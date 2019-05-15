 Шум вокруг инаугурации создан для того, чтобы отвлечь внимание от снятия неприкосновенности и отмены преступной мажоритарки, - Березюк

Об этом в кулуарах парламента сказал лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поддержка интереса к безсмысленной дате - это момент, чтобы забыть о другом. А должна быть другая дискуссия - о снятии неприкосновенности. Потому что она фундаментальна. Если бы парламент это принял, то у него не было бы проблем с избирателями. Также как и закон про выборы. Но депутаты не могут отпустить преступную мажоритарку. Они сами прямо говорят, что "прикормили свои округи и не будут их отдавать". Они больше боятся потерять мажоритарку, чем роспуска парламента", - сказал он.

Березюк напомнил, что парламент обещал снять неприкосновенность ещё в 2014 году, "спекулируя на чистых эмоциях".

Читайте также: Вопрос инаугурации Зеленского будет рассмотрен Радой в четверг первым, - Парубий

"Кстати, есть дискуссия по поводу инаугурации 19 числа, в день скорби. Я считаю, что если президент это выбрал, то это символ символов - поклясться перед живыми в день, когда чтят тех, кто отдал жизни за то, чтобы мы жили в свободной стране. Это очень ответственно... Я даже рад, что такая дискуссия возникла. Потому что 80% населения даже не знало бы, что 19 мая - такой важный день, когда нужно подумать о прошлом в контексте будущего", - добавил нардеп.