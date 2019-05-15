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 Политика Украины
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 Джулиани обвинил Йованович в предоставлении властям Украины недостоверной информации

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани обвинил посла США в Украине Мари Йованович в том, что она предоставляла властям Украины недостоверную информацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналисту "Интера" в США Дмитрию Анопченко, которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.

"Частью проблемы, которую создали для нас здесь, в США, была посол (Мари Ййованович. - Ред.), которую сейчас отстранили. И она была частью всех этих усилий против президента Трампа. Примерно год назад один из конгрессменов рассказал, что она уверяет украинских чиновников – мол, президента Трампа ждет импичмент. И это - ложь. Президент признан полностью невиновным. Никаких связей с русскими, никаких доказательств, что что-то вообще было. Никаких доказательств препятствования правосудию. И сейчас пришло время расследовать действия демократов – а каким образом они все это создали? И она была, что называется, "на той стороне". Были случаи предоставления недостоверной информации украинским властям. Такое противодействие политике президента Трампа!", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новым послом США в Украине будет человек, "понимающий политику" Трампа, - Джулиани

Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой. Он принял решение отменить визит.

Джулиани обвинил Йованович в предоставлении властям Украины недостоверной информации 01
Джулиани обвинил Йованович в предоставлении властям Украины недостоверной информации 02

Источник: https://censor.net.ua/n3126953
 
 
 Топ комментарии
 
Нікого не цікавить доля дітей загиблих бійців, жебрацькі пенсії. Нас понад усе цікавить доля Йованович і балаканина американського адвоката...
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Ага, вже Йованович винна. От хитрий лис... Джулиани обвинил Йованович в предоставлении властям Украины недостоверной информации - Цензор.НЕТ 2362
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Рудольф Джулиани: Зеленский окружен людьми, которых стоило бы просто выгнать Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что огорчен наличием в команде новоизбранного президента Зеленского людей, причастных ко вмешательству в выборы президента США в интервью корреспонденту телеканала "Интер" в США Дмитрию Анопченко, которое журналист разместил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Я очень огорчен тем, какие люди сейчас находятся в орбите новоизбранного президента. Ну вот смотрите: человек, которого избрали президентом страны, являющейся нашим ближайшим союзником, окружен людьми, которых стоило бы просто выгнать. Конечно, я не могу решать за вашего президента - это вы должны определять, не я. Но я даже не до конца понимаю, как это вообще могло случиться", - заявил адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.
Джулиани добавил, что речь идет именно о некоторых советниках избранного Президента Владимира Зеленского, которые, по мнению адвоката, вмешивались в американские президентские выборы на стороне Хиллари Клинтон против Трампа, и его оценка не относится лично к Зеленскому.
"Я знаю, насколько эти люди бессовестны! Я не об избранном Президенте говорю, я о тех из его окружения, кто развернул кампанию против президента Трампа", - сказал адвокат.
Как сообщали Українські Новини, Джулиани призывает Зеленского расследовать возможный сговор украинских чиновников, посольства США в Киеве и представителей Национального комитета Демократической партии США для помощи Хилари Клинтон на выборах Президента США в 2016 году.
