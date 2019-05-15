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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:пропаганда (2244) Россия (72803) Шевчук Юрий (56)

 "Можем повторить!" Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, объединить всех на зле", - музыкант Шевчук о российской пропаганде

Легендарный российский рок-музыкант, лидер рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук раскритиковал российские власти и СМИ за пропаганду войны.

"Вот сейчас прошел День Победы – святая дата для россиян и многих наших соседей, ведь страну всем миром спасали. Но опять много дури: "Можем повторить!" Вся эта бесовщина… Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей? Врезаться в рай?" - недоумевает Шевчук.

В интервью российским журналистам Шевчук критикует то, каким образом в его стране сейчас празднуют 9 мая: "Настоящих фронтовиков, как мой отец, наши деды, которые могли бы сказать этим недалеким политтехнологам и диванным воякам: "Опомнитесь, что вы несете?", уже почти не осталось. А деды знали, какая это была вселенского масштаба трагедия. Да, мы победили, но какой ценой ? Этот океан крови, страна в ней чуть не захлебнулась. Сколько было неоправданных потерь, глупости самодовольного, циничного начальства… Победили с огромными жертвами - сколько погибло от голода в блокадном Ленинграде и в сталинских лагерях. В тылу, где люди работали на военных заводах под открытым небом при температуре минус сорок, точили снаряды и умирали от истощения и болезней. Но об этом сейчас почти никто не говорит. Почитайте книжки Виктора Астафьева, Василя Быкова, почитайте воспоминания о войне Николая Никулина и других фронтовиков - это честные книги, там правда. Но этих героев уже нет и сейчас опять пошел плакат, мифотворчество".

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Легендарный музыкант рассказал о том, каким образом он отпраздновал День Победы: "Молодежь воспитывают в духе: война - это так, стрелялки - всех замочим, шапками закидаем, ракетами секретными… А этого не получится. Война - страшнейшая трагедия. Поэтому 9 мая я пошел не на парад, а в храм - поставил свечки по всем погибшим и чтобы войны не было. Зажег свечи тем, кто спас наше нервное будущее - простому солдату и героическим женщинам, нашим бабушкам, которые ковали победу в тылу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Какой утюг ни включишь: "Украина, Украина". Хватит наблюдать за соседом! Это шизофрения!" - музыкант Юрий Шевчук предрек России будущее "в обнимку с Северной Кореей"

Кроме того, Шевчук возмущен пропагандой войны в российских СМИ: "Пропаганда войны - отстой. Отвратительно. Сколько можно орать "мы всех замочим!"? Я слышу эти вопли по центральным каналам, с высоких трибун, в интернете - и меня это бесит, ведь никто на нас еще не напал. А рок-н-ролл – все-таки музыка мира. И поет он не только о том, что все у нас хорошо… Чем толще мерседесы на дорогах, тем больше на них георгиевских ленточек. Все эти ораторы воевать не будут. А будут погибать пацаны со всех сторон и мирное население - пенсионеры, матери, дети. Что уже не раз происходило".

"Чего хотят добиться они этой рекламой войны? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, cцементировать державу, объединить всех на зле? Почему не на добре?" - спрашивает Шевчук.

Источник: https://censor.net.ua/n3126962
 
   
 Топ комментарии
 
Молодец, респект. Не все с лишними хромосомами и под боярышник. Но победобесие в Раше рулит. Овцебараны поражены вирусом ненависти и "все вокруг враги", а они вяликие, но встать с пуза из лужи дерьма как то не получается.
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просто має хороше українське коріння "Можем повторить!" Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, объединить всех на зле", - музыкант Шевчук о российской пропаганде - Цензор.НЕТ 6404

