 Филарет: Епифаний и Порошенко обманули меня на соборе

Об этом Филарет заявил на встрече с журналистами 15 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.
"Если бы я знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе. Я ему доверял", - сказал он.
По его словам, сначала он давал Епифанию рекомендации, впрочем он не прислушался к ним.
"Сейчас мы не общаемся. Его слова об уважении ко мне - это только слова ", - сказал Филарет.
"И президенту доверял и Епифинию, а они меня обманули", - подытожил Филарет.
Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет объяснил разделение в церкви нарушением договоренностей о разделе власти с предстоятелем ПЦУ Епифанием: Епифаний должен был представлять ПЦУ в православном мире и помогать патриарху, а сам Филарет - продолжить управлять церковью в статусе патриарха. Он рассказал, что перед Объединительным собором 15 декабря он договорился с предстоятелем Епифанием о таком разделе власти.
"Эта договоренность нарушена и не выполняется на деле. Поэтому в церкви возникло разделение", — заявил Филарет.
Филарет заявил, что на первом заседании синода ПЦУ его попытались отстранить от служения, а также, что Епифаний ни разу с ним не проводил службу.
Главное - не ошибиться снова.
дайте мне ее сразу -- и еще больше чем было, кого то он мне напоминает -- такая же стратегия.
Основа христианства, лежит на любви,что и продемонстрировал папа Римский,целуя ноги суданским правителям,рада спасения жизней..
Щось мені підказує досвід що то якраз і є ті 24%....
І тоді питання до них. А чого так Петруха так тримається за булаву в кінці каденції??
Он мешает назначить дату инаугурации? каким образом? или это не Порошенко уже несколько недель ездит по миру и просит не отворачиваться от Украины и продолжить ее поддержку?
хватит кремлевскую ахинею нести.
А Филя - кагебешная гнида. И когда я это говорил последние 5 лет, на меня налетали патриоты всех партий и цветов радуги и обзывали меня ватой.
Вот, теперь у многих глаза открылись.
Слава Богу, - благодаря Порошенко у нас есть Томос об автокефалии и все высеры Фили - просто порча воздуха и его имиджа, т.к. поддержки у него - 4 священника из 60.
Когда тебе не 38
...Но вернемся к интервью Филарета. В первой части экс-патриарх высказал обиды в адрес предстоятеля ПЦУ за то, что он не стал куклой в его руках и действительно возглавил новую структуру. Оно ведь как получается. Филарет рассчитывал, что новый предстоятель церкви будет чисто номинальным, липовым. Он может ездить по всяким международным мероприятиям и что-то там говорить от ПЦУ, а на самом деле, директором церкви останется он, Филарет. И все командно-распорядительные функции будут у него.
То есть, надо было показать лохам, пастве и Константинополю, что вроде как он отошел от дел, выполнив главное предназначение своей жизни - выборов для украинской церкви автокефалию и чтобы в это все поверили. На самом деле, он этого не собирался делать и очень обиделся, когда не удалось цыкнуть на молодого последователя. Судя по портрету Епифания, он вполне может очень далеко послать на древнеславянском.
В общем, дедушка на публику рассказал, что все его речи о том, что он уходит на покой, оказались шуткой, и свои уже совсем преклонные годы он не желает расставаться с браздами правления и бонусами, неизбежными при таких раскладах. С этим он смириться не может, и теперь, своей старческой рукой, перечеркивает все то, что могло сделать его легендой или даже святым ПЦУ. Но как известно - каждый кузнец своего счастья. Дедушка думает, что кует именно его, но по факту, размолотил свое доброе имя.
Второй момент, уже философского характера, навел на мысль о том, что невзирая на свой возраст и состояние здоровья, дедушка еще может нагнуться для того, чтобы перешнуровать ботинки или вообще - переобуться. Эту способность он показал прямо и без вариантов.
В самом деле, если он рассказывает о том, что после получения томоса в ПЦУ перешло слишком мало приходов и лучше бы как-то там порешать с московским патриархатом, которого де-юре уже нет, то налицо отрабатывания режима «полный назад». В таком случае, возникает вопрос о том, зачем надо было городить не канонический Киевский патриархат, дурить людям голову и так далее? Поехал бы к Гундяеву, покаялся, глядишь и звание какое присвоили бы, погоны выдали, спецпаек и прочее.
То есть, до получения томоса и назначения нового предстоятеля церкви, этот процесс был чуть ли не священным долгом перед Украиной и памятью предков, а сейчас - «не оправдал, верните взад?» Причем, если бы ему оставили то, что он хотел, все так и было и был бы он патриотом, борцом, несгибаемым старцем и так далее. А оно - вон как вышло.
В общем, процесс переобувания и в связи с этим - очищения наносов, срывания масок и камуфляжа пошел, и это - очень хорошо. В другой ситуации мы так и не знали бы, кто есть кто. Теперь - знаем. Знаем и то, что не смотря на науку, которую Киса, вернее - Филя в данный момент представляет, ему не 38 лет.
даже фейки выдает как правду. Правду говорил Невзоров(и продолжает говорить)
А чего было ожидать от нехристи
а "христь" Сралин всего то лишь уничтожил 50-60млн. рабов Яхве)
такий у нього хист...
Правда Петко ще в 2005-му кричав шо вот-вот дадуть, просто надо подождать)
https://www.youtube.com/watch?v=VxLtSfv4IjY
історія раннього Християнства ..
те що не відомо більшості
А мы его так Уважали.
Жаль, что не смог уйти достойно...
манипулируемый у нас народ..
Бог повивен бути в душі.
А попи на хер потрібні. В них бізнес і мабуть каса не сходиться.
Дуже чекаю коли будуть бороди рвати один у одного і бити вихолені пики.
Що це за релігія, коли вона вже стала модою? Коли попи з ******* шаряться в саунах? Коли попи педофільнічають? Одним словом - мразь поповська.
епифаний ряженый рошеновский поп/чугунный лоб