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 Политика Украины
  2013  31
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Все про:Кабмин (10957) пошлина (289) Россия (72803) санкции (7369) эмбарго (129) Кубив (176)

 Кабмин ввел спецпошлины на товары из РФ и эмбарго на российские цемент и фанеру

Кабинет министров с 1 августа 2019 года ввел специальные пошлины на товары из РФ, которые будут взиматься независимо от других пошлин.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проектом постановления мы также устанавливаем с 1 августа 2019 года на ввоз на таможенную территорию Украины товаров происхождением из РФ, независимо от других видов пошлин, внедрение специальной пошлины в процентах от таможенной стоимости товаров", - сказал Степан Кубив в ходе правительственного заседания.

Уплаченные суммы спецпошлины будут направляться в специальный фонд государственного бюджета, который впоследствии профинансирует меры по импортозамещению, пояснил первый вице-премьер-министр.

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Проект постановления разработан в соответствии с действиями страны-агрессора в отношении Украины, подчеркнул Кубив.

Также Кабинет министров расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из РФ, в частности, это - портландцемент, глиноземный цемент, цемент шлаковый, сультфатостойкий цемент и подобные гидравлические цементы, окрашенные или неокрашенные, готовые или в виде клинкеров, а также - фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоеной древесины. Кабмин утвердил соответствующее решение на заседании в среду.

"Предлагается запрет ввоза на территорию Украины из РФ таких групп товаров, как промышленная, минеральные удобрения, сельхозпродукция, транспортные средства. В том числе там речь идет о цементе, фанере", - сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя проект соответствующего постановления, которое дополняет перечень запрещенных к ввозу из РФ товаров, утвержденный в декабре 2015 года.

Кубив уточнил, что соответствующие изменения были продискутированы с бизнес-ассоциациями.

Согласно данным Госстата, общий импорт цементной продукции из РФ в 2017 году составил $32,9 млн, после введенного в 2018 году запрета на ввоз российского клинкера - $16,8 млн.

Импорт готовой цементной продукции из РФ начался лишь в октябре 2018 года, и в январе 2019 года доля импорта цемента из РФ уже составляла 36,7% от общего объема (по сравнению с 3,4% по итогам 2018-го).

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"Запрет импорта из РФ цементной продукции (и в частности полуфабриката) будет способствовать восстановлению конкурентного равновесия среди украинских производителей цемента, отдельные из которых на данный момент продолжают работать с использованием российского сырья, возвращению в отрасль около 1 тыс. рабочих мест, утраченных после остановки печей цементных заводов в Балаклее и Краматорске, и восстановлению промышленного потенциала по обжигу клинкера на востоке Украины", - говорится в проекте правительственного постановления.

Министерство экономического развития и торговли также приводит данные Госстата, согласно которым импорт фанерной продукции из РФ в 2018 году составил $19,73 млн, что на $4,36 млн больше, чем годом ранее. Доля российской фанерной продукции на украинском рынке составляет 31,7%, при этом мощности страны по производству фанеры загружены лишь на 70%.

"В случае полного запрета импорта из РФ фанерной продукции по коду согласно УКТ ЗЕД 4412 у украинских производителей фанерной продукции есть потенциал увеличения объемов производства ориентировочно на 38 тыс. куб. м. При этом общий годовой объем производства увеличится на 20,2%", - сообщается в проекте постановления Кабмина.

Как сообщалось, первый перечень запрещенных товаров Кабмин утвердил 30 декабря 2015 года. Под эмбарго попали поставки продуктов питания: мяса, рыбы, ряд молочных продуктов, плавленых сыров, кофе, чая, пищевых смесей, кондитерских и хлебобулочных изделий, продуктов детского питания, макаронных изделий, соусов; вкусовых добавок и приправ, пива, спирта, водки, корма для собак, сигарет с фильтром. Помимо этого, в перечне хлористый калий, инсектициды, фунгициды, гербициды, средства, предотвращающих прорастание ростков и регуляторы роста растений, родентициды, оболочки искусственные для колбасных изделий, оборудование для железных дорог или трамвайных путей и локомотивы дизель-электрические. Затем этот перечень дополнялся рядом других товаров.

