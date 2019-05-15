 Я не верю, что Вселенский патриарх отзовет Томос, - Филарет

Такое мнение журналистам высказал почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.
Он указал, что отзыв Томоса не зависит от ПЦУ, впрочем он в такое развитие событий не верит.
"Томос отберут, если будут основания. Это не от нас зависит. Томос дается не для того, чтобы его отобрать. Я не верю, что Вселенский патриарх отзовет Томос. Потому что это будет удар по его авторитету", — сказал Филарет.
Он также заявил, что созовет собор, чтобы внести изменения в устав церкви. На уточняющий вопрос, какие именно изменения он предлагает, ответил, что не скажет.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.
Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".
бурят за тормоз не питає
Боже, поможи Україні!
И ведь пройдоха Вафлоломей - отлично собрал себе ништяков со срачей стадных.
Одно стадо - 350летждали, на тебе капище, одно, второе и так пока можешь кадилом размахивать
а втрое - ээ, давай мешок, бабла отсыплю
А дурак Илон Маск все со своими ракетами...... мрак просто, скажите ему что он будет "гореть вечно" уже, пусть не долбасит "твердь небесную" то
зачем эта возня старческая?ну что не хочется войти в историю как тот кто способствовал возрождению укр церкви? хочется как гундящий старческий маразматик?
Помітили, що останнім часом притихли скиглити на мокшаньских болотах з приводу Томосу, перенайменування моськовської сєкти в Україні? Кацапи розігрують зараз карту Філарета.
час вже вiдпочивати. все буде гаразд.
І що тоді ?
Вже би якось мовчали..