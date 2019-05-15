 Зеленский должен очиститься от криминальных олигархов - Коломойского и др., - Джулиани

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналисту "Интера" в США Дмитрию Анопченко, которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.
По словам Джулиани, украинская власть продемонстрировала много положительного в выводе страны из глубоко кризиса, вызванного правлением президента Януковича.
"К примеру, я хочу поблагодарить министра Авакова за его честную позицию и пониманимание этого сложного момента в истории страны. Что касается президента (речь о Порошенко), то он столкнулся с парадоксом падения популярности - за счет непрекращающейся войны и экономического кризиса, бесконечных коррупционных скандалов и грязной борьбы олигархических кланов. Это тяжелые уроки демократических преобразований по дороге реформ, выбранных народом Украины. Поэтому Ваши выборы, которые поразили весь мир своей демократичностью и прозрачностью - это наглядный пример народной демократии", - сказал он.
Также Джулиани отметил, что самым сложным сейчас является честный и прозрачный переход власти к новому президенту и его возможность выполнить свои предвыборные обещания.
"Для этого он должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов - Игоря Коломойского и других. Тех, по поводу кого введутся расследования в Америке, тех, кто препятствуют нашей прямой коммуникации с вновь избранным президентом Зеленским", - подчеркнул он.
Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой. Он принял решение отменить визит.
Они этих гешефтмахеров, старого и молодого, быстро в стойло поставят.
Остается один вопрос - зачем гешефтмахеры Украине?
Пора украинцам самостоятельно править своей страной!!!
Сейчас мяч у растерянного дилетанта ,не бывшего политиком и не имеющего там надёжного плеча,но на которого радостно свалили обязательства,не выполненные Порошенком,потушить пожар народного недовольства (содеянного СОВМЕСТНО Порошенком и Путиным,при содействии Медведчука,Ахметова и Фирташа)..
Беня когда получит приват или два миллиарда, получит волну антисиметизма, надеюсь ненависть украинцев будет такой же избирательной как предпочтения джулиани, надеюсь, иначе стране не выжить, хочется увидеть как украинские "избранные" попадут под пресс этой ненависти, но только олигархи и их слуги, а если эту ненависть будут культивировать на низовом уровне, стране конец.