Ранее РФ запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину и расширила список запрещенных товаров из Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126968
 
   
 Топ комментарии
 
Цемент пррролетает как фанера...
🤗
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Также Кабинет министров расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из РФ, фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоеной древесины. Насколько нужно быть идиотами , чтоб Карпатский лес вывозить в Эвропу, а от кацарылых завозить фанеру, финансируя врага?
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Расеи цемент нужнее, им надо мемориал Победы над Японией и гробницу Вяликому Пу строить.
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Цемент пррролетает как фанера...
🤗
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.....немного поздновато, но всё таки пошли "путём Трампа".....
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Производство цемента не слишком дорогостоящее. Небольшие предприятия могут как грибы расти по всей стране.
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Уже дорогостоящее - для производства клинкера нужен газ или другой горючий углевод.
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Вы очень сильно удивитесь, но в Швеции, где газ стоит порядка 1000 долларов цемент-таки производят и он не по цене золота.
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Іра, в Швеції газ, здається $1300 за тисячу... Чи це в Норвегії... А в Швеції - $1500.
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Я назвала примерную цифру для промышленности. Она немного ниже, так как не включает в себя оплату компаниям - конечным операторам и обслуживающим компаниям на розничном рынке. .
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В нас такий гигант як Кам'янець-Подідьский цементний завод працює на 10 відсотків потужності через російські поставки, він сам може перекрити весь рбсяг.
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Якщо ірландці, які його викупили, дозволять збільшити обсяг...
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Ирландцы с удовольствием увеличат объем производства, когда прекратятся поставки демпингующих на рынке поставщиков с кацапстана. Еще могут вложиться в модернизацию процесса. Сделать производство более рентабельным.
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Очунялись. Хе-хе. Це потрібно було зробити це в 14 році.
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Расеи цемент нужнее, им надо мемориал Победы над Японией и гробницу Вяликому Пу строить.
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Так Вяликому Пу нужно не гробницу, а пирамиду строить
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Также Кабинет министров расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из РФ, фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоеной древесины. Насколько нужно быть идиотами , чтоб Карпатский лес вывозить в Эвропу, а от кацарылых завозить фанеру, финансируя врага?
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які там бізнесмєни? Коли в Україні ці питання вкрай корумповані.
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україньска коррупція вже возить в Україну фанєру? 🤣😂 ти чи зебіл?
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А нащо з карпатського лісу робити фанеру, якщо там якісний твердий ліс, хіба що з сосни і все, берези в нас мало, а з дуба, бука або лиственниці робити фанеру ідіотизм.
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Идиотизм, даже верх идиотизма, торговать с агрессором и невольно спонсировать его армию, которая убивает наших сынов.
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да уж...туго придется без фанеры...будем затягивать пояса...
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Это значит, что если посылка под статусом "бесплатная доставка" с АлиЭкспресс идёт через Россию, то я должна платить?
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Если "бесплатная доставка", то платить не нужно. Через Россию оно не идет, просто там склад, возможно. Так же при заказе товара можно продавцу написать или описать особьіе условия доставки, какие документьі положить, а что не ложить, уточнить,будут ли подарки, из-за которьіх может бьіть головная боль в виде повьішения таможенной стоимости
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Гібридні санкції. Дємбєльський акорд...
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А как же теперь дурилки картонные без фанеры? Кабмин ввел спецпошлины на товары из РФ и эмбарго на российские цемент и фанеру - Цензор.НЕТ 7275
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Пора, пора зменшувати взаємний товарооборот... Бо 9% від всього існуючого - забагато буде. Тим більше - зеботи та зрадофіли тицяють його незначним ростом в абсолютних цифрах... Потихеньку зменшувати треба, бо це якраз - парафія Кабміну...
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чем обосновано введение спецпошлин/эмбарго с 1 августа (!) 2019. Почему не с 1 июля или июня?
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там наче і автомобілі прозвучали. Це добре. Тепер потрібно згідно нормам ВТО ввіз автомобілів з Європи обкласти 8% податком.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин ввел спецпошлины на товары из РФ и эмбарго на российские цемент и фанеру
 
 
 
 
 
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