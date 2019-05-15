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 Политика Украины
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 Епифаний не управляет ПЦУ, им управляют, - Филарет

Избранный предстоятель Епифаний не управляет самостоятельно Православной церковью Украины.

Такое мнение журналистам высказал почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадского.

Он заявил, что его не допускают к управлению церковью, о чем была договоренность перед Объединительным собором: "Правда заключается, не Епифаний руководит, а им руководят. Он мне прямо сказал, что не все от него зависит".

На вопрос, кто руководит Епифанием, Филарет ответил: "Не скажу".

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3126971
 
   
 Топ комментарии
 
Дед, подумай о душе, если на Украину плевать.
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Госдеп и рептилоиды. Дед раша TV смотрит.
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Да уж. Это конечно самая неожиданная кацапская консерва.....
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Дед, подумай о душе, если на Украину плевать.
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Филарет займись делом думай о вечном-- хватит срачь разводить
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думал, что попы только богу моляться. а их еще и " бабки" интересуют? Епіфаній не керує ПЦУ, ним керують, - Філарет - Цензор.НЕТ 7405
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Філарет все життя присвятив створенню Патріархату а із мародером це все закінчилося об"єднанням під константинопольський патріархат
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Да уж. Это конечно самая неожиданная кацапская консерва.....
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На вопрос, кто руководит Епифанием, Филарет ответил: "Не скажу" Правильно, лучше расскажи как тобой сейчас управляет Нарик.
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Колишніх агентів КГБ не буває. Чергове підтвердження.
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...хорошо, пусть будет так, если дедушке так сильно хочется. Пусть назывет себя даже Наполеоном, только блльше не несет пуругу. Предвыборные обещяния Пети закончились.
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Надо отдать должное Филарет сделал многое для создания ПЦУ, но в этот исторический момент ему надо сделать всё для того что бы кроме ПЦУ никаких других Православных церквей не осталось! Это будет обьединять людей вокруг наконец то, канонической церкви.
имхо
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Поставить кассовые аппараты - сами закроются
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ну на тему взрывать или признавать терр организациями это к пАРАШЕ а не к Украине
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виключiть цей мiкрофон, дайте йому теплого молока - i в люлю...
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Филарет знает что говорит. И не вам ,борцунам диванным,судить его. Без его усилий не было бы никакой украинской церкви. А то что порох лжец-показало время и дела его ,а епифаня его поддерживает. А почему затихла волна переходов с МП в УП ? ))) Напрягите мозги)))
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Тут не совок московський щоби уси "одночасно, в ногу, під козирьок та з доповіддю про виконання". От що мені подобається у москалях, то це нестримне та невмируще прагнення вислужитися перед господарем. І щирий жах, якщо раптом господаря не виявиться. )))
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Фiларет, хоч i має великі заслуги перед Україною, вже добряче здурiв. вiк. нiчого не поробиш.
час вже вiдпочивати. все буде гаразд.
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филарет, закрой рот, чучело нквдшное.
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Н-да, я уже не знаю, плакать или смеяться..
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Откуда оно вещает? Бросьте туда гранату. Уже достал этот божий одуванчик.
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Филарет имеет ввиду, что ПЦУ не автокифальная, и не имеет во главе патриарха, а значит полностью не самостоятельная.
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На запитання, хто керує Епіфанієм, Філарет відповів: "Не скажу".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3126971
Так от просто , по-дитячому. Правду говорять, що з літ, то з розуму.
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тю, та кожним попом чорти керують. теж мені новина.
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але ж це не привід (навіть ля Філоретта) підтанцьовувати в операції прикриття останніх крадіжок пороша!
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Філарет уособлює собою стару церкву авторитарного зразку.
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Я пытаюсь понять почему именно сейчас начинает валиться всё что наваяно Пецей от Привата до томоса.
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НЕ ВСЕ ТАК КАТАСТРОФІЧНО. Епіфаній не керує ПЦУ, ним керують, - Філарет - Цензор.НЕТ 5717

Філарет вже безсилий повернути Процес.

А на його образи,бажання,'скамланія' всім вже НАСРАТИ )
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Суспільний резонанс + імідж в православному світі.
Саме через час після обрання ЗЕ любий лайномет на ОРТ впевнено може довести, що автокефалії набуто під тиском влади.
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та ні.... просто дідо хоче ще покерувати.
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Придурошный старик начинает реально раздражать.
От былого Уважения и Почитания не осталось и следа.
Это же надо так пасть...
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Не давайте деду эфир, ибо вместо объединения церквей произойдет отход назад уже присоединившихся к ПЦУ.
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20% вероятности - у деда деменция
80% - бывших агентов КГБ не бывает
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Как Порошенко всех с томосом на%бал./ДубинскийЗашкваривает.YouTube /
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ГАНЬБА на весь світ та на всю країну ця історія з поділом влади в церкві. Церква,що повинна жити лише духовністю, пропагувати культуру, освіту, дбати про Душу- показує своє дно, так ось для чого вам Томос. керувати та правити- ваше кредо! ГИДКО дивитися та слухати як релігійна людина в кінці свого життєвого шляху служить мамоні, а не Богу!Мені здається,що ніякого слабоумства в патріарха нема, він робить це свідомо, підриваючи єдність укр церкви- грає на руку кремлю.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕпифаний не управляет ПЦУ, им управляют, - Филарет
 
 
 
 
 
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