 "Укроборонпром" должен выбрать компанию для проведения аудита, - Гройсман

Об этом премьер-министр заявил на заседании правительства, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он отметил, что предварительный отбор аудиторов уже проведен. Его прошли только известные в мире компании.

"Мы приняли решение о том, чтобы обязать "Укроборонпром" в течение десяти дней завершить все переговорные процессы с такими аудиторскими компаниями, определить победителя и начать публичный финансовый аудит компании "Укроборонпром". И отчитаться по этому аудиту за каждую потраченную гривню за предыдущие годы", – заявил Гройсман.

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Премьер-министр также поручил Министерству экономики разработать, если нужно, изменения в законодательство, которые позволят открыть информацию о финансовом отчете "Укроборонпрома" для общественности.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

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Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 22 полицейских.

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11 марта вышла четвертая часть расследования Bihus.info, в которой рассказывается о том, что все следственные органы, которые должны расследовать хищения на оборонке, знали о нем. Журналисты утверждают, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности, ГФС и НАБУ неоднократно открывали уголовные производства, но закрывали их за взятки.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий ликвидацию "Укроборонпрома".