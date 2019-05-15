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 Политика Украины, Экономика
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Все про:инвестиции (869) Киев (17506) Львов (3455) рейтинг (1217)

 Киев и Львов попали в топ-10 городов мира рейтинга FDI от Financial Times в категории "затраты-эффективность". ФОТО

Киев занял 5-е, а Львов 8-е место в топ-10 городов мира рейтинга FDI Smart Locations of the Future 2019/2020 от Financial Times.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на соответствующий отчет, опубликованный на сайте проекта.

Данные позиции украинские города заняли с точки зрения анализа "затрат-эффективности" - то есть инвесторам приходится меньше вкладывать, получая при этом больше прибыли.

Основными факторами, которые повлияли на столь высокие места в рейтинге: привлекательные тарифы на аренду офисных и производственных помещений, низкая стоимость проживания в хороших гостиницах в центре, приемлемый уровень налогов, низкая стоимость открытия бизнеса, регистрации собственности и доступ к квалифицированной рабочей силе.

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Киев и Львов попали в топ-10 городов мира рейтинга FDI от Financial Times в категории затраты-эффективность 01

Источник: https://censor.net.ua/n3126934
 
   
 Топ комментарии
 
От же ж порошенко що натворив !
Нічого-нічого українське насєлєніє разом зі своїми новими кумирами все виправить і поверне як було !
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Пэрэмога! - в Украине можно за копейки покупать рабочую силу и из-за этого здесь выгодно вести бизнес, здобулы! Київ і Львів потрапили в топ-10 міст світу рейтингу FDI від Financial Times у категорії "витрати-ефективність" - Цензор.НЕТ 9039
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Ты точно идиот! Без налаженной доступной инфраструктуры рабочая сила никому нах не нужна, а без платёжеспособного спроса - не нужен сам бизнес.
И даже если бы во Львове рабочая сила стоила "копейки" (что совершенно не так!), то что лучше: когда она пользуется спросом, или когда не пользуется?
Так что да, это перемога.
Только вам, зе!бильным унылым ************, легче обсирать всех и вся, чем осознать, что ваши проблемы в том, что развивается и прогрессирует всё вокруг, кроме вас самих, правда?
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А где же очередь из инвесторов???
Ответ прост. Есть ещё один важный фактор, который не учитывается - низкая покупательная способность населения, которому с трудом хватает денег на жратву и коммуналку.
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а львовянин это высшая раса? Все остальные - понаехавшее быдло?
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Да сколько ж вас, идиотов, до компов допускают!
Лвовянин - это тот, кто в курсе ситуации во Львове.
А быдло - оно не обязательно понаехавшее. Но обязательно тупое.
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Другие факторы учтены в других номинациях - там совсем другие лидеры., а вообще это топ-10 по эффективности в IT-индустрии.
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Я отвечу вам риторическим вопросом: Китайцы по вашему идиоты, а подъем их экономики чистая случайность?!
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Очередной бред. Київ і Львів потрапили в топ-10 міст світу рейтингу FDI від Financial Times у категорії "витрати-ефективність" - Цензор.НЕТ 5480 Если верить этим "анализаторам", то должна очередь из инвесторов стоять, при такой благодати. А где же они все? Київ і Львів потрапили в топ-10 міст світу рейтингу FDI від Financial Times у категорії "витрати-ефективність" - Цензор.НЕТ 5480 Кстати, низкие тарифы на аренду коммерческой недвижимости и "проживания в хороших гостиницах в центре", говорят только об одном, отсутствии спроса. Попробуйте найти такую "лафу" в местах интересных для бизнеса.
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Надо понимать, Киев, по-Вашему, самое отстойное место в Украине. Львов покруче будет.
ЗЫ: *****, и с таким дерьмом в черепах организмы ходят на выборы! Как страшно жить...
