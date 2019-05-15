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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Президентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Вопрос инаугурации Зеленского будет рассмотрен Радой в четверг первым, - Парубий

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная Рада рассмотрит первым на пленарном заседании в четверг.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

"Я надеюсь, сегодня будет комитет, и мы (в четверг. - Ред.) будем рассматривать вопрос по инаугурации первым", - сказал он на пленарном заседании Верховной Рады в среду.

При этом Парубий предложил членам комитета по вопросам правоохранительной деятельности в среду начать рассматривать законопроект касательно деятельности Государственного бюро расследований, а в четверг завершить рассмотрение голосованием за документ, после чего рассмотреть вопрос о назначении инаугурации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде зарегистрировали ещё две инициативы по дате инаугурации Зеленского

В настоящее время в Верховной Раде зарегистрировано семь проектов постановления о дате инаугурации президента Украины.

Напомним, комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады ожидает в среду, 15 мая, получить все внесенные постановления об инаугурации. Однако постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского могут вносить в парламент до 17 мая.

Источник: https://censor.net.ua/n3126937
 
 
 Топ комментарии
 
Это вообще цирк. Никогда еще не было проблем с инаугурацией. Что эти крысы во власти творят? Что они выжидают и выгадывают? Геть из Рады, рептилоидное болото. А Зеленский просто обязан их послать нах сразу после своей инаугурации. Этот червивый гнилушник достал уже всех.
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Обещали 14 мая, а уже обещают 16-го - ссут твари что их разгонят и они еще пол года воровать не смогут
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Да ты шо?! А сам обещал что во вторник 14-го ...ну уж точно и под "честное слово". Хотя Парубий и честь, мораль, порядочность....ЭТО не совместимые с этим негодяем понятия.
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это сборище депутанов - преступники во главе с парубием..
этих 450 шариковых, после инаугурации - надо привлечь к криминальной ответственности, парубий должен сидеть точно))
Украина без президента уже скоро месяц, и, депутаны должны ответить за балаган и безвластие в стране, которым воспользовался мародер поросенко в своих преступных целях..
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Ага. Совсем голодные. Рвутся к корыту, дни считают, чтобы поскорее слить Украину *****, получить гонорар и свалить за бугор. Там же у армии лишнего добра немерено, надо своим раздать , остальное продать, бабло прикарманить.
Сцуки, в 14-м пацаны в кроссовках воевали, похолодало - народ на термобельё деньги собирал, а ********* ещё к власти не пришла - а уже излишки нашла и трясётся от нетерпения, когда уже дерибан начинать.
**********.
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кто за то, чтобы поросенковскую свиноферму на нары??
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Ублюдки оху.вшие не хотят покидать кормушку .
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лучше зелебот прокоментируй ,какого хера клоун собрался с ********** шестёркой додоном встречаться?!
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А такого же и хера, что ***** этим паяцем брезгует - так хоть *****вской шестёрке сраку полизать да инструкции от ***** через Долбона получить в тайне от народа.
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Молодая команда рвется к корыту!
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Тише, дети, тише
Дайте деду срок -
Будет вам и белка,
Будет и свисток
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Можна не читати. Тут одні ватні й кацапські висєри Питання інавгурації Зеленського Рада розгляне в четвер першим, - Парубій - Цензор.НЕТ 408
