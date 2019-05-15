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 Политика Украины
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Все про:Филарет (415) Епифаний (151) ПЦУ (356)

 Филарет: Епифаний и Порошенко обманули меня на соборе

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет не выдвигал бы Епифания на пост предстоятеля ПЦУ, если бы знал, что в дальнейшем между ними возникнет разделение.

Об этом Филарет заявил на встрече с журналистами 15 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадское.

"Если бы я знал, что будет так, я бы не выдвигал Епифания на соборе. Я ему доверял", - сказал он.

По его словам, сначала он давал Епифанию рекомендации, впрочем он не прислушался к ним.

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"Сейчас мы не общаемся. Его слова об уважении ко мне - это только слова ", - сказал Филарет.

"И президенту доверял и Епифинию, а они меня обманули", - подытожил Филарет.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет объяснил разделение в церкви нарушением договоренностей о разделе власти с предстоятелем ПЦУ Епифанием: Епифаний должен был представлять ПЦУ в православном мире и помогать патриарху, а сам Филарет - продолжить управлять церковью в статусе патриарха. Он рассказал, что перед Объединительным собором 15 декабря он договорился с предстоятелем Епифанием о таком разделе власти.

"Эта договоренность нарушена и не выполняется на деле. Поэтому в церкви возникло разделение", — заявил Филарет.

Филарет заявил, что на первом заседании синода ПЦУ его попытались отстранить от служения, а также, что Епифаний ни разу с ним не проводил службу.

Источник: https://censor.net.ua/n3126950
 
   
 Топ комментарии
 
Ну у этого парня походу реально старческий маразм подкрался!
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Филарету пора на покой. Любомир Гузар вовремя ушёл и был уважаемым человеком.Но это не о Филарете.
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Тут одно говно готово томас потерять ради своей власти, а у зебилов порошенко виноват. Может деду пора на покой, 90 лет уже.
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В 90 років потрібно вже про інше думати )
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діду Філарете, виймай із схрону запорошені пагони й пиз***дуй з ними до начальника свого, Кіріла (також вовчік, щоправда, Гундяєв). Я вже подзвонив йому, аби зняв із тебе анафему. Пароль - скажешь вовчіку: я от Стасіка с Адєси. Мною все вже обговорено; приймуть назад у Лоно своє - зуб даю, шоб я так жил! (як ти сьогодні, старий трутень)...
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про тебе, долб***б Філя, гарна пісня наша. "Ти ж мене підманула..." Слухай, плач, танцюй, подавай на розвод: https://www.youtube.com/watch?v=p1x7M6gLNXs
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дедушка, так ты ж с парашенкой дело имел, чему ты удивляешься, он всю страну на....бал, ты думал с тобой будет порядочным.... што я только што написал??.... парашенка.... порядочность.... надо спать ложиться....
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альцгеймер тихо отдыхает на обочине дороги...
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збирали бджоли мед і гі**ном запечатали..через такі спокуси християнство тратить силу і порожніють церкви..життя прожив, а ума не нажив.. спокуса і для України і сміх для цілого світу.. повстидався би..!
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маразматик старый тебя в дупу целовать надо??? уберите этого гэбиста нахрен
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Филя обиделась...Бедный ребятёночек...Дайте ему хоругвь! Пусть помашет от души...Хотя филя может кобалеву и нарику ещё по медальке выделить,а они ему отдельный патриархат забацают! Філарет: Епіфаній і Порошенко обдурили мене на соборі - Цензор.НЕТ 5922
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"Век живи, век учись".
Главное - не ошибиться снова.
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ГОСПОДИ чего же ВАМ всем не хватает, БЫЛ почёт и УВАЖЕНИЕ СТРАНЫ - ТЫ УЖЕ В ИСТОРИИ так нет!, нужно измазаться властью, ПРОШУ прощения НО уже какое то ОТВРАЩЕНИЕ до такого человека.
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да... что то Филарет чудит, вот ж как люди любят власть
дайте мне ее сразу -- и еще больше чем было, кого то он мне напоминает -- такая же стратегия.
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Кілька днів тому довелось побувати у Ватікані. Відвідав чи не найбагатші у Світі музеї побував у Сікстинській капелі у базиліці Св. Петра у супроводі хорошого гіда і в результаті цієї екскурсії зробив висновок що все християнство від свого зародку до сьогоднішніх днів це ВЛАДА КРОВ і БАГАТСТВА і Україна тут не виключення.
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Правильно, лучше поздно узнать об этом - чем никогда!
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Если ты решил узнать о христианстве в музеи,то мне тебя жаль...
Основа христианства, лежит на любви,что и продемонстрировал папа Римский,целуя ноги суданским правителям,рада спасения жизней..
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Старикашка сливает Пороха, и подлизывается к Зе.
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Прикро, але при всій повазі до Філарета, радив в би йому піти на заслужений відпочинок, вже 90р. Був би в повазі більшості українців,але жадоба влади не дає йому це зробити.
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А зачем с Порошенко вообще нужно было о чем-то говорить?
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От нема в мене часу зараз проаналізувати хто з тих що наїзжає на Філарета голосував за Пецю...
Щось мені підказує досвід що то якраз і є ті 24%....
І тоді питання до них. А чого так Петруха так тримається за булаву в кінці каденції??
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с чего вы взяли что Порошенко "тримаэться за булаву"?

