать свой ПРИЗ, перечислите на карточку ПриватБанка #**** 50$ и приезжайте за своим ПРИЗОМ на окраину села Гадюкино в полночь.
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И где они эти узеленские набрали таких консультантов?
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А ты думаеш эту сопливую Зе команду кто то набирал?!Именитые папащи,давшие на выборы Зе денег...просто пристроили своих чад и любовниц....
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Як у новій команді всі добре розбираються у питанні "боргів Коломойського-боргів перед Коломойським"!
Може тоді спишемо борги простих українців за комуналку і знизимо нарешті тарифи за рахунок занижених зарплат і пенсій??? Потрібно і для пересічних мешканців хоч щось зробити, а не тільки ховатись за спинами радників і "ЖИТИ ПО-НОВОМУ" - У ЮТЮБІ І СМАРТФОНІ, іншій елекронній залізці, і там же тримати "електронний уряд"!
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Пересічні українці не мають боргів за комуналку, боргі зазвичай у тих хто принципово не платить їх і жде кажись 3рокі щоб списали.
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При возврате Привата Коломойскому банк обанкротится или будет ликвидирован.
Если посмотреть глобально Беня должен миллиарды Украине помимо Привата.
Почему например пецины суд и исполнительная служба не вернули 7,6 миллиардов Укрнафте?!
ЗЕ снова виноват?
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ти кого питаєш? Високий суд Лондона? нє, він ввічливий, тебе нах не пішле...
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Як то кажуть - "зараховано". Хто в темі того суду - той зрозумів.
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Слушай, многоликий, я замахался тебя посылать
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Ви хоть Зебіли розумієте, що ви натворили, чи вам по--уй. Вам тільки газ подешевше, та видовищ побільше. Тепер видивищ Вам на все життя хватить.
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А причём тут дешёвый газ?У нас в посёлке (под Мелитополем,запор.обл) газа нет...но тем не менее большинство "народа" голосовало за ЗЕ! Бабки выбирали "молодого и красивого"....кацапы и переселенцы с донбасса выбирали любого,лиш бы не Порошенко.....социалисты,комунисты и голожопые выбирали Вову "Ленина",а не "жадного буржуина" Пороха....а ученики сельхоз ПТУ выбирали просто молодого,как они....
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Та можна взагалі віддати Україну Коломойському в аренду на 99 років. Тобто оформити офіційно )))) Він і так її вже "мау". Зедроти в принципі не проти.
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Так как отдать Коломойскому если она Ахметова?Сначала же забрать надо что б отдать!)))
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Якусь соску, не понятно де вони її відкопали, скоріш за все з ліжка Бені. Та ось дивіться Зебіли, ми Вам експерта з банківської справи показуємо. Професіонал.
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Місія МВФ, яка позапланово прилітає в Україну на наступному тижні, буде дуже "задоволена" такими заявами... Потім отримає "задоволення" від указу про розпуск Верховної Ради... Принаймі, наступний транш перенесе на кінець року... Крутися, Гройсман з Макаровою, як знаєте...
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указу про розпуск Верховної Ради не буде
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Буде. Буде в будь-якому випадку. При будь-якій даті інавгурації.