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Свиноферма Копротивляется как может
Но судьба Свыни предопределена- срок, нары.
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Після дощику в четвер? Андюха, то що, свідомо "нариваєшся"?! Ваша вдача, що Зеленський шоумен, а не ветеран силових структур на кшталт Петровича або Справжній Чоловік з "залізними яйц@ми". Тому він і веде себе зараз як "дівчина на виданні" замість того, аби звернутись до виборців та попросити у них допомоги "вправити мізки" "оху@им від щастя" покідькам. Це ж треба так нехтувати волевиявленням людей та "ноги витирати" об Народ України! Ви, мразота, ще трішки "побикуйте", то дуже скоро вас "небайдужі громадяни" з бойовим досвідом за власним бажанням винесут "вперед ногами" з вашого гадюшника під вивіскою "верховна рада"! Вам, бичари, люди ще "роги" не "відбивали", тому ви, мабуть, дуже хочете це спробувати, аби впізнати, які це "враження" ?! Ну то якщо піде така "п'янка", то дуже багато з вас тоді вже точно не тільки не сховається за "мандат", а і взагалі не сховається,- навіть "на мальдивах"! І ти, парубій, тоді вже точно будеш "кандидат №2" (після пороха) в "буцигарню". "Дебіли, ***..."
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"класного "гаранта конституції обрали, ще присягу неприйняв а вже ноги об конституцію витирае Питання інавгурації Зеленського Рада розгляне в четвер першим, - Парубій - Цензор.НЕТ 1414
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Та на солопа йому та конституцiя якоicь там "держави-порноактриси"?
Його держава - росiя. Там бабло, там бiзнес, там солоденька ******* срака...
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Не плутайте народ УКРАЇНИ з бидлом , якому воювати - "НЄ", а Пабєду па-биріку і, бажано, за чужий рахунок, "бо уклоністи" . А стосовно обіцяних тобою "репресій" - не лякай їжака голою сра...кою. 9\10 із зєльоних ізбіратєлєй ні на Майдані, ні в АТО не були і не збираються, "бо уклоністи".
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зе-риг-ОВЦЫ! Президент-- це ГАРАНТ виконання Конституції та Законів!
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Був у нас у Львові таких офігенний патріот - Ростик Новоженець...Малий,пузатий,морда цегли просить...але полум"яний націоналість і борець за Україну...ще в дев"яностих докричався на мітингах до посали директора одного з заводів Кінескопу...Так робочі його силою посадили на тачку,через всю теритоію вивезли за браму і викинули...І хоч той виявився неунивающій,ще довго кричав на мітингах,але вже не такім увєрєним голосом...От би і Порубія кинути...хоч би в сміттєвий бак на коліщатках і вивезти з Ради...Яке б полегшення для України...Такі мрії...
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Порівняв Парубія в Ростиком. Ростик немає сімї, йому похер на чому його возили, а Парубій боєць по життю. Питання інавгурації Зеленського Рада розгляне в четвер першим, - Парубій - Цензор.НЕТ 1882
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Парубія заїбеш...ся кидать, кацсабе, бо дядько - з яйцями,це всі побачили ще на Майдані, де тебе не було, напевне. Тому й голова Ради. А про "націоналіста....вивезли на тачці" ти згадав, мабуть, у зв'язку з прийняттям ЗУ "Про мову..."? Не сц...и в кишеню , рашисте, і то добре, бо одразу видно як підгорає у косорилих і чому. А інавгурацію призначать по-закону : в останній день, як і належить. Отримаєте КОГО і ЩО обрали, зебіли.
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сказало брехливе чмо, з вже трирокияк недопартії ІНОРОДНИЙ ФРОНТ...
хоча...який з них фронт?...таке собі болото
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Інагурація буде в червні 2019 за рішенням Парубія Питання інавгурації Зеленського Рада розгляне в четвер першим, - Парубій - Цензор.НЕТ 2604
Так що *********** не хвилюйтесь. Питання інавгурації Зеленського Рада розгляне в четвер першим, - Парубій - Цензор.НЕТ 3345
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не знаю кому там і де капут, а курчат восени рахують.
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Liza Bogutskaya

