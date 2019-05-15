 Киев и Львов попали в топ-10 городов мира рейтинга FDI от Financial Times в категории "затраты-эффективность". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий отчет, опубликованный на сайте проекта.
Данные позиции украинские города заняли с точки зрения анализа "затрат-эффективности" - то есть инвесторам приходится меньше вкладывать, получая при этом больше прибыли.
Основными факторами, которые повлияли на столь высокие места в рейтинге: привлекательные тарифы на аренду офисных и производственных помещений, низкая стоимость проживания в хороших гостиницах в центре, приемлемый уровень налогов, низкая стоимость открытия бизнеса, регистрации собственности и доступ к квалифицированной рабочей силе.
И даже если бы во Львове рабочая сила стоила "копейки" (что совершенно не так!), то что лучше: когда она пользуется спросом, или когда не пользуется?
Так что да, это перемога.
Только вам, зе!бильным унылым ************, легче обсирать всех и вся, чем осознать, что ваши проблемы в том, что развивается и прогрессирует всё вокруг, кроме вас самих, правда?
Ответ прост. Есть ещё один важный фактор, который не учитывается - низкая покупательная способность населения, которому с трудом хватает денег на жратву и коммуналку.
Лвовянин - это тот, кто в курсе ситуации во Львове.
А быдло - оно не обязательно понаехавшее. Но обязательно тупое.
ЗЫ: *****, и с таким дерьмом в черепах организмы ходят на выборы! Как страшно жить...
Все таки внушает оптимизм только одно, что вас "четвертных" в стране реально меньше 10%. При большем количестве идиотов, было бы уже реально страшно жить.
Срач в ВР = минус 20 баллов.
Путиннападет = минус ноль баллов(правда инвесторы знают когда именно нападет)
У Бени насморк = минус 5 баллов(откат "на лекарства")
У Ахметова диарея = минус весь бизнес(откат на "Путиннападет")
Греби бабло пока делишься с правильными товарищами!(лозунг зарубежного бизнесмена в Украине)
А теперь еще и попы подняли процент - а не то станешь очень злым и неправославным.(дэнги давай, давай дэнги)))
Нічого-нічого українське насєлєніє разом зі своїми новими кумирами все виправить і поверне як було !
Приїзджайте в Україну аналізатори куєві та подивіться воочію на злидні розбиті дороги та інше.привабливі тарифи на оренду офісіф,пздць перемога
А, це ж не вписується в теорію зрадодр.черів про те що бізнес злачинна влада валила податками.