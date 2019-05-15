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 Политика Украины
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 Мы примем зеркальные санкции в отношении России, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство примет решение о введении зеркальных экономических санкций в отношении России.

Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Сегодня они выдумали новые решения по внедрению определенных экономических санкций в отношении Украины. Это их решение. Но я хочу сказать, что наша задача абсолютно достойно, профессионально и адекватно реагировать на такие решения. ... Но никому не дано и не дадим нас поставить на колени", - сказал Гройсман.

"Сегодня мы примем решение, введем зеркальные санкции в отношении России. Мы введем в ответ эмбарго на те товары, которые сегодня абсолютно полностью или производим в Украине, или можем их заменить. К большому сожалению, у нас были очень тесные экономические связи в Советском союзе, и до нападения России на Украину в 2014 году", - отметил премьер-министр.

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Он уточнил, что правительство примет решение о введении зеркальных квот, эмбарго и специальных пошлин на российские товары.

"Мы введем специальные пошлины на российские товары, для того, чтобы абсолютно достойно по этим трем направлениям дать ответ агрессору, который экономически хочет нанести вред нашему государству", - отметил Гройсман.

Он отметил, что отмена санкций может быть только тогда, когда РФ "вернется в лоно цивилизованных стран, и будет уважать территориальную целостность страны и право на самоопределение".

Ранее РФ запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину и расширила список запрещенных товаров из Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3126957
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, так введи. Только обещаешь 5 лет...
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введите....главное что бы до гланд достало..... Мы примем зеркальные санкции в отношении России, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6997
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1. "Мы примем зеркальные санкции в отношении России, - Гройсман"
2. "Укроборонпром" должен выбрать компанию для проведения аудита, - Гройсман"
3. " ... "
4. ...
Ему до тюрьмы 2 шага, а он продолжает раздавать обещания и советы. Откуда такой оптимизм у этого рыночного торговца с не полным средним образованием?
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Ну, так введи. Только обещаешь 5 лет...
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Зачем же так спешить: 5 лет рожали, а теперь на тебе, вводим!
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Уголь начните наконец на самом деле покупать в Роттердаме
а не у Роисси
Цена на него давно уже роттердам+
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Что-то похудел... Как там Дубинский говорит: ...с обезжиренный
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Лучше брать газом в счёт будущих репараций. Если Россия у нас натворила беды на трил долларов репарациями то почему бы сейчас не начать их возвращать хотя бы газом? Неужели у Германии хватит совести обвинять Украину в отборе газа при том что они строят СП2 и будут класть деньги в карман Путину ещё на десяток войн.
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введите....главное что бы до гланд достало..... Мы примем зеркальные санкции в отношении России, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6997
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Давай премьером в паРашку- вот енто будет
санкция!
🤣
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За одно и Беларусь прихватите.
И начинать нужно с угля, автомобилей и спиртного.

Но я в это не верю. Пчёлы против мёда??? БРЕД киздит Грося.
Ни хрена они ограничивать не будут, разве что только мелкий бизнес, который ввозит товара на пару тысяч (чисто для выживания).
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Заявил Грося посмотрев в зеркало,
вы у меня исчо больше исхудаете!
🤣
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Бл.ть, не повторюй маскальську риторику. Ще з 2014 р. не санкції потрібно було вводити, а повністю рвати всі звязки з кацапами, і пішли на х.й ті всі "родственники", "братья", "курви", "заробітчани" і т.п. Хочете бачити родичів чи курву - прошу, в нейтральну країну і там дивіться (чи **.ться) один на одного поки вам не повилазить.
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Гройсман і дзеркальні санкції...пісня на просторі
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1. "Мы примем зеркальные санкции в отношении России, - Гройсман"
2. "Укроборонпром" должен выбрать компанию для проведения аудита, - Гройсман"
3. " ... "
4. ...
Ему до тюрьмы 2 шага, а он продолжает раздавать обещания и советы. Откуда такой оптимизм у этого рыночного торговца с не полным средним образованием?
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Но зато новый през. ,,образованный" так ,что говрить на государственном яэыке без шпаргалки не может!!
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Согласитесь - Вы сказали глупость.
Риторические способности зеленского гораздо выше , чем у "бывших" и бумажки ему не нужны. Разница в только в том, что "бывшие" использовали банальные обещания-дурилки, над созданием которых им не надо было задумываться, а тем более отвечать за сказанное (что мы и наблюдали годами), а Зеленский собирается нести ответственность за сказанное или обещанное и по этому свои речи согласовывает с своей командой.
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Знаєм ми які санкції шиколядної свиноферми, це в рази збільшення торгівлі з паРашкой та Лднрією
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы примем зеркальные санкции в отношении России, - Гройсман
 
 
 
 
 
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