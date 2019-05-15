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 Политика Украины, Общество, За рубежом
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Все про:пропаганда (2244) Россия (72803) Шевчук Юрий (56)

 "Какой утюг ни включишь: "Украина, Украина". Хватит наблюдать за соседом! Это шизофрения!" - музыкант Юрий Шевчук предрек России будущее "в обнимку с Северной Кореей"

Лидер легендарной российской рок-группы "ДДТ" Юрий Шевчук призвал россиян больше заниматься вопросами собственной страны и меньше следить за происходящим в Украине.

"Какой утюг ни включишь, везде только одно: Украина, Украина... Бесконечно, Украина. Ну, сколько можно?! Может, они сами разберутся? Любят нам втирать, что в городах на Днепре все плохо. А у нас что, все так идеально? Отличные дороги, чистые города, высокие пенсии, лучшие в мире медицина и образование, некоррумпированная бюрократия, высокотехнологичные производства?" - заявил в интервью российским журналистам Шевчук. - Чтобы строить светлую, чистую, образованную, богатую Россию, не нужно с утра до ночи истерично наблюдать за соседом. Это шизофрения. Давайте займемся своими проблемами".

Также смотрите: "Это было сравнимо с самым большим личным горем. Я думал уйти со сцены", - российский рок-певец Шевчук о войне России и Украины. ВИДЕО

Кроме того, Шевчук высказал надежду, что в скором времени Россия и Украина закончат войну на Донбассе: "Вот Зеленского выбрали, может быть, у него хватит здоровья договориться с Путиным и развернуть им все к миру, который простые люди давно ждут и в Москве, и в Киеве, и особенно на Донбассе. Хватит крови. В будущем все разрешится, в чьей стране будет лучше жить, туда все и потянутся. А сейчас не правда рулит - пропаганда. Ястребы, слуги войны, отвлекают наши народы от внутренних проблем. Чтобы сохранить свою власть".

Легендарный музыкант резко раскритиковал ситуацию, сложившуюся в его стране: "Приезжаешь в марте из "загнивающей Европы" в замечательный, окрыляющий своей прекрасной архитектурой Питер, и первое, что бросается в глаза: ужасающая грязища. Все грязное - машины, дома, собачье говно везде летает, машины на газонах, мусор в лесах, свалки, помойки - отношение к природе варварское, потребительское".

При этом будущее родной страны видится Шевчуку в мрачных красках: "Мы мужественны и духовиты, но отстаем технологически от передовых стран мира и с такой социально-экономической политикой окажемся на дне, на задворках, в обнимку с Северной Кореей. При этом еще и пропасть между богатыми и бедными катастрофически растет. Средние заплаты во многих городах не больше пятнадцати - двадцати тысяч (примерно 7-10 тысяч гривен), - прим.Цензор.НЕТ) - ну, что это такое? А в это время разные нефтегазовые менеджеры и попса зарабатывают миллионы долларов в год".

Также смотрите: Шевчук в новой песне высмеял милитаризм Кремля: "Третья мировая будет ломовая, Третья мировая – победим играя". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3126944
 
   
 Топ комментарии
 
"Предрек будущее". Зря он так, нет у этой территории будущего. Лангольеры уже близко.
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Якщо росіянину дати мозок, то він стане українцем. Шевчук - подозрітєльная фамілія. "Какой утюг ни включишь: "Украина, Украина". Хватит наблюдать за соседом! Это шизофрения!" - музыкант Юрий Шевчук предрек России будущее "в обнимку с Северной Кореей" - Цензор.НЕТ 501
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"отстаем технологически от передовых стран мира" - угадайте с трех раз, благодаря Кому?
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"Предрек будущее". Зря он так, нет у этой территории будущего. Лангольеры уже близко.
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Якщо росіянину дати мозок, то він стане українцем. Шевчук - подозрітєльная фамілія. "Какой утюг ни включишь: "Украина, Украина". Хватит наблюдать за соседом! Это шизофрения!" - музыкант Юрий Шевчук предрек России будущее "в обнимку с Северной Кореей" - Цензор.НЕТ 501
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А я татарин на лицо
Да с фамилией хохляцкой
Отчего ж в тоске кабацкой
Угодил под колесо?

