 "Какой утюг ни включишь: "Украина, Украина". Хватит наблюдать за соседом! Это шизофрения!" - музыкант Юрий Шевчук предрек России будущее "в обнимку с Северной Кореей"

"Какой утюг ни включишь, везде только одно: Украина, Украина... Бесконечно, Украина. Ну, сколько можно?! Может, они сами разберутся? Любят нам втирать, что в городах на Днепре все плохо. А у нас что, все так идеально? Отличные дороги, чистые города, высокие пенсии, лучшие в мире медицина и образование, некоррумпированная бюрократия, высокотехнологичные производства?" - заявил в интервью российским журналистам Шевчук. - Чтобы строить светлую, чистую, образованную, богатую Россию, не нужно с утра до ночи истерично наблюдать за соседом. Это шизофрения. Давайте займемся своими проблемами".
Кроме того, Шевчук высказал надежду, что в скором времени Россия и Украина закончат войну на Донбассе: "Вот Зеленского выбрали, может быть, у него хватит здоровья договориться с Путиным и развернуть им все к миру, который простые люди давно ждут и в Москве, и в Киеве, и особенно на Донбассе. Хватит крови. В будущем все разрешится, в чьей стране будет лучше жить, туда все и потянутся. А сейчас не правда рулит - пропаганда. Ястребы, слуги войны, отвлекают наши народы от внутренних проблем. Чтобы сохранить свою власть".
Легендарный музыкант резко раскритиковал ситуацию, сложившуюся в его стране: "Приезжаешь в марте из "загнивающей Европы" в замечательный, окрыляющий своей прекрасной архитектурой Питер, и первое, что бросается в глаза: ужасающая грязища. Все грязное - машины, дома, собачье говно везде летает, машины на газонах, мусор в лесах, свалки, помойки - отношение к природе варварское, потребительское".
При этом будущее родной страны видится Шевчуку в мрачных красках: "Мы мужественны и духовиты, но отстаем технологически от передовых стран мира и с такой социально-экономической политикой окажемся на дне, на задворках, в обнимку с Северной Кореей. При этом еще и пропасть между богатыми и бедными катастрофически растет. Средние заплаты во многих городах не больше пятнадцати - двадцати тысяч (примерно 7-10 тысяч гривен), - прим.Цензор.НЕТ) - ну, что это такое? А в это время разные нефтегазовые менеджеры и попса зарабатывают миллионы долларов в год".
Да с фамилией хохляцкой
Отчего ж в тоске кабацкой
Угодил под колесо?
Я зарезан без ножа
Я прострелен но не пулей
Вы мою свечу задули
Осень - темная душа (с)
Эрдоган согласился построить АЭС, и пустил рашистов на строительство.
Результат: в фундаменте АЭС появились трещины. Бетон удалили, залили снова.
Через несколько месяцев трещины в фундаменте появились опять...
И самое главное - Турция молчит. Народ, гражданское общество - молчит. То ли уже расстреляно, то ли пока только запугано...
И баран Эрдоган ещё обижается, что его в ЕС не берут...
Вони весь Світ хочуть окацапить!
На это здоровья не нужно. Здоровье потребуется после этого. Драпать с Украины...
То что наши рекруты завоевали для России такую гигантскую территорию, это "упускаем". Главное что Жирик недавно, оставил нам 200тыс. кв. км., возрадуемся.
Тот кто всегда кричит о свободолюбии, но "350 лет молился и ждал".... не заслуживает и на 200тыс. кв. км.
Я не понимаю чтобы сильный кичился силой, свободный - свободой, а умный - отсутствием дружбы с фон Альцхеймером.
Шевчук, иди вместе с договорами о мире в(или на). "реакционер" на России либо мертв, либо неживой, либо жил давно и всем пох.
Навальному - привет)
Петро, где там твой сраный визовый режим с дружком Пуйлом и Мертвечуком за 5 лет? Время еще есть до инаугурации Зе. Или еще не все погоны и цацки раздал?
В Москве Юрию Шевчуку и Андрею Макаревичу "отомстили" за их политические убеждения, не совпадающие с официальной линией "партии и правительства" России.