Народився в родині ветерана Другої світової війни Юліана Сосфеновича Шевчука (1924-2013), уродженця села Лабунь (нині - Новолабунь), Хмельницької області.
Дід Юрія, реєстровий козак і військовий офіцер Російської імперії Сосфен Іванович Шевчук (1897-1937), теж уродженець і житель села Лабунь, був репресований і засланий у Красноярський край, де згодом розстріляний. Так сім'я музиканта опинилась на півночі. По матері п. Юрій має татарське коріння, його дід і прадід були муллами, тобто священнослужителями ісламу. Сам Юрій вважає себе православним християнином.
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Конечно не все с лишними хромосомами в РФ. Соловьев, тот что гондон от пропаганды - точно подсчитал - 2% Людей в Рашке. Остальное говно. Эти 2%, среди которых Макар, Шевчук, Ахеджакова, Басилашвилли, блогеры некоторые, такие как Саня Балу - вот они и сверкают среди коричневой массы.
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Молодец, респект. Не все с лишними хромосомами и под боярышник. Но победобесие в Раше рулит. Овцебараны поражены вирусом ненависти и "все вокруг враги", а они вяликие, но встать с пуза из лужи дерьма как то не получается.
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просто має хороше українське коріння "Можем повторить!" Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, объединить всех на зле", - музыкант Шевчук о российской пропаганде - Цензор.НЕТ 6404

Народився в родині ветерана Другої світової війни Юліана Сосфеновича Шевчука (1924-2013), уродженця села Лабунь (нині - Новолабунь), Хмельницької області.
Дід Юрія, реєстровий козак і військовий офіцер Російської імперії Сосфен Іванович Шевчук (1897-1937), теж уродженець і житель села Лабунь, був репресований і засланий у Красноярський край, де згодом розстріляний. Так сім'я музиканта опинилась на півночі. По матері п. Юрій має татарське коріння, його дід і прадід були муллами, тобто священнослужителями ісламу. Сам Юрій вважає себе православним християнином.
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кацапы своим "можем повторить", как бы сознаются в том, что это они устроили вторую мировую войну
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Еще в 2008 Юра как в воду глядел:
Я не помню, сколько будет править Путин
На краю неведомого смысла...
Сколько в нашей нервной жути сути,
Я давно не верю в ваши числа.
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Конечно не все с лишними хромосомами в РФ. Соловьев, тот что гондон от пропаганды - точно подсчитал - 2% Людей в Рашке. Остальное говно. Эти 2%, среди которых Макар, Шевчук, Ахеджакова, Басилашвилли, блогеры некоторые, такие как Саня Балу - вот они и сверкают среди коричневой массы.
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Вахтанг Кикабидзе. Был. Уехал в родную Грузию. Не разменял свою совесть на путлеровские бабки.
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Их может остановить только скидывание на них пары атомных бомб, как на Хиросиму. По-хорошему они не поймут.
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Это называется принуждение к миру.
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это работает только когда у принуждаемых нет своей атомной бимбы
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А толку, что она у них есть. Её ещё доставить нужно. А у них всё, что тяжелее воздуха - падает!
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Доставить можно хоть на запряжённой лошадью бричке, хоть морским контейнеровозом.
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Не понял этого? Глупость тому причина.
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Не згоден щодо "як на Хіросіму" в плані потужності. Мінімум по мегатоні! А краще щось а-ля "кузькіна мать", мегатон якщо не 50, то хоча б 20-30.

В Хіросімі була слабкенька тактична бімба у кілька кілотон, що накоїла такої жесті лише через два фактори: а) ніхто ще про таку зброю не знав, особливо про радіоактивний "бонус"; б) Хіросіма тоді була "великою дяревнею" з вогненебезпечних матеріалів, тому бластвейв накрив велику площу, а дерев'яні хати моментально спалахнули.
В ********* місті така бімба знесла б максимум квартал, потім ударна хвиля швидко видохлася б.
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В пов'язаній темі щойно написав - адекватна позиція також у менш відомого музиканта Сергія Калугіна - основна сьогоднішня група Оргия Праведников мені якось не заходить, але сольний альбом Сергей Калугин - Nigredo (1994) - шедевр неофолк жанру.
З інтерв'ю:

