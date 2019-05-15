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 Политика Украины, Общество
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Все про:растаможка (117) Южанина (90) евробляхи (129)

 Отмены штрафов и акцизов для владельцев евроблях не будет, - Южанина

Отсрочить штраф за нерастаможку евробляхеров и отменить акциз уже невозможно. При этом неизвестно сколько автомобилей с еврономерами остаются нерастаможенными.

Об этом журналистам сказала депутат от БПП, председатель комитета по налоговой и таможенной политике парламента Нина Южанина в парламенте, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера на заседании Комитета я обращалась к Минфину, чтобы они предоставили информацию о том, какое количество автомобилей не растаможено. Но сказали, что таких данных нет, - отметила она. - Вероятно среди автомобилей, которые остались, 80% были отданы на разбор на запчасти".

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Южанина привела имеющиеся на сегодня данные. В льготный период было растаможено больше 140 тысяч старых автомобилей с иностранной регистрацией, а после льготного периода - 2300.

"Также появилась тенденция, что в период после льготного растаможено ещё 130 тысяч автомобилей с еврорегистрацией, но которые раньше не были на территории Украины", - добавила Южанина.

Также Южанина заявила, что штрафы за нерастаможенные автомобили вводятся с 1 июля 2019 года и технически их невозможно отсрочить. Акцизы также останутся действительными, как и предусмотрено законом.

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"Время проведения акции абсолютно неуместно. Она не может привести ни к какому результату. За период льготного растаможивания, который длился 180 дней, было уместно обращаться в наш комитет и обсуждать возможные компромиссные решения. Но таких встреч не происходило. За весь этот период мы обнаружили проблему, которую я предложила решить - это касается людей, которые приобрели автомобиль исключительно по большой необходимости. Это люди с инвалидностью, опекуны лиц с инвалидностью и многодетные семьи, которым негде найти деньги для таможенного оформления авто", - подчеркнула глава таможенного комитета ВР.

Южанина также сообщила, что обратилась в Министерство финансов и Министерство социальной политики с предложением рассмотреть возможность помощи социально незащищенным категориям граждан решить проблему растаможки авто: "На этапе принятия закона этих исключений делать нельзя было, поскольку льготами воспользовались бы те, кто вообще не хочет платить никаких платежей".

Сегодня, 15 мая, владельцы евроблях вышли на пикет Верховной Рады. Затем они прошли по ул. Грушевского к зданию Кабмина.

Под Кабмином активисты зажгли фаеры и озвучили свои требования. Основные требования митингующих: не назначать Виктора Кривицкого главой таможенной службы, отменить акциз на растаможку автомобилей, остановить повторные штрафы в 8500 грн после растаможки и отсрочить введение штрафов в 170 тыс. грн за нерастаможку. Митингующие предлагают парламенту продлить срок действия льготного периода растаможки и отсрочить введение акциза до 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3126958
 
 
 Топ комментарии
 
МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ ЧТОБЫ ЮЖАНИНОЙ НЕ БЫЛО Отмены штрафов и акцизов для владельцев евроблях не будет, - Южанина - Цензор.НЕТ 7005
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Відміни не буде. Самі нажратися бюджетного бабла не можемо.- Южаніна.
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Скоро этой ведьмы бухгалтера Порошенко и её подельников негодяев не будет. Освободите уже от себя Украину.Достали за 5 лет.........
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нет. вторым роттердамом + является сиваш ++. А отношение к евробляхерам это отдельная строчка в приговоре соевой мразоте.
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Так как настал Конец эпохи бедности, евробляхерам пора пересаживаться на новые автомобили! Скасування штрафів і акцизів для власників євроблях не буде, - Южаніна - Цензор.НЕТ 8550
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Поки не буде дисципліни толку не буде в країні,якщо ви сплатили податки а потім на вимогу якоїсь групи осіб їх було скасовано це породжує несправедливість бо з чесних людей роблять лохів.І взагалі стимулювання з боку держави може бути тільки для електромобілів,стратегічно потрібно зменшувати залежність України від імпорту нафтопродуктів російського походження.
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Мо-ло-дец!
Баба, а с яйцами!
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Нина Петровна, СЛУЧАЙНО не зашли в соседний автосалон и не поддержали национального производителя, купив СЛУЧАЙНО ЗАЗ Сенс? 17,5 (СЕМНАДЦАТЬ С ПОЛОВИНОЙ ШТУК)

Нина Южанина, СЛУЧАЙНО зашла в автосалон Мерседеса и так же случайно купила автомобиль за ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА гривен!

