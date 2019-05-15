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 Политика Украины
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Все про:общественное вещание (92) Аласания (114) НОТУ (100) Дикий (15)

 "Требуем провести конкурс на назначение нового руководителя "Суспильного", - гендиректор "Эра-Медиа" Дикий

Провести конкурс на назначение нового руководителя "Суспильного" требует от Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины компания "Эра-Медиа".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил генеральный директор компании Виталий Дикий.

По его словам, за пять лет существования "Суспильного" его глава Зураб Аласания так и не смог организовать общественное телевидение, как того требует закон.

"Ровно пять лет прошло с момента вступления в силу Закона Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины", и почти пять лет общественное телевидение в стране отсутствует. Давайте посмотрим, как же "Суспильне" в свой День рождения радует всех украинцев? 26 место среди 39 телеканалов с показателями рейтинга - 0,04% и показателями доли - 0,37%. Чтобы объяснить, насколько это низко, представьте плинтус, под ним линолеум и возьмите еще немного ниже. Где-то там сейчас рейтинг "Суспильного". То есть его почти не существует. "Эра-Медиа" требует провести конкурс на назначение нового руководителя "Суспильного", – заявил Дикий.

Он отметил, что несмотря на низкий рейтинг, канал получал значительное финансирование.

"Ежегодно в Аласании осваивают на "Суспильне" около 800 млн грн, конкурируя в рейтинге с "Бигуди ТВ". За эти деньги, в том числе, на "Суспильном" смогли нанять на работу в НОТУ десятки профнепригодных работников и друзей, которые не имеют никакого отношения к телевидению; создать побочную организацию "Благотворительный фонд поддержки, создания и развития общественного телевидения и радиовещания Украины", о сомнительной деятельности которого написано немало; потратить 8 млн бюджетных денег на оплату деятельности непонятного директората", - отметил Дикий.

Гендиректор "Эра-Медиа" призвал Зураба Аласанию прекратить окончательное уничтожение профессиональных стандартов и подать в отставку.

"Эра-Медиа" призывает прекратить окончательное уничтожение руководителем "Суспильного" профессиональных стандартов, а самого Зураба Аласанию - выйти из "отпусков" и "больничных", и, собрав остатки совести размером с рейтинг "Суспильного", подать в отставку. Также требуем от Наблюдательного совета ПАО "НОТУ" провести конкурс на назначение нового руководителя "Суспильного", - подытожил Дикий.

Напомним, 15 мая 2014 вступил в силу Закон Украины "Об Общественном телевидении и радиовещании Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аласания ушел в отпуск и остается на должности, несмотря на то, что Набсовет НОТУ постановил уволить его 6 мая

Источник: https://censor.net.ua/n3126964
 
 
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суспільному) треба брати приклад з нафтогазу))
там 8 лямів) грн навіть на з\п кобеля) за місяць! "Требуем провести конкурс на назначение нового руководителя "Суспильного", - гендиректор "Эра-Медиа" Дикий - Цензор.НЕТ 3639
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Давно пора, там сидят непатриотичные люди и их телепередачи неинтересны. Общественое телевидение должно быть лучшим и интереснейшим, потому что не заангажировано и неолигархично и на налоги народа существует. Но этого нет.
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то тоді відбирайте медіа у тих хто тими медіа володіє
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- Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять всё, да и поделить...
- Так я и думал, - воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти, - именно так и полагал».
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Алсания загубил проект общественного ТВ, Пороху и гопкомпании оно на фиг не надо. Но общественное ТВ тем более невозможно при Коломойском с его 1+1, потому что
Без общественного телевидения невозможны реальные реформы в Украине. Невозможны! Олиграхи будут топить все позитивное, все что раскачивает Систему. Яркий пример Супрун, сколько усилий человек приложил, что бы вырвать украинцев из цепких объятий мракобесия и фамоко-медицинской мафии - а в итоге ее сниму под улюлюканье невежественной толпы. Общественное ТВ выполняет сверхважную функцию в демократических странах оно не дает нагло врать остальным СМИ., оно барометр для все редаткторов и журналистов, а публичность, честность и есть краеугольный камень здоровой, богатой и современной страны. Поэтому Алсанию надо посадить на скамью подсудимых, как диверсанта олигархов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Требуем провести конкурс на назначение нового руководителя "Суспильного", - гендиректор "Эра-Медиа" Дикий
 
 
 
 
 
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