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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:инаугурация (314) неприкосновенность (892) Березюк (189)

 Шум вокруг инаугурации создан для того, чтобы отвлечь внимание от снятия неприкосновенности и отмены преступной мажоритарки, - Березюк

Дискуссии о дате инаугурации отвлекают общество от вопроса снятия депутатской неприкосновенности и изменения избирательной системы.

Об этом в кулуарах парламента сказал лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Поддержка интереса к безсмысленной дате - это момент, чтобы забыть о другом. А должна быть другая дискуссия - о снятии неприкосновенности. Потому что она фундаментальна. Если бы парламент это принял, то у него не было бы проблем с избирателями. Также как и закон про выборы. Но депутаты не могут отпустить преступную мажоритарку. Они сами прямо говорят, что "прикормили свои округи и не будут их отдавать". Они больше боятся потерять мажоритарку, чем роспуска парламента", - сказал он.

Березюк напомнил, что парламент обещал снять неприкосновенность ещё в 2014 году, "спекулируя на чистых эмоциях".

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"Кстати, есть дискуссия по поводу инаугурации 19 числа, в день скорби. Я считаю, что если президент это выбрал, то это символ символов - поклясться перед живыми в день, когда чтят тех, кто отдал жизни за то, чтобы мы жили в свободной стране. Это очень ответственно... Я даже рад, что такая дискуссия возникла. Потому что 80% населения даже не знало бы, что 19 мая - такой важный день, когда нужно подумать о прошлом в контексте будущего", - добавил нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/n3126938
 
   
 Топ комментарии
 
Стільки як і Ляксєй Петрович Порошенко))
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А перед этим пять лет очень МНОГО инвестровали в страну, где коррупция увеличилась в разы!
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Стільки як і Ляксєй Петрович Порошенко))
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А Зеля,як Ляксєй Петрович Порошенко.Тільки Зеля на нулі був,а Ляксєй ні))
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А ты,я вижу,вылазишь с "окопа" диванного только посрать на Зе
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ну да, из Угорщины оно виднее что, кто и кому у нас обещал Порошенко...
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прошло примерно 17870 часов как ты УКЛОНЯЕШЬСЯ от защиты Украины..
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Я за отмену мажоритарки, при условии ограничения прохождения во вру двухпартий.
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Хоч раз мусорна Самонеміч сказала те, що очевидне звичайним людям.
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Сколько же умных и дальновидных политических деятелей двигают чудесные мысли: о выборах, инаугурациях, посадках, арестах...