Депутат Рады Сергей Лещенко, позиционирующий себя как советник Зеленского, в 2016 году обнародовал информацию, что экс-советник бывшего Президента Виктора Януковича Пол Манафорт, который тогда возглавлял избирательный штаб Трампа, причастен к "черной бухгалтерии" Партии регионов.
https://ukranews.com/news/631777-advokat-trampa-dzhuliani-ob-okruzhenii-zelenskogo-prezident-strany-yavlyayushhejsya-nashim
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Нікого не цікавить доля дітей загиблих бійців, жебрацькі пенсії. Нас понад усе цікавить доля Йованович і балаканина американського адвоката...
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ну как бы американцы выделяли для Украины помощь в виде грантовых денег на реформы, а "антикоррупционеры" их деребанили, а Йованович их покрывала.
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всё может быть, т.к. ходили слухи, что Йованович бегала к журналистам и просила не публиковать последнюю часть расследования по оборонке, где фигурировали сотрудники НАБУ. Если она заранее ходила, значит знала о схемах!
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Украине начать на американские политические разборки
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Рудольф Джулиани: Зеленский окружен людьми, которых стоило бы просто выгнать Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что огорчен наличием в команде новоизбранного президента Зеленского людей, причастных ко вмешательству в выборы президента США в интервью корреспонденту телеканала "Интер" в США Дмитрию Анопченко, которое журналист разместил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
"Я очень огорчен тем, какие люди сейчас находятся в орбите новоизбранного президента. Ну вот смотрите: человек, которого избрали президентом страны, являющейся нашим ближайшим союзником, окружен людьми, которых стоило бы просто выгнать. Конечно, я не могу решать за вашего президента - это вы должны определять, не я. Но я даже не до конца понимаю, как это вообще могло случиться", - заявил адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.
Джулиани добавил, что речь идет именно о некоторых советниках избранного Президента Владимира Зеленского, которые, по мнению адвоката, вмешивались в американские президентские выборы на стороне Хиллари Клинтон против Трампа, и его оценка не относится лично к Зеленскому.
"Я знаю, насколько эти люди бессовестны! Я не об избранном Президенте говорю, я о тех из его окружения, кто развернул кампанию против президента Трампа", - сказал адвокат.
Как сообщали Українські Новини, Джулиани призывает Зеленского расследовать возможный сговор украинских чиновников, посольства США в Киеве и представителей Национального комитета Демократической партии США для помощи Хилари Клинтон на выборах Президента США в 2016 году.
Депутат Рады Сергей Лещенко, позиционирующий себя как советник Зеленского, в 2016 году обнародовал информацию, что экс-советник бывшего Президента Виктора Януковича Пол Манафорт, который тогда возглавлял избирательный штаб Трампа, причастен к "черной бухгалтерии" Партии регионов.
https://ukranews.com/news/631777-advokat-trampa-*********-ob-okruzhenii-zelenskogo-prezident-strany-yavlyayushhejsya-nashim
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Ага, вже Йованович винна. От хитрий лис... Джулиани обвинил Йованович в предоставлении властям Украины недостоверной информации - Цензор.НЕТ 2362
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Вместо того, чтобы тихо сидеть и ждать милостыни от сильных мира сего, наши нувориши во власти изобразили из себя всемогущих знатоков мировой политики, всунув туда свои сопливые носы. Вы в своей стране - ничто, чего ж вы лезете туда, где вы просто амёбы? Мне плевать на всех вас вкупе, только не макайте в говно мою страну, уроды.
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"Президент признан полностью невиновным" - Джулиани.

