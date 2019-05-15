 $2 млрд, которые Коломойский требует за "ПриватБанк", можно погасить за счет долга его компаний, - советник Зеленского Страхова

Об этом Страхова сообщила в интервью журналистам Bihus.info и "24 канала", передает Цензор.НЕТ.
"По моему мнению, это капитал банка, который там был, это 21 млрд гривен. По текущему курсу - это немножко меньше одного миллиарда долларов. И второй вопрос - это тот bail-in (операция по использованию средств кредиторов банка при его национализации. - Ред.), который случился, средства вкладчиков, которые были списаны. 29 млрд фактически были списаны. Это определенная часть еще с того может быть", - пояснила Страхова.
По расчетам Страховой, задолженность компаний Коломойского перед "ПриватБанком", которую олигарх признал, составляет 60 млрд гривен. Експерт команды Зеленского предлагает уменьшить сумму этой задолженности на 2 миллиарда долларов, которые требует Коломойский. Как следствие, по итогам "взаимозачета" Коломойский останется должным "ПриватБанку" около 10 млрд гривен.
"Мы только говорим: Он просит 2 миллиарда, но мы почему-то забываем, что все же кредиты определенным компаниям своим он давал, и они не все погашаются. Что-то обслуживается, но по большей части не обслуживается. Почему бы не сделать взаимозачет? Если ему должны - засчитайте. И, возможно, немножко еще Игорь Валерьевич будет должен "ПриватБанка"", - сообщила Страхова.
Не скигліть та не скупіться, завжди є на чому зекономити - діти, здоров'я, їда. Зрештою у багатьох з вас є ще по зайвій нирці!
Не підведіть!
Беня своих шавок из нафталина достал.
Об этом она рассказывала на своей странице в соцсети, сообщает UAportal.
Отмечается, что женщина стала работать корпоративным секретарем в банке после его национализации, в начале 2017 года, и продержалась на должности около полугода.
Она рассказывала, что получала чистым оклад в размере около 80 тысяч гривен, но при этом у нее не было нормированного списка обязанностей, а также компенсации служебных расходов на командировки и связь.
Страхова выполняла обязанности не только секретаря, но и юриста, переводчика, менеджера по пиару, личного ассистента, и еще ряд других при необходимости.
Сильная рабочая нагрузка и стресс повлияли на состояние ее здоровья, в частности, репродуктивной системы, в связи с чем каждая менструация сопровождалась "адской" болью, от которой не спасали обезболивающие.
Так, однажды из-за этого она лежала в ванной вся в крови и рвоте, "чувствовала, как уходит жизнь из тела".
В результате все эти проблемы со здоровьем серьезно сократили ее детородные возможности.
Это все, а также данные, указывающие на незаконность национализации ПриватБанка, она в деталях расписала после увольнения, из-за чего оно создало ощутимый общественный резонанс.
Заметим, что Виктория Страхова родилась в 1982 году, сейчас ей 36 лет. Она получила образование в Лондоне и до работы в ПриватБанке была сотрудницей Национального совета реформ.Некоторое время назад стала активно поддерживать политику Владимира Зеленского и была официально представлена как член его команды.
Може тоді спишемо борги простих українців за комуналку і знизимо нарешті тарифи за рахунок занижених зарплат і пенсій??? Потрібно і для пересічних мешканців хоч щось зробити, а не тільки ховатись за спинами радників і "ЖИТИ ПО-НОВОМУ" - У ЮТЮБІ І СМАРТФОНІ, іншій елекронній залізці, і там же тримати "електронний уряд"!
Если посмотреть глобально Беня должен миллиарды Украине помимо Привата.
Почему например пецины суд и исполнительная служба не вернули 7,6 миллиардов Укрнафте?!
ЗЕ снова виноват?
https://www.youtube.com/watch?v=5Z5tKG84RsU
Зверни увагу, як зеботи третирують і Кабмін, і Верховну Раду. Значить, методички вимагають цього.
- Дай мне гривну в долг, через год верну.
- Дам, но через год вернешь две.
- Хорошо.
- На. Подожди, не уходи.
- Что?
- Ты же мне через год две гривны принесешь?
- Да.
- Что б тебе легче было, ты одну отдай сейчас, а вторую через год принесешь.
Чисто бенинский подход.
Так от, нині, вже навіть ПБ є держаним, мала не може отримати свої належні грошики за вибори (та там, десь 800грн)... Я канєш, злословлю: ти ж за зебіла голосувала, агітувала, і на вибори ходила - отримуй!
Вот он, конец!
Коломойша украл 5,5 млрд. потом
выдвинул Украине кучу фековых исков
после чего ему спишут весь долг взаимозачетом...
Мол, маладца, девочка, хуже не будет, сделаем их вместе...
Ваня, где ты, Бене нужна твоя поддержка на 2 миллиарда долларов!
Вы предъявляете претензию тем, кто голосовал за клоуна ? А на самом деле - должны предъявлять претензию пороху, который не оправдал, прежде всего ВАШИ надежды, просрав свой ВТОРОЙ президентский срок !!!!!
Он заврался, зажрался, заворовлся и имел всех в виду, в том числе и вам.... И переоценил самого себя - и пролетел...
А теперь, завалите все свой рот и ждите следующих выборов !!!!!!
"Понимаете, наш горячо любимый, наш солнцеликий начальник новоизбранного презЕдента должен стране немного денег, которые украл у нее. Ну он что б заладить конфликт предлагает списать ему 2 млрд. дол. долгов из краденых денег и отдать назад загруженным государственными 160 млрд грн деньгами банк. Вот давайте поможем нашему богоподобному начальнику презЕдента, давайТе не будем с ним ссориться и скинемся немного, там вообще мелочь... по писят баксов с лоха возрастом от 1 часа от рождения и до 1 часа до ухода из жизни. давайте а? и ротердам + отменим, что б солнцеликий не платил за електроенергию государству на своих феросплавных заводах."
перевел на понятный 73% язык