Как известно, ранее и Андрей Макаревич, и Юрий Шевчук поддержал Украину и осудил политику президента России Владимира Путина по отношению к Крыму и Украине. Теперь в Москве прямо в центер города, на Новом Арбате висит огромный баннер с подписью "Пятая колонна. Чужие среди нас", на котором изображены Юрий Шевчук, Андрей Макаревич, политики Алексей Навальный и Борис Немцов.
https://tv.ua/news/893978-makarevicha-i-shevchuka-povesili-v-moskve
Портрет лидера нации в великолепном клипе на песню Шевчука
З інтерв'ю:
- Значит, группа была и в Украине?
- У нас там прекрасный фан-клуб мы много лет ездим в туры по всей стране. Сейчас вот правда... застопорилось.
- Насколько адекватно сейчас российское телевидение говорит об Украине?
- Я его практически не смотрю, и раньше не смотрел, а уж как начался бардак - так принципиально и совсем. Психическое здоровье нужно сохранять. Несколько раз что-то цеплял - содрогался и убегал. У нас куча поклонников во всех регионах страны, включая Донецк и Луганск, если приспичит - мы имеем возможность получать информацию из первых рук.
- Какой-нибудь пример можешь привести?
- Незадолго до первой крови мы играли во Львове. Пропаганда уже тогда захлёбывалась, живописуя националистический шабаш в западной Украине, это я помню. В реале Львов жил обычной тихой жизнью европейского туристического города, бесконечно доброжелательной по отношению к гостям. Русская речь в нём звучала постоянно и везде. О майданных страстях свидетельствовала только небольшая сборная сцена перед рыночной площадью, типа тех, что у нас ставят на всякие «дни города». Перед ней паслось на морозе человек сорок с флагами Украины, по виду - учителя и студенты. А на сцене, на чистейшем русском языке какой-то дядька возносил здравицы Ходорковскому и скорбел об Анне Политковской. Типа, слава русским, что против имперской политики Кремля. Народ вяло хлопал. Наш провожатый из местных поклонников всё равно распереживался и попытался извиняться, но мы ему сказали, что совершенно не за что - у нас такое на любом митинге оппозиции можно услышать. А в телике в это время маршировали с факелами злобные бандерлоги.
Или вот, когда всё только начиналось, у нас по всем каналам шли репортажи о кровавых нападениях на милицейские посты. Мы связываемся с югом Украины - «что у вас там творится, кого убили»? Нам человек говорит: «Спокуха, никого не убили. Мой папа как раз мент, получает приказ - всем отделением ровно в три спуститься в подвал. Спускаются. Наверху звон и грохот. Потом по звонку вылезают. В отделении всё разбито и разлиты лужи томатного сока. Матерясь, начинают уборку. Вечером по российскому тв смотрят репортаж о кровавом нападении на их отделение».
Так вот это и разжигалось. Естественно, потом полилась настоящая кровь, вслед за томатным соком. Но сначала было телевидение, которое так действовало. Есть у нас в уголовном кодексе спорная статья 282. О разжигании межнациональной розни. Всё что могу сказать - кого-то не того по ней судят.
- И что в этой ситуации делать обычным людям?
- Очевидно, что телевизор надо отключать и опираться только на межчеловеческие связи.
- Сможем ли мы когда-нибудь извлечь из этого урок?
- Не знаю. Ужас в том, что по той же технологии в следующий раз у нас могут обнаружить фашистов в Воронеже или на Дальнем Востоке. Перессорить можно в два счёта кого угодно и где угодно.
...
Но человек, который глотнул синего неба и свободы, он, конечно, уже другой. Поэтому когда в Украине полыхнул Майдан, я понимал тех, кто на него выходит. Наркотик свободы - покруче любого другого.
Сергей Калугин - Рассказ Короля-Ондатры о рыбной ловле в пятницу
Але все одно ззовні вони на жаль не до кінця бачать і розуміють всю ситуацію в нашій країні.
Как по мне, так очень даже точно подмечено.
Были времена!
Какой может быть в принципе мир, если это противоречит интересам Расии?
Украина, значит, виновата в продолжении войны.
Россиянина только могила исправит.
А рокеры, интересно, сколько? Понятно, до попсы не дотягивают, но хоть примерно. Тот же Шевчук со своим ДДТ?