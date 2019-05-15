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Все про:Луганщина (4050) Нацполиция (9413) издевательство (73) блокпост (201) ГБР (308)

 Полицейские на блок-посту в Луганской области 9 мая повалили водителя на землю и брызнули в лицо "Тереном", - ГБР

Двоих полицейских из Краматорска подозревают в издевательстве над водителем на блокпосту в Луганской области. Им грозит от 3 до 8 лет заключения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Участковый офицер полиции и полицейский сектора реагирования с февраля несли службу на блокпосту в Кременском районе Луганской области.

По данным следователей, 9 мая они во время проверки легкового автомобиля потребовали, чтобы водитель высыпал на асфальт вещи из находившейся в багажнике сумки. Когда водитель вместо этого просто открыл сумку и дал возможность ее осмотреть – мужчину повалили на землю, надели на него наручники и брызнули в лицо "Тереном".

Водитель потерял сознание. Позднее у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ссадины различных частей тела.

Читайте на Цензор.НЕТ: Прокурор из Мелитополя погорел на взятке в $10 тыс. за непринятие мер против незаконной недвижимости. ФОТО

Против полицейских открыли производство за превышение власти. В качестве меры пресечения суд избрал им личное обязательство.

Если вина правоохранителей будет доказана, им грозит от 3 до 8 лет за решеткой с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3126939
 
   
 Топ комментарии
 
Ви вірите у цю версію? Якась вона сира. Ось так, просто, без жодних причин проявили агресію? А чому до цього водія, а не до інших? Муть якась
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А если бы не руцкий мир, не было бы никаких блокпостов. Вот уж услужили сиамские "братья".
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За таке треба сажати,і надовго.
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Посадят... под "личное обязательство", как того борца сумо. А от службы ублюдков, как я понимаю, не отстранили.
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За такое как написано))))
Там на любого написать могут.
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Ви вірите у цю версію? Якась вона сира. Ось так, просто, без жодних причин проявили агресію? А чому до цього водія, а не до інших? Муть якась
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Почему бы и нет. Тут в комментах незнакомых людей дерьмом поливают за то, что они не там родились, там - валят на землю и поливают баллоном.
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добре, значить вони хворі неадеквати. Цікава версія, а чому ж тоді саме цього водія, а інших ні?
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Так інші просто не непритомніли,виявились міцнішими...Витерли криваві соплі,заплатили дань і поїхали собі далі...
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це не Росія. Тут поліцейському навіть перед реальним козлом і лайном доведеться вибачатись.
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Не могу знать. Может показался подозрительным, может настроение было плохое... В аэропортах тоже не всех подряд тщательно проверяют - кого-то со жменей мелочи в кармане пропускают, а кого-то заставляют снять обувь и долго копаются в сумке.
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І що? Якісь два депіла, нариваються на 342 КК України. Для тупого коментатора - "какие то непонятные требования" - ну то відкрий закон про "поліцію" і почитай, чи може поліцейський визначити зону чи ні. Сидіти у кріслі, нести псевдоюридичну хєрню, це одне. Піти робити в поліцію і показати як потрібно самому, це інше. І так, коментатор реально тупий і неосвічений.
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Так, там було 2 депіла, у формі. І коментатор (блогер, взагалі-то) їх натягує регулярно. Ну, буває і його увідділок тягають
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Вам скільки років? Потрібно бути недорозвинутим, або депілом щоби провакуватт людей зі зброєю та при виконанні. Мало того коментатор має дуже низький рівень освіти. Поліцейський має право встановити відстань на яку особа не може до нього підійти. Порушення цієї вимоги межує із вчиненням злочину передбаченого ст.342 ККУ. Нариватись на кримінал, у чому тут розум? В США на нього вже наставили би ствол, а поліз би далі, просто пристрелили...
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там не було жодної провокації. 342 можете собі запхати...до кишеньки. підійде мент і 3чі попросить пострибати на місці. Не виконання=опору, і об асфальт, ага.

Хоча б вже 185КупАП тулили...але й там нюанс "непокора законному розпорядженню".

Право обмежувати доступ особи н авизначену територію, та інші обмеження, які має право застосовувати поліція визначені низкою міжнародних правових актів, до яких належать: 1.Європейська конвенція прозахист правлюдини і основоположних свобод від 01.11.1950 (затверджена членами Ради Європи). 2.Основоположні принципи застосування сили та вогнепальної зброїслужбовцями органів правопорядку ООН від 1990 року. 2. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку від 17 грудня 1979 р. В основоположних принципах застосування сили та вогнепальної зброї службовцями органів правопорядку ООН від 1990 року зазначено, що службовці органів правопорядку, в їх відносинах із затриманими особами або взятими під варту, не повинні застосовувати силу, крім випадків, коли це суворо необхідно для підтримки безпеки і порядку в установі, або коли їх особиста безпека є під загрозою

Мент просто даун, з комплексом вахтера. Та туди нормальні й не йдуть, зрештою...
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*буряк* ,скорей всего сепар-коллаборант ,отказавшийся выполнить законное требование ! Ребят надо поощрить
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А если бы не руцкий мир, не было бы никаких блокпостов. Вот уж услужили сиамские "братья".
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Цей блоу пост не на лінії рожмежування,це Україна,а в Україні треба діяти виключно по закону.
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То блок посту. А що робиться по всій України..Вчора Сабаков роздавав чергови новеньки авто недонскам ********** полюції і з цинизмом каже що їх поважає народ..10 % довіри до поліції це реальні цифри. Замість реформи ми маємо авківське ОЗУ і це правда. всей непотріб зосереджено в патрульній поліції Ковадли, Олійники вбивці, також є шахраї, садисти, брехуни подонки і мразі це є патрульна поліція в 80 %..
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Шо знову????
Так ось взяли просто і повалили на асфальт!!!
А за моє життя ніхто мене ні разу і не валяв!
Писаки хрінові, вічно видряпають сенсацію із гною!!!
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менты они такие
если то не сепар конечно Поліцейські на блокпості в Луганській області 9 травня повалили водія на землю і бризнули в обличчя "Тереном", - ДБР - Цензор.НЕТ 9764
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якщо мусора в Києві кричать "лажись , бандера !" ,то навряд чи там вони патріотичніші .
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Кременная - это глубокий тыл. Там на блокпосту постоянные поборы. "Дай хоть 100 грн на сигареты". Фу. Стыдно. Одно мудачье там службу несет, УБД зарабатывает
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У каждого действия должна быть причина, полицейские ведь не психопаты, их проверяли перед службой. Статья без причин, тупо не о чем.
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блок пост г- де ВИДЕО? если нет - полицАйских в кутузку... а если видео в наличии то какие проблемы обосновать законность своих действий?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейские на блок-посту в Луганской области 9 мая повалили водителя на землю и брызнули в лицо "Тереном", - ГБР
 
 
 
 
 
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