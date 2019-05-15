 Джулиани обвинил Йованович в предоставлении властям Украины недостоверной информации

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналисту "Интера" в США Дмитрию Анопченко, которое тот опубликовал на своей странице в Facebook.
"Частью проблемы, которую создали для нас здесь, в США, была посол (Мари Ййованович. - Ред.), которую сейчас отстранили. И она была частью всех этих усилий против президента Трампа. Примерно год назад один из конгрессменов рассказал, что она уверяет украинских чиновников – мол, президента Трампа ждет импичмент. И это - ложь. Президент признан полностью невиновным. Никаких связей с русскими, никаких доказательств, что что-то вообще было. Никаких доказательств препятствования правосудию. И сейчас пришло время расследовать действия демократов – а каким образом они все это создали? И она была, что называется, "на той стороне". Были случаи предоставления недостоверной информации украинским властям. Такое противодействие политике президента Трампа!", - сказал он.
Напомним, адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани собирался прилететь в Украину для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Но после того, как о визите стало известно, американские политики-демократы набросились на Джулиани с яростной критикой. Он принял решение отменить визит.
"Я очень огорчен тем, какие люди сейчас находятся в орбите новоизбранного президента. Ну вот смотрите: человек, которого избрали президентом страны, являющейся нашим ближайшим союзником, окружен людьми, которых стоило бы просто выгнать. Конечно, я не могу решать за вашего президента - это вы должны определять, не я. Но я даже не до конца понимаю, как это вообще могло случиться", - заявил адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани.
Джулиани добавил, что речь идет именно о некоторых советниках избранного Президента Владимира Зеленского, которые, по мнению адвоката, вмешивались в американские президентские выборы на стороне Хиллари Клинтон против Трампа, и его оценка не относится лично к Зеленскому.
"Я знаю, насколько эти люди бессовестны! Я не об избранном Президенте говорю, я о тех из его окружения, кто развернул кампанию против президента Трампа", - сказал адвокат.
Как сообщали Українські Новини, Джулиани призывает Зеленского расследовать возможный сговор украинских чиновников, посольства США в Киеве и представителей Национального комитета Демократической партии США для помощи Хилари Клинтон на выборах Президента США в 2016 году.
Депутат Рады Сергей Лещенко, позиционирующий себя как советник Зеленского, в 2016 году обнародовал информацию, что экс-советник бывшего Президента Виктора Януковича Пол Манафорт, который тогда возглавлял избирательный штаб Трампа, причастен к "черной бухгалтерии" Партии регионов.
https://ukranews.com/news/631777-advokat-trampa-*********-ob-okruzhenii-zelenskogo-prezident-strany-yavlyayushhejsya-nashim
Темнит личный адвокат, если только не лжет. Это по мнению Барра он полностью не виноват, а Барр оказывается, мягко говоря, был не совсем откровен перед Конгрессом, предоставляя свой доклад. Политическая драма в США
И это касается не только Джулиани.
Особливо це стосується зебільних адвокатів та взагалі, всього зебільного кодла!
До чого тут зе-адвокати та їнше?
Чукча не читач, а письменник?
Чого ж ти відразу не подаєш компромат на Зеленського із посиланнями на достовірні джерела, а натомість гівниш своїм писком???
Скандальная история с Burisma конечно имела место и соответствующий резонанс, но по нему пока что не назначено даже расследование. В отличии от расследования Мюллера в отношении Трампа.
И Вы после этого заявляете мне о моей предвзятости? Ни слова в отношении Трампа, только непотверждённые обвинения в адрес Байдена. Притом прикрываясь гипотетическим мнением всех американцев. Где же Ваша непредвзятость и объективность в оценках?
Наконец-то мы пришли к единому знаменателю, что это внутренний конфликт интересов, правда в данном случае не столько междупартийный, сколько межличносный.
По поводу соответствия присяги с её исполнением - вопрос спорный, и это мы уже наблюдали на практике, и не только в США. То что отставка за нарушение её самый мягкий выход - полностью согласен.
А последнее предложение вообще вполне близко к действительности, очередные выборы не за горами. Я также придерживаюсь такого мнения.
Хоча Джуліані дійсно на те заслуговує....
https://strana.ua/news/200758-chto-proiskhodit-v-posolstve-ssha-posle-otzyva-posla-jovanovich.html
Ну, а такі ресурси, як срана.УА не є бездоганно вірогідним джерелом інформації.
Принаймні, ще тиждень тому ніякого Лєщєнка у Штатах ніхто в фігуранти не записував, ніяких звинувачень не висував і не затримував, хоч він саме там і перебував:
https://www.youtube.com/watch?v=GOY-h948kNg
Луценко в докладной записке для Джулиани писал, что Байден предлагал наладить связи с администрацией Трампа в обмен на неприкосновенность Burisma