Я зарезан без ножа
Я прострелен но не пулей
Вы мою свечу задули
Осень - темная душа (с)
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Ничо тут подозрительно нет: он никогда не скрывал - отец-украинец и мать-татарка поволжская.
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Батько Шевчука з села Новолабунь Полонського району Хмельницької області.
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ЭРДОГАН, ТЫ БАРАН.
Эрдоган согласился построить АЭС, и пустил рашистов на строительство.
Результат: в фундаменте АЭС появились трещины. Бетон удалили, залили снова.
Через несколько месяцев трещины в фундаменте появились опять...
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это он срузгих на бетон разводит просто))))
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Турция - солнечная страна. Солнечные батареи, ветрогенераторы могли бы полностью решить задачу энергоснабжения. Но - нет. У барана Эрдогана - своя нирвана. Даёшь АЭС, да ещё - с помощью лаптёжной Рашки!
И самое главное - Турция молчит. Народ, гражданское общество - молчит. То ли уже расстреляно, то ли пока только запугано...
И баран Эрдоган ещё обижается, что его в ЕС не берут...
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На самом деле одно другое не заменяет так просто )
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вот уважаю Юрия. Молодец! Жаль что мало таких в московии ....
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Ему с таким мнением беречься надо ежесекундно. А лучше уехать оттуда.
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Хрен з кацапами про мир домовишся про мир, з ними можна домовиться про мир тільки через приціл зброї!!!
Вони весь Світ хочуть окацапить!
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не обижайте трудолюбивых и непьющих северокорейцев.
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"Вот Зеленского выбрали, может быть, у него хватит здоровья договориться с Путиным..."

На это здоровья не нужно. Здоровье потребуется после этого. Драпать с Украины...
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Ну да, лучше договориться на автономию Украины.
То что наши рекруты завоевали для России такую гигантскую территорию, это "упускаем". Главное что Жирик недавно, оставил нам 200тыс. кв. км., возрадуемся.
Тот кто всегда кричит о свободолюбии, но "350 лет молился и ждал".... не заслуживает и на 200тыс. кв. км.
Я не понимаю чтобы сильный кичился силой, свободный - свободой, а умный - отсутствием дружбы с фон Альцхеймером.
Шевчук, иди вместе с договорами о мире в(или на). "реакционер" на России либо мертв, либо неживой, либо жил давно и всем пох.
Навальному - привет)
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Наши тоже те же технологии используют. Вместо того, чтобы народ объединять вокруг нацональной идеи - показывают рашинские трущебы и их убогость. Так это всему миру известно. Давайте лучше строить Европу в Украине и поставим железный занавес на границе с рашкой.
Петро, где там твой сраный визовый режим с дружком Пуйлом и Мертвечуком за 5 лет? Время еще есть до инаугурации Зе. Или еще не все погоны и цацки раздал?
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Ще незабутнє куЧМО силкувалося побудувати у нас "расєю в мініатюрі". А як не вийшло таке вчудити, визнало: "Україна - не росія". Те ж саме і з тим же успіхом хотіли здійснити Шапкокрад і дон Педро. Результат - той же. Лиш нічого вони не визнавали (одному визнавати нічим, інший досі вірить, ніби він тут керуватиме вічно).
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Он что-то опоздал годика на полтора. Уже как-то не интересно. Вялотекуще, так скажем. А то, что в телевизоре - так это по инерции
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14 апреля 2014

В Москве Юрию Шевчуку и Андрею Макаревичу "отомстили" за их политические убеждения, не совпадающие с официальной линией "партии и правительства" России.
Как известно, ранее и Андрей Макаревич, и Юрий Шевчук поддержал Украину и осудил политику президента России Владимира Путина по отношению к Крыму и Украине. Теперь в Москве прямо в центер города, на Новом Арбате висит огромный баннер с подписью "Пятая колонна. Чужие среди нас", на котором изображены Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, политики Алексей Навальный и Борис Немцов.
https://tv.ua/news/893978-makarevicha-i-shevchuka-povesili-v-moskve


