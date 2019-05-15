 Кабмин ввел спецпошлины на товары из РФ и эмбарго на российские цемент и фанеру

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проектом постановления мы также устанавливаем с 1 августа 2019 года на ввоз на таможенную территорию Украины товаров происхождением из РФ, независимо от других видов пошлин, внедрение специальной пошлины в процентах от таможенной стоимости товаров", - сказал Степан Кубив в ходе правительственного заседания.

Уплаченные суммы спецпошлины будут направляться в специальный фонд государственного бюджета, который впоследствии профинансирует меры по импортозамещению, пояснил первый вице-премьер-министр.

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Проект постановления разработан в соответствии с действиями страны-агрессора в отношении Украины, подчеркнул Кубив.

Также Кабинет министров расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из РФ, в частности, это - портландцемент, глиноземный цемент, цемент шлаковый, сультфатостойкий цемент и подобные гидравлические цементы, окрашенные или неокрашенные, готовые или в виде клинкеров, а также - фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоеной древесины. Кабмин утвердил соответствующее решение на заседании в среду.

"Предлагается запрет ввоза на территорию Украины из РФ таких групп товаров, как промышленная, минеральные удобрения, сельхозпродукция, транспортные средства. В том числе там речь идет о цементе, фанере", - сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя проект соответствующего постановления, которое дополняет перечень запрещенных к ввозу из РФ товаров, утвержденный в декабре 2015 года.

Кубив уточнил, что соответствующие изменения были продискутированы с бизнес-ассоциациями.

Согласно данным Госстата, общий импорт цементной продукции из РФ в 2017 году составил $32,9 млн, после введенного в 2018 году запрета на ввоз российского клинкера - $16,8 млн.

Импорт готовой цементной продукции из РФ начался лишь в октябре 2018 года, и в январе 2019 года доля импорта цемента из РФ уже составляла 36,7% от общего объема (по сравнению с 3,4% по итогам 2018-го).

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"Запрет импорта из РФ цементной продукции (и в частности полуфабриката) будет способствовать восстановлению конкурентного равновесия среди украинских производителей цемента, отдельные из которых на данный момент продолжают работать с использованием российского сырья, возвращению в отрасль около 1 тыс. рабочих мест, утраченных после остановки печей цементных заводов в Балаклее и Краматорске, и восстановлению промышленного потенциала по обжигу клинкера на востоке Украины", - говорится в проекте правительственного постановления.

Министерство экономического развития и торговли также приводит данные Госстата, согласно которым импорт фанерной продукции из РФ в 2018 году составил $19,73 млн, что на $4,36 млн больше, чем годом ранее. Доля российской фанерной продукции на украинском рынке составляет 31,7%, при этом мощности страны по производству фанеры загружены лишь на 70%.

"В случае полного запрета импорта из РФ фанерной продукции по коду согласно УКТ ЗЕД 4412 у украинских производителей фанерной продукции есть потенциал увеличения объемов производства ориентировочно на 38 тыс. куб. м. При этом общий годовой объем производства увеличится на 20,2%", - сообщается в проекте постановления Кабмина.

Как сообщалось, первый перечень запрещенных товаров Кабмин утвердил 30 декабря 2015 года. Под эмбарго попали поставки продуктов питания: мяса, рыбы, ряд молочных продуктов, плавленых сыров, кофе, чая, пищевых смесей, кондитерских и хлебобулочных изделий, продуктов детского питания, макаронных изделий, соусов; вкусовых добавок и приправ, пива, спирта, водки, корма для собак, сигарет с фильтром. Помимо этого, в перечне хлористый калий, инсектициды, фунгициды, гербициды, средства, предотвращающих прорастание ростков и регуляторы роста растений, родентициды, оболочки искусственные для колбасных изделий, оборудование для железных дорог или трамвайных путей и локомотивы дизель-электрические. Затем этот перечень дополнялся рядом других товаров.

Ранее РФ запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину и расширила список запрещенных товаров из Украины.