- Значит, группа была и в Украине?
- У нас там прекрасный фан-клуб мы много лет ездим в туры по всей стране. Сейчас вот правда... застопорилось.
- Насколько адекватно сейчас российское телевидение говорит об Украине?
- Я его практически не смотрю, и раньше не смотрел, а уж как начался бардак - так принципиально и совсем. Психическое здоровье нужно сохранять. Несколько раз что-то цеплял - содрогался и убегал. У нас куча поклонников во всех регионах страны, включая Донецк и Луганск, если приспичит - мы имеем возможность получать информацию из первых рук.
- Какой-нибудь пример можешь привести?
- Незадолго до первой крови мы играли во Львове. Пропаганда уже тогда захлёбывалась, живописуя националистический шабаш в западной Украине, это я помню. В реале Львов жил обычной тихой жизнью европейского туристического города, бесконечно доброжелательной по отношению к гостям. Русская речь в нём звучала постоянно и везде. О майданных страстях свидетельствовала только небольшая сборная сцена перед рыночной площадью, типа тех, что у нас ставят на всякие «дни города». Перед ней паслось на морозе человек сорок с флагами Украины, по виду - учителя и студенты. А на сцене, на чистейшем русском языке какой-то дядька возносил здравицы Ходорковскому и скорбел об Анне Политковской. Типа, слава русским, что против имперской политики Кремля. Народ вяло хлопал. Наш провожатый из местных поклонников всё равно распереживался и попытался извиняться, но мы ему сказали, что совершенно не за что - у нас такое на любом митинге оппозиции можно услышать. А в телике в это время маршировали с факелами злобные бандерлоги.
Или вот, когда всё только начиналось, у нас по всем каналам шли репортажи о кровавых нападениях на милицейские посты. Мы связываемся с югом Украины - «что у вас там творится, кого убили»? Нам человек говорит: «Спокуха, никого не убили. Мой папа как раз мент, получает приказ - всем отделением ровно в три спуститься в подвал. Спускаются. Наверху звон и грохот. Потом по звонку вылезают. В отделении всё разбито и разлиты лужи томатного сока. Матерясь, начинают уборку. Вечером по российскому тв смотрят репортаж о кровавом нападении на их отделение».
Так вот это и разжигалось. Естественно, потом полилась настоящая кровь, вслед за томатным соком. Но сначала было телевидение, которое так действовало. Есть у нас в уголовном кодексе спорная статья 282. О разжигании межнациональной розни. Всё что могу сказать - кого-то не того по ней судят.
- И что в этой ситуации делать обычным людям?
- Очевидно, что телевизор надо отключать и опираться только на межчеловеческие связи.
- Сможем ли мы когда-нибудь извлечь из этого урок?
- Не знаю. Ужас в том, что по той же технологии в следующий раз у нас могут обнаружить фашистов в Воронеже или на Дальнем Востоке. Перессорить можно в два счёта кого угодно и где угодно.
...
Но человек, который глотнул синего неба и свободы, он, конечно, уже другой. Поэтому когда в Украине полыхнул Майдан, я понимал тех, кто на него выходит. Наркотик свободы - покруче любого другого.

Ну і найшедевральніша та наймістичніша його пісня:
Сергей Калугин - Рассказ Короля-Ондатры о рыбной ловле в пятницу
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Независимых музыкантов не бывает. То есть бывают, но они в кафе и на улице играют.
Шевчук, как и Макаревич - озвучивают то что приказала Власть. А она приказала: начать зондировать почву на предмет прекращения победобесия. Потому как оно сильно нервирует соседей (а вовсе не из-за грядущего пацифизма.)
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Независимых музыкантов не бывает. То есть бывают, но они в кафе и на улице играют.
...озвучивают то что приказала Власть.

...
Це треба сказати деяким друзям та знайомим з Black Metal андеґраунду - вони ох*їють, дізнавшись, що "озвучують те, що наказала влада"
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Так я ж не про андерграунд. Я про тех кто обласкан властью.
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Ты херь сморозил. Шевчук в Чечне был, с ребятами в окопах сидел, ему война известна не по ТВ.

У него ни одного зашквара. Ты кто такой вообще?! Что-то пахнет от тебя кремлевской падлью, гадишь на проукраинских граждан РФ.
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Что ты понимаешь в государственном управлении, сынок...
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Ублюдок, встань, когда со старшими разговариваешь.
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"Можемо повторити!" Що повторити?! Вбити ще сотню мільйонів людей? Намагаються на ненависті до сусідів скріпити країну, об'єднати всіх на злі", - музикант Шевчук про російську пропаганду - Цензор.НЕТ 5500

