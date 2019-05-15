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 Политика Украины
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 "Укроборонпром" должен выбрать компанию для проведения аудита, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман обязал "Укроборонпром" выбрать аудитора для проведения публичного финансового аудита компании.

Об этом премьер-министр заявил на заседании правительства, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что предварительный отбор аудиторов уже проведен. Его прошли только известные в мире компании.

"Мы приняли решение о том, чтобы обязать "Укроборонпром" в течение десяти дней завершить все переговорные процессы с такими аудиторскими компаниями, определить победителя и начать публичный финансовый аудит компании "Укроборонпром". И отчитаться по этому аудиту за каждую потраченную гривню за предыдущие годы", – заявил Гройсман.

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Премьер-министр также поручил Министерству экономики разработать, если нужно, изменения в законодательство, которые позволят открыть информацию о финансовом отчете "Укроборонпрома" для общественности.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

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Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 22 полицейских.

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11 марта вышла четвертая часть расследования Bihus.info, в которой рассказывается о том, что все следственные органы, которые должны расследовать хищения на оборонке, знали о нем. Журналисты утверждают, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности, ГФС и НАБУ неоднократно открывали уголовные производства, но закрывали их за взятки.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий ликвидацию "Укроборонпрома".

Источник: https://censor.net.ua/n3126951
 
 
 Топ комментарии
 
Компания Рошен подойдет. После аудита всем по ордену.
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Да ты что! Сами себе проверяющего выберут. Неожиданно.
Писец.
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Кумпанию нада назначать!
Виберите свинарчуков и они нахиудитят кака
нада вам...
🤗
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Компания Рошен подойдет. После аудита всем по ордену.
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так а шо у свинаренків), для аудиту нема "кумпанії" )))
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Да ты что! Сами себе проверяющего выберут. Неожиданно.
Писец.
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Сами пусть создадут дочернее предприятие «Оборонпром-аудит»
И уж те проверят
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они ещё и на компании аудиторе бабла планируют наливачить
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Смысл рыпаться?! Потом всё равно Новый будет, без гешефтов неуча Гройсмана...
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Кумпанию нада назначать!
Виберите свинарчуков и они нахиудитят кака
нада вам...
🤗
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Ага, а лиса должна выбрать сторожа для охраны курятника.
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"Премьер-министр Владимир Гройсман обязал "Укроборонпром" выбрать аудитора для проведения публичного финансового аудита компании"
Ну ,если "Укроборонпром" сам себе выберет аудитора,то нахера такой аудит,разве что свинарчуку с мародером!!!
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Есть ли межа цинизму??!! Гройсман, а твоё какое собачье дело?? Ты тоже должен быть подвержен аудиту. В первую очередь ! Крышеватель таможни хренов недоучка. Стыдно , что это чмо якобы непэтина креатура- представляет наш украинский парламент .
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У кого? У говоночерпальщиков? Не думаю....
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A зачем вообще нужен "Укроборонпром" если, как уже сказал нью-гетман, "нужно просто перестать стрелять" ?
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В целях экономии бюджетных средств предлагаю шоб проверку проводили сотрудники "Укроборонпрома"
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Ну а зачем кормить заморских гастролёров, если у нас свои специалисты ничем не хуже
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Что может дать ФИНАНСОВЫЙ АУДИТ?
Заява на идиотов рассчитана - правильность составления финансовой отчётности ничего не даст в смысле воровства.
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Прямого воровства никакой аудит не обнаружит, это правда, оформлять документы не умеют только полные идиоты.
Есть только косвеные признаки присутствия откатов или подкупа. Для этого надо сравнивать по ценам аналогичные контракты. Но доказать факт отката без взятия с поличным просто невозможно.
Именно поэтому совершенно пох на то кто будет проводить аудит, пусть УОП сам выбирает на кого ложить....)
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Феерично! Может не надо укрворооборнпрому себе аудитора искать. Может прокуратура аудитора назначит?
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зрадоботи знову не задоволені, на цей раз вже аудитом. Анархія їх мета
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за хорошую мзду любая богодельня напишет всё что нужно
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Спешат, аж дым валит. Каждая минута дорога, чтоб врагу не достался аудит. Да проверяйте уже все друг друга, агнцы невинные...
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В нього навіть трусами і шкарпетками торгувати не сильно получалось,а тут він з аудитом в оборонпром хоче лізти...Ні,Грося,довай назад на родімий базар...що разом з Порохом в люди тебе вивів...Тільки не хоче він,хоче лишитись,от і партію свою видумав - "Гоугроу" називається..."Гоугроунах" - що в перекладі дайте возможность докрасти,нє переривайтє процес...
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Накосячивший выбирает кто его проверять будет, я правильно понял? Грося вообще ипанулся?
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Сами для себя выбирают компанию для проверки себя - КАПЕЦ ПОЛНЫЙ!!!!
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Головне сказати це на повному серйозі і не засміятися.Це і означає за кого вони нас тримають...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Укроборонпром" должен выбрать компанию для проведения аудита, - Гройсман
 
 
 
 
 
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