Он мешает назначить дату инаугурации? каким образом? или это не Порошенко уже несколько недель ездит по миру и просит не отворачиваться от Украины и продолжить ее поддержку?

хватит кремлевскую ахинею нести.

А Филя - кагебешная гнида. И когда я это говорил последние 5 лет, на меня налетали патриоты всех партий и цветов радуги и обзывали меня ватой.

Вот, теперь у многих глаза открылись.

Слава Богу, - благодаря Порошенко у нас есть Томос об автокефалии и все высеры Фили - просто порча воздуха и его имиджа, т.к. поддержки у него - 4 священника из 60.
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anti-colorados
Когда тебе не 38

...Но вернемся к интервью Филарета. В первой части экс-патриарх высказал обиды в адрес предстоятеля ПЦУ за то, что он не стал куклой в его руках и действительно возглавил новую структуру. Оно ведь как получается. Филарет рассчитывал, что новый предстоятель церкви будет чисто номинальным, липовым. Он может ездить по всяким международным мероприятиям и что-то там говорить от ПЦУ, а на самом деле, директором церкви останется он, Филарет. И все командно-распорядительные функции будут у него.

То есть, надо было показать лохам, пастве и Константинополю, что вроде как он отошел от дел, выполнив главное предназначение своей жизни - выборов для украинской церкви автокефалию и чтобы в это все поверили. На самом деле, он этого не собирался делать и очень обиделся, когда не удалось цыкнуть на молодого последователя. Судя по портрету Епифания, он вполне может очень далеко послать на древнеславянском.
В общем, дедушка на публику рассказал, что все его речи о том, что он уходит на покой, оказались шуткой, и свои уже совсем преклонные годы он не желает расставаться с браздами правления и бонусами, неизбежными при таких раскладах. С этим он смириться не может, и теперь, своей старческой рукой, перечеркивает все то, что могло сделать его легендой или даже святым ПЦУ. Но как известно - каждый кузнец своего счастья. Дедушка думает, что кует именно его, но по факту, размолотил свое доброе имя.