И хоть бы одна сволочь сказала правду: "Из-за 73% ....звонов мы потеряли десятки миллиардов долларов потенциальных инвестиций в нашу экономику. Потому что ни один идиот в мире не станет инвестировать в страну где власть кардинально меняется каждые пять лет".
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А перед этим пять лет очень МНОГО инвестровали в страну, где коррупция увеличилась в разы!
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«Не хотіли нормального президента, бо в нього Ліпєцька хвабрика, і це торгівля на крові.
Отримали презЕдента, який отримує гроші з кремля, з якого ржуть і насміхаються бидлани з Тагіла, коли він рже з України, мови, культури та українців.
Не хотіли нормального президента, бо він багатий, в нього успішний бізнес, що платить мільярди податків і сотнями мільйонів вимірюється благодійність.
Отримали презЕдента, який збриває чорне бабло на корпоративах олігархів, за 30% ціни купляє в них особняки, працює через кіпрські офшори, всі фірми якого збиткові, і навіть не знає, яка ставка оподаткування в Україні.
Не хотіли нормального президента, бо президент не має мати бізнесу, незважаючи на те, що свій бізнес він віддав в траст всесвітньо відомій американській компанії.
Отримали презЕдента, який у не зовсім законний спосіб передав свій бізнес пасанам с района, щоб порулілі, поки його нема.
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Не хотіли нормального президента, який боровся з олігархами.
Отримали маріонетку олігарха, яка кричить, що всім треба подавати декларації, заробітчани мають платити 5% податку на все зароблене за кордоном за всі роки, а ЄСВ треба знову підняти до рівня, як то було за янека.
При цьому нуль претензій до олігархів…
А тепер замість того, щоб подивитися, як це чучало буде виконувати обіцянки та знижувати тарифи, підвищувати пенсії та садити олігархів, ці амеби вимагають ще й дати йому можливість сформувати більшість в ВР.» ©
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Ответьте о размерах инвестиций, о которыъ Вы пишите!
Причем здесь то, кого выбрал народ сейчас?
Не нужно передергивать.
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А,шо там путен? нападение откладывается чи как?
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Откладывается пока. Михайло Помпео посетил российского Царя и сообщил о новом пакете целительных санкций.
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Если бы Вы хоть немного анализировали, что происходит сейчас на рынках, то не несли бы эту ахинею!
Доллар укрепляется ко всем основным валютам уже более полугода!!!
А гривна в настоящее время укрепляется по отношению к доллару.
Делайте выводы. Учите матчасть!
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Так ведь Порох ещё Президент. И министры - его.
Поглядим какой ураган пройдётся по кадровым назначениям и доллару после начала правления клована.
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Дело в порохе. Да. Потому что он уходит и вместе с ним эпоха бешеной коррупции. Следовательно и риски вложения в гривну уменьшаются пропорционально!
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Ну вот, поглядим. Клован начнёт чистую и прозрачную деятельность. Я лично в этом уверен. Галас навколо інавгурації створений для того, щоб відвернути увагу від зняття недоторканності і скасування злочинної мажоритарки, - Березюк - Цензор.НЕТ 1704
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Т.е. подтвердили, что бырыга вор и мародер!
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Так по твоим прогнозам уже с 22 апреля , должен быть армагедон и доллар по 75 . Когда же ты **** уже заткнешся ?
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А він із росії, у них і так долар по стільки!
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на чем основано " який отримує гроші з кремля" кроме твоего наркотического опьянения , а вата ???
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А какие инвестиции были при порохе. Есть цифры? Про завод Шкода слышал. А про инвестиции не очень.
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Инвестиции идут вслед за МВФ. И уходят за ним же. Приобрести доверие инвесторов очень трудно - нужны годы. А потерять - достаточно одного дня в апреле.
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то есть инвестиций и не было хехехе... как всегда байки про светлое будущее от воров у которых светлое настоящее.
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Сейчас Беня принесёт инвестицию. $ 6 лярдов за Приват. То есть, не принесёт, а унесёт.
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Понятно с инвестициями времен пороха. Зеро. Оно и понятно- нет дураков в воровскую малину миллиарды закидывать. Инвесторы сказки про светлое будущее не хавают.
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С какого курса заборостроительного ПТУ тебя выперли за неуспеваемость, интересно...
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Ты очередной аморальный порохобот. Тебе плевать на украинцев и на Украину.
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Намечался проект к саудами: строительство авиасборочного предприятия.
Но, сразу после избрания клована сауды под благовидным предлогом свалили.
Мои искренние поздравления всем сотрудникам "Антонова" кто голосовал за коЗеманду. Светлый и чистый взгляд Разумкова теперь освещает им путь за пособием по безработице.
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Так же как и станками "Оплот". Пиз.еть можно много, а как дело доходит до заключения контракта, так все - жопа.
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За пять лет все ограничилось намеком от саудов? Жуть какая то этот ваш порох.
