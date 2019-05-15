 Полицейские на блок-посту в Луганской области 9 мая повалили водителя на землю и брызнули в лицо "Тереном", - ГБР

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
Участковый офицер полиции и полицейский сектора реагирования с февраля несли службу на блокпосту в Кременском районе Луганской области.
По данным следователей, 9 мая они во время проверки легкового автомобиля потребовали, чтобы водитель высыпал на асфальт вещи из находившейся в багажнике сумки. Когда водитель вместо этого просто открыл сумку и дал возможность ее осмотреть – мужчину повалили на землю, надели на него наручники и брызнули в лицо "Тереном".
Водитель потерял сознание. Позднее у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ссадины различных частей тела.
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Против полицейских открыли производство за превышение власти. В качестве меры пресечения суд избрал им личное обязательство.
Если вина правоохранителей будет доказана, им грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
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Там на любого написать могут.
Хоча б вже 185КупАП тулили...але й там нюанс "непокора законному розпорядженню".
Право обмежувати доступ особи н авизначену територію, та інші обмеження, які має право застосовувати поліція визначені низкою міжнародних правових актів, до яких належать: 1.Європейська конвенція прозахист правлюдини і основоположних свобод від 01.11.1950 (затверджена членами Ради Європи). 2.Основоположні принципи застосування сили та вогнепальної зброїслужбовцями органів правопорядку ООН від 1990 року. 2. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку від 17 грудня 1979 р. В основоположних принципах застосування сили та вогнепальної зброї службовцями органів правопорядку ООН від 1990 року зазначено, що службовці органів правопорядку, в їх відносинах із затриманими особами або взятими під варту, не повинні застосовувати силу, крім випадків, коли це суворо необхідно для підтримки безпеки і порядку в установі, або коли їх особиста безпека є під загрозою
Мент просто даун, з комплексом вахтера. Та туди нормальні й не йдуть, зрештою...
Так ось взяли просто і повалили на асфальт!!!
А за моє життя ніхто мене ні разу і не валяв!
Писаки хрінові, вічно видряпають сенсацію із гною!!!
если то не сепар конечно