А-а-а-а!!! Роздерли на клапті! Зараз наберу тих колєг, хто ще не спить - щоб і вони потішились.
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Напрасно Вы так. Шевчук и Макаревич изначально, последовательно и всегда были против войн в целом и конкретно с Украиной. У Шевчука на этом построена значительная часть творчества, у Макаревича больше на злобу дня.
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Шевчук и Макаревич - это проекты,нацеленные на определённую социальную аудиторию (на тех кто слушает "Эхо Москвы", смотрит телеканал "Дождь" и читает "Новую газету"). Это очень узкий слой населения, который не любит войн и проч.конфликтов. Потому для них создана своя, уютная информационная ниша. Ну и музыкальная, конечно.
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тебя еще сегодня не посылали? Ну тогда сходи прогуляйся до кингурятника.
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Это просто падаль кацапская, сидит и какает на тех немногих достойных людей в РФ.
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це "штатний порохобот")))хоча може й кацапський...за Пороха переважно "ольгіно" впрягалось)
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ну да, Макар озвучил, что приказала власть, и стал изгоем
Легко проследить, как артисты рф, отказавшиеся петь под власть, потеряли свои былые возможности собирать многочисленные аудитории. Так что, здесь впервые с Вами не соглашусь
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Макар, в качестве награды за многолетнюю верную службу, вошёл пожизненно в какой государственный совет по культуре. Гуглите.
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ну надо же было общественности навесить на уши, типа, у нас в стране демократия, вот его и "вошли" "Можем повторить!" Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, объединить всех на зле", - музыкант Шевчук о российской пропаганде - Цензор.НЕТ 8440
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Понимаете... Контора вербует с самой юности. И ведёт агента всю жизнь.
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Ты просто зашкавренное чмо. Вали, водки нет.
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Не огорчайся так. Люди закончили трудовую биографию. К примеру: Макар, Шнур - всё, своё отпели. Теперь на пожизненной почётной пенсии.
Ты действительно считаешь что в тоталитарном режиме, где человеческая жизнь стОит не более чем половинка дохлой крысы, возможно какое-то "инакомыслие деятелей культуры" ? "Можем повторить!" Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, объединить всех на зле", - музыкант Шевчук о российской пропаганде - Цензор.НЕТ 1293
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Я не собираюсь с тобой дискутировать, ты опущенная падаль, вот и весь сказ. Не тебе мрази, учить меня 53-х летнего деда жизни. Завали рот и иди на..Я таких ублюдков как ты, все про всех "знающих" и заведомо всех считающих не такими как кажутся - вижу за версту. Ты просто гнида. Как сказал Троицкий - ты говрящий опарыш.
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Шош ты столько лет прожил, а ума не нажил. Кстати, я старше тебя.
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Мне похрену на твой возраст, потому как в людях ты так и не разбираешься, натура твоя гнилая а значит сколько бы ты не прожил - ты зря топчешь землю. На втоем месте я бы прикинулся 30-летним балбесом, что бы скрыть за неопытностью свой нутро.
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Уймись уже, ну ? Пораскинь мозгами на досуге, может поймёшь что. Наука об управлении государством существует столько лет сколько человечество имеет государственность: несколько тысяч лет.
Всё уже придумано до нас. "Можем повторить!" Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, объединить всех на зле", - музыкант Шевчук о российской пропаганде - Цензор.НЕТ 8090
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Глупец, не прячь за кучей слов свое гнилое эго.
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Дурик, деменция уже стучит в твою головушку. Меняй таблетки, старые очевидно же не помогают.
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Я не наивный юноша, и не верю в то что Высоцкий не законтачен на контору. Но Шевчука **** ты - не трож.
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Видишь ли... Музыкант - это человек, который любит петь и играть. Последнее место куда он поедет добровольно - это окоп.
Вот, например, Шнур. У него песни - мат-перемат, а ему аудиторию дают. Почему и зачем ? А он на себя замыкает быдло. Чтобы оно не тусовалось бесконтрольно, а было под надзором - на его концертах, на его тусовках. Вот, точно так же и Макар; у него своя аудитория, я о ней рассказал тут тоже. И у Шевчука - своя: по моральным качествам такая же что у Макара, но по социальному составу - другая (в основном военная). То есть: честные вояки. Вот для них он и поёт.
Для каждой аудитории есть свои радиостанции, газеты, музыканты и т.д. Власть не может оставить без надзора ни одну социальную группу.
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Ты зашкваренный кретин. Тебе просто кажется, что ты в жизни что-то понимаешь.
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Так пускай повторят, только уже без Украины, путлер же это сможет и кажется так сказал?!
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"Чего хотят добиться они этой рекламой войны? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, cцементировать державу, объединить всех на зле? Почему не на добре?" - спрашивает Шевчук........ отвечаю:
"добро" в более 80% россиян понятие неосозноваемое......
.....респект Шевчуку.....жаль что учесть Макаревича может его постичь в этом мордоре....
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Ну, это преувеличение.
Сейчас они практически добились реванша.
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Аквариус зашкаренная засланная падаль, почитайте выше.
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Всех хоть чуть-чуть с мозгом уничтожил сталин.
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На фото - Киев, угол Крещатика и б. Шевченко, виден ЦУМ
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"Почитайте книжки Виктора Астафьева, Василя Быкова, почитайте воспоминания о войне Николая Никулина и других фронтовиков - это честные книги, там правда"