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Яка різниця коли сказав? Раніше, пізніше... Можно подумати, що ми дуже комусь цікаві з нашими постійними скандалами, всі просто ночами не сплять через нас, "стурбовані" постійно. Ось вже і Епіфаній "агент кремля", як сьогодні виявилося з балаканини патріарха. Сказав Шевчук і сказав, добре, що не посміявся.
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Прикол в тому, що ми якраз сьогодні найцікавіші всім і в Європі, і в кацапстані. Просто подивися сайти агенств новин. Будеш здивований))))
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У тому-то й прикол, що цікаві ми лише новинним сайтам, бо це їх робота і хліб, а більш нікому. Тебе цікавлять події, скажімо, у Танзанії? Сумніваюсь. Не впевнений, що тебе зацікавить стаття про Танзанію чи Ботсвану. Так і для більшості країн (ну, крім наших найближчих сусідів) що Україна, що Танзанія - один х#р. Тренер англійського "Ливерпуля" німець Юрген Клопп вважає, що Київ це Росія, про що нещодавно заявив. А це освічена публічна людина. А половина пересічних європейців про нас ніколи й не чули. Ти не сиди біля компа та новин, поїдь трохи по світу, поспитай людей про Україну. Запевняю, будеш здивований, наскільки про нас їм майже нічого не відомо і відповідно ми майже нікому не цікаві.
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Його батько - з репресованих мацкалями. А українець він лише за прізвищем. Таку маячню, як "дагаваріцца а мірє с путіним" українець верзти не буде.
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Шевчук из той категории кацапов, что любят рассуждать про бутерброт.
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Шевчук, как и Макревич, один из немногих оппозиционных к имперскоой идеологии и режиму музыкантов.
Портрет лидера нации в великолепном клипе на песню Шевчука
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Ще адекватна позиція у Сергія Калугіна - основна сьогоднішня група Оргия Праведников мені якось не заходить, але сольний альбом Сергей Калугин - Nigredo (1994) - шедевр неофолку.
З інтерв'ю:

- Значит, группа была и в Украине?
- У нас там прекрасный фан-клуб мы много лет ездим в туры по всей стране. Сейчас вот правда... застопорилось.
- Насколько адекватно сейчас российское телевидение говорит об Украине?
- Я его практически не смотрю, и раньше не смотрел, а уж как начался бардак - так принципиально и совсем. Психическое здоровье нужно сохранять. Несколько раз что-то цеплял - содрогался и убегал. У нас куча поклонников во всех регионах страны, включая Донецк и Луганск, если приспичит - мы имеем возможность получать информацию из первых рук.
- Какой-нибудь пример можешь привести?
- Незадолго до первой крови мы играли во Львове. Пропаганда уже тогда захлёбывалась, живописуя националистический шабаш в западной Украине, это я помню. В реале Львов жил обычной тихой жизнью европейского туристического города, бесконечно доброжелательной по отношению к гостям. Русская речь в нём звучала постоянно и везде. О майданных страстях свидетельствовала только небольшая сборная сцена перед рыночной площадью, типа тех, что у нас ставят на всякие «дни города». Перед ней паслось на морозе человек сорок с флагами Украины, по виду - учителя и студенты. А на сцене, на чистейшем русском языке какой-то дядька возносил здравицы Ходорковскому и скорбел об Анне Политковской. Типа, слава русским, что против имперской политики Кремля. Народ вяло хлопал. Наш провожатый из местных поклонников всё равно распереживался и попытался извиняться, но мы ему сказали, что совершенно не за что - у нас такое на любом митинге оппозиции можно услышать. А в телике в это время маршировали с факелами злобные бандерлоги.
Или вот, когда всё только начиналось, у нас по всем каналам шли репортажи о кровавых нападениях на милицейские посты. Мы связываемся с югом Украины - «что у вас там творится, кого убили»? Нам человек говорит: «Спокуха, никого не убили. Мой папа как раз мент, получает приказ - всем отделением ровно в три спуститься в подвал. Спускаются. Наверху звон и грохот. Потом по звонку вылезают. В отделении всё разбито и разлиты лужи томатного сока. Матерясь, начинают уборку. Вечером по российскому тв смотрят репортаж о кровавом нападении на их отделение».
Так вот это и разжигалось. Естественно, потом полилась настоящая кровь, вслед за томатным соком. Но сначала было телевидение, которое так действовало. Есть у нас в уголовном кодексе спорная статья 282. О разжигании межнациональной розни. Всё что могу сказать - кого-то не того по ней судят.
- И что в этой ситуации делать обычным людям?
- Очевидно, что телевизор надо отключать и опираться только на межчеловеческие связи.
- Сможем ли мы когда-нибудь извлечь из этого урок?
- Не знаю. Ужас в том, что по той же технологии в следующий раз у нас могут обнаружить фашистов в Воронеже или на Дальнем Востоке. Перессорить можно в два счёта кого угодно и где угодно.
...
Но человек, который глотнул синего неба и свободы, он, конечно, уже другой. Поэтому когда в Украине полыхнул Майдан, я понимал тех, кто на него выходит. Наркотик свободы - покруче любого другого.

