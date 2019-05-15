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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Кабмин (10957) пикет (575) таможня (1412) Кривицкий (10) евробляхи (129)

 "Евробляхеры" жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Владельцы автомобилей на европейских номерах (евроблях) пикетируют Кабинет министров с требованием не назначать и.о. заместителя председателя Государственной фискальной службы Украины, отвечающего за таможенное направление, Виктора Кривицкого главой таможенной службы.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сегодня, 15 мая, владельцы евроблях вышли на пикет Верховной Рады. Затем они прошли по ул. Грушевского к зданию Кабмина.

Под Кабмином активисты зажгли фаеры и озвучили свои требования. Основное требования к правительству митингующих - не назначать Виктора Кривицкого главой таможенной службы.

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Ранее под зданием Верховной Рады митингующие выдвинули свои основные требования к властям: отмена акциза на растаможку автомобилей, остановка повторных штрафов в 8500 грн после растаможки и отсрочка введения штрафов в 170 тыс. грн за нерастаможку. Митингующие предлагают парламенту продлить срок действия льготного периода растаможки и отсрочить введение акциза до 2020 года.

Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 01
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 02
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 03
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 04
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 05
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 06
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 07
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 08
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 09
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 10
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 11
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 12
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 13
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 14
Евробляхеры жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы 15

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/n3126942
 
   
 Топ комментарии
 
У нас президент КВН-щик с купленым дипломом.
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Только в нашем "Гондурасе" разтаможка дороже авто. И тот, кто скажет, что эти деньги идут на пенсии, пусть посмотрят на дворцы чиннуш, судей таможенников и т.д
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точнее - ЗЕБИЛЫ... там 100% тех, кто голосовал за вазелина, в надежде что тот отменит растаможку.
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Все хто хотел давно растаможили бляхи. А эти судя по всему хотят барыжить автохламом вот и митингуют.
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На ранке увидел такое же авто как и у меня только на эстонских номерах. Как раз стоял хозяин. Подошел. Завязали разговор... и он говорит, мол за разтоможку зарядили в два раза дороже чем брал. Ясно, мы повозмущались. Я ему и говорю... будешь отдавать на "органы"? Он... не знаю... я надеюсь что "силенский" сделает для всех по 500 евро... Думаю ладно... даю номер, сказал что когда будет отдавать на разбор, пускай звонит... Вот такие дела.
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Евро-цены на всё, даже на коммуналку. А вот Евро авто по доступной цене (вместо хлама Жигулей, Волг, Лайносов и прочей рухляди) - зась! Никаких автозаводов в Украине нет, так и налоги конские! Главный показатель - порохоботы, они обычно с особой ненавистью бросаются на Евро авто "Євробляхери" палять під Кабміном фаєри: вимагають не призначати Кривицького главою митної служби - Цензор.НЕТ 8775
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А мое їх під завісу від3.14здити, щоб життя медом не здавалося.
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Автоевродокументы - пакет для езды по Украине без штрафов после 23 мая 2019, растаможка, растаможивание евроблях, перезаезд-перезагон, техосмотр, страховка Зеленая карта, нотариальная доверенность, вписание совладельцем, восстановление техпаспорта и номерных знаков, восстановление в базе-реестре, снятие с учета и другие документы на авто из Евросоюза, Литвы, Польши, Германии и т.п. http://autotehosmotr.pp.ua
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Быдло жаждет шары для простого нарИду. Подождите немного, зебилы, скоро Коломойский все до копейки высосет из Украины, в том числе и из вас.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Евробляхеры" жгут под Кабмином фаеры: требуют не назначать Кривицкого главой таможенной службы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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