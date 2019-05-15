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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1240) Порошенко (17475) США (14965) Джулиани (12)

 Зеленский должен очиститься от криминальных олигархов - Коломойского и др., - Джулиани

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани считает, что новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский должен очиститься от "прилипал из прошлого и криминальных олигархов - Игоря Коломойского и других".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналисту "Интера" в США Дмитрию Анопченко, которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Джулиани, украинская власть продемонстрировала много положительного в выводе страны из глубоко кризиса, вызванного правлением президента Януковича.

"К примеру, я хочу поблагодарить министра Авакова за его честную позицию и пониманимание этого сложного момента в истории страны. Что касается президента (речь о Порошенко), то он столкнулся с парадоксом падения популярности - за счет непрекращающейся войны и экономического кризиса, бесконечных коррупционных скандалов и грязной борьбы олигархических кланов. Это тяжелые уроки демократических преобразований по дороге реформ, выбранных народом Украины. Поэтому Ваши выборы, которые поразили весь мир своей демократичностью и прозрачностью - это наглядный пример народной демократии", - сказал он.

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Также Джулиани отметил, что самым сложным сейчас является честный и прозрачный переход власти к новому президенту и его возможность выполнить свои предвыборные обещания.

"Для этого он должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов - Игоря Коломойского и других. Тех, по поводу кого введутся расследования в Америке, тех, кто препятствуют нашей прямой коммуникации с вновь избранным президентом Зеленским", - подчеркнул он.

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой. Он принял решение отменить визит.

Зеленский должен очиститься от криминальных олигархов - Коломойского и др., - Джулиани 01
Зеленский должен очиститься от криминальных олигархов - Коломойского и др., - Джулиани 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126961
 
 
 Топ комментарии
 
Намеки для Владимира Александровича становятся все толще....а у него все мысли о булаве... Зеленский должен очиститься от прилипал из прошлого и криминальных олигархов - Коломойского и др., - Джулиани - Цензор.НЕТ 6400
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зелеботы думают что есть 25% странных людей, которые не хотят эпохи богатства и зарплат от $4000 ) просто у 25% хватает ума понять что будет в реальности от некомпетентного клована.
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если Штаты дадут запрос на выдачу этой пархатой Крысы и афериста, а эти недоделанные "специалисты" типа сАбакова и юГы засунут языки в жопу, не зря беня хочет их оставить, это будат Пиз....ц!!!!!!
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Очередное подтверждение тому, что надо полагаться на американцев.
Они этих гешефтмахеров, старого и молодого, быстро в стойло поставят.
Остается один вопрос - зачем гешефтмахеры Украине?
Пора украинцам самостоятельно править своей страной!!!
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зеленскому и вправду нужно сильно лавировать.С одной стороны меньше слушать этих жуликоватых Джулиани,которые так и хотят втянуть украину в междусобойчик американских партий и власти,с другой стороны и вправду как-то дистанцироваться от "хотелок" Коломойского,с третьей-не дать уйти от ответственности возмещения краденного шайками Порошенко,Януковича (как минимум,как максимум достать и Ющенко с Кучмой).
Сейчас мяч у растерянного дилетанта ,не бывшего политиком и не имеющего там надёжного плеча,но на которого радостно свалили обязательства,не выполненные Порошенком,потушить пожар народного недовольства (содеянного СОВМЕСТНО Порошенком и Путиным,при содействии Медведчука,Ахметова и Фирташа)..
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опечатка,читай "Украина с большой буквы..и Зеленского тоже)
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Джулиани смотрит "интер" судя по всему, может и с фирташем "дружит" х.з., странно конечно, если учитывать тот факт что фирташ так же проходит по ряду громких расследований в США, весьма избирательный подход к тому с кем встречаться Зеленський має очиститися від кримінальних олігархів - Коломойського та інших, - Джуліані - Цензор.НЕТ 5283 , очень похоже на сговор и на вмешательство в выборы Зеленський має очиститися від кримінальних олігархів - Коломойського та інших, - Джуліані - Цензор.НЕТ 8026 , вот будет смешно если байден победит, ну или допустим не байден, а кто-то посвежее и помоложе из демократов, ну как это все будет выглядеть?
Беня когда получит приват или два миллиарда, получит волну антисиметизма, надеюсь ненависть украинцев будет такой же избирательной как предпочтения джулиани, надеюсь, иначе стране не выжить, хочется увидеть как украинские "избранные" попадут под пресс этой ненависти, но только олигархи и их слуги, а если эту ненависть будут культивировать на низовом уровне, стране конец.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский должен очиститься от криминальных олигархов - Коломойского и др., - Джулиани
 
 
 
 
 
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