Зверни увагу, як зеботи третирують і Кабмін, і Верховну Раду. Значить, методички вимагають цього.
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А шо ти так за них переживаешь депутат штоли?
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Да все это понты. Да, будут вопить про мерзавцев, про саботаж, про попытки куда-то сбежать и прочую лабуду для публики, но реальные процедуры будут соблюдать и вопрос не о местных лохах "нет, нет, нет - я хочу сегодня, нет, нет - я хочу сейчас", а о международных признаниях. И таких процедур по роспуску реально нет, посему и дальше будут крутить ролики, о том что нам не дали, а там трах-тарарам и открытия эпохи бедности после 15 октября
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Как в анекдоте:
- Дай мне гривну в долг, через год верну.
- Дам, но через год вернешь две.
- Хорошо.
- На. Подожди, не уходи.
- Что?
- Ты же мне через год две гривны принесешь?
- Да.
- Что б тебе легче было, ты одну отдай сейчас, а вторую через год принесешь. $2 млрд, які Коломойський вимагає за "ПриватБанк", можна погасити за рахунок боргу його компаній, - радник Зеленського Страхова - Цензор.НЕТ 5671
Чисто бенинский подход.
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а если я сегодня возьму кредит в Привате, мне тоже долги простят?
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Падчериця взяла ще років 12 тому. Коли роздавали всім, кому попадя. Коли ще в них не було реальної юрслужби, яка тягала по судам боржників. Так от, в 2008-му, коли долар підскочив - вони автоматом підвищили проценти і на гривневі кредити. Мала просто, також без суду, послала їх. Ну, короче, вони же і строк позовної давності прошляпили...
Так от, нині, вже навіть ПБ є держаним, мала не може отримати свої належні грошики за вибори (та там, десь 800грн)... Я канєш, злословлю: ти ж за зебіла голосувала, агітувала, і на вибори ходила - отримуй!
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кто, я? $2 млрд, які Коломойський вимагає за "ПриватБанк", можна погасити за рахунок боргу його компаній, - радник Зеленського Страхова - Цензор.НЕТ 3444 я не настолько одаренная чтоб вместо кровати гильотину использовать
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зелебанда - воры-мародёры выдирают у зубажилых зелебобов последние 50 баксов из кармана. ну теперь заживут!!! ДБ.
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так, обещали же "конец эпохи бедности".
Вот он, конец!
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Во как кошерные разводят гоев...)
Коломойша украл 5,5 млрд. потом
выдвинул Украине кучу фековых исков
после чего ему спишут весь долг взаимозачетом...
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Странно, что sulima ivan еще не отписался.
Мол, маладца, девочка, хуже не будет, сделаем их вместе...
Ваня, где ты, Бене нужна твоя поддержка на 2 миллиарда долларов!
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Эта не его «тема»........, вот если бы это как-то Порошенко или ВР касалось, то ДА «отписался» бы........😁
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он в доле, он с этих 2 лярдов зарплату получает. А платим мы.
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Читаешь и удивляешься сколько у нас протроленных банковских экспертов раздающих свои мнения в безграмотных комментариях.Вы просто не знаете количество обанкроченных предпринимателей у которых власти "национализировали" предприятия,капитал и другую собственность за годы "незалежности",если стали неугодны действующей власти.У нас бизнесом занимаются лишь те,кто у власти.Нищета шаромыжничает у киосков,лавках и прочее зарабатывая лишь на хлеб.Для примера- лицензию получить на разработку карьера песка,глины и прочую мелочь, стоила взятка 100 тыс.долларов при Кучме. Сейчас и за 300тыс.дол. не сможешь получить.Вот и весь бизнес.Так и во всем.Талантливые украинцы плюнули на эту власть и уезжают подальше от этой "НЕЗАЛЕЖНОЙ" погрязшей в дерьме страны.
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никому не интересно, шо у тебя там напараше.
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З ким домовляться? Порох вже все! А з ЗЕленкою Беня не домовляться буде,а керувать!
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Порох выгнал этого и забрал актив в пользу государства. Он принципиально с ним не договаривался ни о чём.
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А з якого дива ми маємо про це взагалі вести мову?
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Ну Беня и клоун. Как простому лоху, так кредит отдай со всеми %%, а по депозиту максимум 200000 грн из Фонда Гарантирования. А как Бене, так взаимозачёт, да ещё и по выгодному для него курсу в $. А срок для начала не хочет отмотать за эти "кредиты" а-ля "МММ"?
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Этот вариант Беню не устроит. А Порошенко и Гонтареву устроит. Нет уж лучше пусть суды определяют, кто украл деньги из Приватбанка.
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Кто украл уже давно определил международный всемирноизвестный аудитор и Беня совсем не случайно рванул в Тель-Аввив
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Хочу остудить порохобов...
Вы предъявляете претензию тем, кто голосовал за клоуна ? А на самом деле - должны предъявлять претензию пороху, который не оправдал, прежде всего ВАШИ надежды, просрав свой ВТОРОЙ президентский срок !!!!!
Он заврался, зажрался, заворовлся и имел всех в виду, в том числе и вам.... И переоценил самого себя - и пролетел...
А теперь, завалите все свой рот и ждите следующих выборов !!!!!!
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Вообще то Вы наверное не в курсе, кого и как выбирают. В скромном месте на берегу Женевского озера собираются люди с большими кошельками и грандиозными планами - на стол выкладывается все - кто-то готов поставить и организовать своих 5-6 кандидатов на высокое кресло, кто-то пару своих каналов готов запустить по беспределу вранья, кто -то с десяток своих "антикоррупционеров" кинул на этот стол, кто-то прикупил десяток действующих чиновников, кто-то кинуху срисовал с книги "Слуга народа" и поехали, года хватило и уже Порох враг народа, ничего удивительного. Вопрос только в одном - когда в сторону этих людей бабки назад полетят?
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Каждый день помогают. Дом, семья, работа
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И это только начало содружества Бени с ЗЕ и ко...Чем дальше в лес,чем больше дров..Халява для зебилов тож отсекается..Солите апельсины в бочках..
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Да можно просто напечатать, еще и с запасом.
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Какие "умные"! С такими "умными" по миру скоро пойдем. И это "новые лица"?! Как дурака не назови, он все равно дураком (дурой) будет.
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И добавить нечего.
"Понимаете, наш горячо любимый, наш солнцеликий начальник новоизбранного презЕдента должен стране немного денег, которые украл у нее. Ну он что б заладить конфликт предлагает списать ему 2 млрд. дол. долгов из краденых денег и отдать назад загруженным государственными 160 млрд грн деньгами банк. Вот давайте поможем нашему богоподобному начальнику презЕдента, давайТе не будем с ним ссориться и скинемся немного, там вообще мелочь... по писят баксов с лоха возрастом от 1 часа от рождения и до 1 часа до ухода из жизни. давайте а? и ротердам + отменим, что б солнцеликий не платил за електроенергию государству на своих феросплавных заводах."
перевел на понятный 73% язык
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И правильно. А плохие ведь всё равно Гонтарева и Порошенко, за то, что крупнейший банк национализировали и выгнали олигарха-вора. А раз быдлота не понимает-значит быдлота будет платить девальвацией и скачком цен)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины$2 млрд, которые Коломойский требует за "ПриватБанк", можно погасить за счет долга его компаний, - советник Зеленского Страхова
 
 
 
 
 
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