Второй момент, уже философского характера, навел на мысль о том, что невзирая на свой возраст и состояние здоровья, дедушка еще может нагнуться для того, чтобы перешнуровать ботинки или вообще - переобуться. Эту способность он показал прямо и без вариантов.
В самом деле, если он рассказывает о том, что после получения томоса в ПЦУ перешло слишком мало приходов и лучше бы как-то там порешать с московским патриархатом, которого де-юре уже нет, то налицо отрабатывания режима «полный назад». В таком случае, возникает вопрос о том, зачем надо было городить не канонический Киевский патриархат, дурить людям голову и так далее? Поехал бы к Гундяеву, покаялся, глядишь и звание какое присвоили бы, погоны выдали, спецпаек и прочее.
То есть, до получения томоса и назначения нового предстоятеля церкви, этот процесс был чуть ли не священным долгом перед Украиной и памятью предков, а сейчас - «не оправдал, верните взад?» Причем, если бы ему оставили то, что он хотел, все так и было и был бы он патриотом, борцом, несгибаемым старцем и так далее. А оно - вон как вышло.
В общем, процесс переобувания и в связи с этим - очищения наносов, срывания масок и камуфляжа пошел, и это - очень хорошо. В другой ситуации мы так и не знали бы, кто есть кто. Теперь - знаем. Знаем и то, что не смотря на науку, которую Киса, вернее - Филя в данный момент представляет, ему не 38 лет.
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Антиколорадос точно пропаг*ндист. Все кто против Петко - злые и он их обсерает. Настолько отвратительно опустился к изрыганию помоев(((
даже фейки выдает как правду. Правду говорил Невзоров(и продолжает говорить)
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Все, кто за Пороха -- злые, опустившиеся к изрыганию помоев, пропагандисты...
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хорошо что все кто против Томосошенко - добрые Філарет: Епіфаній і Порошенко обдурили мене на соборі - Цензор.НЕТ 8108
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о какой духовности или боге идет речь если тут прямо говориться что не поделили власть.
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Пхахаха
А чего было ожидать от нехристи
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а "христь" Сралин всего то лишь уничтожил 50-60млн. рабов Яхве)
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Филарет, а кому ты поверил на слово. Отпетому брехуну Рошенко. Да ему соврать как два пальца обо**ать. Надо было обещания брать в написанном на бумаге виде и заверенным у нотариуса. И то не гарантия
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"договоренностей о разделе власти"? Ахаха, мракобес вообще не палится
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ПеПе - куди не сунеться - вийде купа гівна...
такий у нього хист...
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Нє, ну безвіз дали(пакує "кравчучку").
Правда Петко ще в 2005-му кричав шо вот-вот дадуть, просто надо подождать)
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Латиніна : "По дорозі в Дамаск... "
https://www.youtube.com/watch?v=VxLtSfv4IjY

історія раннього Християнства ..
те що не відомо більшості
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нафаня и филя своими склоками пропагандируют атеизм....
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Пора старому маразматику на пенсию, ой пора.
А мы его так Уважали.
Жаль, что не смог уйти достойно...
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зря уважали. Я всегда говорил что он - кагэбэшная гнида. а мне не верили, называли меня ватником.

манипулируемый у нас народ..
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Одним словом - попи ряжені. Прохіндеї і хамелеони.
Бог повивен бути в душі.
А попи на хер потрібні. В них бізнес і мабуть каса не сходиться.
Дуже чекаю коли будуть бороди рвати один у одного і бити вихолені пики. Філарет: Епіфаній і Порошенко обдурили мене на соборі - Цензор.НЕТ 7907
Що це за релігія, коли вона вже стала модою? Коли попи з ******* шаряться в саунах? Коли попи педофільнічають? Одним словом - мразь поповська.
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Ого! А как же прощение? Или месть все же слаще...?
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Авторитет Філарета тримався завдяки прагненню українського народу мати свою церкву. Йому було комфортно навіть у ніким невизнаному Київському патріархаті. Але вічно так тривати не могло. У церкви, зокрема в православній, свої закони, правила, канони, міжнародні зв'язки, підпорядкування, історія. Філарет зараз поводить себе як звичайна світська людина, яка дуже любить бути при владі. По церковному він кинувся у гріх, бо підпорядкування Константинополю не проблема, а гординя не помічник при розбудові церкви.
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Филарет глава ортодоксальной церкви Украины
епифаний ряженый рошеновский поп/чугунный лоб
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Да все обманывают на каждом углу-и в магазине и на базаре и на зарплаты и на пенсии и политики и депутаты ,можэ менталитет такой?
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та дайте уже каждому по половине томоса , нах, и пусть успокоятся... делёжники, ёпт..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФиларет: Епифаний и Порошенко обманули меня на соборе
 
 
 
 
 
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