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ N° 2.
Или: не мытьем, так катаньем.
Судя по количеству порохоботов в комментариях, будем судить о том, насколько я попала в точку.
Итак. Попытка сбрить наголо полномочия Президента Зеленского (а-ля Сыроид)- я считаю пока что неудавшейся. Но не все потеряно, Рада может к ней вернуться. Обрезание полномочий противоречит Конституции, а значит нужна просто позитивная Ухвала АК Суда.
К этому еще вернемся.
Что произошло вчера?
Судьи АКС вынели недоверие голове Суда- Шевчуку. Новая голова- будет мести совсем не по-новому. А по хорошо забытому старому. Судья из лояльных и к Порошенко, и к Януковичу.
Я роюсь в Законе о выборах Президента, который висит на сайте Президента и нахожу вот такую норму.
Ст. 9. Види виборів і порядок їх призначення.
1. Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими та ПОВТОРНИМИ.
2. Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України.
Ст. 10. Строки призначення виборів.
3. Повторні вибори Президента України призначаються Верховною Радою України в місячний строк з дня одержання подання Центральної виборчої комісії.
...
Казалось бы, ничего не вызывает подозрений.
Роюсь дальше. Закон про Вибори Президента від 05.03.1999.
Ст 15. Види виборів Презилента України.
4. Повторні вибори Президента України проводяться у випадках:
4) якщо особа після її обрання не набула мандата у порядку та у строк, встановлені Конституцією України та цим Законом.
НЕ НАБУЛА МАНДАТА У ПОРЯДКУ ТА У СТРОК.
...
Можно, конечно же громко рассмеяться, и возразить, мол, это же закон 99 года. В законе, который болтается у презилента Порошенко этой нормы нет...
НО! Дьявол всегда кроется в мелочах.
Дьявол кроется- я роюсь.
Закон 99 года дополнен. И в пунктах, которые изменены в марте 14 года, стоит такая пометка:
{Частину четверту статті 15 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}
А пункт 3- это: "3) у разі коли вибори Президента України визнані такими, що не відбулися;"
Дальше, смотрим ст. 17 Строки призначення та проведення виборів.
8.Постанова Верховної Ради України про призначення повторних виборів приймається не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня внесення до Верховної Ради України відповідного подання Центральної виборчої комісії.
9. Виборчий процес повторних виборів Президента України розпочинається наступного дня після офіційного опублікування постанови Верховної Ради України про їх призначення.
Что интересно, пометки о внесенных изменениях в 14 году о том, что Рада назначает дату выборов не в 15-ти дневный, а в месячный срок после подання ЦВК, уже нет.
...
Опять таки, можно подумать, что это мелочи и несуразица. В 14 году куда-то делась норма про то, что "якщо особа після її обрання не набула мандата у порядку та у строк, встановлені Конституцією України та цим Законом."
Можно даже подумать, что она раньше была упразднена.
НО! Никогда не было, и вот опять.
Есть УХВАЛА СУДУ (Конституционного) от 23.04.13.
Про ВІДМОВУ у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 15 Закону про Вибори Президента.
...
Кто не понял, объясняю.
Депутаты в апреле 13 года (зачем-то) обратились в КС за разъяснением статьи о Повторном голосовании. Еще раз: "якщо особа після її обрання не набула мандата у порядку та у строк, встановлені Конституцією України та цим Законом."
Конституционный Суд отказал в разъяснении.
Вишенка на торте:
Членом КС, который отказал рассматривать Конституционность этой нормы была судья
Наталья Шапатала, которая со вчерашнего дня является Головой Конституционного Суда.
...
Теперь смотрите.
Рада затягивает сроки инаугурации и даже рассмотрение и голосование по формальным видвинутым датам в пику той, что назвал Зеленский. Тихим сапом они дотягивают до окончания срока Инаугурации и опытная Наталья Шапатала включает рычаг п.4 ст.15 Закона о Выборах Президента от 05 марта 1999 г.
Вуаля. Повторные выборы.
Кстати, если что, головой Верховного Суда теперь служит бывшая юрист компании Roshen Малашенко. Это кроме уже упомянутой мной "ручной" Шапатале.
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Дуже багато літер, Порох - не ваш данбацкий поц, хоча б тому, не буде цього робити, падазрітєльная ви наша.
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Погоджено.
Після дощику у четвер розглядайте.
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Тянут суки, каждый день такие бабки через них проходят. Зеленскому будут тянуть до-последнего, чтобы и распустить не могу, и чтобы зарубежных гостей минимум времени пригласить было. А лучше, чтобы они приехали в будний день - будет сложнее добраться в виду и так большого количества людей в Киеве.
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запах и огонь горящих шин как то быстро подзабылся ...
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а картавый все стебётся.