Страшні книжки. Тому що у них правда.
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Один из немногочисленных вменяемых людей в кацапской музыкальной тусне..
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Пам'ятаю, свого часу (десь наприкінці нульових) надії подавав проект з назвою, що тоді сприймалася інакше, але тепер звучить огидно пророче - Mordor.
Перші два альбоми - такий собі "російський Rammstein" був. До речі, писалися вони за кордоном в тій само студії, що й Rammstein, і з тим само продюсером.
Якось отак: Mordor - Машинист
Але починаючи з 2014 року в них почали ділди воювати, зкріпи виросли, вялічіє розпухло - і понеслося побєдобєсіє.
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Ранній Die Krupps на багато краще і Rammstein і цих каців..
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"Твой папа фашист", "Отечество иллюзий"..
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Шевчук и Макар умные и правильные вещи говорят, но нам от этого не легче. Ху#ло уничтожает Украину по всем направлениям и ему никто не мешает, кроме наших хлопцев, которые ежедневно кровь проливают. Гибнет наш золотой генофонд, а за паребриком и во всем остальном мире только обеспокоенно говорят.
Уезжать нужно Шевчуку и Макаревичу из московии, во-первых, пока ещё живы, во-вторых, пока и их разум не накрыла эта пропаганда. Шнур вон тоже раньше был в их рядах, а сейчас во власть идёт. Эта чума очень заразна.
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В отличии от кинчева и *********, этот всегда оставался человеком без ценника...
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А ведь в совке было всего 4 (!!!) парада победы за 45 лет после войны.
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Астольф де Кюстин . "Россия в 1839 году" . "У русских же наоборот: вы увидите, как они убивают друг друга, ни в чем не изменяя своему характеру; они как будто исполняют свой долг. Даже самые крайние проявления мести, похоже, упорядочены у русских какими-то правилами. Здесь убийство рассчитано и осуществляется размеренно; люди умерщвляют других людей по-военному, скрупулезно, без гнева, без волнения, без слов, и их спокойствие ужаснее любых безумств ненависти. Они толкают друг друга, швыряют наземь, избивают, топчут ногами, словно механизмы, что равномерно вращаются вокруг своей оси. Физическая бесстрастность при совершении самых буйных поступков, чудовищная дерзость замысла, холодность его исполнения, молчаливая ярость, немой фанатизм -- вот из чего слагается преступление, так сказать, добросовестное;
в этой стране самые бурные вспышки подчинены какому-то противоестественному порядку; тирания и бунт идут здесь в ногу, сверяя друг по другу шаг."
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"Будущее мира смутно; но одно не вызывает сомнений: человечество еще увидит весьма странные картины, которые разыграет перед другими эта нация."

http://www.lib.ru/HISTORY/KUSTIN/rossia1839.txt

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Наконец-то осмысленный голос. Вопрос услышат ли его.
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Сьогодні я вже висловлював цю думку під іншою статтею про Шевчука. Повторюся:
на расєї ще залишилось трохи притомних людей, і Юрій Шевчук - один з них.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Можем повторить!" Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей? Пытаются на ненависти к соседям скрепить страну, объединить всех на зле", - музыкант Шевчук о российской пропаганде
 
 
 
 
 
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