 Отмены штрафов и акцизов для владельцев евроблях не будет, - Южанина

Об этом журналистам сказала депутат от БПП, председатель комитета по налоговой и таможенной политике парламента Нина Южанина в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на заседании Комитета я обращалась к Минфину, чтобы они предоставили информацию о том, какое количество автомобилей не растаможено. Но сказали, что таких данных нет, - отметила она. - Вероятно среди автомобилей, которые остались, 80% были отданы на разбор на запчасти".

Смотрите также: "Евробляхеры" жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Южанина привела имеющиеся на сегодня данные. В льготный период было растаможено больше 140 тысяч старых автомобилей с иностранной регистрацией, а после льготного периода - 2300.

"Также появилась тенденция, что в период после льготного растаможено ещё 130 тысяч автомобилей с еврорегистрацией, но которые раньше не были на территории Украины", - добавила Южанина.

Также Южанина заявила, что штрафы за нерастаможенные автомобили вводятся с 1 июля 2019 года и технически их невозможно отсрочить. Акцизы также останутся действительными, как и предусмотрено законом.

Смотрите также: "Осенью будете, там где Петься", - "евробляхеры" пикетируют Раду с требованием доступной растаможки автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Время проведения акции абсолютно неуместно. Она не может привести ни к какому результату. За период льготного растаможивания, который длился 180 дней, было уместно обращаться в наш комитет и обсуждать возможные компромиссные решения. Но таких встреч не происходило. За весь этот период мы обнаружили проблему, которую я предложила решить - это касается людей, которые приобрели автомобиль исключительно по большой необходимости. Это люди с инвалидностью, опекуны лиц с инвалидностью и многодетные семьи, которым негде найти деньги для таможенного оформления авто", - подчеркнула глава таможенного комитета ВР.

Южанина также сообщила, что обратилась в Министерство финансов и Министерство социальной политики с предложением рассмотреть возможность помощи социально незащищенным категориям граждан решить проблему растаможки авто: "На этапе принятия закона этих исключений делать нельзя было, поскольку льготами воспользовались бы те, кто вообще не хочет платить никаких платежей".

Сегодня, 15 мая, владельцы евроблях вышли на пикет Верховной Рады. Затем они прошли по ул. Грушевского к зданию Кабмина.

Под Кабмином активисты зажгли фаеры и озвучили свои требования. Основные требования митингующих: не назначать Виктора Кривицкого главой таможенной службы, отменить акциз на растаможку автомобилей, остановить повторные штрафы в 8500 грн после растаможки и отсрочить введение штрафов в 170 тыс. грн за нерастаможку. Митингующие предлагают парламенту продлить срок действия льготного периода растаможки и отсрочить введение акциза до 2020 года.