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Наперсточники. Ничего нового, все, как обычно. Просто в критической для них ситуации им не до маскировки, время поджимает.
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Відпочинь в спамі Свинобот
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Возня вокруг инаугурации показала, что основной враг украинского народа не в Москве!
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Пацаны, падкатите мне булаву, сколько можно торчать за углом, у меня семки заканчиваются и срочно нужна доза. Не то начнется ломка, с непредсказуемыми последствиями. ПС. Срочная!! Верховная Рада. Г. Київ.
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вот, когда товарисч-юморист принесёт извинения украинцам за сравнение Украины с "порноактрисой", вот, тогда можно подумать об инаугурации.
А пока Зеленский не принёс извинения, лмчно для меня, это ЧМО!
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Ми на кацапа, що гадить на українському сайті, маємо зауважувати?
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Почитав, посміявся. Ідіть на Майдан, якщо за вами правда! А правда у спікера. Вони мали розглядами 14 травня, а тут депутат від партії Бені разом із Савченко принесли два законопроекти і рареєстрували у Верховні Раді. Цим вони відклали питання розгляду 14.05.2019 року дати інавгурації. То сожливо вони це зробили навмисно? Бо може ще немає ніякої команди?. Це як по Закону "Про мову" Спочатку будуть розглядати на профільному комітеті, потім в зал на голосування всі проекти. Ви цього не знали?
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А хто . що порушує? Час є і інагурація буде в межах закону. Чи гопникі спішать все під себе забрати,дак там,навіть "головний" орист завалилась на першому етапі конкурсу в верховний суд,а "великий"реформатор відбивається від слідстваза за незаконне збагатчення.,ну є ще авокат коломойського ,який разом з клоуном стоїть раком перед мойшой.да старий полковнічок хоче армію знову розпродати.95 квартал переходить зі сцени--в державні органи.
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Согласен. А еще стоит сократить адептов ************.
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Конторским гнидам из России и полезным дуракам и быдлу в Украине. Зеленский звонил и разговаривал с президентом Молдовы, которого Порошенко послал далеко и не признавал за признание Крыма российским. Этим звонком ваш клоун дал чёткий сигнал Путину, что он свой. Так что жду, когда этот клоун поползёт на коленях к Путину, исполняя своё обещание, и полюбуюсь вашими отвисшими челюстями. ВР очень правильно делает, указывая этому пианисту со спущенными брюками его место, которое ему соответствует. Так что стучите лбами дальше перед новоизбранным.
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ЗЕбілам і дебілам фанам Термоса Гідранта ще не дійшло. У них довга шия. Все чекають підвищення пенсій, зниження цін в магазинах і безплатні комунальні послуги.
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А возвратка по любому будет,типа набираем поп корм ну кому што и будем посматривать как оно потома будет.Издевайтесь пока мозгов нет.
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Да не мае їм шо робити, вже і дивитися не хочеться на цей дурдом.
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to Pin Poy. Суть не в теме разговора Додона и Зеленского, а в том, что Зеленский звонил Додону, путинскому холую, признавшим Крым российским, и продолжающим это утверждать, и имел с ним разговор. И не нужно этот вопрос забалтывать, старый конторский приём. Такого холопства откровенного Порошенко себе не позволял. А в прочем, что можно ожидать от представителя 95 квартала? Клоун останется клоуном, даже в президентском кресле. "И з грязи в князи", только князя не увидим, а грязи по горло будет. Нахлебаются любители халявы этого добра досыта.
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Вонючее Порохло регулярно названивало ***** и при этом виляло дупой
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Запись в студию, или это можно считать тупым порохобыдячим вбросом
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Ніцього, Андлюха, ніцього, ми все лозглянемо в цетвел!
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Таким чином, сьогодні 25-й день з дня перемоги нового презедента.За 25 днів, або 600 годин від не зробив для України Н-І-Ч-О-Г-О, НУЛЬ!
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галапед пагдглубий своей улыбкой при подписании диабетиком мовного закона затмил весь мир... единственное, что хочется спросить у этого шлеца - а оно знает, что в стране должна работать экономика... а ее нет... так а нахера мне его языковый закон, если Украина на грани экономической пропасти...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВопрос инаугурации Зеленского будет рассмотрен Радой в четверг первым, - Парубий
 
 
 
 
 
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