Сергей Калугин - Рассказ Короля-Ондатры о рыбной ловле в пятницу
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У 2014 році Шевчук у нашому місті давав безкоштовний концерт на одній з площ міста. Послухав та подивився з задоволенням.
Але все одно ззовні вони на жаль не до кінця бачать і розуміють всю ситуацію в нашій країні.
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Доренко (тот, что недавно умер) хорошо охарактеризовал русских. Он сказал, что их баринам не выгодно, чтобы Россия была процветающей и сравнил с пингвинами, которые в мороз -50С прижимаются друг к другу. Их враг мороз, а вместе им теплее. Так и кацапы. У них вокруг враги и им кажется, что они должны быть вместе, как пингвины, чтобы не замерзнуть. Доренко сказал, что, как только, скажем Владивосток станет богатым краем, как Южная Корея, то пошлют Москву нах подальше, претендуя на независимость от оной. Зачем слушать каких-то мудаков за 7000 км, если мы и сами можем рулить и на равных, как сильная экономика строить отношения с Японией, Ю. Кореей и т.д.? Поэтому, бедная Кацапия это залог их существования, как государства.
Как по мне, так очень даже точно подмечено.
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Правда здесь на цензоре тоже иногда думаешь, что это новостной сайт РФ.
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Я в конце 80-тых на его концерты ходил в КПИ.
Были времена!

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Бред.
Какой может быть в принципе мир, если это противоречит интересам Расии?
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Правильно сказал, но попсу обидел, сам ведь тоже из неё
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опять 25 - война не потому что коцапы влезли сруцьким миром, а потому что мы не хотим на условиях куйла договариваться, и опять у них все надежды на зелю.
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Ха, и тут Зеленский должен договариваться с Путиным, а Путин никому ничего не должен.
Украина, значит, виновата в продолжении войны.
Россиянина только могила исправит.
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Ніби старий раніше трохи більш адекватним був... Питання війни на Донбасі - то виключно до ***** (путіна). Ось при нагоді хай у нього й спитає.
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Юрик добряче обьяснил вате их недалекое будущее....
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Ха, Юрий позавидовал попсе - мол, миллионы долларов в год зарабатывает.
А рокеры, интересно, сколько? Понятно, до попсы не дотягивают, но хоть примерно. Тот же Шевчук со своим ДДТ?
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Кілька притомних людей на расєї ще залишилося. Юрій - один із них.
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Я знову ж таки переконуюсь яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір!!
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Середня платня у багатьох містах 15-20 тис рублів......
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"...Мы мужественны и духовиты..." - скрєпний чувак, "настаящій рузькє чєлавєк" - батько українець мати волжська булгарка (татарка) - "классіка" можна сказати
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В параші з кожної праски Україна, а в нас з кожної праски олігархів "зубожіння".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Какой утюг ни включишь: "Украина, Украина". Хватит наблюдать за соседом! Это шизофрения!" - музыкант Юрий Шевчук предрек России будущее "в обнимку с Северной Кореей"
 
 
 
 
 
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