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Талоны на ютуб попроси у Пригожина.
Саудовская делегация была в Киеве, по личному приглашнию Пороха. Смотрела самолёт, провела переговоры, бумаги подписала.
Увы...
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О намерениях. Почувствуйте разницу.
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Намерения были, да. Теперь - сплыли.
Слава коЗеманде !
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Порох небось откат взял и слился. Ну, в своем стиле. Все вопросы, товарищи саудиты, к Зеленскому. А бабки... Какие бабки?
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то есть за 5 лет "подписала бумаги " и фсе ??? вата австалийская, это ниочем вообще, похоже с ворами саудиты решили не связываться
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и уходят за ним же барыге в офшоры.Позавчера в Виннице был пример пэтиных "инвестиций".Какой нормальный человек будет инвестировать в Украину при пэдрыных рейдерских захватах?
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Так до выборов не было никаких проблем. Это сейчас вот братва почуяла что возвращаются 90-е. То ли ещё будет
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Какая нахрен братва? Это последие шикаладные судороги по отжиму того,шо можно ещё сп...ть.
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Тебе бы рассказы фантастические писать. Айзека Азимова переплюнешь.
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Не,я лучше сказки буду писать,как корней алексеевич порохочуковский
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Не было никаких проблем потому что не было никаких инвестиций?
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Делайте хоть что-нибудь на благо народа и страны, а не ради своего личного обогащения. За.бали Ваши обещания и лозунги.
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ЗЕБИЛЫ, уже в 10й раз объясняю всем в Цензоре, что евреи теперь будут добиваться целей все организацией истерик в эфире. 5ЛЕТ ИСТЕРИК
В СЛОВАКИИ прошел второй тур 16 МАРТА, инагурация - В ИЮНЕ. И словаки спокойно работают и ждут инагурацию . А В УКРАИНЕ У ЗЕБИЛОВ ( А МОДЕТ У хремля) - ИСТЕРИКА.
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па-ни-ма-ешь ли... В Сербии не так воруют,как тут.
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Ну да, но советник Зе по ЗСУ говорит лишней земли у ЗСУ много.
Не переживай, этим тоже поворовать хватит. Пристраивайся к корыту.
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давай педровата лучше про Зеленскую на миротворце загни
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И ЧЕМ БЕРЕЗЮК 5 ЛЕТ ЗАНИМАЛСЯ? ОЧЕРЕДНАЯ БОЛТОЛОГИЯ ОТ САМОПОМОЧИ. ХОТЕЛИ БЫ СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНА О ВЫБОРАХ - ДАВНО СДЕЛАЛИ БЫ. ПРОСТО ТУПО БЛОКИРОВАЛИ БЫ ТРИБУНУ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ НЕ БЫЛИ БЫ ПОСТАВЛЕНЫ НА ГОЛОСОВАНИЕ.
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Сказал- мы услышали, дальше что ? Вы же не на кухне, а вроде как в законодательном органе. А если снова отговорка, что не можете ничего изменить, так сложил мандат и домой .
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Мля. Вы обещали снять с депутатов неприкосновенность!!!!!
Где???????? Пять лет не хватило!
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А в чем "преступность" мажоритарки?!
Истинную демократию предоствляет именно полностью мажоритарная система, где ты голосуешь за конкретного человека, которому поверяешь и жизненная позиция которого максимально совпадает с твоей.... В партийной системе никто, ни за что не отвечает....Кроме того голосуешь за одну партию, они проводят туда людей (не важно открытые или закрытые списки...) а потом начинается бегство в другие фракции....Да и покупать лояльность отдельных партии легче и дешевле, чем у сотни мажоритарщиков!
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В средне вековой феодальной Европе были тысчи малых независимых городов по сути сел
Подчинявшихся одному королю на магдебурском праве В Украине около 500 тоже самое
Успешно защищаясь от феодалов они помогали королю наводить порядок.Короли подчинив феодалов принялись за города.Деньги на войны между королями очень нужны были.Так создовалась Европа. Если воевать с корупцией то Киеву стоит создать независимые громады на максимальном и добровольном самоуправлении с переходом в республику громад.
Вот примерно о чем говорить стоит,о мриях. А тут можритарка, списки где преспектива.
Обратно все в общее корыто а потом попробуй отгони и все сначала по кругу. Пока не будет настоящих современных громад спроэктированных учеными но не политиками.И люди сами выберут и испытают,поделятся опытом.Когда то у нас было эфэктивное самоуправление
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Все так по-украински Лидер фракции Олег Березюк 5 лет не парился про наличие неприкосновенности, зам пред. ВР Оксана Сыроид была очень довольна действующими полномочиями президента и даже не пикала, когда барыга постепенно узурпировал власть руками Верховной Рады. Когда ребята из Самопомочи обнулились (исключительно благодаря своим косякам) у них смертельно зачесалось в попе дать стране немощного Гаранта и беззащитных перед карательной системой депутатов. Идите уже на покой, оставьте роль псевдо-оппозиции для БПП и НФ. Мы вас не забудем. Но и не вспомним...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШум вокруг инаугурации создан для того, чтобы отвлечь внимание от снятия неприкосновенности и отмены преступной мажоритарки, - Березюк
 
 
 
 
 
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