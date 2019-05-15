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 Я не верю, что Вселенский патриарх отзовет Томос, - Филарет

Вселенский патриархат не отзовет Томос ни при каких условиях, потому что это будет ударом по его авторитету.

Такое мнение журналистам высказал почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

Он указал, что отзыв Томоса не зависит от ПЦУ, впрочем он в такое развитие событий не верит.

"Томос отберут, если будут основания. Это не от нас зависит. Томос дается не для того, чтобы его отобрать. Я не верю, что Вселенский патриарх отзовет Томос. Потому что это будет удар по его авторитету", — сказал Филарет.

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Он также заявил, что созовет собор, чтобы внести изменения в устав церкви. На уточняющий вопрос, какие именно изменения он предлагает, ответил, что не скажет.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.

Вместе с тем, в мае 2019 года патриарх Филарет заявил о намерении восстановить УПЦ КП и возглавить ее вместо Епифания. В ответ митрополитЕпифаний заявил: "Возвращение украинской церкви к "Киевскому патриархату" означает потерю Томоса". В ответ, Филарет заявил: "Киевский патриархат не ликвидирован, объединительный собор в Софии не был украинским". Также он призвал Епифания "ничего не делать внутри церкви" без его согласия и пообещал бороться за церковь, "независимую от Москвы и от Константинополя". Тем временем, Епифаний заявил: "Раскола в ПЦУ нет и не будет". В ответ Филарет заявил, что предстоятель ПЦУ Епифаний угоден Москве, а также, что президент Петр Порошенко и митрополит Епифаний обманули его, нарушив договоренности между ними во время Объединительного собора: "Если бы знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе".

Источник: https://censor.net.ua/n3126966
 
 
 Топ комментарии
 
Тщеславный маразматик решил беспредельничать, рассчитывая на то, что томос не отберут?
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Кефир, зефир и тёплый сортир, что ещё нужно было уважаемому ранее человеку? Так, нет, гордыня обуяла и жажда власти. А это смертный грех.
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У него нет полномочий созывать собор, единственной чего он может добится своим тщеславным упрямством, что его отправят либо в монастырь, либо в психушку!
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ну а если отберет, попросим у москвы???)))
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Так у них самих Томосу немає, їм ніколи ніхто його не давав...
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бурят за тормоз не питає
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А у Константинополя є?то хай покажуть.
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А нічо, що Константинополь - одні із засновників?
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Церкви. Гугліть про ранні християнські собори і перші церкви...
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Титул и статус епископа Константинополя оформились в эпоху становления Византийской империи, когда Константинопольначал играть роль столицы Римской империи.Я не вірю, що Вселенський патріарх відкличе Томос, - Філарет - Цензор.НЕТ 2006Герб Константинопольского патриархата над входом в собор Святого Георгия, ФанарВпервые титулование «Вселенский» (греч. Οικουμενικός) появилось у патриарха Акакия (472-489) вскоре после Четвёртого (Халкидонского) Вселенского собора (451), правила 9-е, 17-е и 28-е которого провозгласили общеимперскую юрисдикцию епископа Нового Рима как второго после Римского(решения Собора были приняты в Риме в 453 году, но с протестом против 28-го правила[комм 1])
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Тщеславный маразматик решил беспредельничать, рассчитывая на то, что томос не отберут?
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Кефир, зефир и тёплый сортир, что ещё нужно было уважаемому ранее человеку? Так, нет, гордыня обуяла и жажда власти. А это смертный грех.
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Ужас, дед поддердал предстоятеля, который оказался предстоятелем, а не марионеткой. Какое горе для деда.
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А созывать собор он будет как кто ? Как почетный патриарх?
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зачем нагнетать...к чему это словоблудие?
Боже, поможи Україні!
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Ну да, сколько рабам не потрясать книженциями с комиксами, а у Гундила Киряева все равно кошелек потолще будет.
И ведь пройдоха Вафлоломей - отлично собрал себе ништяков со срачей стадных.
Одно стадо - 350летждали, на тебе капище, одно, второе и так пока можешь кадилом размахивать

а втрое - ээ, давай мешок, бабла отсыплю

А дурак Илон Маск все со своими ракетами...... мрак просто, скажите ему что он будет "гореть вечно" уже, пусть не долбасит "твердь небесную" то Я не верю, что Вселенский патриарх отзовет Томос, - Филарет - Цензор.НЕТ 6140
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Вот чего ему спокойно не сидится на попе?Получили томос,начался процесс перехода из рпц,
зачем эта возня старческая?ну что не хочется войти в историю как тот кто способствовал возрождению укр церкви? хочется как гундящий старческий маразматик?
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Це московитська сєкта, гюндяївці, стимулюють його до таких дій. Якась падла сидить біля Філарета та постійно підтримує його нарцисизм. Для того, щоб чи не сторічному дідугану постійно і наполегливо вносити розкіл, потрібна хоч якась свита, коло підтримки.
Помітили, що останнім часом притихли скиглити на мокшаньских болотах з приводу Томосу, перенайменування моськовської сєкти в Україні? Кацапи розігрують зараз карту Філарета.
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У него нет полномочий созывать собор, единственной чего он может добится своим тщеславным упрямством, что его отправят либо в монастырь, либо в психушку!
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Ну ЧЕГО ЕЩЕ НАДО этому 90 летнему дедушке???????
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То маючи таку "впевненість" можна й ризикнути? Ой, владико
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Що зробив, те і маєш. І тепер не скигли, це не пристойно.
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Филарет понял, что его желания так остались желаниями, и пошел в разнос - либо он, либо инсульт или инфаркт.
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Если путин кинет ему бабло, то отзовет как миленький. И плевать ему на авторитет, если там все держится на деньгах.
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Печально наблюдать как те, кто ещё " вчера " восхищались и благодарили Филарета,пинают его ногами " сегодня ".
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Фiларет, хоч i має великі заслуги перед Україною, вже добряче здурiв. вiк. нiчого не поробиш.
час вже вiдпочивати. все буде гаразд.
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А раптом відкличе ?
І що тоді ?
Вже би якось мовчали..
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Да в принципе и пофиг. Выборы то уже прошли. 😅😅😅
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С каких это пор томос стал важнее Бога Я не вірю, що Вселенський патріарх відкличе Томос, - Філарет - Цензор.НЕТ 6317.
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Всё таки ЖУРНАЛИСТАМ НУЖНО ПРОЯВИТЬ БЛАГОРАЗУМИЕ И МИЛОСТЬ К СТАРИКУ, И НЕ ТРАНСЛИРОВАТЬ ЕГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ. МАЛО ЛИ ЧТО ОН ТАМ УЖЕ СКАЗАЛ. ЕСЛИ ИЗ ЭТОГО НЕДЕЛАТЬ КИПИША, ТО И ВСЁ БУДЕТ КАК И ЕСТЬ - БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ,И БЕЗ СКАНДАЛОВ.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЯ не верю, что Вселенский патриарх отзовет Томос, - Филарет
 
 
 
 
 
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