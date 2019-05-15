 Шум вокруг инаугурации создан для того, чтобы отвлечь внимание от снятия неприкосновенности и отмены преступной мажоритарки, - Березюк

Об этом в кулуарах парламента сказал лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк, сообщает Цензор.НЕТ.
"Поддержка интереса к безсмысленной дате - это момент, чтобы забыть о другом. А должна быть другая дискуссия - о снятии неприкосновенности. Потому что она фундаментальна. Если бы парламент это принял, то у него не было бы проблем с избирателями. Также как и закон про выборы. Но депутаты не могут отпустить преступную мажоритарку. Они сами прямо говорят, что "прикормили свои округи и не будут их отдавать". Они больше боятся потерять мажоритарку, чем роспуска парламента", - сказал он.
Березюк напомнил, что парламент обещал снять неприкосновенность ещё в 2014 году, "спекулируя на чистых эмоциях".
"Кстати, есть дискуссия по поводу инаугурации 19 числа, в день скорби. Я считаю, что если президент это выбрал, то это символ символов - поклясться перед живыми в день, когда чтят тех, кто отдал жизни за то, чтобы мы жили в свободной стране. Это очень ответственно... Я даже рад, что такая дискуссия возникла. Потому что 80% населения даже не знало бы, что 19 мая - такой важный день, когда нужно подумать о прошлом в контексте будущего", - добавил нардеп.
И хоть бы одна сволочь сказала правду: "Из-за 73% ....звонов мы потеряли десятки миллиардов долларов потенциальных инвестиций в нашу экономику. Потому что ни один идиот в мире не станет инвестировать в страну где власть кардинально меняется каждые пять лет".
Отримали презЕдента, який отримує гроші з кремля, з якого ржуть і насміхаються бидлани з Тагіла, коли він рже з України, мови, культури та українців.
Не хотіли нормального президента, бо він багатий, в нього успішний бізнес, що платить мільярди податків і сотнями мільйонів вимірюється благодійність.
Отримали презЕдента, який збриває чорне бабло на корпоративах олігархів, за 30% ціни купляє в них особняки, працює через кіпрські офшори, всі фірми якого збиткові, і навіть не знає, яка ставка оподаткування в Україні.
Не хотіли нормального президента, бо президент не має мати бізнесу, незважаючи на те, що свій бізнес він віддав в траст всесвітньо відомій американській компанії.
Отримали презЕдента, який у не зовсім законний спосіб передав свій бізнес пасанам с района, щоб порулілі, поки його нема.
Отримали маріонетку олігарха, яка кричить, що всім треба подавати декларації, заробітчани мають платити 5% податку на все зароблене за кордоном за всі роки, а ЄСВ треба знову підняти до рівня, як то було за янека.
При цьому нуль претензій до олігархів…
А тепер замість того, щоб подивитися, як це чучало буде виконувати обіцянки та знижувати тарифи, підвищувати пенсії та садити олігархів, ці амеби вимагають ще й дати йому можливість сформувати більшість в ВР.» ©
Причем здесь то, кого выбрал народ сейчас?
Не нужно передергивать.
Доллар укрепляется ко всем основным валютам уже более полугода!!!
А гривна в настоящее время укрепляется по отношению к доллару.
Делайте выводы. Учите матчасть!
Поглядим какой ураган пройдётся по кадровым назначениям и доллару после начала правления клована.
Но, сразу после избрания клована сауды под благовидным предлогом свалили.
Мои искренние поздравления всем сотрудникам "Антонова" кто голосовал за коЗеманду. Светлый и чистый взгляд Разумкова теперь освещает им путь за пособием по безработице.
Саудовская делегация была в Киеве, по личному приглашнию Пороха. Смотрела самолёт, провела переговоры, бумаги подписала.
Увы...
Слава коЗеманде !
В СЛОВАКИИ прошел второй тур 16 МАРТА, инагурация - В ИЮНЕ. И словаки спокойно работают и ждут инагурацию . А В УКРАИНЕ У ЗЕБИЛОВ ( А МОДЕТ У хремля) - ИСТЕРИКА.
Не переживай, этим тоже поворовать хватит. Пристраивайся к корыту.
Где???????? Пять лет не хватило!
Истинную демократию предоствляет именно полностью мажоритарная система, где ты голосуешь за конкретного человека, которому поверяешь и жизненная позиция которого максимально совпадает с твоей.... В партийной системе никто, ни за что не отвечает....Кроме того голосуешь за одну партию, они проводят туда людей (не важно открытые или закрытые списки...) а потом начинается бегство в другие фракции....Да и покупать лояльность отдельных партии легче и дешевле, чем у сотни мажоритарщиков!
Подчинявшихся одному королю на магдебурском праве В Украине около 500 тоже самое
Успешно защищаясь от феодалов они помогали королю наводить порядок.Короли подчинив феодалов принялись за города.Деньги на войны между королями очень нужны были.Так создовалась Европа. Если воевать с корупцией то Киеву стоит создать независимые громады на максимальном и добровольном самоуправлении с переходом в республику громад.
Вот примерно о чем говорить стоит,о мриях. А тут можритарка, списки где преспектива.
Обратно все в общее корыто а потом попробуй отгони и все сначала по кругу. Пока не будет настоящих современных громад спроэктированных учеными но не политиками.И люди сами выберут и испытают,поделятся опытом.Когда то у нас было эфэктивное самоуправление