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Нет, надо понимать, что ты, как типичный организм с дерьмом в черепе и IQ 25, плохо понимаешь прочитанный тобой текст. Пося мамина, где я сравнивал Киев и Львов? Київ і Львів потрапили в топ-10 міст світу рейтингу FDI від Financial Times у категорії "витрати-ефективність" - Цензор.НЕТ 6819 А исходя из логики анализаторов и подобных тебе организмов, самыми крутыми в Украине должны быть "крыжополи". Там аренда и проживание вообще ничего не стоят и куча рабочей силы готовой на любую работу за копейки. Київ і Львів потрапили в топ-10 міст світу рейтингу FDI від Financial Times у категорії "витрати-ефективність" - Цензор.НЕТ 6819
Все таки внушает оптимизм только одно, что вас "четвертных" в стране реально меньше 10%. При большем количестве идиотов, было бы уже реально страшно жить.
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Власти будут забирать «санкционку» прямо из ручной клади. - novayagazeta.ru
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низкая стоимость ..... квалифицированная рабочая сила.
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Приход проверяющего = минус 50 баллов.
Срач в ВР = минус 20 баллов.
Путиннападет = минус ноль баллов(правда инвесторы знают когда именно нападет)
У Бени насморк = минус 5 баллов(откат "на лекарства")
У Ахметова диарея = минус весь бизнес(откат на "Путиннападет")
Греби бабло пока делишься с правильными товарищами!(лозунг зарубежного бизнесмена в Украине)
А теперь еще и попы подняли процент - а не то станешь очень злым и неправославным.(дэнги давай, давай дэнги)))
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Не путай Киев с маладыми риспублеками, донбассит
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От же ж порошенко що натворив !
Нічого-нічого українське насєлєніє разом зі своїми новими кумирами все виправить і поверне як було !
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І кому легше від цієї зерні??
Приїзджайте в Україну аналізатори куєві та подивіться воочію на злидні розбиті дороги та інше.привабливі тарифи на оренду офісіф,пздць перемога
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Если бегать за карлсоном по крышам и громить Крещатик, можно сильно повысить уровень жизни.
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у Львові все ок. Якщо ви живете в злиднях, то оберіть собі нормально владу на місцях. Вибирають бойків, труханових і вілкулів, а потім плачуть, що зубожіли. Слів нема, одні мати. В нас біля адміністрації мітинги через день, якщо люди незадоволені тим чи іншим рішенням. Контроль влади є, наскільки це можливо. Лишилось ще Садового-долю позбутись і випередимо Київ))
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В нас біля адміністрації мітинги через день, якщо люди незадоволені тим чи іншим рішенням. - ну и что, власть реагирует? У вас свечки на каждом шагу не пихают? В Киеве тоже митинги под Кличкорадой через день - а толку?
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очевидно толк є, якщо ми в рейтингу на 8 місці. А міст, де розумні жителі обрали риги при владі, взагалі не видко. Київ і Львів потрапили в топ-10 міст світу рейтингу FDI від Financial Times у категорії "витрати-ефективність" - Цензор.НЕТ 6014
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це бл.ть теж для тебе зрада "приемлемый уровень налогов, низкая стоимость открытия бизнеса, регистрации собственности"

А, це ж не вписується в теорію зрадодр.черів про те що бізнес злачинна влада валила податками.
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С точки зрения иностранцев - в Киеве выгодно жить - никто и не спорит. Только это длится уже десятилетия. А вот где-то в Швейцарии-Люксембурге-Норвегии жить не выгодно, так как все дорого и нанимать рабочую силу для своего бизнеса тоже дорого.
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Вони у других рейтінгах -) Наприклад перші місця у світі за пам,ятниками Леніну та Сталіну )
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І ще забули додати дешева робоча сила
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У Львові вже давно не дешева робсила, тут збоку альтернатив багато і є конкуренція за відповідальну і кваліфіковану робсилу.
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Кожен рік по дорозі в Грецію, зупиняюсь в Софії в отелі "Монтесито" на Царьградському шосе, великий отель з басейнами і навіть трохи запомпезний, вартість номера на трьох 45-50 євро, не впевнений шо в Києві можна знайти за такі гроші.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКиев и Львов попали в топ-10 городов мира рейтинга FDI от Financial Times в категории "затраты-эффективность". ФОТО
 
 
 
 
 
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