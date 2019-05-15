 Вопрос инаугурации Зеленского будет рассмотрен Радой в четверг первым, - Парубий

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
"Я надеюсь, сегодня будет комитет, и мы (в четверг. - Ред.) будем рассматривать вопрос по инаугурации первым", - сказал он на пленарном заседании Верховной Рады в среду.
При этом Парубий предложил членам комитета по вопросам правоохранительной деятельности в среду начать рассматривать законопроект касательно деятельности Государственного бюро расследований, а в четверг завершить рассмотрение голосованием за документ, после чего рассмотреть вопрос о назначении инаугурации.
В настоящее время в Верховной Раде зарегистрировано семь проектов постановления о дате инаугурации президента Украины.
Напомним, комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады ожидает в среду, 15 мая, получить все внесенные постановления об инаугурации. Однако постановления о дате инаугурации Владимира Зеленского могут вносить в парламент до 17 мая.
этих 450 шариковых, после инаугурации - надо привлечь к криминальной ответственности, парубий должен сидеть точно))
Украина без президента уже скоро месяц, и, депутаны должны ответить за балаган и безвластие в стране, которым воспользовался мародер поросенко в своих преступных целях..
Сцуки, в 14-м пацаны в кроссовках воевали, похолодало - народ на термобельё деньги собирал, а ********* ещё к власти не пришла - а уже излишки нашла и трясётся от нетерпения, когда уже дерибан начинать.
**********.
Дайте деду срок -
Будет вам и белка,
Будет и свисток
Но судьба Свыни предопределена- срок, нары.
Його держава - росiя. Там бабло, там бiзнес, там солоденька ******* срака...
хоча...який з них фронт?...таке собі болото
Так що *********** не хвилюйтесь.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ N° 2.
Или: не мытьем, так катаньем.
Судя по количеству порохоботов в комментариях, будем судить о том, насколько я попала в точку.
Итак. Попытка сбрить наголо полномочия Президента Зеленского (а-ля Сыроид)- я считаю пока что неудавшейся. Но не все потеряно, Рада может к ней вернуться. Обрезание полномочий противоречит Конституции, а значит нужна просто позитивная Ухвала АК Суда.
К этому еще вернемся.
Что произошло вчера?
Судьи АКС вынели недоверие голове Суда- Шевчуку. Новая голова- будет мести совсем не по-новому. А по хорошо забытому старому. Судья из лояльных и к Порошенко, и к Януковичу.
Я роюсь в Законе о выборах Президента, который висит на сайте Президента и нахожу вот такую норму.
Ст. 9. Види виборів і порядок їх призначення.
1. Вибори Президента України можуть бути черговими, позачерговими та ПОВТОРНИМИ.
2. Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України.
Ст. 10. Строки призначення виборів.
3. Повторні вибори Президента України призначаються Верховною Радою України в місячний строк з дня одержання подання Центральної виборчої комісії.
...
Казалось бы, ничего не вызывает подозрений.
Роюсь дальше. Закон про Вибори Президента від 05.03.1999.
Ст 15. Види виборів Презилента України.
4. Повторні вибори Президента України проводяться у випадках:
4) якщо особа після її обрання не набула мандата у порядку та у строк, встановлені Конституцією України та цим Законом.
НЕ НАБУЛА МАНДАТА У ПОРЯДКУ ТА У СТРОК.
...
Можно, конечно же громко рассмеяться, и возразить, мол, это же закон 99 года. В законе, который болтается у презилента Порошенко этой нормы нет...
НО! Дьявол всегда кроется в мелочах.
Дьявол кроется- я роюсь.
Закон 99 года дополнен. И в пунктах, которые изменены в марте 14 года, стоит такая пометка:
{Частину четверту статті 15 доповнено пунктом 3 згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014}
А пункт 3- это: "3) у разі коли вибори Президента України визнані такими, що не відбулися;"
Дальше, смотрим ст. 17 Строки призначення та проведення виборів.
8.Постанова Верховної Ради України про призначення повторних виборів приймається не пізніш як на п'ятнадцятий день після дня внесення до Верховної Ради України відповідного подання Центральної виборчої комісії.
9. Виборчий процес повторних виборів Президента України розпочинається наступного дня після офіційного опублікування постанови Верховної Ради України про їх призначення.
Что интересно, пометки о внесенных изменениях в 14 году о том, что Рада назначает дату выборов не в 15-ти дневный, а в месячный срок после подання ЦВК, уже нет.
...
Опять таки, можно подумать, что это мелочи и несуразица. В 14 году куда-то делась норма про то, что "якщо особа після її обрання не набула мандата у порядку та у строк, встановлені Конституцією України та цим Законом."
Можно даже подумать, что она раньше была упразднена.
НО! Никогда не было, и вот опять.
Есть УХВАЛА СУДУ (Конституционного) от 23.04.13.
Про ВІДМОВУ у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 54 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини четвертої статті 15 Закону про Вибори Президента.
...
Кто не понял, объясняю.
Депутаты в апреле 13 года (зачем-то) обратились в КС за разъяснением статьи о Повторном голосовании. Еще раз: "якщо особа після її обрання не набула мандата у порядку та у строк, встановлені Конституцією України та цим Законом."
Конституционный Суд отказал в разъяснении.
Вишенка на торте:
Членом КС, который отказал рассматривать Конституционность этой нормы была судья
Наталья Шапатала, которая со вчерашнего дня является Головой Конституционного Суда.
...
Теперь смотрите.
Рада затягивает сроки инаугурации и даже рассмотрение и голосование по формальным видвинутым датам в пику той, что назвал Зеленский. Тихим сапом они дотягивают до окончания срока Инаугурации и опытная Наталья Шапатала включает рычаг п.4 ст.15 Закона о Выборах Президента от 05 марта 1999 г.
Вуаля. Повторные выборы.
Кстати, если что, головой Верховного Суда теперь служит бывшая юрист компании Roshen Малашенко. Это кроме уже упомянутой мной "ручной" Шапатале.
Після дощику у четвер розглядайте.
А пока Зеленский не принёс извинения, лмчно для меня, это ЧМО!