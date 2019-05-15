 Мы примем зеркальные санкции в отношении России, - Гройсман

Об этом он сказал во время заседания правительства, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Сегодня они выдумали новые решения по внедрению определенных экономических санкций в отношении Украины. Это их решение. Но я хочу сказать, что наша задача абсолютно достойно, профессионально и адекватно реагировать на такие решения. ... Но никому не дано и не дадим нас поставить на колени", - сказал Гройсман.
"Сегодня мы примем решение, введем зеркальные санкции в отношении России. Мы введем в ответ эмбарго на те товары, которые сегодня абсолютно полностью или производим в Украине, или можем их заменить. К большому сожалению, у нас были очень тесные экономические связи в Советском союзе, и до нападения России на Украину в 2014 году", - отметил премьер-министр.
Он уточнил, что правительство примет решение о введении зеркальных квот, эмбарго и специальных пошлин на российские товары.
"Мы введем специальные пошлины на российские товары, для того, чтобы абсолютно достойно по этим трем направлениям дать ответ агрессору, который экономически хочет нанести вред нашему государству", - отметил Гройсман.
Он отметил, что отмена санкций может быть только тогда, когда РФ "вернется в лоно цивилизованных стран, и будет уважать территориальную целостность страны и право на самоопределение".
Ранее РФ запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину и расширила список запрещенных товаров из Украины.
а не у Роисси
Цена на него давно уже роттердам+
санкция!
🤣
И начинать нужно с угля, автомобилей и спиртного.
Но я в это не верю. Пчёлы против мёда??? БРЕД киздит Грося.
Ни хрена они ограничивать не будут, разве что только мелкий бизнес, который ввозит товара на пару тысяч (чисто для выживания).
вы у меня исчо больше исхудаете!
🤣
2. "Укроборонпром" должен выбрать компанию для проведения аудита, - Гройсман"
3. " ... "
4. ...
Ему до тюрьмы 2 шага, а он продолжает раздавать обещания и советы. Откуда такой оптимизм у этого рыночного торговца с не полным средним образованием?
- а, вот, ещё прокукарекал... где только мысли берутся?
наверное тут
Риторические способности зеленского гораздо выше , чем у "бывших" и бумажки ему не нужны. Разница в только в том, что "бывшие" использовали банальные обещания-дурилки, над созданием которых им не надо было задумываться, а тем более отвечать за сказанное (что мы и наблюдали годами), а Зеленский собирается нести ответственность за сказанное или обещанное и по этому свои речи согласовывает с своей командой.