Темнит личный адвокат, если только не лжет. Это по мнению Барра он полностью не виноват, а Барр оказывается, мягко говоря, был не совсем откровен перед Конгрессом, предоставляя свой доклад. Политическая драма в США
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Было бы странно, если бы адвокат вел себя по-другому. На то он и адвокат, чтобы доказывать, что 2х2=5. А поэтому слушать то, что говорит Джулиани, нужно с большой оговоркой.
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Да-да!
Особливо це стосується зебільних адвокатів та взагалі, всього зебільного кодла!
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Що, з берези рухнув? Джуліані звинуватив Йованович у наданні владі України недостовірної інформації - Цензор.НЕТ 7237
До чого тут зе-адвокати та їнше?
Чукча не читач, а письменник?
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Заткнув би ти писок свій...
Чого ж ти відразу не подаєш компромат на Зеленського із посиланнями на достовірні джерела, а натомість гівниш своїм писком???
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хто такой этот Джулиани? Адвокат Кернса и все...
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Этот "всё" между прочим 2 срока был мэром Нью Йорка , агломерация которого более 20 млн человек, который за время правления справился как с преступностью, она уменьшилась в разы, так и с безработицей. Не говоря про такую мелочь в понятии ботов, как ликвидация дефицита городского бюджета. Остальные внедрённые им программы займут слишком много места на форуме. И жители бы с радостью выбрали его и в третий раз, если бы закон не ограничивал право только на 2 срока.
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Занимать должность мэра Нью-Йорк и быть личным адвокат Трампа - две большие разницы. Один род деятельности с другой никоим образом не пересекает. А вот свою репутацию подпортить можно запросто. Хотя его это в таком возрасте видимо уже и не очень беспокоит.
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Подпортить свою репутацию? Даже не смешно. А почему Вы не говорите, что вице-президент Байден и преподаватель университета Байден, каковым он является на данный момент большая разница? Но его заявления почему-то такой критике у нас не подвергаются.
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Ну во-первых Бадена тоже есть за что критиковать, и я его критиковал в том числе. А во-вторых преподователь унивеситета и личный адвокат - совершенно разный род занятий. Во всякой случае он не представляет в своей должности чьих либо личных интересов. Грубо говоря лицо не заангажированное, в отличии от Джулиани. И вообще - в большой политике личным адвокатам не место, просто не их уровень. Для этого существуют отдельные институты и люди на должностях.
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Ну конечно - ни разу не заангажированное лицо ни в должности вице-президента, ни сейчас. Ну такая мелочь, как интересы его сына в скандально известной Бурисме такая мелочь, что на нее вообще внимания никакого обращать не стоит. Всегда поражалась извращенной логике.
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Вы вероятно читаете комменты вскользь, выдирая только отдельные фразы из контекста, и интерпретируете их по своему. И потом, должность вице-президента предполагает заангажированность в интересах частного лица, или в интересах государства? Вот защиту интересов государства должность личного адвоката точно не предполагает.
Скандальная история с Burisma конечно имела место и соответствующий резонанс, но по нему пока что не назначено даже расследование. В отличии от расследования Мюллера в отношении Трампа.
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Вы расскажите это американцам, что должность вице-президента предполагает зааганжированность в интересах частного лица, являющегося его родным сыном. Может они изменят взгляд на устоявшиеся моральные принципы государственных чиновников. А вот защита интересов Государства - это право любого гражданина США, не только право, но и обязанность. Из присяги при принятии гражданства США - "..........что я буду поддерживать и защищать Конституцию и законы Соединённых Штатов Америки от всех врагов, внешних и внутренних........."
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Джуліані звинуватив Йованович у наданні владі України недостовірної інформації - Цензор.НЕТ 618

