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 Оккупанты в Луганске и Донецке учат детей воевать

В оккупированном Луганске боевики террористической организации ЛНР выводят старшеклассников на полигоны для участия в так называемых учебно-полевых сборах. В оккупированном Донецке проводят тотальную милитаризацию детей и молодежи через лагеря военной подготовки.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Лига.Нет".

По информации издания, на полигонах школьники якобы сдают нормативы по начальной военной подготовке. "Такое раньше было при совдепии (СССР. – ред.). Возвращают туда нас", – сказал собеседник Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Он рассказал, что школьники показывали, как они умеют разбирать автомат и участвовали в учебных стрельбах.

"Нормальные родители своего ребенка не пустят", – считает луганчанка Марина, имя которой изменено в целях безопасности.

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Работой с детьми и молодежью на оккупированных территориях занимаются не только лагеря военной подготовки и псевдопатриотические клубы, добавляет "Крым.Реалии".

Чаще всего "патриотическое воспитание" базируется на тематике Второй Мировой войны, истории Советского Союза, а также близости с Россией. Но бывают и мероприятия, связанные с войной на Донбассе. Например, проведение в школе №54 Луганска "урока мужества", посвященного "Дебальцевскому котлу".

"Ребята во время обсуждения между собой раскрыли значимость "Дебальцевского котла" в развитии Республики. Мы все прочувствовали на себе слово "война" летом 2014 года и сегодня вспомнили тех героев, которые боролись с врагом на линии фронта", – говорится в сообщении на сайте школы.

Также на Цензор.НЕТ: Участие россиян в шествии "Бессмертного полка" свидетельствует о готовности повторить "подвиг предков", - Путин

В Донецке "любовь к родине" детям прививают, начиная с детского сада.

"То, что мы сейчас закладываем в наших малышах – это будущее нашей республики", – заявила заведующая детсадом "Аленка" в Донецке Галина Булдовская во время визита в дошкольное заведение представителей так называемого "министерства информации ДНР".

"Меня зовут Миша. Мне 4 годика. Когда я вырасту, то стану танкистом", – говорит одетый в форму солдата красной армии воспитанник этого же детского сада.

Начиная еще с 2015 года костяком "патриотического воспитания" становились так называемые военно-патриотические клубы. Они создавались и функционируют в большинстве городов и районов на оккупированных территориях.

Основа работы таких клубов – не только психологическая обработка молодежи, но и реальная подготовка их боевым действиям. На слетах и сборах молодежь обучают владению оружием, тактикам ведения боя, диверсионной деятельности. Периодически на такие сборы приглашаются военные инструкторы из России.

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Буквально месяц назад в группировках "ЛДНР" заявили о создании новой структуры "патриотического воспитания" – "Молодой гвардии – Юнармии". А в начале мая и в Донецке, и в Луганске первые ее участники приняли присягу. По сути – это калька с всероссийского движения "Юнармия", созданного в 2015 году под эгидой Минобороны РФ.

В группировках "ЛДНР" заявили, что юнармейцы – это их мобилизационный резерв.

Источник: https://censor.net.ua/n3126965
 
 
 Топ комментарии
 
Советник хуйла глазьев сказал, что луганскую и донецкую область хотят заселить евреями из Израиля ... Оккупанты в Луганске и Донецке учат детей воевать - Цензор.НЕТ 9746
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Потом этих детей в наши ВУЗы ,по льготам,а наших детей подвинут
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Тут главное, чтобы Солнце не притянуло. Оно ведь больше луны. Хотя, я думаю, если ночью лететь, то как-то обойдется...
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А если серьезно, то вот:
https://panorama.pub/18588-fedor-konyuhov-rasskazal-o-planah.html

А внизу - мелкими буквами:
Сатирическое издание «Панорама». Все тексты на этом веб-ресурсе представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями.
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от є питання - а як їх назат прийняти у велику Україну?
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ну .. подивимось .. що скаже новий посол США
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И чем это плохо ? Сложат буйны головы по всяким сириям и венесуэлам. Их место займут таджики.
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Советник ***** глазьев сказал, что луганскую и донецкую область хотят заселить евреями из Израиля ... Оккупанты в Луганске и Донецке учат детей воевать - Цензор.НЕТ 9746
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Поехали бы,поверьте.У там ,как мне кажется,не слишком много места в плане территорий,так почему бы нет,если в Украине будут созданы условия.Не знаю,мне кажется,что вариант..
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Було би непогано заселити чорними євреями із Ерітреї.
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Потом этих детей в наши ВУЗы ,по льготам,а наших детей подвинут
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одно радует - дипломы только на растопку Оккупанты в Луганске и Донецке учат детей воевать - Цензор.НЕТ 8398
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Ну,твой может быть,а мой здесь на ,,ура,,Кто на что учился
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......"Нужно просто прекратить стрелять"...... а потом да.....
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Це повернення до часів СРСР Оккупанты в Луганске и Донецке учат детей воевать - Цензор.НЕТ 1317
Вдали почти неразличимы
Года, как горные вершины,
А их не так-то просто взять,-
Орлята учатся летать.

Не просто спорить с высотой,
Еще труднее быть непримиримым...
Но жизнь не зря зовут борьбой,
И рано нам трубить отбой

Они сумеют встретить горе,
Поднять на сильных крыльях зори.
Не умирать, а побеждать
Орлята учатся летать,
Орлята учатся летать,
Орлята учатся летать!!!
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Когда на колонии Московии нападёт Китай? наверное не 22 июня
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Никогда не нападет...они просто переселятся маленькими партиями по 5млн человек, и возьмут в аренду земли и недра сроком на 49 лет
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Особливо мені не хочеться аби Україна мала кордон з Китаєм. Краще торгувати через море. Китай не менш агресивна країна, але більш розвинена ніж рашка.
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Московия на оккупированных территориях,наших украинских детей вмокает в своё дерьмо, чтобы они убивали свой украинский народ на украинских землях,интересные действия у московской Орды,украинский народ найдёт решение этому бес пределу оккупантов
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І чим швидше в Україні буде запроваджено початкову військову підготовку у старших класах шкіл, чим швидше прийметься закон про зброю, тим краще.
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Тут не про старші класи має йти мова, а цивільну оборону потрібно запроваджувати з 5-го класу.
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Окупанти наразі це Парашенко та його маладая ригоанальна команда
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а кого вони окупували ?
невже Україну, яку пхається визволяти хутін ?
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Вони розуміють що, ця війна на десятиліття тому, і готують свої нові кадри. Чого не робиться в Україні навіть на п'ятому році війни. Якщо за радянських часів всі старшокласники могли розібрати і зібрати калаша то, зараз не всі здатні і сто метрів пробігти. Скільки часу витрачали на навчання з гранатами? Не треба їх вчити марширувати, вчить правильній поведінці під час бойових дій. На Україну напала одна з найсильніших та агресивніших авторитарних країн, а ми досі живемо наче нічого не сталося. Скільки годин в школі витрачають на цивільну оборону? Та просто навчити дітей розпізнавати тип кровотечі та надання першої допомоги при пораненні чи опіках і то користь по життю для них буде.
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Как вы задолбали своей брехней!!!!в школу наши дети ходят,в школу!!!а защищать родину есть кому!!!!
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во всех станах такое бывает. это нормально.
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