Друзья, когда-нибудь видели, чтоб человек СЛУЧАЙНО зашел в автосалон Мерседеса в Украине? И после, зайдя вот так случайно, купил, так же случайно, автомобиль за ТРИ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНА гривен - КРАСНЫЙ МЕРСЕДЕССкасування штрафів і акцизів для власників євроблях не буде, - Южаніна - Цензор.НЕТ 3947Скасування штрафів і акцизів для власників євроблях не буде, - Южаніна - Цензор.НЕТ 3947.
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В Днепре покупатели заходят в автосалоны и покупают новые Тойоты, Ауди, БМВ, Субару.
И что теперь?
Если у вас есть желание купить дом,а денег хватает только купить козу, то покупайте козу.
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клімактеральна тітонька часом не засиділася в ситому депутатському кріслі?
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Змін не буде поки Мародер тримає в лапах Україну
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А вот придёт Зе, и растаможку отменит, и за каждую ввезенную бляху ещё доплатит по сто тыщ каждому
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Это уже политический компост. Ни одна партия не примет в список это токсичное существо.
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жаль, что не эту падаль южанину кислотой облили, вот бы смеху было
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Порошек уже поплатился за евробляхеров. Только мы не дали ему более 2 млн голосов.Все кто голосовал за такую растоможку всем вспомним осенью. ВСЕМ.
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Теперь будет отмена Южаниной, БПП и всех, кто довел Украину до дефолта за последние 5 лет.
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А судить будет народ, а не купленные судьи.
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Причем все может очень быстро, как в Румынии, терпимость румын в несколько раз выше.
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Вы уже забыли, что Украине дефолт в 2014-м, когда Янек сбежал.
Так что не путайте, кто привел страну к дефолту, и кто ее оттуда вытащил.
Скажите спасибо Яценюку, что обошлись без дефолта.
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Так виглядають дебіли при владі що спонукають народ до різного роду махінацій, хабарництва, корупції, контрабанди, підробки документів, кілометрових черг ітд ітп.
А цій шльондрі з сумкою за майже 4к євро (proof: https://bit.ly/2VrkxOJ ) ніяк недоперти що за авто, куплене за НЕЛЕГКО зекономлених в сьогоднішніх умовах 3-4к євро заплатити 2-3к !!!! за розмитнення?..............Адекватній людині таку математику не втюхаєш.
Кому не скажеш за кордоном - всі в шоці; радять гнати сраним віником таких проффессіоналів покращення.
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А шо не так он сказав? Так и есть, за "бляху" в _опу готовы дать.
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Да верните всё в зад, и слелайте нормальную растаможку для всех. А на ушлых евробляхеров что бы это не распространялось.
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В данной ситуация жаль ТОЛЬКО простых людей, КОТОРЫЕ вынуждено пользуются такими автомобилями. А тех которые путём ПИАРА в протест сжигают авто на евробляхах - ПРОСТО ТОРГАШИ этих автомобилей, ВОТ их и нужно грузить по полной.
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"При этом неизвестно сколько автомобилей с еврономерами остаются нерастаможенными" ??????????????????????? Как мило...
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.....ПОДАВЛЕНИЕМ бляховодов ---- УДОВЛЕТВОРЕН !!!! ))))) государство надо УВАЖАТЬ !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтмены штрафов и акцизов для владельцев евроблях не будет, - Южанина
 
 
 
 
 
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