И Вы после этого заявляете мне о моей предвзятости? Ни слова в отношении Трампа, только непотверждённые обвинения в адрес Байдена. Притом прикрываясь гипотетическим мнением всех американцев. Где же Ваша непредвзятость и объективность в оценках? Джуліані звинуватив Йованович у наданні владі України недостовірної інформації - Цензор.НЕТ 8817
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Мнение американцев не гипотетично. Гипотеза была у Вас, что "защиту интересов государства должность личного адвоката точно не предполагает." Похоже, что даже текст присяги с этим не согласен. Не говоря о том, что в США термин конфликт интересов не является пустым звуком, в отличие от наших реалий. И самый мягкий из выход - это отставка. Благодаря мозгам во внешней политике в последние годы эту проблему, связанную с интересами республиканцев и демократов, по воле судьбы завязанных на Украине, удавалось держать под контролем. Сейчас похоже снежный ком наберет обороты. Думаю даже ключевые игроки пока не знают кто под ним будет похоронен.
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Вот!
Наконец-то мы пришли к единому знаменателю, что это внутренний конфликт интересов, правда в данном случае не столько междупартийный, сколько межличносный.
По поводу соответствия присяги с её исполнением - вопрос спорный, и это мы уже наблюдали на практике, и не только в США. То что отставка за нарушение её самый мягкий выход - полностью согласен.
А последнее предложение вообще вполне близко к действительности, очередные выборы не за горами. Я также придерживаюсь такого мнения.
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Еще такой маленький нюанс. Байден на пороге 80-летия. Трамп тоже недалеко ушел. В затылок дышат молодые по политическим стандартам люди. И как оно там на праймериз будет еще большой вопрос. Так что вопрос скорее именно междупартийный кто кого.
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Это тоже верно. Но пока ещё не известно, кто будет идти на первичные выборы и от республиканцев, и от демократов. На данный момент больше публикуются рейтинги личной популярности Трампа и Байдена. Поэтому прогнозировать то, как будут развиваться события, с определённостью сказать невозможно. До выборов ещё полтора года.
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Кожна людина незалежно від посади може мати особистого адвоката чи навіть групу адвокатів, особливо це стосується людей що в політиці. Коли ви доглупаєте що "государство" складається із "приватних" осіб, і вони мають свої обов'язки і права. Це вам не "путінська" московія!
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Цілком слушно, але це не передбачає втручання, або діяльність приватних адвокатів на міжнародному рівні, чи відносинах. Держава дійсно складається з приватних осіб, і вони повинні грати за правилами та жити за законами, а не влізати у справи, до якіх статутно відношення не мають.
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дуже цікаво читати....Джуліані ви так само нахвалюєте, як і Порошенка.
Хоча Джуліані дійсно на те заслуговує....
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А по существу есть что сказать? Или и тут надо вопреки здравому смыслу и фактам обливать человека помоями, как это у нас принято делать?
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В данном конкретном случае - Джулиани. Посмотрите все ветки, где он фигурирует. Там же просто какое-то мракобесие.
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і зачем мне смотреть ветки? если, что - я у вас спрошу- а ви всьо знаєтє. Сімбіоз.
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Странная мысль пришла в голову. Наверное Ваш ник скорее мне бы подошел.
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Спасибки, но я привыкла к своему имени, данному при рождении.
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ну что ви сразу ламаєтєсь...чисто по жєнскі? - бєрітє - нє жалко!
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Да не зарегистрируют дублирующий ник. Джуліані звинуватив Йованович у наданні владі України недостовірної інформації - Цензор.НЕТ 2737
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ето не доработка. Человек имеет право на псевдоним!!!
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Йованович як хотіла так і робила. Лещенку дозволила наіть бігати за олігархами і виконувати їх замовлення. І за рахунок цього купити елітне житло
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да она позволила Лещенко и всему этому кружку антикоррупционеров пилять гранты
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Шабунин ж сам признался, что грантовые средства он и его коллеги по ЦПК переводили на свои личные счета
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Трамп не винний ,як дитя в пелюшках..обкакався і пелюшки бігом міняють щоб ніхто не бачив
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Йованович, прикривала Лещенка, яки втручався у вибори США. дивуюсь, які брудні інтриги в нас плелись під прикриттям американського посольства. але, як показує ситуація з Лещенком, нічого не буває безкарно
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так не только Лещенко, она вообще защищала всех "антикоррупционеров", в том числе Сытника, даже после скандала в оборонке.
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ну тут сразу про список неприкосновенных вспомнил, в котором Сытник и Лещенко фигурируют
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вот вот, теперь посмотрим как запоют "антикоррупционеры" после отстранения Йованович)) Или будут с новым послом договариваться?))
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Йованович, как бы там ни было, официальное уполномоченное литсо и представитель США, а Джулиани просто пистюк - не сенатор или конгрессмен и даже не пресс-секретарь...
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сейчас Йованович и наши Сытник с Лещенко фигуранты уголовного производства в Штатах за вмешательство в выборы

https://strana.ua/news/200758-chto-proiskhodit-v-posolstve-ssha-posle-otzyva-posla-jovanovich.html
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Лещенко з Ситником можуть там хіба, як свідки фігурувати, а щодо Йованович, то звинувачувати посла США у втручанні в американські вибори просто смішно. Ще папєрєднього може якось можна було б притулити, однак і це по-дурному виглядає ...

Ну, а такі ресурси, як срана.УА не є бездоганно вірогідним джерелом інформації.
Принаймні, ще тиждень тому ніякого Лєщєнка у Штатах ніхто в фігуранти не записував, ніяких звинувачень не висував і не затримував, хоч він саме там і перебував:
https://www.youtube.com/watch?v=GOY-h948kNg
Луценко в докладной записке для Джулиани писал, что Байден предлагал наладить связи с администрацией Трампа в обмен на неприкосновенность Burisma Джуліані звинуватив Йованович у наданні владі України недостовірної інформації - Цензор.НЕТ 1165
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДжулиани обвинил Йованович в предоставлении властям Украины недостоверной информации
 
 
 
 
 
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