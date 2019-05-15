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 Политика Украины
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Все про:посол (1281) США (14965) Трамп (2254) Йованович (186) Джулиани (12)

 Новым послом США в Украине будет человек, "понимающий политику" Трампа, - Джулиани

Новым послом США в Украине будет человек, поддерживающий администрацию американского президента Дональда Трампа и правильно понимающий его политику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил личный юрист Трампа Рудольф Джулиани в интервью журналисту "Интера" в США Дмитрию Анопченко, которое он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Не буду называть фамилий, но это будет человек, поддерживающий администрацию президента Трампа и правильно понимающий его политику в этом сложном и ключевом регионе мира", - сказал Джулиани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгрессмены Хойер и Энгел призвали Белый дом отменить отзыв Йованович из Украины

Новым послом США в Украине будет человек, понимающий политику Трампа, - Джулиани 01
Новым послом США в Украине будет человек, понимающий политику Трампа, - Джулиани 02

Напомним, ряд СМИ написали об отзыве посла США из Украины.

По их данным, дипломат вернется в США 20 мая. 19 мая запланирована инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Позже представитель Государственного департамента США подтвердил, что американский посол в Украине Мари Йованович покинет свой пост в мае.

Источник: https://censor.net.ua/n3126945
 
   
 Топ комментарии
 
А у Трампа есть "политика"?... По-моему, одни "хотелки"...
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а хто такой этот Джулиани, адвокат Кернеса, не?
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Ну, может новый посол в конце концов сможет внятно объяснить столь сильные чувства Трампа к обезьяне с гранатой...
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А у Трампа есть "политика"?... По-моему, одни "хотелки"...
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а хто такой этот Джулиани, адвокат Кернеса, не?
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Да может быть и Президент США в будущем.
Из мэров Нью-Йорка прямая дорога в Президенты (как показывают исторические примеры).
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это будет человек, поддерживающий администрацию президента Трампа и правильно понимающий его политику в этом сложном и ключевом регионе мира", - сказал Джулиани. Источник: https://censor.net.ua/n3126945
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Трамп не наш . Новым послом США в Украине будет человек, "понимающий политику" Трампа, - Джулиани - Цензор.НЕТ 3568
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Когда применил силу в Сирии, показав Асе и Пу, кузькину мать- тогда Трамп наш. А сейчас уговаривая Пу- Трамп не наш.
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наші скунси їдять таких джуликів на сніданок .Як його навіть луценко обдурив , то цей руді , напевно,солоденький .
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Опасаются томатного сока (который, по слухам, прекрасно выводит скунсовый амбре-аромат) Новим послом США в Україні буде людина, яка "розуміє політику" Трампа, - Джуліані - Цензор.НЕТ 7913
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Ну почему же, в университетские профессора пойдет.
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Ага. Если студенты ее слушать будут. В Штатах есть выбор у студентов.
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А почему нет?
Кроме того, весгда есть место для научной работы.
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Руді знає ,що він дав інтерв'ю ворогу Америки ,працівнику антиамериканського каналу?
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Та то таке... Давати інтерв'ю посіпакам мокшаніі можна. А може хоче дмитрика у Австріі залякати ще більше. Новим послом США в Україні буде людина, яка "розуміє політику" Трампа, - Джуліані - Цензор.НЕТ 6173
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Ну, может новый посол в конце концов сможет внятно объяснить столь сильные чувства Трампа к обезьяне с гранатой...
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Я живу в США и не понимаю политику Трампа. Большинство американцев его точно не понимают. Даже те которые за него голосовали и собираются голосовать ещё раз. Великий Рудольф хочет чтобы українці його поняли?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовым послом США в Украине будет человек, "понимающий политику" Трампа, - Джулиани
 
 
 
 
 
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